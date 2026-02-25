三和夜市美食推薦｜從野生大虎蝦到爆漿布朗尼球，朋友聚餐與下班小酌都適合｜邱比特串燒三和夜市店

三和夜市一直是許多三重人吃宵夜的首選。鹽酥雞、蚵仔煎、滷味一攤接著一攤，選擇多到讓人陷入選擇障礙。但如果想找一間能和朋友聚餐、下班小酌，坐下來慢慢聊天、好好吃串燒的地方，選擇反而沒有想像中多。

之前在新店光明街吃過邱比特串燒，對那裡的培根麻糬和紙包魚印象很深。最近發現他們在三和夜市也開了分店，讓我不用特地跑到新店，在三重就能吃到熟悉的味道。夜市的熱鬧，加上串燒店能坐下來慢慢吃的節奏，讓三重宵夜多了一個不一樣的選擇。

邱比特串燒三和夜市店｜從三重國小站或台北橋站步行都方便

邱比特串燒三和夜市店位在三重三和夜市範圍內，剛好落在三重國小站與台北橋站之間，無論搭乘捷運新莊線或蘆洲線前來都很方便，從捷運站步行過來大約幾分鐘即可抵達。

店面位置不算隱密，沿著三和路一段邊走邊逛，到了自強路口轉個彎，就能看到招牌。

三和夜市裡適合朋友聚餐與下班小酌的串燒店｜音樂、電影與啤酒元素打造的居酒屋風格

邱比特串燒三和夜市店延續新店光明店的風格。走進店內，第一眼就會被牆面滿滿的電影海報吸引。從經典英雄角色到音樂人物海報，搭配掛在牆上的吉他與霓虹燈招牌，整體氛圍帶點美式酒吧的隨性，也保留了居酒屋的熱鬧感。天花板上還掛著不同國家的小旗幟，讓空間多了一點輕鬆的異國感。

座位區以雙人桌與靠牆吧台為主，空間不算大，座位與座位之間保留著適當的距離。和朋友聚餐時可以自在聊天，下班後一個人來小酌，也能安心坐著慢慢吃串燒。

邱比特串燒三和夜市店推薦餐點｜從海鮮、肉串到炸物與甜點

這次來到邱比特串燒三和夜市店，本來只是想簡單吃個宵夜，最後卻點了一整桌串燒慢慢品嚐。從海鮮、肉串到炸物與甜點，菜色選擇很豐富，每一道都有不同的風味與口感。以下整理幾道我和朋友特別喜歡的餐點，分享給即將來三和夜市用餐的朋友參考。

海鮮串燒推薦｜魷魚、章魚腳、白帶魚卷與野生大虎蝦

這一輪海鮮上桌時，最先吸引我目光的是這隻烤魷魚。畫上刀花的魷魚，經過炭火炙燒後微微捲曲，刷過醬汁的表面留下深淺不一的焦色，再撒上芝麻，帶著明顯的炭火香氣。咬下去時外層微脆，裡面仍保有彈性，不會乾硬，吃得到魷魚本身的鮮甜與嚼勁。

野生大虎蝦則是另一個焦點。蝦殼烤到微焦，從蝦背劃開的切口可以清楚看到厚實的蝦肉。入口時能感覺到蝦肉的緊實度與自然鮮味，肉質飽滿，不鬆散。

章魚腳切成小塊串起來，表面帶著醬色，口感紮實，咬起來有明顯彈性。白帶魚卷處理得乾淨，魚肉細緻，入口柔軟，帶著淡淡油脂香氣，適合在肉串之間換個口味。四道海鮮放在同一盤上，從大小到口感都有差異，點一輪就能試到不同的海鮮風味。

下酒菜推薦｜鹹豬肉、脆皮肥腸、孜然羊肉、多汁香腸、雞三角軟骨串、彈牙豬舌

來到邱比特串燒，喝酒之餘別忘了點幾道經典下酒菜。鹹豬肉、脆皮肥腸、孜然羊肉、多汁香腸、雞三角軟骨串、彈牙豬舌，都是我的必點品項。

邱比特串燒的鹹豬肉切片厚實，表面帶著炭火留下的焦色，肥瘦交錯，咬下去能感覺到油脂的香氣。

脆皮肥腸外層烤到微酥，內裡保有彈性。入口時先是表面的焦脆感，接著是內裡帶點嚼勁的口感，外層酥、內裡柔軟，口感層次分明。

多汁香腸是邱比特串燒的熱門品項之一。輕輕一咬表面微脆的腸衣，就可以感覺到鮮甜的肉汁在口中散開，讓人忍不住一口接著一口。

喜歡帶有嚼勁口感的人，推薦可以試試三角軟骨串和彈牙豬舌。雞三角軟骨串咬起來，有著獨特的清脆口感。彈牙豬舌厚度切得剛好，不會乾硬，口感紮實，兩款都適合搭著飲品慢慢咀嚼。

有著濃郁香氣的孜然羊肉，也是香料迷不可錯過的美味。烤到表面微焦的羊肉，撒上香味獨特的孜然粉，孜然的味道與肉香融合在一起，咬下去能吃到羊肉本身的風味。

炸物與主食｜炸甜不辣、甘梅薯條、雞翅包飯

在串燒之外，我們也點了幾道炸物與主食。炸甜不辣外層酥脆，裡頭保有彈性，咬下去帶著魚漿的香氣，是桌上很快會被分食完的一道。甘梅薯條外酥內軟，撒上甘梅粉後多了一點甜味，適合在肉串之間換個口味。

雞翅包飯也是很多人會點的特色品項。外層雞翅烤到微焦，裡面包著糯米飯，咬開時可以看到米粒吸附著雞汁，吃起來紮實有份量，適合想吃得更飽一點的時候點上一份。

鹹甜交錯的代表｜花椰菜肉卷、金針菇肉卷、培根麻糬

培根與肉卷系列是邱比特串燒的特色招牌。鹹與甜交錯的搭配讓這一區很有品牌辨識度，第一次來的人，可以點一輪試試看。

花椰菜肉卷將花椰菜包進肉片裡一起炭烤，咬下去時先是肉片的鹹香，再來是花椰菜的清脆口感，油脂與蔬菜的比例拿捏得剛好。金針菇肉卷則多了一點水分與滑順感，金針菇被肉片包裹後烤到微焦，入口時能感覺到菇類細緻的口感。

培根麻糬是我第一次在新店光明店吃到就留下印象的一道。麻糬在炭火上烤過後外層微焦，裡面仍保有柔軟與延展性，培根的鹹味與麻糬的甜味融合在一起，吃起來不會膩，搭配起來意外的合拍。

黑糖與可可的溫柔結尾｜煉乳銀絲卷、爆漿布朗尼球、黑糖炸湯圓

吃到這裡雖然已經有點飽了，但是還是要吃點甜點才算完整。煉乳銀絲卷炸得金黃，外層酥脆，撕開時可以看到裡面一層層細緻的麵體。沾上煉乳後，甜味慢慢在口中散開，讓人整個超滿足。

爆漿布朗尼球外層帶點酥脆感，咬開後能看到裡面濕潤的巧克力內餡。熱度還在時吃，巧克力會稍微流動，口感偏紮實，甜度明顯，是喜歡可可味的人可以試試看這道。

黑糖炸湯圓則是我自己最愛的收尾。外層炸到微酥，裡面的糯米皮仍保有彈性，咬開時能感覺到糯米的黏度。裹上的黑糖粉帶著淡淡焦香，甜味停留得剛好，不會蓋過前面的鹹食餘味。

三重三和夜市宵夜聚餐與小酌好去處｜邱比特串燒海鮮肉串甜點一次品嚐

整體來看，邱比特串燒三和夜市店延續了新店光明店的風格，從空間氛圍到餐點內容，都保有品牌一貫的特色。海鮮、經典肉串、培根與肉卷系列，再到最後的甜點收尾，從第一串吃到最後一道甜點，都讓人很滿足，想多點幾道慢慢聊天，或是簡單點幾串配啤酒，都很適合。

在三和夜市這樣熱鬧的區域裡，能找到一間可以坐下來聊天、安心用餐的串燒店，其實很難得。無論是熟悉新店光明店的老客人，或是第一次接觸邱比特串燒的人，都能從幾道招牌菜開始認識這個品牌的風味。

如果正在找三重宵夜、朋友聚餐或下班小酌的地方，邱比特串燒三和夜市店是一個值得列入口袋名單的選擇。

品牌資訊

邱比特串燒｜粉絲專頁｜IG

邱比特串燒三和夜市店

地址:新北市三重區自強路一段8號(台北橋站或三重國小站步行約8分鐘）

電話:0958 428 394

預約外帶點餐連結

邱比特串燒新店光明店

地址:新店光明街183號(面向北新路全家隔壁;捷運新店區公所站1號出口步行7分鐘）

電話:0909-464968

預約外帶點餐連結

延伸閱讀｜邱比特串燒新店光明店用餐分享

如果對邱比特串燒的新店光明店也有興趣，可以參考我之前寫的完整心得：

👉新店平價消夜推薦｜光明街高CP值串燒美食看這邊！下班小酌多人聚餐就選邱比特串燒｜鹹甜串燒一次滿足｜邱比特串燒新店光明店