2026-03-04 17:00 旅奇傳媒
「后里泰安櫻花季」粉燦登場！賞櫻、賞燈一次滿足
【旅奇傳媒/編輯部報導】台中開春最浪漫！除了「姆明一族」可愛魅力席捲全台的「2026中台灣燈會」，由台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀傳局）指導，后里區公所主辦的「2026后里泰安櫻花季」，02/27起在后里泰安派出所夢幻登場！八重櫻與吉野櫻盛開妝點后里舊山線鐵道風情，打造春季最具代表性的賞櫻盛事。白天到后里賞櫻、晚上再到中央公園參觀「中台灣燈會」，享受櫻花及花燈帶來的雙重繽紛饗宴。
后里區公所區長賴同一表示，泰安派出所素有「全台最美派出所」美譽，是全國知名櫻花盛開指標景點，每逢櫻花季，粉嫩櫻花沿路盛放，形成綿延花海。活動期間除可欣賞櫻花盛景，周邊賞花景點同樣精彩，包括中科崴立機電櫻花園區，目前八重櫻與綠萼櫻正值花期；另有橘祥合院八重櫻與吉野櫻景點，也都是近期熱門打卡地標，各具特色、各展風情，形成后里春季限定的賞花地圖。非常適合規劃1至2天深度小旅行，體驗在地特色美食、農特產品、古蹟步道、休閒園區及酒莊等多元景點，無論是親子出遊、好友同遊或情侶約會，都能一次滿足吃、喝、玩、樂多重體驗。
觀旅局長陳美秀說明，為提升賞櫻品質與遊憩環境，市府優化后里「泰安鐵道文化園區」及周邊整體設施，包括環境景觀綠化、公共設施改善及交通動線規劃等，強化整體旅遊服務能量，營造安全、舒適、友善的觀光環境，讓民眾安心賞花、愜意漫遊。此外，台中賞櫻景點非常豐富，除泰安派出所及中科崴立櫻花公園外，福壽山農場、武陵農場、大雪山森林遊樂區、八仙山森林遊樂區及新社區公所也是台中山城有名的賞櫻勝地；市區則有北屯區文昌國小旁的「平昌櫻花祭」，約略在3月初可欣賞到近30棵八重櫻及富士櫻盛開的美景；至於喜歡淺粉色吉野櫻的朋友，預計3月下旬則可到海線的「沙鹿櫻花隧道」賞花，山、海、屯、都皆有櫻花可賞，值得各地遊客一來再來！
觀旅局補充，因應賞櫻人潮，「后里泰安櫻花祭」活動期間（02/27-03/08）將實施交通管制措施，建議多加利用大眾運輸工具，搭乘火車至泰安火車站後步行前往會場，不僅減少塞車困擾，更能在春日暖陽下悠遊賞櫻。而在元宵節（03/03）前參加「后里泰安櫻花祭」的朋友，推薦來到台中中央公園順遊「2026中台灣燈會」，感受「姆明一族」與北歐極光、浪漫雪景共同營造出的歐洲童話小鎮氛圍，白天徜徉粉色櫻花海，夜晚沉浸璀璨燈光藝術，從花季到燈會，一次體驗台中春季雙重魅力。更多「后里泰安櫻花祭」活動與「2026中台灣燈會」資訊，請至「台中觀光旅遊網」查詢。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野