賞春螢、走台版小黃山 邀您一走新北微笑山線，來探索新北山林之美！

2026-03-07 06:24 旅遊經

春夜和美山步道閃耀螢光

【旅遊經 洪書瑱報導】

春天限定！想搶先在春季賞螢嗎？新北市政府觀光旅遊局不只邀您至和美山賞螢，還要邀您來一場「微笑山線縱走」，活動期間特別規劃四場春季專屬健行路線，民眾夜晚仰望星空，在特定月份裡找尋夜晚閃爍螢光小精靈外，白天還能走進山林，用身體五感及腳步感受新北最迷人的春日風景，感受春日療癒自然健行體驗，相關活動於現起開放報名，提醒活動名額有限！

※.【新店區】和美山夢幻螢光，星空下邂逅四星級野餐饗宴──



和美山賞螢聯手四星級白金花園酒店，推出春季限定野餐盒

 

「微笑山線縱走」活動中，最吸睛的莫過於「和美山夢幻螢光 X 四星級野餐饗宴」夜間體驗，新店和美山生態資源極為豐富，入夜後點點螢光飛舞，山徑宛如一條流動的螢光走廊，活動特別攜手榮獲四星級旅館認證的「白金花園酒店」，推出春季限定野餐餐盒。參與民眾可在星光草原鋪開野餐墊，在微風與星空下品嚐星級主廚料理，靜賞螢火蟲閃爍流動，在螢光走廊譜寫春夜浪漫！

※.【平溪區】臺版小黃山孝子山群峰，陡峭石筍震撼視野──



遠眺孝子山群峰石筍地形宛如小黃山

 

孝子山群峰素有「臺版小黃山」的美名，孝子山步道系統包含孝子山、慈母峰、普陀山等多座獨立山頭，因山形陡峭、絕壁聳立，猶如拔地而起的巨大石筍，素有「小黃山」美譽，海拔在360公尺至450公尺之間！但每座山最後一段登頂陡峭，地形極具視覺震撼力，雖是北部非常熱門的挑戰型短程步道，但恐高的民眾，要先行了解並衡量自身狀況再行決定！在領略完群峰的驚險與絕美後，行程將於「微笑山線服務據點：覓石底（慢慢來咖啡）」溫馨收尾。



走進孝子山步道，感受被層層綠意環繞的山林風景

※.【中和區】圓通寺古剎一線天秘境，心靈洗滌之旅──



林蔭健走圓通寺，祈福體驗自然與文化之美

 

「圓通寺一線天探秘」走訪座落於中和後山的直轄市定古蹟「圓通寺」，甚至有機會遠眺烘爐地。圓通寺是一座融合日式與西洋風格的石造古剎，能感受歲月堆疊的歷史氣息。隨後穿梭於綠蔭環繞的林間步道，探索「一線天」秘境，在靜謐的山林洗禮下，看佛像壁畫找回內心的平靜與從容，造訪「微笑山線服務據點：中和綠書店」，在書香與自然情懷中，為這趟山林之旅劃下完美的句點。

 

※.【石碇區】皇帝殿岩稜挑戰，360度空中走廊極致視野──



石碇皇帝殿稜線步道展現極致視野與岩稜地形

 

「皇帝殿稜線挑戰」極致視野饗宴進階登山者首選，位於石碇區的皇帝殿岩稜步道，是雪山山脈向北延伸而來的山稜，最聞名的是其東峰與西峰之間的岩稜步道，以壯闊視野與刺激地形聞名，沿途可鳥瞰石碇與層層山巒，行走於岩稜之上沉浸在原始而寧靜的山林氛圍中。結束驚心動魄的岩稜漫步後，再造訪「微笑山線服務據點：漫縵山房」。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，縱走活動特別結合春季限定的螢火蟲季與夜間生態體驗，邀請民眾在春暖花開的時節走入山林，親身感受新北山林日夜更迭的迷人風貌。喜愛健行與自然體驗的民眾因名額有限，請把握機會，相關活動訊息及報名資訊，可至新北旅客臉書粉絲專頁、新北市觀光旅遊網或「健行筆記」活動專區查詢。

以上圖片：新北觀光旅遊局提供


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商

2026 中巴陵櫻木花道｜北橫最美粉紅隧道，品種、花期、拍攝攻略一次達陣

2026 中巴陵櫻木花道｜北橫最美粉紅隧道，品種、花期、拍攝攻略一次達陣

2026-03-01 19:41 莉莉安兒的海闊天空

每年 2 月到 3 月，桃園復興區的北橫公路就會被粉色花海淹沒，而中巴陵櫻木花道，絕對是這條賞櫻路線中最夢幻的「秘境段落」。不同於熱門景點的人擠人，這裡的櫻花樹交織成綿延的粉紅隧道，腳下是鋪滿落櫻的步道，搭配山區的清涼空氣與芬多精，不管是情侶約會、親子同遊，還是和閨蜜拍網美照，都能收穫滿滿的春日浪漫。這篇整理了 2026 年最新花況、核心櫻花品種、拍攝技巧與實用交通攻略，帶你輕鬆征服這條北橫必訪的櫻花步道！

為什麼一定要來中巴陵櫻木花道？

中巴陵櫻木花道就位在桃園市復興區中巴陵地區，隱身於北橫公路（台七線）沿線，是「2026 北橫櫻花季」的核心景點之一。這裡的獨特之處在於櫻花樹齡成熟、排列密集，兩側的樹枝自然交疊，形成長達數百公尺的「櫻花隧道」，走在其間，就像被粉色花海環抱。

更棒的是，這裡的櫻花採「接力式綻放」，從 2 月上旬到 3 月下旬，不同品種的櫻花陸續綻放，不用擔心錯過花期。加上周邊是泰雅族部落聚落，賞花之餘，還能感受原鄉的人文風情，搭配山區的翠綠山林背景，每一張照片都像電影畫面。

核心櫻花品種解析｜從深粉到淺白，一次認識 4 大主角

中巴陵櫻木花道的櫻花品種豐富，主要以昭和櫻、八重櫻為主，搭配部分吉野櫻與富士櫻，不同品種的花色、花形各有特色，也造就了這裡層次豐富的粉色景觀。

1. 昭和櫻（2 月中旬～2 月下旬 盛開）

作為櫻木花道的「先鋒部隊」，昭和櫻是這裡的主力品種之一。花色呈現濃豔的深粉紅色，花形為重瓣，花瓣層疊豐厚，看起來飽滿又熱烈。它的開花時間剛好銜接山櫻花的尾聲，為櫻木花道拉開粉色盛宴的序幕，也是拍攝「濃郁粉紅花海」的最佳時期。

2. 八重櫻（2 月中旬～3 月上旬 盛開）

八重櫻是櫻木花道的「顏值擔當」，也是我最愛的品種！花色多為柔美的淡粉紅色，重瓣的花瓣細緻纖長，盛開時花團錦簇，像團團棉花糖掛在枝頭。它的花期較長，也是構成「櫻花隧道」的主要品種，微風吹過，花瓣飄落，形成絕美的「櫻吹雪」景象，不管是拍人像還是空鏡，都超級出片。

3. 吉野櫻（2 月中旬～2 月下旬 點綴）

吉野櫻在櫻木花道屬於「點綴角色」，數量不多，但極具辨識度。花色是淺粉白漸層，花形為單瓣，開花時滿樹繁花，看起來清新淡雅。它的盛開剛好和昭和櫻、八重櫻重疊，深粉、淡粉、白三色交織，讓花海的層次感更為豐富。

4. 富士櫻（2 月中旬～3 月上旬 搭配）

富士櫻的花色是潔白中帶著輕微粉暈，花形小巧玲瓏，常和八重櫻混植在一起。它的存在讓櫻木花道的粉色調不會過於厚重，增添了幾分清新脫俗的氣質，也是拍攝「小清新風格」照片的最佳背景。

2026 最新花期＆花況追蹤｜避開人潮的最佳時間

2026 中巴陵櫻木花道的整體花期為 2 月上旬～3 月下旬，其中2 月 25 日～3 月 10 日是滿開期，也是賞花、拍攝的黃金時間！

最佳造訪時段

  1. 平日清晨（7:00～9:00）：幾乎沒人，能獨享整片櫻花隧道，陽光透過樹枝灑下，光影效果絕佳。
  2. 週末下午（14:00～16:00）：避開中午的人潮高峰，此時光線柔和，適合拍攝人像逆光照片。

拍攝攻略｜還原網美級照片，掌握 3 個關鍵

這次拍攝的照片，不管是獨照、閨蜜照還是親子照，都超級出片，歸納了 3 個實用技巧，新手也能輕鬆上手：

1. 人像拍攝技巧

  • 穿搭建議：淺色系（白色、米色）、粉色系服裝最百搭，能和櫻花融為一體；若想打造反差感，深綠色、黑色服裝也能突出人物。像我穿的粉色上衣＋印花長裙，剛好呼應花海的柔美，又不會過於單調。
  • 拍攝角度
  • 低角度拍攝：從腳下的落櫻往上拍，能拍出「被櫻花隧道包圍」的視覺效果，同時拉長身形。
  • 逆光拍攝：下午的柔光透過花瓣，能拍出人物輪廓光，膚色看起來更白皙。
  • 互動式拍攝：揮手、接花瓣、漫步前行，捕捉自然的動態感，比刻意擺拍更生動。

2. 空鏡＆細節拍攝

  • 拍攝「櫻花隧道」的全景時，建議用廣角鏡頭，站在步道中間，將兩側的櫻花樹與腳下的落櫻都納入畫面，營造縱深感。
  • 捕捉細節：特寫花瓣的紋路、枝頭的花苞，或是落櫻鋪滿步道的特寫，能讓照片更有故事感。

3. 避開人潮的小技巧

  • 週末人潮較多，可拍攝「局部特寫」或「仰拍角度」，避開背景的人群。
  • 利用步道的轉角，或是周邊的部落建築作為背景，不僅能避開人潮，還能融入在地風情。

實用交通＆周邊攻略｜一日遊路線規劃

交通方式（自駕為主，最方便）

  • 自駕：台北出發，走國道 3 號→大溪交流道→台七線（北橫公路），往復興區方向行駛，經過羅浮、巴陵，即可抵達中巴陵櫻木花道，全程約 1.5～2 小時。
  • 停車：景點周邊有臨時停車區，以及中巴陵部落的收費停車場，建議早點出發，避免停車位一位難求。
  • 大眾運輸：較不方便，可從台北車站搭公車至桃園大溪站，再轉搭桃園客運往巴陵方向的班車，抵達中巴陵站後步行約 10 分鐘，但班次稀少，建議先查詢時刻表。

周邊景點＆美食｜順遊規劃更充實

  1. 拉拉山國家森林遊樂區：從櫻木花道驅車約 20 分鐘，可參觀千年神木群，吸收芬多精，結束賞花之旅後，剛好放鬆身心。
  2. 上巴陵形象商圈：距離櫻木花道約 5 分鐘車程，老街內有多家泰雅族特色美食，必吃馬告香腸(泰雅廚房及拉拉山輕鬆園)，還有在地當季農特產品如雪梨、柑橘等及水蜜桃乾，都非常適合當伴手禮。
  3. 拉拉山輕鬆園：距離約 10 分鐘車程，這裡的昭和櫻及千島櫻也相當茂盛，若櫻木花道人多，可前來這裡避開人潮，尤其必吃馬告香腸及拷雞。

注意事項

  1. 山區路況彎曲，自駕請注意行車安全，避免邊開車邊賞花。
  2. 櫻木花道為戶外步道，建議穿舒適的步行鞋，攜帶防蚊液、雨具（山區天氣多變）。
  3. 請遵守「不摘花、不折枝、不亂丟垃圾」的原則，保護這片粉色秘境。

最後的小提醒

2026 年的中巴陵櫻木花道，滿開期正好涵蓋元宵節前後，此時前來，不僅能賞櫻，還能感受濃厚的春日節慶氛圍。不管是想拍夢幻網美照，還是單純想沉浸在粉色花海中，這裡都不會讓你失望。

趁著花期正盛，趕快安排一趟北橫之旅，走進中巴陵的櫻花隧道，把春天的浪漫收藏進照片裡吧！


莉莉安兒的海闊天空

莉莉安兒的海闊天空

🎀生活中的枷鎖需要一場旅行來解開🎐 我的生活🌻我的感受 我的喜怒哀樂🌻我的吃喝玩樂

日本冬季神級甜點來台！SNOWS生巧克力夾心餅乾爆紅，限時快閃南西店 3天限定599元 必買、排隊方式一次攻略

日本冬季神級甜點來台！SNOWS生巧克力夾心餅乾爆紅，限時快閃南西店 3天限定599元 必買、排隊方式一次攻略

2026-03-05 12:11 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

日本被稱為「冬季限定神級甜點」的北海道品牌 SNOWS（スノー），終於迎來台灣快閃最終站。品牌自去年底來台快閃以來，短短數月已創下驚人的銷售成績，累計賣出 超過12萬枚SNOWSAND生巧克力夾心餅乾，以及 6萬顆SNOWBALL松露可可球，總銷量突破 18萬件。這次限時快閃南西店 3天限定599元 必買、排隊方式一次攻略

台北最終快閃站　首三日限量599元

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

為了感謝台灣消費者的支持，SNOWS將於 3月4日至3月22日新光三越台北南西店本館1樓開設期間限定店。開賣首三日 3月4日至3月6日 更推出超殺優惠，每日前100名消費者，只要購買招牌 SNOWSAND生巧克力夾心餅乾黑白巧克力各5入，原價860元的組合即可 599元帶回家，每人最多限購5組。優惠數量有限，開賣首日將再度出現排隊人潮。

北海道冬季限定甜點　只為寒冬而生

圖片來源：富信新零售提供
圖片來源：富信新零售提供

SNOWS由日本甜點名師 長沼慎太郎（Shintaro NAGANUMA） 創立，品牌最特別的理念就是 「只在冬天製作，只為冬天而生」。SNOWS堅持使用北海道日高地區的冬季牛乳製作甜點，這裡是日本少數能進行放牧飼養的牧場之一。

冬季乳牛攝取發酵乾草與玉米飼料，使牛乳脂肪含量提升，風味更加濃郁，因此SNOWS的甜點特別強調 濃厚奶香與滑順口感，也是品牌每年冬天掀起搶購熱潮的原因。

甜點原料超講究　打造北海道雪國風味

SNOWS創辦人長沼慎太郎Shintaro NAGANUMA。 圖片來源：富信新零售提供
SNOWS創辦人長沼慎太郎Shintaro NAGANUMA。 圖片來源：富信新零售提供

SNOWS對食材的堅持也體現在永續理念上。品牌使用的雞蛋來自北海道新冠村的放養農場，雞隻飼料中加入甜點製作過程產生的蛋糕碎，減少浪費並提升雞蛋風味。牛與雞的糞肥則回歸牧場，成為草地肥料，形成循環永續的農業系統。

正是這樣從牧場到甜點製作的嚴格把關，讓SNOWS成功打造出 只有冬季才能品嚐到的北海道風味甜點。

必買甜點1.SNOWSAND生巧克力夾心餅乾

8入（黑白綜合）NTD599 、5入（單一口味）NTD430

圖片來源：富信新零售提供
圖片來源：富信新零售提供

SNOWS最具代表性的商品就是 SNOWSAND生巧克力夾心餅乾，推出後銷量已突破 600萬枚。餅乾以鐵板煎製，口感酥脆並帶有淡淡奶油香氣，中間夾入北海道放牧牛乳製成的生巧克力。入口時先是餅乾的酥脆，接著是巧克力的柔滑融化，甜香與奶味層層堆疊，成為許多人一吃就回購的經典商品。

必買甜點2.SNOWBALL松露可可球

9入 NTD480

限量SNOWBALL以濃郁可可與鮮奶油交織，入口即化，甜而不膩。在冷凍食的口感如冰淇淋般順滑。圖片來源：富信新零售提供
限量SNOWBALL以濃郁可可與鮮奶油交織，入口即化，甜而不膩。在冷凍食的口感如冰淇淋般順滑。圖片來源：富信新零售提供

另一款討論度極高的甜點就是 SNOWBALL松露可可球。

外層裹上濃郁可可粉，內餡則是使用北海道放牧牛乳製成的鮮奶油與生巧克力，入口瞬間在口中融化，滑順濃郁的巧克力香氣層層展開。不少回購顧客都表示，可可球是 最容易上癮的一款甜點。建議冷藏解凍後48小時內食用。

必買甜點3.MORINOKI森之木

8入 NTD430

與其他巧克力餅乾的口感不同，「MORINOKI 森之木」層次更多元。咬下酥脆的巧克力，是冬季的幸福聲響。圖片來源：富信新零售提供
與其他巧克力餅乾的口感不同，「MORINOKI 森之木」層次更多元。咬下酥脆的巧克力，是冬季的幸福聲響。圖片來源：富信新零售提供

第三款人氣甜點 MORINOKI森之木，造型靈感來自被白雪覆蓋的森林樹枝。甜點內加入可麗餅脆片、杏仁與酥皮碎片，再搭配奶香巧克力包覆，口感酥脆、層次豐富，每一口都能吃到多重香氣。

北海道雪國包裝　日本版畫大師打造

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

SNOWS的包裝也相當具有收藏價值。品牌插畫選用日本版畫家 大谷一良 的作品，他擅長描繪北海道山林與自然景色。SNOWS團隊在籌備品牌時於美術館看見他的作品，發現與品牌「冬季雪國甜點」的概念完美契合，因此將畫作應用在包裝設計上。

每一盒甜點都像是把北海道冬季的靜謐雪景帶回家。

SNOWS快閃店資訊整理

活動時間：2026年3月4日－3月22日
活動地點：新光三越台北南西店本館1樓
首三日優惠：3月4日－3月6日
SNOWSAND黑白巧克力各5入
原價860元 → 限定價599元
每日前100名，每人限購5組

排隊方式：每日11:00現場發放號碼牌，需本人排隊領取，不可代排或佔位
官方資訊：https://www.instagram.com/snows_tw/

驚艷越南(1)中越—法式莊園、傳統古鎮與熱帶叢林交織成的奇幻之旅

驚艷越南(1)中越—法式莊園、傳統古鎮與熱帶叢林交織成的奇幻之旅

2026-03-06 22:18 唐蘋想很多

越南地形狹長，身處中央的中越是越南東西方文化的交融處，擁有法式莊園、傳統古鎮與熱帶叢林三種景觀，更有特別的體驗活動，像是手作燈籠、穿越南國服、放水燈及坐桶船等，加上物價親民，是台灣人非常喜歡的旅遊地。永信旅行社中越行程多樣，其中以峴港與會安最熱門，旅遊行程可參閱：https://pse.is/8sj2ph

峴港—雲端迪士尼「巴拿山」

來峴港一定要來座落於海拔1,487公尺山上的巴拿山太陽世界，這裡過去是殖民時期法國人的避暑勝地，現今則是融合世界紀錄纜車、爆紅佛手金橋、歐式浪漫建築與多項遊樂設施的「雲端迪士尼」。

造型特別令人驚嘆―黃金佛手橋

乘坐纜車約20多分鐘，就能從熱帶城市穿過雲海飛向歐洲山城，此處最著名的景點就是「黃金佛手橋」，由兩隻巨大而布滿青苔的佛手捧著金色的橋，特別的造型設計令人驚嘆！此橋於2018年6月開放，總長約150公尺，在橋上能眺望遠山綠林，令人心曠神怡，因聳立於雲霧之上，讓旅客拍照時雲霧繚繞，像身在仙境之中呢！

彷彿置身在法國小鎮—法國村

法國村的建築設計靈感源自19世紀法國傳教士在此留下的足跡，哥德式大教堂是此處的地標，完美復刻中世紀的教堂風格，加上石板路與露天咖啡廳，讓人誤以為置身於法國，當雲霧瀰漫時，石造建築若隱若現，整個法國村就像漂浮在雲海中的歐洲小鎮。

刺激好玩的遊樂園—夢幻樂園

夢幻樂園是這座法式山城的心臟地帶，是越南最大的室內遊樂園之一，整個樂園建在歐式城堡建築內，擁有多項遊樂設施，更有多種感官影院，讓人身歷其境，探索神秘的地底或飛越巴拿山脈戶外則有高山雲霄飛車，可自行拉桿控制煞車與加速，在山間疾馳好玩得讓人流連忘返。

會安—世界遺產「會安古城」巡禮

會安古城於17世紀時，是當時越南的主要貿易港，更是東南亞的國際港，來自中國、日本、荷蘭與葡萄牙的商人都在此停留，形成多元文化交融的特色，直至今日仍保留當時的商港風貌，因而被聯合國列為世界遺產，走入古城就像進入一座活生生的博物館。

夢幻水上風光—秋盆河放水燈

進入會安古城街道，可見掛滿色彩繽紛的燈籠，每到夜晚整個古城就像一座巨大的燈籠城鎮，許多旅客會在秋盆河上搭乘傳統木船，船夫用長篙輕輕撥動河水，旅客在河中央放水燈祈福，成千上萬的小紙燈在黑暗的水面上漂浮，宛如整座銀河墜落人間，非常夢幻浪漫。

越南沉浸式體驗—穿國服奧黛

越南國服「奧黛」非常特別，高領、長袖、兩側開叉至腰間的衣裙，內搭一條寬鬆的長褲，上半身貼合胸腰線條，下半身卻有極大的自由度，行走間帶有飄逸感，束縛與放鬆並存的結構，讓儀態瞬間變得端莊且具古典美。穿奧黛不只是拍照留念，更能沉浸體驗越南文化與古城浪漫氛圍中。

獨特的旅遊紀念品—燈籠DIY

會安是一個充滿美麗燈籠的古鎮，來到這裡一定要擁有一個特別的燈籠。永信旅遊安排一家手工藝坊，設在一座200年歷史的古宅內，內有各式不同類型手工藝品的課程及成品銷售，像是刺繡、木刻、燈籠等，在專業老師的教學下，讓旅客製作出獨一無二的手工燈籠，給自己一件充滿回憶的旅遊紀念品。

迦南島：特殊「桶船」遊船體驗

迦南島位於秋盆江臨近出海口的生態寶地，主要以水椰林，蘆葦及原生態自然風光聞名，最特別的是當地人用竹木編制圓桶船，稱為「桶船」或「簸箕船」，可容納2-3人。遊船間會有船家在船上表演絕技，利用手中的搖漿與身體的平衡感，迅速轉動讓船身傾斜，卻能像不倒翁般停留在水面上，精彩表演總能獲得熱烈掌聲。

三晚五星級飯店享受：格蘭德瑞奧海洋渡假村

最後要特別介紹此行有三晚住宿五星級飯店—格蘭德瑞奧海洋渡假村，位於美溪海灘旁，沿越南最美麗的沙灘而建，由日本集團連鎖經營。有私人沙灘、日式溫泉風呂、室外游泳池、健身中心和花園。白天活動後，回飯店可做水療SPA舒緩疲憊的身體，還有兒童俱樂部，旅客可在度假村內好好放鬆身心。飯店早餐提供多樣美食選擇，國際自助餐、日式會席料理、海邊日出西式套餐，並提供免費租借越南奧黛外出拍照。

這趟旅遊真是時空交錯的奇幻之旅，穿越了中世紀的法式莊園、古老的東方港口，最後深入熱帶的水上叢林，擁有特別的旅遊體驗，還住宿渡假村讓身心放鬆，這樣的行程你想來感受嗎？

更多作品可追蹤「唐蘋想很多」

https://www.instagram.com/tang.pin/

https://www.threads.net/@tang.pin

https://www.facebook.com/TANGPING1229/

#中越旅遊 #巴拿山#黃金佛手橋#會安古城 #奧黛 #迦南島桶船 #格蘭德瑞奧海洋渡假村 #永信旅行社 

唐蘋想很多

唐蘋想很多

這裡有我的星座、兩性、娛樂時事分析，更有劇評及旅記。曾出版「戀愛的50個現象」圖文書

