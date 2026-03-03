2026-03-03 07:22 旅遊經
2026阿里山花季3/10開跑 現已可以賞櫻，賞花攻略報你知！
@UdnCms3Tag-83f62103-ef53-4e31-af26-cebcf6818462
阿里山花季3/10開跑(圖：阿里山賓館提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
2026「阿里山花季」將於3月10日至4月10日盛大展開！「阿里山國家森林遊樂區」是全台許多人心目中種類最豐富的冠軍之所，計有31種櫻花之多，隨著氣溫回暖，雖然花季還未來臨，但已有不同的櫻花接力綻放，目前山櫻花率先染紅山頭。另，沼平車站、阿里山工作站的阿龜櫻已經滿開了，詩路步道也有粉白色的唐實櫻現蹤，但若在228假期欲前往阿里山，均可欣賞上述櫻花，相對阿里山花季期間而言，賞花遊將更休閒。另，眾所矚目的「櫻王」、「櫻后」染井吉野櫻預計於3月中盛開。
目前花況_阿里山工作站 阿龜櫻 (圖：阿里山賓館提供)
阿里山詩路唐實櫻(圖：阿里山賓館提供)
阿里山遊客中心_緋寒櫻(圖：阿里山賓館提供)
香林服務區及阿里山工作站前阿龜櫻已開花約4成，預計3月上旬盛開(圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署提供)
山櫻花已開花4成，預計3月上旬盛開(圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署提供)
木蘭園裡的白木蘭已盛開(圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署提供)
2026年「阿里山花季」將於3月10日至4月10日盛大展開，屆時，園區裡各品種的櫻花也接力綻放。攝影達人黃源明臉書指出，花季登場前的櫻花，以緋寒櫻、唐實櫻、少量的椿寒櫻和粉色系櫻花為主，想看緋寒櫻的遊客，可以到旅客服務中心、旅社區、阿里山火車站、沼平公園、阿里山工作站、香林服務區，目前都是滿開中，花況可以持續到3月中旬的花季，適合228連續假期前往！
阿里山工作站旁_櫻王預計3月中至3月底盛開(圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署提供)
阿里山賓館1913舊事所前的櫻后(圖：阿里山賓館提供)
霧社櫻預計3月初開花(圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署提供)
大島櫻等重瓣類櫻花預計4月份開花(圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署提供)
普賢象櫻等重瓣類櫻花預計4月份開花(圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署提供)
阿里山花季的迷人之處在於「花期長、層次多」，繼櫻王之後，祝山與沼平地區的染井吉野櫻將持續綻放至3月底，4月上旬則由高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花接棒，花期延續至4月中；除了櫻花之外，園區內的報春花、木蘭、山茶花、杜鵑與紫藤也將同步爭豔，讓遊客在花季期間的每一個時間點入園，都能欣賞到截然不同的繽紛美景。其中眾所期盼阿里山國家森林遊樂園區的櫻王、櫻后染井吉野櫻也將盛開，目前阿里山賓館1913舊事所前百歲櫻后染井吉野櫻已經含苞待放，將伴隨著阿里山工作的櫻花綻放美麗的櫻色，鄰近周邊的花卉也將接力盛開，祝山與沼平的染井吉野櫻預計將持續綻放至3月底，4月上旬則由高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花接棒，花期延續至4月中。遊客在花季期間的每一個時間點入園，都能欣賞到截然不同的繽紛美景。
阿里山花季之際，除了賞花遊外，還有與眾不同的賞花體驗，那就是林業鐵路百年蒸汽火車也將於3月10日花季期間復駛，宣告一年一度的櫻花盛宴即將展開，在在均吸引鐵道迷以及花友們，想搶先預訂百年黑頭仔蒸汽火車，搶搭百歲復古火車穿越櫻花林道魅力。
雲端之森客房(圖：阿里山賓館提供)
雲端之森客房(圖：阿里山賓館提供)
其中位於園區中心點的阿里山賓館，以「春櫻森活·詩意春光」為題，花季期間入住全新升級「雲端之森」頂級客房、日和雙人房、套房即贈賞櫻隨行包，若想感受阿里山全新不同的住宿體驗，推薦入住全新「雲端之森」客房，為旅人蒐羅高山森林、檜木林相，透過大面積落地窗引入自然光線，讓杉柏與山嵐雲海成為房內最動人的景致。阿里山賓館讓旅人不用趕路自在的享受森林雲瀑，迎向櫻花山林、鐵道櫻花同框、日出雲海。
阿里山賓館表示，飯店鄰近沼平車站、沼平公園、阿里山詩路步道，園區內阿龜櫻、緋寒櫻、唐實櫻接力綻放，以「春櫻森活·詩意春光」為主題活動，搭配櫻花主題特色客房，入住2026年全新升級頂樓雲端之森客房、套房、日和雙人房和式設計，即能感受跨越時空的春櫻盛宴！目前全新頂級雲端之森客房定價在＄32,000-35,000之間，實際售價在21,000-29,000，依平假日及房型有差！
嘉義分署表示，為疏解賞花車潮，阿里山國家森林遊樂區售票口將於花季期間實施交通疏導措施，引導遊客車輛前往台18線89-95K(往塔塔加方向)小客車臨時停車區停放，並於該區間設置10處免費接駁車站，於平日8-18時及假日5-18時提供遊客往返阿里山入口轉運站，使停車民眾能更加順暢入園。
另交通部公路局規劃於3月14、15、21、22、28、29日、4月3~6日，共計10個假日的上午6-11時實施台18線交通管制，時段內66K至88.2K將管制小客車通行，自行開車的旅客須至61K樂野服務區轉搭「花季疏運轉乘專車」，而甲乙類大客車須於29K觸口自然教育中心對面之「阿里山國家森林遊樂區臨時售票處」預先購買遊樂區門票。
為提供更便捷的旅遊體驗，嘉義分署推薦出遊民眾優先選擇大眾運輸，選購「高鐵國旅聯票」除享有高鐵票價85折優惠外，更能輕鬆愜意的享受旅程，另呼籲自駕的遊客多加利用線上預購「疏運套票」（含疏運轉乘專車車票及遊樂區門票），以避開轉乘疏運專車之排隊人潮；今年線上購票通路更加多元，可透過「森林好好玩」、「阿里山Easy Go」、「雄獅旅遊」、「易遊網」、「KKday」、「Klook」、「Trip.com」、「7-11 ibon系統」、「全家FamiPort系統」等平台購買；花季交管、購票等詳細資訊請參閱「阿里山花季2026」網頁(https://event.welcometw.com/alishan-cherry-blossom-season/)查詢。
欲知即時花況及公告訊息，可至「阿里山國家森林遊樂區」Facebook粉絲團、Instagram（@alishanforest）或下載「森遊阿里山APP」先行了解。提醒您，山區天氣多變，上山前請確認天氣狀況，進入山區請遵守無痕山林原則，共同維護阿里山珍貴的自然生態。
※.阿里山國家森林遊樂區花季資訊懶人包：