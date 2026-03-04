晶華迎接草莓季 再邀首爾草莓蛋糕霸主─「經典草莓園蛋糕」回歸，還有多款草莓甜品！

2026-03-04 09:27 旅遊經

韓國人氣甜點品牌KITCHEN205招牌「經典草莓園蛋糕」

【旅遊經 洪書瑱報導】

草莓因為其獨特的鮮紅果實，加上可愛小巧的外表與酸甜的口感，一直給人有一種戀愛的滋味，深受消費者喜愛，也有許多烘焙及飯店業者紛紛在這個時節，推出「草莓季」活動，近一二年來，台北飯店「草莓戰場」中，台北晶華憑藉著幾項大動作，穩坐「口碑王」的寶座，而今年又有什麼大作呢？台北晶華表示，即日起於館內多間餐廳與甜點外賣櫃同步推出多款草莓限定甜點，打造城市中最具儀式感的冬季甜點盛宴。包括：去年首次快閃即造成排隊與搶購熱潮的韓國人氣甜點品牌「KITCHEN205」也將於1月22日至2月22日快閃回歸，帶來「經典草莓園蛋糕」以及「巧克力草莓蛋糕」與「冬日草莓帕妃」兩款新品，讓台灣消費者一同透過味蕾感受當令美味。另，位於酒店一樓的azie餐廳也同步推出冬日草莓帕妃單入搭配咖啡或茶的「冬日草莓帕妃午茶組」。



KITCHEN205全新推出「巧克力草莓蛋糕」，以巧克力蛋糕體結合鮮草莓與奶油，風味更為成熟濃郁。


二度來台快閃，KITCHEN205除帶來鎮店之寶「經典草莓園蛋糕」外，更全新推出以巧克力海綿蛋糕為基底，夾層鋪滿新鮮草莓與柔滑鮮奶油的「巧克力草莓園蛋糕」。蛋糕頂層覆以細緻巧克力鏡面並綴上整顆草莓，切面層次清晰分明，草莓的清新酸甜與巧克力的深沉香氣達到優雅平衡，風味更顯成熟濃郁，提供偏好大人系甜點的消費者截然不同的選擇。



「冬日草莓帕妃」以杯裝呈現莓果層次與視覺結構，杯裝形式便於攜帶與分享，適合節慶聚會或送禮。


另一款首度登台的「冬日草莓帕妃」則以透明三角杯層層堆疊新鮮草莓、鮮奶油、海綿蛋糕、全穀燕麥與優格，頂層鋪滿整顆草莓並輕灑糖粉，完整展現KITCHEN205強調的「草莓主角感」。整體風味清爽不膩、視覺張力十足，外帶限定推出的「冬日草莓帕妃（2入組）」，每組售價880元，內用則是由單入草莓帕妃杯搭配飲品組成「冬日草莓帕妃午茶組」，每組售價780元。



「法式經典草莓慕斯蛋糕」以手指餅乾海綿與香草慕斯林堆疊整顆草莓，口感輕盈而富視覺張力


「草莓聖安娜泡芙」以焦糖泡芙、焦糖酥皮與香草香緹組成法式經典，呈現優雅莓果風味。


在草莓季的時節，台北晶華甜點行政主廚羅倫（Delcourt Laurent）同樣操刀設計多款草莓甜點，其中「草莓布雷斯特泡芙 Strawberry Paris Brest」是以新鮮草莓搭配蜜漬草莓與開心果慕斯琳奶油，帶出多層風味與香氣。「草莓聖安娜泡芙 Strawberry St. Honoré」是以焦糖酥皮與焦糖泡芙堆疊香草香緹、草莓醬與鮮草莓，展現正宗法式經典；「法式經典草莓慕斯蛋糕 Fraisier」結合手指餅乾海綿、香草慕斯林與整顆草莓，造型吸睛亮眼、口感輕盈滑順。另有適合分享的「草莓塔」、口感香酥的「草莓千層酥」與充滿過年意象的「草莓元寶」等品項，為今年草莓季增添更多精彩選擇。

晶華草莓季的另一大亮點，就是韓國「裸感草莓蛋糕」始祖KITCHEN205再次回歸。其中招牌「經典草莓園蛋糕」，曾在首爾本店開幕當日創下每30秒售出一顆的驚人紀錄，一顆顆色澤鮮豔的新鮮草莓，搭配清爽的鮮奶油與濕潤的海綿蛋糕體，無論是在風味層次或視覺呈現上都令人驚豔。去年來台快閃一個月亦創下銷售萬顆的傲人成績，打破晶華酒店開幕以來的單月蛋糕銷量，眾多粉絲也早已敲碗等待2026年的草莓季再度品嘗到KITCHEN205「以草莓為尊」的獨特美味。



上述兩款KITCHEN205蛋糕6吋1,980元、冬日草莓帕妃杯外帶2入組880元。另由台北晶華酒店甜點行政主廚羅倫設計的草莓甜點，每款380元起，民眾即日起可在「晶華美食到你家」美食平台預購。

以上圖片：台北晶華提供


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商

#甜點 #經典 #消費者

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!!

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!!

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 23:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!!

#打卡景點 #賞櫻景點 #樂活夜櫻季

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!!

#日本 #名古屋 #蔦屋書店

春櫻映東境 蒐羅東日本必遊五大春季賞櫻名所！

春櫻映東境 蒐羅東日本必遊五大春季賞櫻名所！

#櫻花 #青森縣 #賞櫻景點

旅遊經 2026.03.04 0
晶華迎接草莓季 再邀首爾草莓蛋糕霸主─「經典草莓園蛋糕」回歸，還有多款草莓甜品！

晶華迎接草莓季 再邀首爾草莓蛋糕霸主─「經典草莓園蛋糕」回歸，還有多款草莓甜品！

#甜點 #經典 #消費者

旅遊經 2026.03.04 21
馬來西亞三大熱帶雨林秘境 結合奢華度假、自然探索與文化體驗 一次收藏雨林魅力

馬來西亞三大熱帶雨林秘境 結合奢華度假、自然探索與文化體驗 一次收藏雨林魅力

#馬來西亞

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.04 15
元宵節現「紅月」 線上、線下追月「趣」！

元宵節現「紅月」 線上、線下追月「趣」！
旅遊經 2026.03.04 39
星宇航空首條歐洲航線開賣 8/1起直飛布拉格 攜手蔡依林重現《布拉格廣場》

星宇航空首條歐洲航線開賣 8/1起直飛布拉格 攜手蔡依林重現《布拉格廣場》

#KKBOX #蔡依林

旅奇傳媒 2026.03.04 44
賞櫻划算攻略！全日本88折與超狂6%回饋 滿額再抽日本不限航點機票

賞櫻划算攻略！全日本88折與超狂6%回饋 滿額再抽日本不限航點機票

#信用卡 #日本 #賞櫻 #Klook #豪斯登堡

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.04 13
台北凱撒Checkers自助餐廳推出「寶島美食季」 一站式品嚐全台美味

台北凱撒Checkers自助餐廳推出「寶島美食季」 一站式品嚐全台美味

#台北凱撒

旅遊經 2026.03.04 19
島語桃園台茂店開幕推薦10大必吃，加碼搶訂秘訣分享！

島語桃園台茂店開幕推薦10大必吃，加碼搶訂秘訣分享！

#沉浸式體驗 #自助餐廳

旅遊經 2026.03.04 27
東北角紫菜正當時 品嚐季節限定浪濤淬鍊的冬季珍饈

東北角紫菜正當時 品嚐季節限定浪濤淬鍊的冬季珍饈
旅遊經 2026.03.04 16
馬年神農街元宵花燈展

馬年神農街元宵花燈展

#花燈 #禮物

isa小眼睛 2026.03.04 16
18+