賞春螢、走台版小黃山 邀您一走新北微笑山線，來探索新北山林之美！

每年 2 月到 3 月，桃園復興區的北橫公路就會被粉色花海淹沒，而中巴陵櫻木花道，絕對是這條賞櫻路線中最夢幻的「秘境段落」。不同於熱門景點的人擠人，這裡的櫻花樹交織成綿延的粉紅隧道，腳下是鋪滿落櫻的步道，搭配山區的清涼空氣與芬多精，不管是情侶約會、親子同遊，還是和閨蜜拍網美照，都能收穫滿滿的春日浪漫。這篇整理了 2026 年最新花況、核心櫻花品種、拍攝技巧與實用交通攻略，帶你輕鬆征服這條北橫必訪的櫻花步道！

為什麼一定要來中巴陵櫻木花道？

中巴陵櫻木花道就位在桃園市復興區中巴陵地區，隱身於北橫公路（台七線）沿線，是「2026 北橫櫻花季」的核心景點之一。這裡的獨特之處在於櫻花樹齡成熟、排列密集，兩側的樹枝自然交疊，形成長達數百公尺的「櫻花隧道」，走在其間，就像被粉色花海環抱。

更棒的是，這裡的櫻花採「接力式綻放」，從 2 月上旬到 3 月下旬，不同品種的櫻花陸續綻放，不用擔心錯過花期。加上周邊是泰雅族部落聚落，賞花之餘，還能感受原鄉的人文風情，搭配山區的翠綠山林背景，每一張照片都像電影畫面。

核心櫻花品種解析｜從深粉到淺白，一次認識 4 大主角

中巴陵櫻木花道的櫻花品種豐富，主要以昭和櫻、八重櫻為主，搭配部分吉野櫻與富士櫻，不同品種的花色、花形各有特色，也造就了這裡層次豐富的粉色景觀。

1. 昭和櫻（2 月中旬～2 月下旬 盛開）

作為櫻木花道的「先鋒部隊」，昭和櫻是這裡的主力品種之一。花色呈現濃豔的深粉紅色，花形為重瓣，花瓣層疊豐厚，看起來飽滿又熱烈。它的開花時間剛好銜接山櫻花的尾聲，為櫻木花道拉開粉色盛宴的序幕，也是拍攝「濃郁粉紅花海」的最佳時期。

2. 八重櫻（2 月中旬～3 月上旬 盛開）

八重櫻是櫻木花道的「顏值擔當」，也是我最愛的品種！花色多為柔美的淡粉紅色，重瓣的花瓣細緻纖長，盛開時花團錦簇，像團團棉花糖掛在枝頭。它的花期較長，也是構成「櫻花隧道」的主要品種，微風吹過，花瓣飄落，形成絕美的「櫻吹雪」景象，不管是拍人像還是空鏡，都超級出片。

3. 吉野櫻（2 月中旬～2 月下旬 點綴）

吉野櫻在櫻木花道屬於「點綴角色」，數量不多，但極具辨識度。花色是淺粉白漸層，花形為單瓣，開花時滿樹繁花，看起來清新淡雅。它的盛開剛好和昭和櫻、八重櫻重疊，深粉、淡粉、白三色交織，讓花海的層次感更為豐富。

4. 富士櫻（2 月中旬～3 月上旬 搭配）

富士櫻的花色是潔白中帶著輕微粉暈，花形小巧玲瓏，常和八重櫻混植在一起。它的存在讓櫻木花道的粉色調不會過於厚重，增添了幾分清新脫俗的氣質，也是拍攝「小清新風格」照片的最佳背景。

2026 最新花期＆花況追蹤｜避開人潮的最佳時間

2026 中巴陵櫻木花道的整體花期為 2 月上旬～3 月下旬，其中2 月 25 日～3 月 10 日是滿開期，也是賞花、拍攝的黃金時間！

最佳造訪時段

平日清晨（7:00～9:00）：幾乎沒人，能獨享整片櫻花隧道，陽光透過樹枝灑下，光影效果絕佳。 週末下午（14:00～16:00）：避開中午的人潮高峰，此時光線柔和，適合拍攝人像逆光照片。

拍攝攻略｜還原網美級照片，掌握 3 個關鍵

這次拍攝的照片，不管是獨照、閨蜜照還是親子照，都超級出片，歸納了 3 個實用技巧，新手也能輕鬆上手：

1. 人像拍攝技巧

穿搭建議 ：淺色系（白色、米色）、粉色系服裝最百搭，能和櫻花融為一體；若想打造反差感，深綠色、黑色服裝也能突出人物。像我穿的粉色上衣＋印花長裙，剛好呼應花海的柔美，又不會過於單調。

：淺色系（白色、米色）、粉色系服裝最百搭，能和櫻花融為一體；若想打造反差感，深綠色、黑色服裝也能突出人物。像我穿的粉色上衣＋印花長裙，剛好呼應花海的柔美，又不會過於單調。 拍攝角度 ：

： 低角度拍攝：從腳下的落櫻往上拍，能拍出「被櫻花隧道包圍」的視覺效果，同時拉長身形。

逆光拍攝：下午的柔光透過花瓣，能拍出人物輪廓光，膚色看起來更白皙。

互動式拍攝：揮手、接花瓣、漫步前行，捕捉自然的動態感，比刻意擺拍更生動。

2. 空鏡＆細節拍攝

拍攝「櫻花隧道」的全景時，建議用廣角鏡頭，站在步道中間，將兩側的櫻花樹與腳下的落櫻都納入畫面，營造縱深感。

捕捉細節：特寫花瓣的紋路、枝頭的花苞，或是落櫻鋪滿步道的特寫，能讓照片更有故事感。

3. 避開人潮的小技巧

週末人潮較多，可拍攝「局部特寫」或「仰拍角度」，避開背景的人群。

利用步道的轉角，或是周邊的部落建築作為背景，不僅能避開人潮，還能融入在地風情。

實用交通＆周邊攻略｜一日遊路線規劃

交通方式（自駕為主，最方便）

自駕 ：台北出發，走國道 3 號→大溪交流道→台七線（北橫公路），往復興區方向行駛，經過羅浮、巴陵，即可抵達中巴陵櫻木花道，全程約 1.5～2 小時。

：台北出發，走國道 3 號→大溪交流道→台七線（北橫公路），往復興區方向行駛，經過羅浮、巴陵，即可抵達中巴陵櫻木花道，全程約 1.5～2 小時。 停車 ：景點周邊有臨時停車區，以及中巴陵部落的收費停車場，建議早點出發，避免停車位一位難求。

：景點周邊有臨時停車區，以及中巴陵部落的收費停車場，建議早點出發，避免停車位一位難求。 大眾運輸：較不方便，可從台北車站搭公車至桃園大溪站，再轉搭桃園客運往巴陵方向的班車，抵達中巴陵站後步行約 10 分鐘，但班次稀少，建議先查詢時刻表。

周邊景點＆美食｜順遊規劃更充實

拉拉山國家森林遊樂區：從櫻木花道驅車約 20 分鐘，可參觀千年神木群，吸收芬多精，結束賞花之旅後，剛好放鬆身心。 上巴陵形象商圈：距離櫻木花道約 5 分鐘車程，老街內有多家泰雅族特色美食，必吃馬告香腸(泰雅廚房及拉拉山輕鬆園)，還有在地當季農特產品如雪梨、柑橘等及水蜜桃乾，都非常適合當伴手禮。 拉拉山輕鬆園：距離約 10 分鐘車程，這裡的昭和櫻及千島櫻也相當茂盛，若櫻木花道人多，可前來這裡避開人潮，尤其必吃馬告香腸及拷雞。

注意事項

山區路況彎曲，自駕請注意行車安全，避免邊開車邊賞花。 櫻木花道為戶外步道，建議穿舒適的步行鞋，攜帶防蚊液、雨具（山區天氣多變）。 請遵守「不摘花、不折枝、不亂丟垃圾」的原則，保護這片粉色秘境。

最後的小提醒

2026 年的中巴陵櫻木花道，滿開期正好涵蓋元宵節前後，此時前來，不僅能賞櫻，還能感受濃厚的春日節慶氛圍。不管是想拍夢幻網美照，還是單純想沉浸在粉色花海中，這裡都不會讓你失望。

趁著花期正盛，趕快安排一趟北橫之旅，走進中巴陵的櫻花隧道，把春天的浪漫收藏進照片裡吧！