@UdnCms3Tag-0595c1a5-c8a1-4d7f-be16-ce73b842ba53



旬味觀光列車「山嵐號」西部新路線4月3日啟動 ，端上府城經典手路菜！（圖／雄獅旅遊）

【旅遊經 洪書瑱報導】



台鐵為了推動「美學復興」，將原型是 EMU500型通勤列車進行大改造，以4節列車，提供60席，轉型為輕奢風的旬味觀光列車，定名為「山嵐號」，於去(2025)年4月19日正式在花東縱谷線（花蓮至池上）啟航，推出以來榮獲「2025金點設計獎標章」，花東縱谷路線更累積搭乘近2萬人次，深獲旅客好評，而花東縱谷路線將行駛至3月1日止。「山嵐號」的新路線將於4月3 日啟動，每週五六日運行，首度串聯臺南至彰化，為呼應臺南「美食之都」形象，與台南晶英酒店合作，將府城經典手路菜搬上觀光列車，推出「阿舍饗」及「太子盛」旬味旅程，套票每人3,900元起。

山嵐號外觀設計靈感取自臺灣山巒與平原交界時晨霧雲氣繚繞的自然景象，將「山嵐」意象融入車體塗裝，使列車行駛其間宛如風景的一部分。車廂內部則以現代簡約美學為設計主軸，搭配柔和燈光，營造靜謐且優雅的乘車氛圍，並透過寬敞觀景窗，讓旅客盡覽沿線山城聚落與田園交織而成的風光，使每一趟旅程成為結合視覺、味覺與心靈的感官饗宴。









山嵐號(圖：台南遠東香格里拉提供)







山嵐號(圖：台南遠東香格里拉提供)





※.山嵐號新路線三大亮點──





一、首度將府城經典手路菜搬上觀光列車、首創停靠西部歷史小鎮，以及規劃五大主題遊程深度遊臺南。





二、行駛臺南至彰化路線，將原以山巒霧氣為靈感的設計概念，延伸至山與平原交會的嘉南地景，呈現臺灣重要糧倉的風土樣貌。





三、列車沿途停靠大林與二水等小鎮，其中包括：受國際慢城認證的「大林」！

值得一提的是──大林車站於2016年通過國際慢城認證，是臺灣西部第一座慢城，也曾經是嘉義的首富之區，由導覽老師探訪保存完整的戲院與茶店，並參觀百年老屋「雪香亭」；二水車站，安排光文路老街巡禮，並漫步走訪二水第一間西醫院「鄭鼎宅」，欣賞融合巴洛克與閩南合院風格的街屋建築，探訪早年街區生活風貌，體驗嘉南平原的人文風貌。

列車餐食由台南晶英酒店團隊操刀，以「用舌尖閱讀嘉南地圖」為概念，結合嘉南平原的風土樣貌與在地食材，將府城特有飲食文化轉化為列車料理，同時融入百年前皇太子來臺品嚐宴席的歷史意象，為「山嵐號」量身打造菜單。

※.餐食部份：







列車餐食由台南晶英酒店團隊操刀，以「用舌尖閱讀嘉南地圖」為概念，推出「阿舍饗」及「太子盛」專屬菜單。（圖／雄獅旅遊）

去程：餐點以百年皇太子宴為靈感，融合臺灣在地食材打造「太子盛」，主廚選用關廟竹筍、將軍蘆筍、佳里紅蘿蔔、東山南瓜及白河蓮藕等季節蔬果入菜，勾勒嘉南平原的風味輪廓。其中「月映魚捲」以臺南代表性的虱目魚結合百年傳承的糖漬西瓜綿，讓臺式酸甜老味道與日式漬物文化相互交融，以細緻微酸襯托魚肉本身的清甜。





回程：以臺南酒家菜與府城阿舍宴的款待文化，運用在地特有的食材處理技術，打造展現府城美食底蘊的「阿舍饗」，其中「阿舍雅饌」強調「不見天」的廚藝工法，集結蟳丸、烏魚子與鳳腿照月等菜色，呈現酒家大廚的經典手路；「田疇稻香紅蟳米糕」源自百年漢席的經典配置，亦為阿舍家宴與酒家菜中的代表料理，以紅蟳搭配糯米、鹹蛋黃與蛋酥製作，呈現在地風味口感。此外，甜點部分則選用臺南網路排隊名店「金桃家草莓大福」，以季節水果製作，口感甜潤不膩，為旅程尾聲帶來美好味道記憶。









臺南遠東香格里拉房型(圖：臺南遠東香格里拉提供)





團體行程方面，雄獅旅遊以臺南為策劃靈感，推出五大主題玩法。如「西拉雅職人山旅」主題走訪西拉雅山線景區，跟著在地職人前往在地中藥行，動手製作專屬花草茶包，晚上入住臺南遠東香格里拉飯店，享高樓層房型免費升等與迎賓水果盤，每人11,000元起。









旅客可於房內俯瞰府城日夜交織的城市風景(圖：臺南遠東香格里拉提供)





由於，台南遠東香格里拉緊鄰台南火車站，步行約3分鐘即可抵達，地理位置對搭乘鐵道旅行的旅客相當便利。對鐵道迷而言，高樓層房型能近距離觀察列車進出、感受城市與鐵道交織節奏的理想落腳處。飯店高樓層景觀房型，旅客可於房內俯瞰府城日夜交織的城市風景，白天遠眺街廓與城市天際線，夜晚則被古都燈火溫柔包圍，部分房型更可遠望鐵道路線，讓旅宿本身成為欣賞城市節奏的一部分，也為鐵道旅行增添獨特的觀景視角。











位於十樓的「遠東 Café」自助式餐廳匯集多國料理特色，還有台南經典的擔仔麵、現沖牛肉湯、鮮魚湯等(圖：臺南遠東香格里拉提供)







餐飲方面，位於十樓的「遠東 Café」自助式餐廳匯集多國料理特色，從台南經典的擔仔麵、現沖牛肉湯、鮮魚湯，到日式料理、鐵板燒，以及印度與南洋風味餐點，透過多元的料理形式，呈現豐富而具層次的餐飲選擇，讓旅客在旅程中，以味覺感受城市風味，延續對府城的旅遊記憶。





另外，亦可選擇──





※.「七股漁鹽學旅」主題：深入七股潟湖，安排食魚教育與魚塭導覽體驗，搭配井仔腳鹽田採收DIY與虱目魚廚藝教學，入住臺南大員皇冠假日酒店，每房加贈臺南茄芷袋與古蹟文創小物，每人11,500元起。





※. 「臺南必比登風味地圖」主題：這是美食控不可錯過，依照必比登美食地圖帶路，規劃走進菜市場體驗鳳片糕DIY，夜宿雅樂軒酒店欣賞高空夜景與駐唱演出，每房再享主題調酒，每人8,900元起。





※. 「府城時光慢行」主題路線：適合偏好慢步調的旅客，可體驗水印木刻手作、品嚐阿裕牛肉鍋隱藏菜單，每人10,500元起。





※.「山海湖鐵道三日行」主題：安排安平港遊船，串聯集集車站與日月潭湖畔漫步，三日行程每人15,800元起。此外，想要更多元的鐵道旅遊體驗，還可以選擇「鳴日號」、「鳴日廚房」、「海風號」等多款人氣觀光列車行程。

相關訊息可至山嵐號網頁(https://lion.tours/2j1HaCba)查詢！