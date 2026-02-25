在7度C的熊本街頭，我為了護照狂奔。以為語言不是問題，直到護照不見那一刻。

今天來分享，我們1月日本之旅發生的一件小插曲。

就是在旅程的第一天晚上，我的護照不見了!!

熊本的第一晚，就在我們悠閒的吃完晚餐，

逛完藥妝店， 回到飯店，林恰恰想說先整理一下收據，看一下花了多少日幣時。

「妳的護照在妳那嗎?」他拿出裝護照的本子，裡面只有他跟苳的兩本護照。

「喔!應該是吧!」我老神在在的打開我的背包，開始翻找。

但任憑我左翻右翻，

都摸不到那熟悉的綠色小本本時，我有點慌了。

我把包包裡的全部東西倒在床上，依舊沒看到護照的影子。

林恰恰也再次翻找他的包包，

沒有、沒有… 沒有就是沒有!

這個時候我開始冒汗了，仔細回想所有細節。

苳還不知道護照不見的嚴重性，在旁邊默默的說。

「媽媽，妳剛剛在路上叫我要戴手套，是不是從包包拿出手套時，護照掉在路邊了。」

也是不無可能，應該說整條上通商店街與下通商店街，

我們經過的地方，都有可能找到我的護照…

此時此刻我實在頭皮發麻，想不到自助旅遊了這麼多次，

我居然會發生護照不見如此低級失誤的事情?

冷靜思考了一下，唯一有把護照拿出來的地方，

就是在某間藥妝店，當時為了退稅所以才拿出來。

這邊插播一下，常常遇到很多人聽到我們自由行，第一反應就是英文是不是很好?

再來就是覺得，語言不通要怎麼自由行。

我都跟他們說，其實語言真的不是重點，

我們也是把英文還給老師很久的人，加上現在科技如此發達，

更需要的只是勇氣，不是言語。

可是當遇到緊急狀況時，我第一次覺得，語言如果能通，還是會方便許多。

當天晚上我們逛了3、4間的藥妝店，

最後在其中一間才買到幫人家代買的東西。(嘿對!還是幫人家代買的)

我趕快問林恰恰，有記得是哪一間嗎?

雖然他的方向感不錯，但畢竟是在陌生的城市，他也想不起來。

還好我突然想到店家有給收據，收據上會店家地址及電話。

林恰恰叫我請在日本的堂弟，幫忙先打電話去店家，確認我的護照有沒有遺留在那。

我再一次意識到，語言能通真的很重要啊!

馬上用line打給我堂弟，但第一通他沒接到。

這時已經晚上快九點，查了一下那間藥妝店，營業到晚上十點。

我們決定先報警，然後再沿路回去找，最後目的地就是那間藥妝店。

在此告訴大家，自由行雖然有它的趣味，

但遇到一些狀況時，如果有在地人或熟悉當地的朋友可以問，基本上還是先聽他們的建議。

由於我堂弟沒接到電話，我們決定先下樓，到大廳借電話報警。

到了大廳，便是開始訓練語言的時候了。

我們跟年輕的服務人員說，我們的護照不見了，可能需要他們協助報警。

不知是我們的英文太破爛，還是年輕的櫃台人員聽不懂，

總之呈現一種溝通困難的狀態。

後來櫃台人員請一個看起來像是西方人面孔的工作人員，出來跟我們對話。

他聽到Police、passport等關鍵字，終於明白我們想表達的，

尤其聽到passport不見，瞪大眼睛急急忙忙，準備幫我們打電話報案。

就在這時候，我堂弟同步回電話給我了。

我快速把事件說明一遍，並告訴我堂弟我們準備報警中。

他馬上告訴我:「不要報警!千萬先不要報警!」

他說報警的話，後續會很麻煩。

我先把店家電話給堂弟，請他詢問店家。

同時告訴飯店人員，暫時先不用報警了。

大概過了3~5分鐘，史上最慢長的3~5分鐘，

我堂弟來電，告訴我護照在那間店裡，店員已經幫我們收起來了，請我們趕快過去拿。

呼~~真是最好的消息!

跟飯店人員說明找到並且道謝以後，我跟林恰恰就在7度C的日本街頭，奔向我的護照。

失而復得的護照，我真是感動得快落淚了。

還好林恰恰有想到先整理一下單據，讓我們第一時間就發現護照不見，

不然後面所有飯店、票券都是用我名字買的，整個會很囧。

還好我有一個會日文的在地人堂弟，

可以幫我們打電話去店家詢問，才讓我不用在日本街頭上演護照尋覓記。

經過這一段插曲，後面整個行程，我都把護照交給林恰恰，並且一再確認護照還在嗎?

最後補充一下，為什麼不能報警?

我堂弟是說，在日本報案是非常麻煩的事情，

這也是為什麼店家拿到護照，第一時間也不是交給警察局，

而是先幫我收著，等待主人回頭去找。

他曾經也有朋友來日本玩，因為錢包掉了而報案，結果人回台灣了，

警察最後幫他找到錢包，朋友還為了這個特地又飛一趟日本。

當然遇到特殊狀況或事件，還是要交給警察去專業處理。

在熊本第一晚，就如此刺激， 還好我算幸運，最後有驚無險。

還是科普一下，如果最終護照沒找到，正常的SOP該如何處理。

若真的找不到，確定不見，還是要報案。

1. 前往最近的警察局報案，並務必索取「警察報案單」。

若當地警方不受理，請向警方索取證明或自行填寫「遺失護照說明書」。

報案單是申請補發新護照或入國證明書的必要文件。

2. 聯繫台灣駐外館處

通報駐外館處護照遺失，以掛失護照，防止遭冒用。

3. 急著回台灣： 申請「入國證明書」（快者約3小時至1天可拿到），持此證明返台。

不急著回國/停留時間長： 直接向駐外館處申請新護照（約需8-10週）。