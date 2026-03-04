東北角紫菜正當時 品嚐季節限定浪濤淬鍊的冬季珍饈



冬日暖身首選-紫菜吻仔魚湯

【旅遊經 廖晨光報導】

隨著冬季腳步來臨，東北季風為東北角海岸帶來冷感與涼意，也為海洋孕育出冬日限定的豐饒滋味。在浪濤拍岸、海風交織的潮間帶中，生長著素有「海中黑金」美名的紫菜，成為漁村冬季最具代表性的珍饈食材。民眾若在冬日時節規劃走訪東北角，不妨來品味來自大海最純粹的鮮美。







冬季限定的「海中黑金」



紫菜為紅藻門紫菜屬的海洋藻類，外觀色澤介於深綠與紅褐之間，每年約11月至隔年2月為主要採收期。東北角海域因長期受東北季風與強勁浪潮影響，使得紫菜在嚴峻的自然環境中生長，造就其質地柔韌、口感滑嫩的獨特風味，深受在地漁民與老饕推崇，是冬季不可錯過的限定海味。







海女依循潮汐節奏，於礁岩密布的潮間帶尋找紫菜







紫菜採收後還需細心清除泥沙與雜質



每逢採收季，貢寮沿岸的「海男」、「海女」便依循潮汐節奏，於退潮時分進入礁岩密布的潮間帶進行採集。在地漁民陳振益分享，紫菜多附著於礁石表面，越是浪花拍打猛烈之處，生長情況越佳，但同時也提高了採收風險。因此，下海前需詳加觀察海象，並穿著防滑裝備確保安全。採集時，漁民會以自製刮具或徒手小心摘取，避免破壞紫菜結構。採收後，還需細心清除泥沙與雜質，確保料理時的潔淨與口感。處理完成的紫菜可冷凍保存，亦可日曬乾燥後真空包裝，延長保存期限，讓海味全年都能被珍藏。

福隆富士海鮮老闆娘楊晴惠表示，紫菜無論入湯或快炒，都能襯托出食材的自然鮮甜。例如以大骨慢熬湯底，加入紫菜、蒜香、雞蛋與當季捕撈的吻仔魚，一道家喻戶曉的紫菜吻仔魚湯即可上桌，湯頭清甜溫潤，是冬日暖身的首選。另亦可用蒜頭爆香後快炒紫菜，簡單調味即可呈現濃郁海味，是兼具營養與風味的家常佳餚。樸實卻不平凡的料理方式，正是漁村飲食文化的最佳寫照。

新北市漁業處表示，東北角海域因為其得天獨厚的地理條件而擁有豐富的海洋資源，在冬季除了紫菜，正值盛產期的「貢寮鮑」也是餐桌的焦點，民眾在走進東北角漁村，除了欣賞壯麗海景，聆聽在地故事，感受漁村生活的真誠與熱情外，不要錯過品嚐新鮮現採的海味料理，為自己締造一場專屬自己的冬季的東北角海味之旅，留下難忘的美好回憶。

※.推薦4家貢寮在地的海鮮餐廳：

1.黑白毛海鮮：228新北市貢寮區仁和路51號。 電話：02-2490-1152



2.富士海鮮：228新北市貢寮區東興街8號。 電話：02-2499-1001



3.福隆聰師傅海鮮：228新北市貢寮區東興街26-3號。 電話：0932689633



4.嘉邑海鮮小館：228新北市貢寮區仁和路2號。 電話：02-2490-265

