​【建國玉市尋寶】專訪 A174：揭開「台灣藍寶」都蘭山下的聖靈之石。by林燃

​大家聽過「都蘭山的眼淚」嗎？讓我們一起來探究，台灣藍寶背後的神靈守護與文化重量吧 。

​Q6：高品的髮晶與台灣藍寶，在日常配戴或擺放環境上有哪些禁忌？要如何維持它們的閃耀度與色澤？

A6：台灣藍寶（藍玉髓）：最怕「乾」與「熱」。

​台灣藍寶雖然名字有「藍寶」，但本質是隱晶質石英（玉髓），其動人的翠藍色則來自內含的「銅」元素。

台灣藍寶對溫度極其敏感。所以請勿將它放置於如火鍋邊、吹風機熱風、或是放在車內曝曬，這會導致它的水分流失，使原本鮮艷的藍綠色褪變成「白藍色」，且這種受損通常是不可逆的。

藍寶也​忌乾燥，如果長期將它收在保險箱內，會使其失去「水頭」，看起來乾澀無光。忌強酸鹼溫泉（尤其是硫磺泉）、洗碗精、香水會腐蝕其細微的晶體間隙。這也是很多水晶的大忌！

​若長期不配戴，建議將其浸泡在「純淨水」中存放（這也是業界常見的保養方式），能維持其色澤的飽滿度與通透感。

而​擺放位置應遠離陽光直射的窗台，或強熱的鹵素燈下。

而髮晶/鈦晶則最怕「化學腐蝕」與「重擊」，雖然水晶硬度達 7，但脆性大。精品髮晶若發生碰撞產生內裂，會直接破壞髮絲的折射光譜，使其「貓眼效應」消失。​也忌陽光長時間暴曬！

維持閃耀度秘訣，可以用​超細纖維布擦拭。每次配戴後，再用擦眼鏡的超細纖維布輕輕擦拭，擦掉水晶表面的汗水與油漬，這是維持「高亮度拋光面」最簡單也最有效的方法。

​若表面因油垢失去光澤，可用少量中性洗碗精加溫水快速清洗，並用軟毛刷輕刷，最後務必用清水沖淨並迅速擦乾。

燃之音：筆記中~自己可是有不少串串呢！要好好保養它們才是。

​Q7：許多藏家相信鈦晶具有強大的招財意象，在您的客戶群中，大家對於這類精品水晶的「象徵性」與「美學價值」通常都如何取捨？

​A7：什麼顧客都有，如果真的要算，大概是一半一半！

有相信能招財的、有堅持美觀、漂亮的。

相信會招財的就是配合風水啦！也有就是之前說的社交風水，算是一種能量名片！

鈦晶這種東西有行無市，越是有錢的人、越不會去戴那種明碼標價的東西！

要讓人猜不出價格，那才是深不可測啊！

而喜愛美學的，就是買水晶球這類的當藝術品收藏！

也不拘放在哪裡，他自己看得開心就好。

燃之音：嚴老闆很豪邁啊！🤣不過我喜歡！

​Q8：在您的收藏生涯中，有沒有哪一件鈦晶或台灣藍寶是您「捨不得賣」的嗎？能分享它背後的故事？

​A8：商人沒有什麼捨不得賣，但故事到聽過一些！

燃~豎起耳朵！

台灣藍寶的產地集中在台東縣都蘭山及海岸山脈一帶，那裡曾經是阿美族與卑南族的領域。

​對原住民而言，這種寶石的意義是遠超乎「價格」的，更多是族人關於神靈守護與族群身分的連結。

​

藍寶—是聖山都蘭山的「山靈之石」

​都蘭山被阿美族與卑南族視為「聖山」。在傳統觀念中，山中的一切礦石、草木皆有靈性。

​早期原住民在溪床或山間狩獵時，發現這些色澤如天空、如深海的藍綠色石頭。他們認為這是聖山賜予的禮物，帶有山靈的守護力量。

​在台灣尚未被商業化之前，這些色彩鮮豔的石頭常被視為「辟邪」或「保平安」的靈石，族人會將其簡單打磨或乾脆直接原石配戴。

​​在原住民的社會結構中，這些裝飾品不僅是為了美觀，更是部落地位的縮影。

早期原住民的裝飾品多以貝珠、琉璃珠為主，但隨著與外界的交換貿易增多，色彩瑰麗的台灣藍寶又被鑲嵌在刀柄、頭飾或胸飾上，成為頭目或家族長老在祭典時展現權威的象徵。

也是​部落間的最高規格禮物！藍寶作為部落間盟約或聯姻時的重要贈禮，其中代表著極高的誠意與尊重。

​台灣藍寶是天然礦石，但它在原住民美學中，與排灣族、魯凱族的「琉璃珠」具備相似的象徵地位。

​藍色與綠色在原住民文化中代表著「森林」與「海洋」。

台灣藍寶那種介於兩者之間，被認為是連結自然界最強大力量的顏色。

而在​物質交換的歷史中，早期東部原住民會以這些珍貴的礦石，與西部或南部的族群交換糧食或布料；這也證明了它在原住民早期貿易經濟中扮演的重要角色。

燃之音：莫名有些感動啊！怎麼回事？！

​Q9：那現在市面上合成或優化處理的仿品很多，您要如何確保店內這些高單價物件的來源與品質，好讓老客戶能放心收藏？

​A9：我們主要是做批發的，面對的幾乎都是商家，所以不會主動提供證書；但顧客如果需要，我們可以引薦有信譽的鑑定所，一般出證單張是1500元，多張是1200元，這部分就要顧客自行吸收。

我們如果代辦的費用就會提高售價，那麼顧客自行辦理是比較划算的。

再來，要是顧客對品質有疑慮，就算我真的把証辦下來，難保顧客不會懷疑店家是否拿高品去做，然後調包他的水晶。

我們在玉市經營多年，也有自己的店面，顧客可以放心購買。

至於貨源，我們都是從東海進貨，老闆娘親自下去挑的；也有部分水晶是從巴西進口，貨源方面是沒有問題的！

備註：台北有多所鑑定機構，基本上就是以儀器檢定，有需要的朋友可以上網搜尋哦😁

​Q10：面對未來的珠寶市場，您認為像台灣藍寶這類具有地方特色的寶石，要如何才能在國際拍賣市場或精品市場上獲得更多關注？

A10：台灣藍寶（藍玉髓）雖然在國內外愛好者心中佔有一席之地，但要在蘇富比……等國際頂級拍賣市場中，與紅藍寶、祖母綠這類「貴重寶石」平起平坐，確實面臨不小挑戰。

在國際市場上，頂級台灣藍寶被分類為 "Gem Silica"（矽孔雀石石英），這是玉髓家族中最昂貴、最高等級的品種。

但首先，藍寶必須​脫離「玉髓」這樣的廉價標籤！

目前國際藏家對（玉髓）的價格普遍認知較低，但對「Gem Silica」則視為珍稀收藏。台灣應強化「台灣產區（Taitung, Taiwan）」在 Gem Silica 領域的歷史地位，如同克什米爾之藍寶石那樣。

台灣藍寶目前幾乎已無商業規模的開採，現存多為藏家舊料。市場應仿效「阿蓋爾粉鑽（Argyle Pink Diamond）」封礦後的行銷策略，強調每一顆精品都是從 60-70 年代流傳至今的「時光遺產」。

且此舉有珍重的​文化輸出意義，將藍寶與台灣東海岸的火山地質學、原住民文化意象結合，更能增加寶石的情緒意義及台灣價值。

這點就要靠與設計師合作，以藍寶為主題的作品參賽，打開國際知名度！爭取成為不可或缺的「殿堂級藝術品」！

進而引起國際關注，最好能對台灣藍寶進行分級，就像翡翠一樣，能有自己的身分證，降低國際買家的門檻。

不然外國買家也會覺得風險高，不好下手啊！

燃之音：嗯嗯，不愧是從事高品水晶多年的老闆，眼光就是不一樣啊！

這一次專訪下來，讓我也想好好存錢來買一顆收藏級的藍寶了！

下一篇，和田玉基礎介紹，還請愛玉的朋友多多捧場喔！



