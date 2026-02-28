台北秘境私廚開箱｜許雪莉泰國餐廳（Chef Sherry）神級金錢蝦餅狂爆汁、巨無霸金沙咖哩泰國蝦爽度直接破表！🚀隱身在中山區巷弄裡的許雪莉泰國餐廳到底多猛？快推開大門拯救你的焦慮吧！👑

每天被工作訊息轟炸到靈魂乾涸，上週末我跟朋友直接叛逃，衝進中山區巷弄裡的許雪莉泰國餐廳（Chef Sherry）。

推開沉重大門，迎面而來的西裝巨大公仔與迷幻微光，加上空氣中檸檬葉與香茅的清香，我知道今晚有救了🧸

推開那扇門就像穿越時空隧道

店內的裝潢風格其實非常有質感，設計師顯然很懂如何用燈光調情，昏暗的琥珀色光源營造出一種微醺的放鬆感✨

空間層次感非常強，抬頭一看，天花板垂墜著華麗的乾燥花藝，搭配極具設計感的圓球形吊燈，光影投射在木質餐桌上顯得格外有深度！ 這裡真的超級好拍📸

牆面上甚至還有投影幕播放著異國影像，讓我們彷彿置身於曼谷最頂級的時尚 Lounge，壓力瞬間就消散了一大半～





宛如翠綠珠寶盒般的香料蘿蔓鮭魚🥬

微暗燈光下，翠綠欲滴的蘿蔓葉包裹著金黃酥脆的鮭魚塊，精緻得像藝術品，讓吃膩超商便當的我瞬間睜大眼！ 這道菜簡直會發光✨

處理海鮮就像拆炸彈一樣，溫度與時間捏拿稍有偏差就會毀掉鮮甜，但主廚讓清脆與軟嫩在舌尖完美平衡～ 腦門瞬間被敲醒了🔔

複雜香料宛如訓練有素的交響樂團，在嘴裡奏起華麗開場樂，這股清新讓我覺得自己徹底活過來了🎻





會瘋狂爆汁的超厚實金錢蝦餅 🍤

什麼聲音最療癒呢？

絕對是這種極度酥脆的炸物在口腔裡碎裂的「喀滋」聲，那爽度比大自然蟲鳴有效，能瞬間撫平緊繃神經。 這蝦餅厚得太犯規🦐

要炸透厚實蝦漿又不讓外皮焦黑，難度比跟固執老闆談加薪還高，但這份蝦餅表現得極致完美

滾燙鮮甜的汁液在嘴裡炸開，鮮味直衝腦門，害我差點把手裡的筷子掉在地上💦

酸甜滋味就像初夏微風，把炸物的油膩感清得一乾二淨，我不小心連續狂吃了三個，真的停不下來！！





酥炸酸辣果香魚與夏日微風的相遇 🐟

這尺寸實在太驚人了🙀

端上來時我們兩個直接看傻眼，這巨大體型根本是鄉下阿嬤怕你餓著，才狠心養出來的深海巨無霸～上面鋪滿了熱帶水果

炸魚技巧非常艱深，就像極需耐心的遠距離戀愛，火候太過會焦苦，不夠則會軟爛，而這條魚無懈可擊， 外皮酥脆到會跳舞！

青蘋果與小番茄的果香巧妙化解了負擔，魚肉質地卻保持水嫩，這種酸辣交織的狂野氣息真的讓人欲罷不能🥢

拜託一定要加點白飯，很多人以為吃泰式料理只能配打拋豬，但把果香魚醬汁淋在泰國茉莉香米飯上，那才是內行吃法

碳水快樂樸實無華🌾 粒粒分明的米飯完美吸飽了醬汁精華，散發著獨特香氣，我直接失控在餐廳裡連續狂扒了兩大碗！

朋友本來在斷食中🤐 結果他吃到連頭都抬不起來，這簡直是超大型打臉現場，我們相視大笑，覺得減肥這種小事明天再說！

如果生活中的鳥事都能像這碗飯一樣，輕易吸收辛酸並轉化為美好，那該有多幸運🍀





金沙咖哩泰國蝦佐法國麵包 🥖

接下來是超級重頭戲👑

這道金沙咖哩泰國蝦/佐法國麵包，濃烈鹹蛋黃香氣跟辛辣咖哩緊緊纏繞，像極了熱戀情侶交織出的狂想曲，蝦子肥美到太不科學

如果你跟曖昧對象來，請先拋開矜持，因為這種美味真的會讓人上癮到不顧形象地瘋狂進食🤤

撕下柔軟法國麵包狠狠沾滿濃郁醬汁，那種碳水疊加極致醬汁的厚重口感，讓心裡瞬間放起絢麗煙火





喝一口就瞬間降溫的冰涼山竹汁 🥤

連番異國香料重擊讓舌頭有點吃不消，急需要冰涼救援來撫平這股躁動，山竹汁這時就像場及時雨🧊

這味道像給乾涸靈魂做了一場頂級精油SPA，整個人涼快起來，味蕾重新恢復了對細膩層次的感知

它安靜地傾聽你所有亢奮情緒，然後輕輕給一個溫暖擁抱，讓火辣的味覺冒險暫時得到舒緩

用蜜月拼盤畫下完美的甜蜜句點 🍨

甜點永遠是另一個胃🍰

當精緻的蜜月拼盤（芒果冰淇淋）端上桌，我居然又餓了，幸福感直接飆到滿分🥰

前面劇情再怎麼驚心動魄，只要結局夠甜，今天所有的工作辛勞與壓力就都有了最完美的回報🍨

我們都需要好好充電🔋！

這頓飯吃得太值得，它給了我們暫時逃離現實的藉口，把那些難搞的客戶與煩人的指標通通拋開～

大膽把手機設為飛航模式，走進這家餐廳的那一刻起，就把社會給你的沉重標籤都留在門口街道

專注感受當下的咀嚼🧘‍♂️

用心體會每一口香料在舌尖爆發的溫度，放縱一次地球也不會毀滅，請純粹享受那份久違的快樂～