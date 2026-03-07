2026-03-07 06:24 旅遊經
賞春螢、走台版小黃山 邀您一走新北微笑山線，來探索新北山林之美！
春夜和美山步道閃耀螢光
【旅遊經 洪書瑱報導】
春天限定！想搶先在春季賞螢嗎？新北市政府觀光旅遊局不只邀您至和美山賞螢，還要邀您來一場「微笑山線縱走」，活動期間特別規劃四場春季專屬健行路線，民眾夜晚仰望星空，在特定月份裡找尋夜晚閃爍螢光小精靈外，白天還能走進山林，用身體五感及腳步感受新北最迷人的春日風景，感受春日療癒自然健行體驗，相關活動於現起開放報名，提醒活動名額有限！
※.【新店區】和美山夢幻螢光，星空下邂逅四星級野餐饗宴──
和美山賞螢聯手四星級白金花園酒店，推出春季限定野餐盒
「微笑山線縱走」活動中，最吸睛的莫過於「和美山夢幻螢光 X 四星級野餐饗宴」夜間體驗，新店和美山生態資源極為豐富，入夜後點點螢光飛舞，山徑宛如一條流動的螢光走廊，活動特別攜手榮獲四星級旅館認證的「白金花園酒店」，推出春季限定野餐餐盒。參與民眾可在星光草原鋪開野餐墊，在微風與星空下品嚐星級主廚料理，靜賞螢火蟲閃爍流動，在螢光走廊譜寫春夜浪漫！
※.【平溪區】臺版小黃山孝子山群峰，陡峭石筍震撼視野──
遠眺孝子山群峰石筍地形宛如小黃山
孝子山群峰素有「臺版小黃山」的美名，孝子山步道系統包含孝子山、慈母峰、普陀山等多座獨立山頭，因山形陡峭、絕壁聳立，猶如拔地而起的巨大石筍，素有「小黃山」美譽，海拔在360公尺至450公尺之間！但每座山最後一段登頂陡峭，地形極具視覺震撼力，雖是北部非常熱門的挑戰型短程步道，但恐高的民眾，要先行了解並衡量自身狀況再行決定！在領略完群峰的驚險與絕美後，行程將於「微笑山線服務據點：覓石底（慢慢來咖啡）」溫馨收尾。
走進孝子山步道，感受被層層綠意環繞的山林風景
※.【中和區】圓通寺古剎一線天秘境，心靈洗滌之旅──
林蔭健走圓通寺，祈福體驗自然與文化之美
「圓通寺一線天探秘」走訪座落於中和後山的直轄市定古蹟「圓通寺」，甚至有機會遠眺烘爐地。圓通寺是一座融合日式與西洋風格的石造古剎，能感受歲月堆疊的歷史氣息。隨後穿梭於綠蔭環繞的林間步道，探索「一線天」秘境，在靜謐的山林洗禮下，看佛像壁畫找回內心的平靜與從容，造訪「微笑山線服務據點：中和綠書店」，在書香與自然情懷中，為這趟山林之旅劃下完美的句點。
※.【石碇區】皇帝殿岩稜挑戰，360度空中走廊極致視野──
石碇皇帝殿稜線步道展現極致視野與岩稜地形
「皇帝殿稜線挑戰」極致視野饗宴進階登山者首選，位於石碇區的皇帝殿岩稜步道，是雪山山脈向北延伸而來的山稜，最聞名的是其東峰與西峰之間的岩稜步道，以壯闊視野與刺激地形聞名，沿途可鳥瞰石碇與層層山巒，行走於岩稜之上沉浸在原始而寧靜的山林氛圍中。結束驚心動魄的岩稜漫步後，再造訪「微笑山線服務據點：漫縵山房」。
新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，縱走活動特別結合春季限定的螢火蟲季與夜間生態體驗，邀請民眾在春暖花開的時節走入山林，親身感受新北山林日夜更迭的迷人風貌。喜愛健行與自然體驗的民眾因名額有限，請把握機會，相關活動訊息及報名資訊，可至新北旅客臉書粉絲專頁、新北市觀光旅遊網或「健行筆記」活動專區查詢。
以上圖片：新北觀光旅遊局提供