不管另一半是過動兒還是沙發馬鈴薯 這8個異國約會提案都能重燃愛火

妳是不是已經盯著辦公室的日曆看了一整個下午，心裡盤算著那好不容易湊出來的長假該怎麼揮霍？說到出國旅行，那簡直是情侶關係的「終極試煉場」。有人說旅行是感情的催化劑，也有人說旅行是愛情的照妖鏡。

為了讓妳的假期只有粉紅泡泡、沒有吵架咆哮，小編特地準備了8個性格迥異的約會提案。不管妳的另外一半是熱血過動兒，還是那種只有冷氣就能活的室內派，這份清單都能讓妳們在異國他鄉再次墜入愛河，順便拍出讓朋友圈集體按讚的閃照。

1.日本京都的古都時光漫步

如果你們追求的是一種「歲月靜好」的優雅感，京都絕對是首選。想像一下，妳跟他換上精緻的和服，踩著木屐在花見小路的石板路上漫步。下午隨便找間充滿禪意的茶屋，喝著抹茶配上精緻到捨不得吃的和菓子。

這種行程的節奏很慢，最適合平日工作壓力大的妳。在這種充滿歷史厚度的地方，連爭吵都會覺得自己太過俗氣。你們可以去神社點一份水占卜，看著籤詩在水中顯影，那種神祕的浪漫感保證讓你們的感情瞬間升溫。

2.土耳其卡帕多奇亞的熱氣球奇幻之旅

想要來一場「史詩級」的浪漫嗎？去土耳其吧。早晨當整座城市還在沉睡，你們依偎在熱氣球的籃子裡，看著太陽從奇岩怪石的地景中緩緩升起，身旁是成百上千個五彩繽紛的氣球。

那一刻，妳會覺得眼前的這個男人好像也變得比平常帥了三倍。住在特有的洞穴飯店裡，晚上在露台喝著飲料看星星，這種彷彿置身外星球的超現實感，絕對會成為你們生命中最難忘的記憶。

3.泰國蘇美島的極致鬆弛海邊躺平

如果妳們的能量值已經低到亮紅燈，那就去蘇美島當一對「廢物情侶」吧。這裡的哲學就是：沒有行程，只有海洋。找一間開門就能跳進泳池的私人別墅，早上睡到自然醒，下午去做個全身精油 SPA，晚上在沙灘上聽著海浪聲吃海鮮燒烤。

蘇美島的氛圍非常慵懶，最適合那種想穿著比基尼與夾腳拖過整天的妳。在這裡，妳們唯一的難題就是決定晚餐要喝泰式奶茶還是椰子水。

4.義大利托斯卡尼的微醺公路旅行

對於有品味的妳來說，租一輛敞篷小車在義大利的葡萄園間穿梭，簡直是夢想成真。托斯卡尼的陽光有一種魔力，能讓所有東西看起來都像電影濾鏡。你們可以隨興停在某個中世紀小鎮，買一塊在地起司配上水果，就在草地上野餐起來。

這種「邊走邊玩」的自由感能極大地減少趕行程的壓力。當妳微醺著靠在他的肩膀上看落日餘暉灑在古城牆上，妳會發現，原來幸福就是這麼簡單。

5.冰島追逐極光的公路冒險

如果妳的那個他內心住著一個冒險王，那冰島就是極好的戰場。這不是一場輕鬆的旅行，你們得一起面對狂風、冰川和變幻莫測的天氣。但當那抹夢幻的極光出現在夜空中時，所有受過的苦都會變成甜美的果實。

一起泡在藍湖溫泉裡，看著白煙繚繞，這種「共患難」之後的革命情感，會讓你們的關係變得無比堅韌。這是一場視覺與心靈的雙重震撼，也是測試你們默契的最佳機會。

6.法國巴黎的極致浮誇法式浪漫

別說巴黎很俗氣，那是因為妳還沒跟對的人去。在艾菲爾鐵塔下的草皮喝香檳，去塞納河搭遊船看夜景，或者只是在左岸的咖啡館坐一個下午觀察行人。巴黎有一種空氣，能讓妳不自覺地想撒嬌，也能讓他不自覺地想展現紳士風度。

去羅浮宮看那些偉大的藝術品，然後去精品店買一個屬於你們的紀念品。在巴黎，妳可以理直氣壯地揮霍浪漫，因為這座城市就是為愛而生的。

7.澳洲大堡礁的深海探索之旅

你們是愛好大自然的水系情侶嗎？去大堡礁潛水吧。穿上潛水衣，手牽手沉入那片湛藍的海底，看著色彩繽紛的珊瑚礁與成群的熱帶魚在身邊游過，那種寂靜的力量會讓彼此的心靈無比貼近。

在水面下無法言語，只能透過眼神與手勢交流，這種獨特的溝通方式會讓你們發現另一種相處的樂趣。回程時在遊船上吹著海風，看著蔚藍的大海，那種開闊感會讓人忘卻所有煩惱。

8.摩洛哥馬拉喀什的異域色彩探險

如果你們討厭大眾路線，想來點不一樣的，摩洛哥絕對能滿足妳。馬拉喀什的舊城區像是一個巨大的迷宮，隨處可見華麗的磁磚、濃郁的香料味與異國風情的集市。你們可以一起在德吉瑪廣場看耍蛇人和說書人，然後躲進私人庭院（Riad）享受寧靜。

這種強烈的文化衝擊會讓你們產生一種「我們正在探索世界」的使命感。在這裡拍照，每一張都像是時尚雜誌的大片，質感直接拉滿。

結語

旅行的重點從來不是風景，而是陪在妳身邊的那個人。這8個提案只是靈感，真正的浪漫是你們在迷路時相視一笑，是在點餐出包時互相吐槽，是在疲憊不堪時依然願意牽著對方的手。出國旅行固然美好，但要記得，妳才是這場旅行中最高級的風景，而他的耐心與愛意，則是妳最棒的旅行支票。

