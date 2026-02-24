開學季親子最佳教育、療癒系景點！賞燈合照就有機會抽iPhone17

2026-02-24

記者/鄭欣宜報導

臺中市政府農業局以「動物有家 城市有愛」為核心理念，打造全臺最大動物保護主題燈區「動物夢世界」，透過溫暖療癒的花燈工藝，傳遞尊重生命、動物與人共好的城市價值。適逢開學季，本燈區特別歡迎各級學校師生前來參觀，體驗寓教於樂的動保教育！

【開學季特別企劃】最適合親子同遊的教育燈區

適逢開學季到來，我們特別邀請各級學校師生走出教室，前來參觀「動物夢世界」燈區，這裡不只是一場視覺盛宴，更是最佳的戶外教室。燈區內每件燈組皆融入環境保護、生態保育與永續發展等核心理念，透過生動可愛的外觀與富有故事性的設計，引導學生在欣賞燈飾之美的同時，深入理解人與動物、自然環境之間的緊密關係。期望孩子們在參觀過程中，不僅收穫美好回憶，也能培養尊重生命、愛護動物與守護環境的觀念，進一步提升對永續未來的關注與責任感。

燈區除了安排導覽人員，另外特別招募「小小解說員」，由對動物保護議題充滿熱忱的國、高中學生擔任，為參觀者講解燈組背後的故事與理念。

【推薦精彩燈組】每一處都是最佳打卡點

「動物夢世界」燈區規劃了許多巨型奇幻風格的燈景，每一個燈組都是絕佳的拍照打卡點，例如：

1.貓女神巴斯特入口：從敦化路二段進入的夢境神秘通道，古埃及女神巴斯特守護著燈區入口，開啟奇幻之旅。

2.消逝之塔：透過花燈上的動物剪影，提醒人們關注即將消失的珍貴動物，推廣臺中及瀕絕動物保育理念。

3.貓眼凝視：善用現地建物打造的巨大黑貓燈組，以炯炯有神的眼睛凝視著參觀者，喚起大家對動物權益的思考。

貓眼凝視燈組-強調貓女神注視-照護動物。圖/臺中市政府農業局提供
貓眼凝視燈組-強調貓女神注視-照護動物。圖/臺中市政府農業局提供

4.地下密會：地面冒出可愛的鼴鼠與穿山甲，象徵著大自然的神秘與生機，同時推廣臺中南屯「躦鯪鯉」文化及百年萬和宮景點。

地下密會-南屯萬和宮觀光及躦鯪鯉文化－穿山甲保育推廣。圖/臺中市政府農業局提供
地下密會-南屯萬和宮觀光及躦鯪鯉文化－穿山甲保育推廣。圖/臺中市政府農業局提供

5.菇菌密林：展示新社區的有機菇產業，傳遞環保與可持續發展的理念，燈組造型可愛奇特。

新社菇勇者燈組-新社香菇及面對氣候產業應變推廣。圖/臺中市政府農業局提供
新社菇勇者燈組-新社香菇及面對氣候產業應變推廣。圖/臺中市政府農業局提供

6.希望彩虹谷：飛天小馬在彩虹溜滑梯上遊玩，應景馬年，推廣后里馬場及臺中動物之家后里園區，寓意夢想與希望的實現。

7.幻蝶瀑布：介紹及呼籲保護紫斑蝶，而設計的10公尺高、8公尺寬的創意燈光瀑布造景，為全燈區亮點之一。

【環保永續理念】廢物再生特色的創意光環境

本燈區特別強調環保與永續發展，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），在燈組設計中運用環境友善、資源循環的理念：

1.擁抱HUG & LOVE：利用回收廢棄衣物與工作手套，營造動物與自然擁抱的概念，善用現地樹林進行藝術裝置。

2.蹭蹭：以回收寶特瓶製作創意仙人掌，靈感來自貓咪喜歡蹭蹭的行為，既可愛又環保。

大鵬新城婆婆媽媽合作-環保光環境-回收寶特瓶。圖/臺中市政府農業局提供
大鵬新城婆婆媽媽合作-環保光環境-回收寶特瓶。圖/臺中市政府農業局提供

3.輪轉蟲蟲花徑：使用附近輪胎行的廢棄輪胎，製作毛毛蟲造型裝置，象徵資源循環利用與生命轉化重生。

透過與社區居民及店家的合作，我們將廢棄物轉化為藝術品，不僅美化環境，更傳遞環境永續與生態保育的精神，讓參觀者在欣賞美麗燈飾的同時，也能思考如何在日常生活中實踐環保理念。

【豐富獎項】參與互動抽農特產品及iPhone 17！

燈區推出多項互動活動與豐富獎項，鼓勵民眾積極參與：

1.地下密會穿山甲合照：與穿山甲合照上傳FB並標記3位朋友，留言「來農業局燈區密會」，即可抽iPhone 17 256GB（不挑色）1台。

2.瀕絕燈組問答抽獎：在FB粉絲專頁留言回答「你認識幾種瀕絕動物？」問題，即可抽臺中農特產品。

3.貓眼凝視合照活動：與燈組合照上傳FB並標記3位朋友，留言「貓眼凝視@農業燈區」，即可抽臺中農業特產品。

4.「最佳守護時刻」線上活動：與任一燈組或光環境合照上傳，即可抽臺中農業特產品。

5.「#成為動物守護者」社群分享行動：在該貼文下方留言分享你在日常生活中守護動物的故事與照片，加上標籤 #成為動物守護者，標記3位關心保護動物議題的朋友，即可抽臺中寵物用品購物折價券。

6. 「#萌寵陪伴我最愛」照片徵集活動：在該貼文下方留言分享一張你與毛孩的合照或毛孩的可愛照片及照片背後的小故事，加上標籤 #萌寵陪伴我最愛並公開分享本貼文，即可抽臺中寵物用品購物折價券。

【FB粉絲專頁活動連結】

https://www.facebook.com/Pet.Taichung

邀請大家一起來參加這場燈會盛宴，讓臺中成為對動物更加友善、對環境更加永續的幸福城市！

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

馬年春節去哪放電？ 2026全台十大特色公園出爐

馬年春節去哪放電？ 2026全台十大特色公園出爐

2026-02-11 網路溫度計DailyView
示意圖／Gemini
示意圖／Gemini

過年帶小孩去哪玩？

龍騰辭舊歲，馬躍迎新春！隨著2026金馬年報到，許多家長已經準備好趁著春節假期，帶家中的小朋友出門奔跑放電。近年來，全台各地的特色公園如雨後春筍般湧現，從驚險刺激的超長溜滑梯，到啟發五感的共融式設施，公園不再只是罐頭遊具的堆疊，更是結合地景、智慧與生態的城市遊樂場。

究竟哪一座公園在過去一年人氣最高？哪裡又是網友公認最值得朝聖的放電神殿？《網路溫度計DailyView》特別蒐集全台灣具有共融式遊戲場的公園名單，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2025/02/02～2026/02/01）的網路討論聲量。現在就跟著我們的腳步，看看2026年全台十大特色公園榜單，在馬年春節陪孩子展開一場精彩的冒險探秘！

No.10 風禾公園｜桃園

翻攝官網／桃園觀光導覽網地址：桃園市桃園區慈文路688號

不用飛沖繩，桃園就有超狂滑梯樂園！占地4.8公頃的風禾公園，不只是全台首座防災避難公園，更是家長眼中的「放電勝地」。這裡最吸睛的莫過於由日本引進、長達50公尺的滾輪溜滑梯，讓大人小孩都甘願頂著排隊人龍一玩再玩。此外，園區利用坡地地形設置了6座磨石子滑梯及共融式沙坑，甚至貼心備有專為輪椅使用者設計的「高架沙桌」，讓每位孩子都能享受玩沙樂趣。網友一致好評：「有好幾種溜滑梯，好玩」、「適合全家大小一起來休憩的一個公園」、「溜小孩小狗的好地方，有草有魚池，有廁所，旁邊收費停車場很大」。

除了刺激的遊樂設施，公園內的萬坪草地也是踢足球、野餐的絕佳聖地。近一年的聲量高點出現在桃園國慶升旗典禮，現場特別移師風禾公園舉辦，除了滿天國旗隨風飄揚，現場更有70隻穿戴整齊的「黑貓中隊」公仔列隊陪伴市民升旗，將在地歷史轉化為超萌打卡點，引發網友討論。

No.9 頭城運動公園｜宜蘭

地址：宜蘭縣頭城鎮拔雅里3-1號

作為宜蘭首座親子共融公園，頭城運動公園憑藉著4公頃的超大腹地與兩大主題遊戲區，穩坐東台灣放電勝地榜單。這裡最大的特色就是「緊鄰鐵道」，孩子在攀爬滑行時，不時能看見普悠瑪或太魯閣號疾馳而過，絕對會讓小小火車迷興奮不已。園區內除了經典的蜂巢溜滑梯，最特別的莫過於「創意動力台車」，讓孩子透過手拉繩索移動車廂，一秒變身小小鐵道員。

近年完成翻新的「第二遊戲場」則以藍色環形攀爬網與大海龜地景為核心，打造出如大海洋般的遊戲場，兩層樓高的滑梯與海盜船遊具，讓不同年齡層的孩子都能找到挑戰。網友好評指出：「這裡分區明確，大孩子跟小寶寶不會撞在一起」、「公園佔地不小，人不多，所以不像都市的公園般人多擁擠」、「幾乎所有兒童玩的遊戲都有，小朋友會玩到不想回家」。

No.8 榮星花園公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局地址：台北市中山區民權東路三段1號

位於中山區精華地帶的榮星花園公園，是一座結合歷史情懷與現代共融設計的城市綠洲。這裡最傳奇的莫過於它是台北市區極罕見的「賞螢勝地」，在志工多年復育下，瑠公圳自然濕地生態池每年春夏交替之際，總能見到點點螢光飛舞，讓都會孩子不必跑遠就能親近自然。此外，園內的九重葛花廊保留了早期的歐風浪漫，至今仍是許多老台北人心中最經典的婚紗拍攝點。

榮星花園的遊戲場作為台北市首座特色遊戲場，目前正展開「全齡共融」的全新升級計畫。除了保留深受歡迎的磨石子山丘滑梯與戲沙池，未來還將增設更具挑戰性的地形攀爬網與隧道通道。近期的聲量高峰則落在今年初的賞梅盛況，園內十多棵梅花在冷冽空氣中盛開，如白雪般覆蓋枝頭，吸引無數攝影愛好者前來搶拍。

No.7 凹子底森林公園｜高雄

翻攝官網／高雄畫刊地址：高雄市鼓山區明誠三路與龍德路交叉口

坐落在農16特區、捷運凹子底站出口旁的凹子底森林公園，不僅是北高雄的「都市之肺」，更是極致便利的放電勝地。園區內最狂的亮點是「森林鳥巢遊戲場」，以巨型鳥巢、孵化鳥蛋為意象，打造出3.7公尺高的三塔式滑梯組，孩子們像小鳥般在蛋屋與爬網間穿梭探險，刺激感滿分。針對高雄炎熱的天氣，這裡更貼心設置了「水漾森林戲水區」，每年4月至10月開放，自動噴灑的水霧花灑讓孩子在都市叢林中也能清涼消暑。

除了遊樂設施，公園的自然景觀更是聲量保證。每逢1月中旬至2月初，生態池畔種植超過15年的落羽松進入最佳賞味期，綠、黃、焦糖紅交織的漸層色澤倒映在水面，美到讓訪客感嘆不已。網友盛讚：「坐捷運就可到達的落羽松」、「落羽松每一棵色調均不同，漸層分明，非常漂亮」、「小孩放學一定要再來這邊放電一下」、「各種設施小孩會玩瘋，喜歡沙坑的可帶工具來」。

No.6 青年公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局地址：台北市萬華區水源路199號

擁有24公頃超大面積的青年公園，是台北市第四大公園，其前身更是日治時期的練兵場與「南機場」。這裡最迷人的特色在於「跨世代的連結」，園區內保留了無數台北人的童年回憶「太空堡壘溜滑梯」，這座如飛碟般的水泥磨石子滑梯結合了巨型沙坑，至今仍是孩子最愛的捉迷藏勝地。此外，為了致敬南機場歷史，園內還設有「飛行探索遊戲場」，5公尺高的塔台溜滑梯與全台首座飛機主題遊具，讓孩子在玩樂中體驗翱翔天際的快感。

青年公園的配套設施堪稱「全台最完善」，從收費的高爾夫練習場、8座游泳池，到免費的「交通公園教學區」，讓孩子在模擬馬路中學習交通安全知識。網友大力推薦：「從小到大最愛的公園，乾淨寬敞，散步遛狗都超舒服的」、「特色公園有沙坑可玩，多層堆疊的溜滑梯可以跟孩子玩捉迷藏」、「有許多草皮及健身或遊樂設施，適合各個年齡層來踏青」。

No.5 八二三紀念公園｜新北

翻攝官網／來新北玩公園地址： 新北市中和區安平路與中安街交界

被譽為「雙和之肺」的八二三紀念公園（又稱「四號公園」、「中和公園」），是中永和地區規模最大的綠洲。這座公園最迷人之處在於它「文武雙全」的獨特氣質：園區中心座落著國立臺灣圖書館，內部擁有超完善的親子繪本中心；戶外則陳列了戰車、戰鬥機等除役武器。為了呼應書香背景，園內的共融遊戲場特別打造了「書本造型磨石子滑梯」，連沖洗區都是可愛的「鉛筆造型洗腳池」，讓孩子在玩樂中也能感受到濃濃的書卷味。

除了書本遊戲區，靠近安平派出所側還隱藏著一座「森林樹屋遊戲場」！這座以小木屋為主題的亮點設施，包含刺激的6公尺高旋轉溜滑梯，以及多種難度的攀爬網，滿足從幼童到大孩子挑戰自我的渴望。網友評價：「雖然假日人很多，不太好停車，但這裡真是個寶藏公園」、「生態相當豐富，有超多的鴿子，超多的麻雀，超多的松鼠」、「生態遊樂園有巨大的沙坑，孩子簡直都要玩翻了」。

No.4 大佳河濱公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局、台北市政府工務局地址：台北市中山區濱江街（基隆河8、9號水門進入）

佔地42公頃的大佳河濱公園，堪稱全台最強的「海洋主題水陸遊樂場」。歷時五年打造，以「Play for All」為目標，這裡不僅擁有全國最大的共融沙坑，還隱藏了三座「恐龍化石」等著小小考古學家來挖掘。最受歡迎的莫過於北市首見的「雙軌道滑索」，孩子們可以瞬間化身小泰山享受疾速快感；而全台少見的「面對面親子鞦韆」，讓家長能與孩子面對面共盪，捕捉最純粹的歡笑瞬間。

隨著2020年第三期工程完工，園區變身繽紛海洋世界，巨型章魚、鯨魚及海豚地景穿梭其間，搭配夏季（6至9月）定時開放的戲水區，儼然是免門票的「河濱版兒童新樂園」。近一年的聲量高峰落在9月的「莫內向日葵花海」，18萬株向日葵在夕陽下閃耀金光，配上船型眺望台，視覺震撼力十足。網友點評：「很適合來拍整片向日葵花海」、「蠻漂亮的河濱公園，公園很大非常適合全家大小一同前往」、「大佳河濱公園夏天真的很熱，少遮蔽物。在傍晚散步會比較涼快」。

No.3 文心森林公園｜台中

翻攝官網／台中市政府地址：台中市南屯區文心路一段289號

坐擁全台最大「圓滿戶外劇場」的文心森林公園，是台中最具代表性的藝文綠洲。除了曾接待Lady Gaga等國際巨星，這裡最讓爸媽瘋狂的是全台首創的「12感官遊戲體驗區」。園區打破罐頭遊具框架，將遊具依據感官、體能、智力分為體能型、感官型與心智型三大類。其中最獨特的設施是「木珠溜滑梯」，溜下來的觸感如同在滾健康步道；此外，還有能收集自然界風聲與鳥鳴的「集聲箱」，以及在步道旁種植香草植物、撥弄間可產生氣味的「味覺體驗步道」。

這裡的設施相當多元且具啟發性，包括結合金屬風鈴與彩色圓珠牆的「迷宮探索」、可組合各式圖案的「伸縮木樁」，以及盤型鞦韆、平衡木與搖搖杯等，整座遊戲場更鋪滿了孩子喜愛的大型沙坑。交通方面，公園就位在捷運文心森林公園站出口旁，極高的交通便利性吸引大批民眾前往。網友表示：「登上文心森林公園的制高點視野超棒，有椅子有樹蔭適合野餐、休息」、「很喜歡這裏的草皮，讓人安心的躺在草皮上」、「有毛小孩玩的地方，兒童遊樂區也都是客滿」。

No.2 中央公園｜台中

翻攝官網／中央公園地址：台中市西屯區中科路296號

被譽為「台中之肺」的中央公園，是水湳經貿園區最耀眼的綠色地標。這座由法國設計師操刀的智慧綠能公園，將魯道夫‧史代納的「十二感官」哲學落實於空間設計中，打破了傳統公園只有塑膠遊具的框架，讓地景建築本身就具備強大的互動性。其中最受歡迎的「平衡體驗區」，由三層不同密度的巨大攀爬網構成，讓民眾能如同漂浮在半空中挑戰重心平衡；而由彩色玻璃帷幕打造的「視覺體驗區」則像一座夢幻的光影迷宮，讓孩子在穿梭間感受色調變化的奇幻魅力。此外，設置72支風鈴桿的「聽覺體驗區」，透過風力敲擊出豐富的鈴聲層次，讓人在都會森林中也能與大自然共鳴。

中央公園不僅是感官探索的樂園，更是一座與科技並行的「智慧公園」。園內種植了上萬棵樹木，搭配廣闊且極具文青感的五節芒草區，成為社群媒體上瘋傳的拍照聖地。園區更導入了先進的環境監測系統，讓遊客能透過App即時掌握氣溫與空品，享受兼具創新與低碳的遊憩空間。網友感嘆這裡的宏偉與貼心：「是一座能讓人從城市裡呼吸出來的公園」、「平衡體驗區真的太好玩了」、「現場還有管理人員在場引導，讓家長帶小孩玩起來特別安心」。

No.1 大安森林公園｜台北

翻攝官網／共融式遊戲場地址：台北市大安區新生南路二段1號

今年強勢奪下冠軍寶座的，正是被譽為「台北市之肺」的大安森林公園！這座佔地約26公頃的綠意殿堂，近年因全新升級的「森林之王」遊戲場再次成為全台家長的朝聖地。該區以森林冒險為設計靈感，打造出木造的多功能高塔，集攀岩牆、吊橋與多難度繩索攀爬於一身；最貼心的是滑梯下方採用天然木屑鋪面，不僅安全，更讓孩子在都市中也能觸碰大自然的質地。此外，園內保留了經典的恐龍造型磨石子滑梯與大型戲沙坑，並配備專為身障兒設計的「高架沙桌」與全平面「森林旋轉盤」，落實所有孩子都能平等共玩的理念。

大安森林公園不僅遊具精彩，更具備深厚的生態底蘊。園內的生態池是夜鷺、黑冠麻鷺等鳥類的棲息地，而在基金會與市府的長期努力下，每年4至5月更是市區極為珍貴的賞螢熱點。每年3月登場的「台北杜鵑花季」則讓園區化身粉嫩花海，搭配著名的下沉式捷運站景觀與露天音樂台的藝文演出，讓這裡具備多層次的休閒功能。網友盛讚：「台北人最幸福最大最棒的公園」、「鋪張野餐墊就能在樹蔭下放鬆」、「不管是帶小孩放電、慢跑運動，還是單純坐著休息看鴿子、松鼠和烏龜，都很愜意」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月2日至2026年2月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

城市賞花趣：櫻花開了！【中正紀念堂】農曆春節期間會是最佳觀賞期（2026年2月10日花況)

城市賞花趣：櫻花開了！【中正紀念堂】農曆春節期間會是最佳觀賞期（2026年2月10日花況)

2026-02-12 卡娃思 / 開心趴趴走

櫻花開了，賞花趣！

台北市不需要跑遠，市中心交通便利的熱門賞花景點，中正紀念堂即時花況（2026.2.10)，多年賞花經驗研判農曆春節將會進入最佳光賞期喔！

面向信義路大忠門入口一棵大漁櫻，花開約三成，滿枝花苞旁嬌嫩花朵依偎初綻放，粉嫩嬌羞！（近距離觀賞）

河津櫻花專區的花圃💕

靠近愛國東路方向的入口，共有15棵，只有一棵的花開約三成，其它的滿樹花苞，開心趴趴走多年賞櫻經驗判斷，農曆春節應該會是最佳賞花時間😳

富士櫻花開約五成，雲漢池旁💕

三棵富士櫻，年年都是最先盛花，瞧瞧攝影大師聚集，等在旁大多都是在等候櫻花樹上特殊少見的鳥兒大駕光臨，很有趣的賞櫻賞鳥！

🔺櫻花樹旁，漂亮幸福的來賞花，靜靜的觀賞，漂亮極了！

🔺逆光中櫻花樹

🔺回顧2020年3月1日卡娃思攝影珍藏
🔺回顧2020年3月1日卡娃思攝影珍藏

🔺回顧2020年3月1日卡娃思攝影珍藏
🔺回顧2020年3月1日卡娃思攝影珍藏

大漁櫻，幾乎是未開狀態，只見樹梢上開了幾朵，位置靠近面向愛國東路大孝門入口🫠

八重櫻、原生櫻花區，花開不到二成，只有一、兩棵開始開花，還沒開花的那些櫻花樹，滿樹花苞🫠

原生櫻花區，台灣最具代表性的嬌嫩的山櫻花，又稱腓寒櫻🫠

分佈在由堂體往信義路、杭州南路角門之步道左側即為中正紀念公園之原生櫻花區，30多株，還有零星分佈在大忠門、愛國東路這一側，腓寒櫻目前也是零星幾棵開了花。

🔺🔻信義路，大忠門入口處的山櫻花開了，大漁櫻零星的幾株花開1~2成。

櫻花開，春天了，開心來迎接粉櫻綻放，城市賞花趣簡單幸福的日常！









泡泡瑪特粉衝了！2026台北燈節西門展區 6大 POP MART IP 點亮 西門町變身「潮玩樂園」

泡泡瑪特粉衝了！2026台北燈節西門展區 6大 POP MART IP 點亮 西門町變身「潮玩樂園」

#台北燈節 #展覽帶逛 #台北旅遊 #西門 #捷運

夫子。旅食趣 2026.02.24 6
開學季親子最佳教育、療癒系景點！賞燈合照就有機會抽iPhone17

開學季親子最佳教育、療癒系景點！賞燈合照就有機會抽iPhone17

#展覽帶逛 #打卡景點 #燈會 #台中旅遊 #故事

享民頭條 2026.02.24 13
連鎖鐵板燒哪家人氣最高？全台討論度TOP 10公布　台北排隊名店入榜

連鎖鐵板燒哪家人氣最高？全台討論度TOP 10公布　台北排隊名店入榜

#樂葵法式鐵板燒 #網友 #香氣

網路溫度計DailyView 2026.02.24 471
饕客必朝聖：純正義大利料理全預約制【安德睿 食代義廊】（台北捷運南京復興站）

饕客必朝聖：純正義大利料理全預約制【安德睿 食代義廊】（台北捷運南京復興站）

#美食探店 #義大利餐廳 #紅酒 #披薩 #美食

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.02.24 13
桃園走春旅遊攻略 祈福納財、踏青賞燈迎好年

桃園走春旅遊攻略 祈福納財、踏青賞燈迎好年

#賞花 #走春 #感受

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.02.24 7
冬末初春遊瑞里 茶園、瀑布與紫藤花打造嘉義山城療癒之旅

冬末初春遊瑞里 茶園、瀑布與紫藤花打造嘉義山城療癒之旅

#嘉義 #行程 #咖啡

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.02.24 13
新北原來這麼好玩！瀑布、濕地、網美點全包

新北原來這麼好玩！瀑布、濕地、網美點全包

#新北旅遊 #台北打卡 #打卡景點 #必吃美食 #景點攻略

FunTime旅遊比價 2026.02.24 19
臺南府城「普濟燈會」《等一下馬》璀璨吸睛 跨越台南、米蘭、日本的光之旅

臺南府城「普濟燈會」《等一下馬》璀璨吸睛 跨越台南、米蘭、日本的光之旅

#臺南 #青春

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.02.24 10
2026桃園燈會「飛馬耀桃園」 賞燈攻略報你知！

2026桃園燈會「飛馬耀桃園」 賞燈攻略報你知！

#桃園燈會 #元宵節

旅遊經 2026.02.24 96
奇美的法老、關渡的恐龍... 2026全台十大展覽討論度揭曉

奇美的法老、關渡的恐龍... 2026全台十大展覽討論度揭曉

#場展覽 #台北市立美術館 #網友

網路溫度計DailyView 2026.02.24 304
18+