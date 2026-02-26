2026-02-26 10:27 夫子。旅食趣
2026台北燈節花博展區盛大登場 從變形金剛到台北隊熊讚 打造科幻與地景交織的奇幻森林
2026台北燈節首創「雙IP、雙展區」策展形式，花博展區利用得天獨厚的植栽與起伏地形，將自然景觀轉化為地景藝術的畫布，結合大型燈光藝術，打造出一座彷彿從童話中走出的奇幻森林，精彩展演直到3月15日。「變形金剛」四大亮點燈組，柯博文主燈、兩派雙雄對決・街機巨人、霸氣破界密卡登時空傳送門、蜂芒畢露無限之鏡 (大黃蜂)，用最強烈的視覺印象帶給民眾回味電影中的精彩劇情，此外「台北隊熊讚」的12隻熊讚不只是賣萌，更身兼「城市代言人」，透過12行政區專屬造型展示台北的多元魅力。
2026台北燈節 花博展區
日期：2026年2月25日 ～ 3月15日
展區：花博公園、圓山園區（鄰近捷運圓山站、中山國小站)
亮燈時間：每日 17:00 ～ 22:00 (2月28日、3月7日、3月14日等三個星期六延長至 24：00)
主燈展演：18:00 ～ 22:00，每半小時一次。
公共交通：台北捷運淡水信義線 「圓山站」下車或搭公車 (2, 21, 203, 208, 247, 260, 277, 287區, 310, 677, 936, 紅2等)「捷運圓山站 / 市立美術館」下車。
2026台北燈節，官網：https://2026lanternfestival.travel.taipei/index
「C13 上海市」燈組位於花博公園入口右側，高強度的燈光，讓人一跨入花博公園眼球很難忽略，不由自主的想走向前走一探究竟。一匹「穿越時空的宇宙駿馬」，足踏「星軌銀河」，周身環繞上海標誌性建築、黃浦江與蘇州河。燈光流動變幻，底部繁星繚繞，模擬星河色澤，營造未來感科幻意境呼應「天馬展翅」的傳說。
A4 蜂芒畢露・無限之鏡｜大黃蜂，位於花博公園花牆前方，以大黃蜂靈活敏捷的形象為設計核心，背景結合「無限鏡 Infinity Mirror」光學技術，透過多層次反射，營造出彷彿無限延伸的光影空間。
A1 台北燈節主燈｜柯博文，高達10米的柯博文燈組獲得音樂授權，透過科技與燈光展演及煙霧特效，呈現 4D聲光效果與博派領袖的英勇形象，打造不同於以往的燈節視覺體驗。
柯博文燈組，大型立體結構，層次分明的機械造型，站在它面就能化身變形金剛男主角「山姆·魏瓦奇 (Sam Witwicky) 或女主角「蜜琪·班斯 (Mikaela Banes)」，感受初遇柯博文的震撼感，白天來看展區還能看見柯博文身上仿金屬質感的戰損視覺噴漆。
B13 奇幻動物園，四組可愛的外星生物「嘟嘟獸」、「吐兔馬」、「吼吼龍」與「珍奇怪」，外觀都融合豐富的色彩和活潑的造型，都可以互動體驗，當觀眾觸碰或擠壓作品時，燈光會隨之變化，也會發出喃喃細語跟泡泡或煙霧，非常可愛。
展區草坪有多個彷彿是外星球的晶石造型燈箱，燈光設計跟展區內的光環境連動，讓燈光視覺效果可以用最強烈的視覺印象給大家帶來感動。
B14 台北隊熊讚，2026台北燈節」串聯台北市12個行政區，特別打造12款各具特色的熊讚公仔，展現各行政區獨具魅力的特色風貌，包含時尚信義、和雅大安、潮流南港、縱走內湖、薈萃士林、旅行松山、茶香文山、探索中正、戲說大同、古城萬華、藝文中山及溫泉北投。
B1 記憶圓山，以巨型足球為造型，帶出曾為中山足球場的過往歷史，透過球體切割出的多面光結構，使燈組成為盛載故事的「記憶容器」。
A2 兩派雙雄對決・街機巨人｜柯博文 vs 密卡登，以經典對戰為主題，將博派與狂派的衝突轉化為大型街機造型燈飾。設計捨棄數位螢幕，改以多層次動態燈箱、 LED 跑馬燈與序列控制技術，重現 8-bit 電玩風格的視覺暫留效果。
B2 體操男爵，作品以一位巨大的「旅者」像剛結束一段跨越星際的旅程，也像在等待下一次飛行。這種半休息、半觀測的姿態，呼應鄰近松山機場的城市節奏，每天都有離開與抵達、分離與重逢。
B3 靜語花境，作品以台北最具代表性的花卉為創作靈感，將城市的繽紛轉化為一座可沉浸、可停留的光影花園，而花朵取材自台北花季常見的杜鵑、海芋、玫瑰等花卉，以光纖與透光材質重構其盛開姿態，透過柔粉、雅白與淡紫色光芒展現春日綻放的細膩層次，每朵花皆以立體方式在夜空綻放，象徵台北城市中蘊含的生機與浪漫。
B4 森光行道，作品整體視覺概念構成以陽明山暮色雲帶象徵大地與天空之間的呼吸，夕陽餘暉化為旋轉雲絲，彷彿山嵐在傍晚升騰，帶出沈靜卻仍持續脈動的生命力，另搭配淡水河水流曲線河水以溫柔而堅定的姿態自遠方匯聚，水脈延伸至作品外環，如森中幽徑。
B5 生之源，整棵樹化為一個光之生命體，透過光線與能量流動的視覺語彙，展現大自然永不枯竭的生命循環，融合草地燈海，充滿浪漫夢幻氛圍。
A3 霸氣破界｜密卡登時空傳送門，以狂派首領密卡登穿越時空的瞬間為主題，圓形傳送門結合藍色光效，營造強烈的未來科技氛圍。
中央卡布燈箱精準捕捉能量聚集與空間撕裂的畫面，塑造電影級的臨場張力。密卡登攜帶加農炮踏出傳送門，展現震懾人心的氣勢，使整座燈組成為充滿力量與戲劇張力的視覺焦點。
B7 花漾銀河，彷彿一座從星際降臨的生命體，以盛放的花束作為主體呈現一個超越現實、充滿未知生命形態環繞的奇幻場景，象徵無盡的生命能量，而頂端以充滿宇宙能量的飛碟裝置作為視覺焦點，營造整體被宇宙能量喚醒、綻放的生命張力。
B8 城市樓閣，以台北市的天際線為設計核心，將城市脈絡以線條化、抽象化的方式轉譯到鋼板之中，透過精密的金屬雕刻呈現出台北多層次的空間結構。
B10 四時之環，一座象徵性的微型風景模型，透過燈光色彩的變化，作品呼應台北市的四季更迭 — 春之繁花、夏之繁茂、秋之繽紛、冬之寧靜，猶如一扇通往城市氣候循環的詩意之窗。
今年花博展區充滿了異國風情，是歷年來國際感最強的一次，現場有來自日本福島縣、愛媛縣松山市、茨城縣笠間市、 秋田縣、青森縣弘前市、島根縣松江市、和歌山縣、韓國大邱、關島觀光局、聖克里斯多福及尼維斯等城市的友好交流燈組，AIT 首度參展為慶祝美國建國 250周年，也特別設計了紀念燈飾。
