台灣、首爾神同步 首爾三大可頌名店之一首度登台，快閃晶華！

台灣、首爾神同步

【旅遊經 洪書瑱報導】







現今韓國「首爾」，如果要找一家最火紅、甚至被譽為「首爾三大可頌名店」的指標性店家名單中，絕對不能錯過這間名為「Teddy Beurre House (테디뵈르하우스)」，店展現「法式鄉村小鎮風」，店內更是隨處可見大小不一、萌感十足，療癒系的泰迪熊現身其中，也因極致奶油風味在韓國掀起排隊熱潮，必點清單包括：招牌經典可頌、開心果法式焦糖奶油酥、炙烤玉米可頌蛋塔、酥脆扁可頌、開心果奶油拿鐵等。而現在台灣與首爾神同步，這是晶華酒店開春第一場美食快閃活動，於3月11日至4月12日邀請Teddy Beurre House來台客座，讓台灣消費者可以零時差的品嘗到每日定時烘焙出爐的韓流「食」尚。









Teddy Beurre House在首爾以療癒系泰迪熊意象與極致奶油風味美食掀起排隊熱潮，並成為社群平台上備受矚目的美食地標。





此次晶華引進經典可頌、酥脆扁可頌、法式焦糖奶油酥、以及可頌蛋塔四大品項，其中又有甜、鹹等多種口味選擇，展現Teddy Beurre House可頌專賣店的超強實力。組合售價自 980 元至 1,480 元不等，所有商品皆採每日限量手工製作，提醒由於每日限量製作，取貨前三日須完成預訂。

Teddy Beurre House 由出身米其林三星餐廳體系、並曾參與熱門料理節目《黑白大廚》第二季的主廚金勳（Kim Hun）創立，專注於各式可頌烘焙品的製作，團隊堅持以傳統法式工藝為基礎，再依亞洲市場的口味喜好、進行配方比例上的細膩調整。深知奶油品質是烘焙可頌的成功關鍵，創辦團隊在品牌成立前即針對七款高級奶油進行盲測，最終選定法國 Lescure 奶油作為核心原料，透過精準摺疊技術與烘焙溫度控制，使可頌麵體呈現外層金黃酥脆、內層濕潤柔軟的蜂巢孔洞結構，入口層層堆疊奶油香氣，收尾乾淨不膩，展現品牌「Simple is best」的烘焙哲學。









Teddy Beurre House的杏仁可頌，入口可感受豐富堆疊的奶油香氣





四大產品線中「經典可頌」口味，包括：杜拜巧克力、杏仁奶油、瑪格麗特、美式臘腸，其中「杜拜巧克力可頌」是擁有華麗外型與濃郁內餡的品牌人氣代表，層層酥皮包覆濃厚堅果與巧克力餡料，切開瞬間可見餡料與麵體交織的豐富剖面，濃厚堅果油脂香與微苦可可風味相互平衡，既濃郁又不厚重，極具視覺張力的外型也成為韓國年輕族群熱愛的社群打卡款。









Teddy Beurre House的開心果法式焦糖奶油酥是品牌的人氣代表之一





法式焦糖奶油酥推出開心果和經典原味二款，「開心果法式焦糖奶油酥」有著覆上輕薄焦糖的酥脆外層，以及裹入滋味濃厚、質地絲順的開心果奶油，從酥、鬆到滑的口感轉換清晰鮮明，是甜點愛好者推薦的進階風味選擇。









Teddy Beurre House極具視覺效果的「炙烤玉米可頌蛋塔」，口感豐富充滿驚喜







Teddy Beurre House的扁可頌外層酥脆、內餡層次豐富，香氣迷人







蛋塔類品項則有經典原味和極具視覺效果與口味創意的「炙烤玉米可頌蛋塔」，整片炙烤過的玉米覆蓋香甜的蛋塔內餡，口感豐富且充滿驚喜，預料將成為本次快閃的排隊亮點。另一款熱門商品──酥脆扁可頌口味選項：包括：紅豆奶油、香濃可可二款，台灣消費者可以零時差的品嘗到這款被暱稱為「可頌鍋巴」的極致酥脆滋味。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，今年餐飲部所規劃的快閃活動仍然鎖定日、韓等國的潮流「食」尚，持續引進國際市場上最夯的美食，讓消費者時時感到新意，也讓同仁透過廚藝交流相互成長。

以上圖片：台北晶華提供