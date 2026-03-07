白天賞蘭展，晚上逛燈會 台南賞蘭旅遊攻略

2026-03-07 09:23 旅遊經

白天賞蘭展，晚上逛燈會 台南賞蘭旅遊攻略

                    

【旅遊經 洪書瑱報導】

 

「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」即將於本週五(27日)至3月16日在後壁農業部花卉創新園區登場，今年展覽以「綻放臺灣（Blooming Taiwan）」為主題，民眾到台南白日除了計劃賞「蘭」，參與臺南年度國際盛事──「蘭展」外，還可以欣賞「玫」景，另晚上也別忘了，3/8前還有頗受好評的鹽水月津港燈節及新營波光節等，規劃1日至3日遊程，為此，為遊客蒐羅台南觀光遊程建議！




臺灣國際蘭展(資料照)


月津港燈節


新營波光節

 

今(2026)年蘭展，結合「花卉科技展」以科技藝術為策展語言，規劃「產業新生」、「國際鏈結」及「社會共感」三大主軸展出，導入AI智慧科技、互動敘事與沉浸式影像，呈現臺灣花卉科技的創新能量與國際潛力，並首度以雙展齊發形式，同步舉辦國際蘭展及花卉科技展，透過展覽平台串聯產業、科技與社會，打造多層次的觀展體驗，全面呈現臺灣花卉邁向新世代的發展成果。




關子嶺溫泉


雅聞湖濱療癒森林(觀光工廠)


東山咖啡

 

除了白日賞花、夜晚逛燈會外，周邊景點也不能錯過，推薦火山碧雲寺、水火同源、東山175咖啡大道、關子嶺風景區(泥漿溫泉) 、臺灣木材故事館、美雅家具觀光工廠、雅聞湖濱療癒森林(觀光工廠)、卡多良食故事館(觀光工廠)、阮家古厝(金德興藥鋪)及菁寮老街等景點。

台南觀光旅遊局局長林國華表示，觀旅局近年都會調查願意響應蘭展提供優惠的店家，今年共有57家響應，類別有旅宿業、美食與購物、觀光工廠、景點等，民眾憑「蘭展票根或購票證明」等方式，即可享優惠方案。另外，還有後壁區公所也針對白河、後壁、東山三個區的商圈，調查出28家優惠業者，配合蘭展期間推出憑蘭展票根消費優惠活動，鼓勵大家來看蘭展、享優惠。

觀光旅遊局也彙整9條套裝遊程，內容結合了2026蘭展及台灣燈會，包含：自駕旅遊2條、精選自助3條、預約套裝4條(佳成旅行社及雄獅旅行社)，相關遊程可至台灣燈會官網查詢；台灣好行也有好康，憑臺灣國際蘭展門票、台灣燈會限量版TPASS，於活動期間就可免費暢遊本市台灣好行東山咖啡線、梅嶺線、168虎埤老街線，另外，若是覺得市區訂房一房難求，不妨體驗看看露營方案，針對愛好露營的民眾，觀旅局也特別提供臺南市合法露營場清單(12間)供參考，歡迎民眾多加利用。

※.套裝行程──

◎.雄獅旅遊：

●.早鳥折＄500．南嘉旅遊：2026臺灣國際蘭展.香榭大道南洋櫻.入住台糖長榮酒店含飯店晚餐二日(台中出發)

●.2026台灣燈會抵嘉啦.全新開幕~海賊庄手作空鳳小島.阿里山櫻花季.台灣國際蘭展，嘉義三日！

◎.佳成旅遊：

●.2026 台灣燈會+2026臺灣國際蘭展2日遊

DAY1：高鐵嘉義站→參觀 2026 臺灣國際蘭展→雅聞湖濱療癒森林→關子嶺天梯、溫泉老街→宿:溫泉會館(飯店內享用晚餐)

DAY2：關子嶺風景區〜嶺頂公園、水火同源、火山碧雲寺(午餐〜 推薦甕仔雞)→咩咩上樹萌寵樂園→故宮南院、太子大道 (2026 台灣燈會)→高鐵嘉義站〜快樂賦歸

●. 2026 台灣燈會+2026臺灣國際蘭展 3 日遊

DAY1：高鐵嘉義站→咩咩上樹萌寵樂園→蒜頭糖廠~蔗埕文化園區→故宮南院、太子大道(2026 台灣燈 會)→住宿:嘉義

DAY2：參觀2026臺灣國際蘭展→安平文化美食巡禮半日遊〜航海城、樹屋、古堡、老街散策→住宿：台南

DAY3：赤崁樓→黑橋牌香腸博物館→國華街探索美食→十鼓文創園區→台南高鐵站〜快樂賦歸

夜間燈會的部分除了2026台灣燈會之外，還有「鹽水月津港燈節」及「新營波光節」(舉辦至3/8止)，可以結合國際蘭展一起順遊，相關臺南旅遊景點及活動相關資訊，可至臺南旅遊網(http://www.twtainan.net/)、「臺南旅遊粉絲團查詢。「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」詳細票價資訊及購票方式，可至活動官網(https://tios.tw/）查詢！

以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供

 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#新營波光節

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

@UdnCms3Tag-2dcf4d36-8019-4767-858f-b382dbb8b35a

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

2026 中巴陵櫻木花道｜北橫最美粉紅隧道，品種、花期、拍攝攻略一次達陣

2026 中巴陵櫻木花道｜北橫最美粉紅隧道，品種、花期、拍攝攻略一次達陣

2026-03-01 19:41 莉莉安兒的海闊天空

每年 2 月到 3 月，桃園復興區的北橫公路就會被粉色花海淹沒，而中巴陵櫻木花道，絕對是這條賞櫻路線中最夢幻的「秘境段落」。不同於熱門景點的人擠人，這裡的櫻花樹交織成綿延的粉紅隧道，腳下是鋪滿落櫻的步道，搭配山區的清涼空氣與芬多精，不管是情侶約會、親子同遊，還是和閨蜜拍網美照，都能收穫滿滿的春日浪漫。這篇整理了 2026 年最新花況、核心櫻花品種、拍攝技巧與實用交通攻略，帶你輕鬆征服這條北橫必訪的櫻花步道！

為什麼一定要來中巴陵櫻木花道？

中巴陵櫻木花道就位在桃園市復興區中巴陵地區，隱身於北橫公路（台七線）沿線，是「2026 北橫櫻花季」的核心景點之一。這裡的獨特之處在於櫻花樹齡成熟、排列密集，兩側的樹枝自然交疊，形成長達數百公尺的「櫻花隧道」，走在其間，就像被粉色花海環抱。

更棒的是，這裡的櫻花採「接力式綻放」，從 2 月上旬到 3 月下旬，不同品種的櫻花陸續綻放，不用擔心錯過花期。加上周邊是泰雅族部落聚落，賞花之餘，還能感受原鄉的人文風情，搭配山區的翠綠山林背景，每一張照片都像電影畫面。

核心櫻花品種解析｜從深粉到淺白，一次認識 4 大主角

中巴陵櫻木花道的櫻花品種豐富，主要以昭和櫻、八重櫻為主，搭配部分吉野櫻與富士櫻，不同品種的花色、花形各有特色，也造就了這裡層次豐富的粉色景觀。

1. 昭和櫻（2 月中旬～2 月下旬 盛開）

作為櫻木花道的「先鋒部隊」，昭和櫻是這裡的主力品種之一。花色呈現濃豔的深粉紅色，花形為重瓣，花瓣層疊豐厚，看起來飽滿又熱烈。它的開花時間剛好銜接山櫻花的尾聲，為櫻木花道拉開粉色盛宴的序幕，也是拍攝「濃郁粉紅花海」的最佳時期。

2. 八重櫻（2 月中旬～3 月上旬 盛開）

八重櫻是櫻木花道的「顏值擔當」，也是我最愛的品種！花色多為柔美的淡粉紅色，重瓣的花瓣細緻纖長，盛開時花團錦簇，像團團棉花糖掛在枝頭。它的花期較長，也是構成「櫻花隧道」的主要品種，微風吹過，花瓣飄落，形成絕美的「櫻吹雪」景象，不管是拍人像還是空鏡，都超級出片。

3. 吉野櫻（2 月中旬～2 月下旬 點綴）

吉野櫻在櫻木花道屬於「點綴角色」，數量不多，但極具辨識度。花色是淺粉白漸層，花形為單瓣，開花時滿樹繁花，看起來清新淡雅。它的盛開剛好和昭和櫻、八重櫻重疊，深粉、淡粉、白三色交織，讓花海的層次感更為豐富。

4. 富士櫻（2 月中旬～3 月上旬 搭配）

富士櫻的花色是潔白中帶著輕微粉暈，花形小巧玲瓏，常和八重櫻混植在一起。它的存在讓櫻木花道的粉色調不會過於厚重，增添了幾分清新脫俗的氣質，也是拍攝「小清新風格」照片的最佳背景。

2026 最新花期＆花況追蹤｜避開人潮的最佳時間

2026 中巴陵櫻木花道的整體花期為 2 月上旬～3 月下旬，其中2 月 25 日～3 月 10 日是滿開期，也是賞花、拍攝的黃金時間！

最佳造訪時段

  1. 平日清晨（7:00～9:00）：幾乎沒人，能獨享整片櫻花隧道，陽光透過樹枝灑下，光影效果絕佳。
  2. 週末下午（14:00～16:00）：避開中午的人潮高峰，此時光線柔和，適合拍攝人像逆光照片。

拍攝攻略｜還原網美級照片，掌握 3 個關鍵

這次拍攝的照片，不管是獨照、閨蜜照還是親子照，都超級出片，歸納了 3 個實用技巧，新手也能輕鬆上手：

1. 人像拍攝技巧

  • 穿搭建議：淺色系（白色、米色）、粉色系服裝最百搭，能和櫻花融為一體；若想打造反差感，深綠色、黑色服裝也能突出人物。像我穿的粉色上衣＋印花長裙，剛好呼應花海的柔美，又不會過於單調。
  • 拍攝角度
  • 低角度拍攝：從腳下的落櫻往上拍，能拍出「被櫻花隧道包圍」的視覺效果，同時拉長身形。
  • 逆光拍攝：下午的柔光透過花瓣，能拍出人物輪廓光，膚色看起來更白皙。
  • 互動式拍攝：揮手、接花瓣、漫步前行，捕捉自然的動態感，比刻意擺拍更生動。

2. 空鏡＆細節拍攝

  • 拍攝「櫻花隧道」的全景時，建議用廣角鏡頭，站在步道中間，將兩側的櫻花樹與腳下的落櫻都納入畫面，營造縱深感。
  • 捕捉細節：特寫花瓣的紋路、枝頭的花苞，或是落櫻鋪滿步道的特寫，能讓照片更有故事感。

3. 避開人潮的小技巧

  • 週末人潮較多，可拍攝「局部特寫」或「仰拍角度」，避開背景的人群。
  • 利用步道的轉角，或是周邊的部落建築作為背景，不僅能避開人潮，還能融入在地風情。

實用交通＆周邊攻略｜一日遊路線規劃

交通方式（自駕為主，最方便）

  • 自駕：台北出發，走國道 3 號→大溪交流道→台七線（北橫公路），往復興區方向行駛，經過羅浮、巴陵，即可抵達中巴陵櫻木花道，全程約 1.5～2 小時。
  • 停車：景點周邊有臨時停車區，以及中巴陵部落的收費停車場，建議早點出發，避免停車位一位難求。
  • 大眾運輸：較不方便，可從台北車站搭公車至桃園大溪站，再轉搭桃園客運往巴陵方向的班車，抵達中巴陵站後步行約 10 分鐘，但班次稀少，建議先查詢時刻表。

周邊景點＆美食｜順遊規劃更充實

  1. 拉拉山國家森林遊樂區：從櫻木花道驅車約 20 分鐘，可參觀千年神木群，吸收芬多精，結束賞花之旅後，剛好放鬆身心。
  2. 上巴陵形象商圈：距離櫻木花道約 5 分鐘車程，老街內有多家泰雅族特色美食，必吃馬告香腸(泰雅廚房及拉拉山輕鬆園)，還有在地當季農特產品如雪梨、柑橘等及水蜜桃乾，都非常適合當伴手禮。
  3. 拉拉山輕鬆園：距離約 10 分鐘車程，這裡的昭和櫻及千島櫻也相當茂盛，若櫻木花道人多，可前來這裡避開人潮，尤其必吃馬告香腸及拷雞。

注意事項

  1. 山區路況彎曲，自駕請注意行車安全，避免邊開車邊賞花。
  2. 櫻木花道為戶外步道，建議穿舒適的步行鞋，攜帶防蚊液、雨具（山區天氣多變）。
  3. 請遵守「不摘花、不折枝、不亂丟垃圾」的原則，保護這片粉色秘境。

最後的小提醒

2026 年的中巴陵櫻木花道，滿開期正好涵蓋元宵節前後，此時前來，不僅能賞櫻，還能感受濃厚的春日節慶氛圍。不管是想拍夢幻網美照，還是單純想沉浸在粉色花海中，這裡都不會讓你失望。

趁著花期正盛，趕快安排一趟北橫之旅，走進中巴陵的櫻花隧道，把春天的浪漫收藏進照片裡吧！


莉莉安兒的海闊天空

莉莉安兒的海闊天空

🎀生活中的枷鎖需要一場旅行來解開🎐 我的生活🌻我的感受 我的喜怒哀樂🌻我的吃喝玩樂 >>本人所有照片未經許可不得轉載盜用<<

#櫻花 #熱門景點

日本冬季神級甜點來台！SNOWS生巧克力夾心餅乾爆紅，限時快閃南西店 3天限定599元 必買、排隊方式一次攻略

日本冬季神級甜點來台！SNOWS生巧克力夾心餅乾爆紅，限時快閃南西店 3天限定599元 必買、排隊方式一次攻略

2026-03-05 12:11 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

日本被稱為「冬季限定神級甜點」的北海道品牌 SNOWS（スノー），終於迎來台灣快閃最終站。品牌自去年底來台快閃以來，短短數月已創下驚人的銷售成績，累計賣出 超過12萬枚SNOWSAND生巧克力夾心餅乾，以及 6萬顆SNOWBALL松露可可球，總銷量突破 18萬件。這次限時快閃南西店 3天限定599元 必買、排隊方式一次攻略

台北最終快閃站　首三日限量599元

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

為了感謝台灣消費者的支持，SNOWS將於 3月4日至3月22日新光三越台北南西店本館1樓開設期間限定店。開賣首三日 3月4日至3月6日 更推出超殺優惠，每日前100名消費者，只要購買招牌 SNOWSAND生巧克力夾心餅乾黑白巧克力各5入，原價860元的組合即可 599元帶回家，每人最多限購5組。優惠數量有限，開賣首日將再度出現排隊人潮。

北海道冬季限定甜點　只為寒冬而生

圖片來源：富信新零售提供
圖片來源：富信新零售提供

SNOWS由日本甜點名師 長沼慎太郎（Shintaro NAGANUMA） 創立，品牌最特別的理念就是 「只在冬天製作，只為冬天而生」。SNOWS堅持使用北海道日高地區的冬季牛乳製作甜點，這裡是日本少數能進行放牧飼養的牧場之一。

冬季乳牛攝取發酵乾草與玉米飼料，使牛乳脂肪含量提升，風味更加濃郁，因此SNOWS的甜點特別強調 濃厚奶香與滑順口感，也是品牌每年冬天掀起搶購熱潮的原因。

甜點原料超講究　打造北海道雪國風味

SNOWS創辦人長沼慎太郎Shintaro NAGANUMA。 圖片來源：富信新零售提供
SNOWS創辦人長沼慎太郎Shintaro NAGANUMA。 圖片來源：富信新零售提供

SNOWS對食材的堅持也體現在永續理念上。品牌使用的雞蛋來自北海道新冠村的放養農場，雞隻飼料中加入甜點製作過程產生的蛋糕碎，減少浪費並提升雞蛋風味。牛與雞的糞肥則回歸牧場，成為草地肥料，形成循環永續的農業系統。

正是這樣從牧場到甜點製作的嚴格把關，讓SNOWS成功打造出 只有冬季才能品嚐到的北海道風味甜點。

必買甜點1.SNOWSAND生巧克力夾心餅乾

8入（黑白綜合）NTD599 、5入（單一口味）NTD430

圖片來源：富信新零售提供
圖片來源：富信新零售提供

SNOWS最具代表性的商品就是 SNOWSAND生巧克力夾心餅乾，推出後銷量已突破 600萬枚。餅乾以鐵板煎製，口感酥脆並帶有淡淡奶油香氣，中間夾入北海道放牧牛乳製成的生巧克力。入口時先是餅乾的酥脆，接著是巧克力的柔滑融化，甜香與奶味層層堆疊，成為許多人一吃就回購的經典商品。

必買甜點2.SNOWBALL松露可可球

9入 NTD480

限量SNOWBALL以濃郁可可與鮮奶油交織，入口即化，甜而不膩。在冷凍食的口感如冰淇淋般順滑。圖片來源：富信新零售提供
限量SNOWBALL以濃郁可可與鮮奶油交織，入口即化，甜而不膩。在冷凍食的口感如冰淇淋般順滑。圖片來源：富信新零售提供

另一款討論度極高的甜點就是 SNOWBALL松露可可球。

外層裹上濃郁可可粉，內餡則是使用北海道放牧牛乳製成的鮮奶油與生巧克力，入口瞬間在口中融化，滑順濃郁的巧克力香氣層層展開。不少回購顧客都表示，可可球是 最容易上癮的一款甜點。建議冷藏解凍後48小時內食用。

必買甜點3.MORINOKI森之木

8入 NTD430

與其他巧克力餅乾的口感不同，「MORINOKI 森之木」層次更多元。咬下酥脆的巧克力，是冬季的幸福聲響。圖片來源：富信新零售提供
與其他巧克力餅乾的口感不同，「MORINOKI 森之木」層次更多元。咬下酥脆的巧克力，是冬季的幸福聲響。圖片來源：富信新零售提供

第三款人氣甜點 MORINOKI森之木，造型靈感來自被白雪覆蓋的森林樹枝。甜點內加入可麗餅脆片、杏仁與酥皮碎片，再搭配奶香巧克力包覆，口感酥脆、層次豐富，每一口都能吃到多重香氣。

北海道雪國包裝　日本版畫大師打造

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

SNOWS的包裝也相當具有收藏價值。品牌插畫選用日本版畫家 大谷一良 的作品，他擅長描繪北海道山林與自然景色。SNOWS團隊在籌備品牌時於美術館看見他的作品，發現與品牌「冬季雪國甜點」的概念完美契合，因此將畫作應用在包裝設計上。

每一盒甜點都像是把北海道冬季的靜謐雪景帶回家。

SNOWS快閃店資訊整理

活動時間：2026年3月4日－3月22日
活動地點：新光三越台北南西店本館1樓
首三日優惠：3月4日－3月6日
SNOWSAND黑白巧克力各5入
原價860元 → 限定價599元
每日前100名，每人限購5組

排隊方式：每日11:00現場發放號碼牌，需本人排隊領取，不可代排或佔位
官方資訊：https://www.instagram.com/snows_tw/

#甜點 #日本 #北海道 #巧克力 #夾心餅乾 #台北南西店

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

冠軍不是STANLEY　保溫瓶品牌TOP 10揭曉

2026-03-02 09:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Shutterstock
示意圖／Shutterstock

過年開工不能沒有的補水神器！

年假就像一場絢爛煙火，還來不及多看幾眼就悄悄散場。紅包發完、年菜清盤，只剩下開工鬧鐘準時響起。這時若辦公桌上多了一支顏值在線、手感剛好的保溫瓶，就像替自己按下「續航鍵」。早上裝咖啡替腦袋開機、下午泡花茶為情緒降噪，順手補水，也替日常留住剛剛好的溫度。

不過，保溫瓶可不只是比外型。容量是否貼合通勤與辦公節奏？保溫、保冷的效能不能撐過一整天？瓶口設計是否順口防漏？內膽材質是否安全耐用？就連重量與握感，都會左右每天使用的心情。若打算當作禮物送給朋友或同事，品牌口碑更是關鍵，畢竟送禮送的是心意，也是面子。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友熱烈討論的保溫瓶品牌TOP 10，從設計質感、保溫效能到網友評價，幫你挑出最符合需求的那一款，讓開工與日常，都多一分恰到好處的溫度。

No.10 CookPower 鍋寶

翻攝官網／鍋寶好食光鍋寶以販售廚房家電、鍋具、餐廚用具為主，其中保溫瓶的種類琳瑯滿目，像是內膽有陶瓷、304、316不鏽鋼可選擇，也有不同毫升數的容量，更有吸管、手提、把手、旋蓋式及彈蓋式款式，滿足所有消費者的使用需求。

日前鍋寶推出「真空內陶瓷珍珠粗吸管杯」，不僅採雙飲杯蓋設計，附贈手搖飲專用粗吸管、抗污防塵吸管套，內層也特別使用304不鏽鋼與釉黑陶瓷，保留飲品風味、耐酸鹼更好清洗。夏天保冰、冬天保熱，900毫升大廣口、大容量裝手搖飲料也不成問題，產品通過SGS檢驗合格，讓人更安心使用。

No.9 Corelle Brands 康寧餐具

翻攝官網／Corelle Brands 康寧餐具美國品牌康寧餐具保溫瓶以「IP聯名」系列深受不少人喜愛。像是SNOOPY露營趣鋅動輕瓷大容量不鏽鋼手提保溫杯，以《花生漫畫》人氣角色點綴杯身，結合雙飲口設計與貼心提把、靜音防滑底墊，無論通勤、露營或日常外出都相當便利。內膽採用鋅陶瓷易潔層材質，通過7H鉛筆硬度測試，使用時無金屬味、不易卡色，清洗更省力。在保溫與保冰效能方面，運用真空、雙層隔熱技術，根據官方實測結果，95.6°C熱水經6小時後，仍可維持56.2°C的溫度，產品亦符合食品容器安全規範。

先前康寧餐具與全聯福利中心合作，推出Miffy保溫杯、保溫瓶等餐廚小物，廣受網友好評，「私心大推一定要把Miffy鋅陶瓷保溫杯帶回家，不僅有兩種可愛圖案、更有超方便滑蓋設計，真空設計更能保冰保熱」。

No.8 WOKY 沃廚

翻攝官網／WOKY台灣保溫杯品牌WOKY沃廚，主理人是五金代工廠第三代，希望將時間淬煉的工藝延續，以「吃進嘴裡的安心原味」為核心，開發一體成型陶瓷內膽，並融入美學設計元素，成為不少消費者的選擇。例如純鈦Ti保溫杯、VERVE零秒瓶、渾圓杯MOZU系列等都是網友近年熱烈討論的款式。

日前WOKY與QA美感合作社攜手推出「鈦陶瓷保溫瓶+冷水瓶」，主打彈蓋即飲、注水孔設計，喝水、補水不費力。保溫瓶內膽為韓國研發10%鈦陶瓷易潔塗層，好清洗也不易留異味，三層真空還能幫助阻隔外部溫度，並通過SGS檢測零重金屬、零塑化劑，輕巧瓶身方便手提或肩背。網友表示，「孩子帶去上學，自己開蓋補水，蓋子到處放，這款水壺完美解決這問題」。

No.7 Oolab 良杯製所

翻攝官網／Oolab良杯製所Oolab良杯製所創立於2019年，以「共感、共情、共好」的經營理念提供保溫瓶、隨行杯、吸管杯、手把杯等商品。品牌曾推出三麗鷗、《哈利波特》、《飛天小女警》、《葬送的芙莉蓮》等系列授權款式。

良杯製所將台灣文化納入現代品味，繼大甲鎮瀾宮系列受到好評，最近也獻上白沙屯媽祖系列不鏽鋼陶瓷易潔層隨行杯與飲料隨行斜背袋。隨行杯分為光明黃的永福款、超跑粉的典藏款，內膽特別使用硃砂紅，寓意平安與祝福，杯身則繪有媽祖像。除了可以根據情境選擇就口或加購吸管飲用，大廣口、大容量、雙層真空結構、內膽陶瓷易潔層、底部防滑杯底墊，還能將隨行杯裝進斜背袋，非常可愛又實用。今年想要跟隨白沙屯媽祖徒步進香的信眾，不妨也可以參考看看囉！

No.6 STANLEY

翻攝IG／@stanley1913_taiwan一名外國網友愛車遭烈火吞蝕，STANLEY保溫瓶內的冰塊卻完好如初的短影片，讓美國百年保溫瓶品牌STANLEY在全球迅速竄紅。

2025年9月STANLEY與韓國女團BLACKPINK成員Jennie聯名系列造成網友轟動！Quencher® Luxe Tumbler吸管隨手杯、All Day Slim Bottle曲線隨行瓶，以全黑霧面搭配底部雕花為主題，搭配質感銀色金屬光澤，展現低調奢華、率性優雅風格。瓶身均採用18/8再生不鏽鋼、雙層真空隔熱設計，標榜不含雙酚A（BPA）。其中吸管隨手杯使用FlowState™ 三段式旋轉杯蓋、Tritan™ 提把、可拆式柔軟矽膠防滑底墊，並附贈由Jennie親自設計的水豚圖案主題吊飾組；曲線隨行瓶則有防漏結構、可拆式瓶口環，輕巧尺寸方便攜帶，讓網友直呼，「真嘟很好看」。

No.5 THERMOS 膳魔師

翻攝官網／THERMOS 膳魔師德國膳魔師是不少消費者熟悉的品牌，保溫瓶種類更是推陳出新：例如全新上市的人魚漢頓系列吸管保溫瓶，大口徑設計適合盛裝飲料，另附有小百合造型吸管塞；彈蓋保溫瓶則是一按即開，兩款瓶身均採用304不鏽鋼，購買禮盒還贈送人魚漢頓限定吊飾，收藏價值滿分！膳魔師也與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的投手孫易磊聯手推出不鏽鋼真空吸管隨行瓶，透明上蓋、滑蓋開關、防滑握把與底座的細節設計，加上304不鏽鋼搭配真空斷熱層，發揮6小時保溫58度C以上、保冷9度C以下的效果，絕對是球迷不可或缺的日常小物！

今年1月30日起至11月30日止，消費者手上只要擁有不鏽鋼材質的舊保溫杯瓶就能參與舊換新活動，符合資格者即可獲得官網電子折價券200元一張，每月限領取一張，想換保溫瓶的人千萬別錯過。

No.4 ZOJIRUSHI 象印

翻攝FB／ZOJIRUSHI 象印日本百年品牌象印主要販售電子鍋、熱水瓶等家電商品，其中保溫瓶在網路上也保有高討論度！以不鏽鋼真空保溫保冷杯（SU-CA35）為例，容量350ml瓶身僅有180公克，隨身攜帶也不沉重。6小時95°C熱水保溫68°C以上、4°C冰水保冷9°C以下，特別使用「究潔耐蝕不鏽鋼」，高耐腐蝕性防鏽處理，可裝含鹽分運動飲料，不易殘留飲品顏色及異味；「一體式中栓」將中栓與墊圈合而為一，清潔簡單也解決放進包包、機車廂容易漏水的問題。晨光白、清雅粉、卡其棕、春草綠、天空藍、烏木黑及不鏽鋼色共七種顏色，讓保溫瓶也能成為日常質感配件。

網友對象印保溫杯評價，「象印那一體中栓設計，沒有零件、縫隙又少，媽媽們就是追求這種好洗好用不漏水的保溫杯啊！真的用過就回不去」。

No.3 Starbucks 星巴克

翻攝官網／星巴克星巴克不只賣咖啡和甜點，就連保溫瓶也是網路上非常搶手的熱門商品！今年適逢馬年，星巴克特別獻上開運達摩系列與柯基系列等商品：像是許願達摩不鏽鋼杯，可愛的小熊店員Bearista做出不同表情、穿上五顏六色的達摩裝扮，跟著星星元素現身於淺藍色杯身，為新的一年帶來滿滿祝福，杯體採用304與316不鏽鋼；科基花見不鏽鋼杯外觀則以溫柔粉色與淡綠層次交織，搭配被櫻花包圍的科基，讓使用者感受春意的到來，材質為304不鏽鋼。兩款保溫瓶最高耐熱溫度均可達95°C。

除了台灣販售的品項之外，國外款式也受到許多消費者推薦，在網路上熱烈討論，「星巴克保溫瓶顏色都很美」、「長效保溫小能手！無論你是愛喝熱的還是冷的，都能通通搞定」。

No.2 TIGER 日本虎牌

翻攝官網／日本虎牌Tiger日本虎牌在台灣保溫杯瓶市場中佔有一席之地，考量人權、健康與環境，強調不使用涉及戰爭的衝突礦石、氟素塗層，也不轉包生產，保溫瓶款式從彈蓋式、直飲式、杯蓋式，到適合小孩、運動使用、3D工藝等應有盡有。以「夢重力直飲型保溫杯」來說，杯身經過獨家旋壓輕量化技術，拿起來重量輕盈，減少外出攜帶負擔，一體成型的上蓋不需拆洗墊圈，回家可直接放入洗碗機、烘碗機進行清潔保養。內膽採用鏡面加工PLUS技術，讓污垢與異味不易殘留。共有三種容量、三種顏色可以選擇，其中500ml標榜6小時後95°C熱水可保溫73°C以上、4°C冷水可保冷8°C以下。

有網友在IG上分享，「很推虎牌保溫瓶這樣輕盈的尺度，有點霧面的質地，配上飽和度中性的顏色，還有好清洗的上蓋，甚至可以洗碗機／烘碗機清洗，又能6小時在外都維持喜歡的溫度，漂亮與實際兼具！」

No.1 LocknLock 樂扣樂扣

翻攝官網／LocknLock 樂扣樂扣LocknLock樂扣樂扣商品跨足鍋具、保鮮盒、水壺與保溫瓶，其中保溫瓶更是讓品牌獲得近一年網路聲量冠軍。有網友推薦「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」，「光看外表就直接給它一百分！這個杯子是絕美漸層設計，而且容量有720ml，手搖飲的大杯直接裝好裝滿，還能滿足你加料的需求！360度可旋轉粗吸管，吸料超順暢。還有保冷14小時、保溫7小時」，也有人分享，「沒看過吸管杯這麼好看的，用了兩個禮拜真的超喜歡，保冰保溫都超有感」。

近期樂扣樂扣推出DINOTAENG一系列周邊商品，像是簡約彈蓋保溫杯共有白色和米黃色兩種顏色，單手即可一鍵開蓋，安全鎖還能有效防止誤觸開關，上蓋好拆卸，清潔沒有死角，杯身使用耐腐蝕的304不鏽鋼材質，適合保溫或保冷，搭配底部防滑降噪的矽膠底墊，可愛造型讓補水成為日常療癒的一部分。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月11日至2026年2月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#網友 #保溫瓶 #消費者

