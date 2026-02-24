臺中西區｜伊莉莎白酒店，大空間親子房+自助吧，實住心得

走進伊麗莎白酒店的大門時，三個孩子的眼睛同時亮了起來，全部都盯著自助吧檯上那台正在旋轉的爆米花機和旁邊的飲料機。

酪梨笑著對我說：「你看，還沒進房間就已經值回票價了。」

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

❤️發自內心的服務

櫃台人員的笑容真誠，是那種看到我們一家的熱鬧後發自內心露出的溫暖；她細細的解說著注意事項、附近的美食和景點。

看到孩子一直看著自助吧，還主動為孩子們製作新的爆米花，對著孩子們說：「剛做好的更好吃，馬上就好了唷。」

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

❤️自助吧

爆米花的香氣在空氣裡漂浮。

三個孩子立刻被吸引過去，眼睛發亮地盯著那台透明的爆米花機，玉米粒在高溫下翻滾、膨脹、炸裂，變成白色的雲朵。

酪梨為我倒了杯咖啡，我則幫孩子們接了蘋果汁，這個瞬間旅途的疲憊就這樣被一杯飲品融化了。

金黃色的爆米花在透明玻璃罩裡跳躍翻滾，像無數個小小的快樂正在膨脹。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

❤️一個房間，五種幸福

推開房門的那一刻，我聽到孩子們的驚呼。

空間比想像中大，有客廳區、有流理臺、有一張足夠我們兩個大人翻身的特大床，最讓孩子們興奮的，是那個和室空間。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

那是一個架高的區域，鋪著床墊柔軟得像雲。肉圓立刻脫了鞋跳上去，可頌和肉粿跟著爬上去，三個人在上面打滾、嬉笑，彷彿找到了屬於他們的秘密基地。

「這是我們的王國！」肉圓宣布。

我和酪梨相視而笑。

這個和室空間的設計太聰明了，它給了孩子們獨立的睡眠區域，卻又不會讓他們覺得被隔離。我們睡大床、他們睡和室，各自有各自的領地，卻又在同一個空間裡，能聽到彼此的呼吸聲。

💘這就是家的定義：有各自的角落，卻永遠在一起。

raw-image

raw-image

❣️房間裡還有驚喜

一整籃的玩具和幾張可愛的羊駝座椅。

羊駝的表情呆萌，毛茸茸的觸感讓孩子們愛不釋手。孩子們輪流坐上去，發出咯咯的笑聲。

raw-image

raw-image

❣️水的溫度，心的溫度

我走進浴室，打開蓮蓬頭測試水壓。

水柱強勁有力，熱水幾乎是瞬間就來，不用等待那種尷尬的冷水期。

乾濕分離的設計讓整個空間看起來井然有序，不會有那種潮濕混亂的感覺；這對帶著三個孩子旅行的我們來說，是救命的設計，至少不用擔心地板到處都是水，或者毛巾永遠濕答答的。

raw-image

❤️早晨的儀式

第二天早上，我下樓到自助吧。

茶葉蛋在鍋裡冒著熱氣，饅頭、蒸餃整齊地排列著，咖啡機旁還有人在等著接咖啡。

雖然住宿不含早餐，但這些簡單的食物有另一種美好，一顆熱騰騰的茶葉蛋、一個鬆軟的包子、一杯香醇的咖啡，這就是一個美好早晨的開始。

我端著咖啡站在大廳，透過窗戶看著外面的街景。廣三SOGO就在旁邊，早晨的陽光灑在建築物上，街道上已經有人開始活動。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

❤️吃喝玩樂都方便

廣三SOGO就在旁邊，附近也有許多的美食店家，科博館也在附近。

這個地點實在是方便，不管要逛街、吃美食或是要帶孩子去玩都可以從容又便利。

raw-image

raw-image

❤️後記：城市裡的家

退房時，孩子們依依不捨。

可頌抱著那隻羊駝座椅問：「我們可以帶回家嗎？」我蹲下來，摸摸她的頭：「下次我們再來看它，好嗎？」

她想了想，點點頭。

這棟建築沒有五星級酒店的華麗，卻有著更珍貴的東西，它懂家庭的需要、懂孩子的快樂、懂父母的期待。

一個和室空間、幾個玩具、一籃爆米花，這些看似簡單的設計，卻讓我們感受到被理解的溫暖。

raw-image

raw-image



raw-image

伊莉莎白酒店給了我們這樣的溫度。

在台中這個城市的心臟地帶，在廣三SOGO旁的街角、在那個有爆米花機的大廳裡、在那間有和室的房間中，我們找到了屬於一家五口的、小小的、卻很完整的幸福。

那種感覺，比任何景點都更值得回味。

-----------------------------------------------------------------

📣寫文章搜尋資料時，發現「伊麗莎白酒店」現在有活動一起分享給大家：

📅日期：即日起到5月31日前

🎊活動：連續入住兩晚，可有下面優惠三選一

🉐優惠：

1️⃣、提早二小時入住。

2️⃣、延後兩小時退房。

3️⃣、擇日休息兩小時。

📝喃喃：

活動內容可以直接洽詢酒店喔，我覺得對我這種夜貓來說，延後兩小時退房對我來講很舒服。

-----------------------------------------------------------------



🏮伊麗莎白酒店

🚗地址：臺中市西區中美街471號

☎️電話：04-23228899

✉️ Line@: @elizabeth.hotel

📝喃喃：

1️⃣、停車場就在對面，不用停遠遠的或是找車位找到崩潰。（酒店有代售停車票券，可以24小時不限進出）

2️⃣、櫃檯人員態度真的很棒，親切又熱心，對孩子也很好，值得推薦。

3️⃣、一樓有自助吧，平時有咖啡機、飲料機、爆米花機；而早上七點到十一點還有提供茶葉蛋、饅頭、蒸餃等等簡單點心。

4️⃣、九樓陽台有洗衣機，八樓、十樓陽台可以曬衣服。

5️⃣、房間舒服，空間大；大人可以坐在沙發或床上看電視，小孩就玩玩具或是在和室玩耍。

raw-image

