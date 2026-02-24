沖繩麵EIBUN：網美們的琉球秘境？姐妹們的味蕾探險，是真的值得排隊嗎？

2026-02-24 08:42 留言好聲音

前言：數據裡的真心話

哎呀～最近是不是覺得人生有點卡住，超想逃離日常、衝去海島放空啊？說真的，我們的後台數據顯示，沖繩真的被大家「瘋狂搜尋」耶！特別是那個「Okinawa Soba EIBUN」，幾乎快被姐妹們洗版了，好奇心整個爆炸！到底這碗麵有什麼魔力，讓這麼多人心甘情願排隊呢？今天就讓我們來好好挖一挖，這間沖繩超夯麵店的真心話！

地點簡介

EIBUN呢，它就位在沖繩那霸市，壺屋通附近～（嗯哼，就是那個充滿琉球陶器、超好逛的地方啦）。它可不是那種你想像中，只賣傳統麵的老店喔，而是把沖繩麵玩出新花樣的「創意」代表，完全是味蕾的時尚伸展台！

爆紅軌跡與現狀

其實說它爆紅，也不是一天兩天的事了。我觀察啦，EIBUN之所以這麼火，很大一部分是因為它顛覆了大家對沖繩麵的想像。想想看，誰不愛那種既有當地特色，又有點「潮」的店呢？加上很多網美、部落客狂推，那種帶點咖啡廳感的裝潢，還有把麵做得像藝術品一樣，根本就是為我們這種「吃美食也要拍美照」的姐妹量身打造的嘛～（笑）。所以囉，就算平日去，門口那條人龍也是嚇嚇叫，根本是沖繩的另類地標了！

網友評價總整理（輿情分析核心）

好啦，來到最刺激的部分！我們幫大家把1301則、評分4.3顆星的評論全部翻過一輪了（甩髮～）。

好評區：姐妹們真的是讚不絕口耶！

  • 「控肉控」必吃！超多人都提到他們家的三層肉、軟骨肉、排骨肉燉到「入口即化」，那個軟嫩度簡直是天堂級享受，連瘦肉都不會柴，厲害到不行！
  • 麵條也是一大亮點，有人說Q彈有勁，加價升級的「生麵」更是像拉麵一樣吸附湯汁，口感超棒！湯頭呢，清甜卻有深度，融合了柴魚跟豬骨的精華，不少人說有台灣排骨湯的溫潤感，但又更細膩了（這點真的超重要！）。
  • 桌上的調味料更是讓大家玩瘋了，沖繩辣椒醬、柚子胡椒、唐辛子、泡盛辣椒、芝麻醋，甚至還有香菜，一碗麵吃出五六種風味根本小case，讓味蕾不斷有驚喜（我自己是很愛變化的啦）。
  • 阿對了，服務也是被誇到不行，很多評論都提到店員跟老闆超級親切熱情，還會用中文說謝謝，感覺就像去朋友家吃飯一樣溫暖！

負評區：溫柔提醒姐妹們要留意

  • 首先就是「排隊」！許多網友反映，等個一小時根本是家常便飯，尤其假日或用餐尖峰時段，真的會排到快中暑（真的會想爆氣耶）。雖然門口有準備茶水，也有登記表可以先寫名字，但等待時間還是很考驗耐心。
  • 還有少部分留言提到，湯頭對某些人來說「口味偏重」，甚至有點鹹。可能我們平常口味比較清淡的姐妹，一開始會覺得需要適應一下。
  • 價格部分，因為是創意麵，單價確實比傳統沖繩麵高一點，如果點了招牌麵加炊飯或升級麵條，一個人隨隨便便就破千日圓了。部分評論覺得CP值沒有那麼高，但這就是見仁見智啦！

兩極觀點：大家吵翻天

「到底是不是沖繩麵？」這點真的是大家吵翻天！有人覺得EIBUN改良了傳統風味，很新潮很好吃，是「進化系沖繩麵」。但也有少數在地人或習慣傳統口味的網友覺得，它更像「沖繩風拉麵」或「中華炒麵」，跟他們心中的傳統沖繩麵不太一樣。還有關於「立食店」跟「座位店」的選擇，有姐妹覺得立食很有趣、省時間，但也有人覺得站著吃太累了，特別是帶著小孩去的話（嗯，這點我完全懂，小小孩怎麼站著吃啦！）。

如果決定要去（必做清單）

如果妳已經決定要衝一波EIBUN，那下面這幾點絕對要筆記起來，沒做真的會後悔喔！

  1. 點「BUNBUNそば」就對了：第一次去點這個準沒錯，三種肉一次滿足，讓妳體驗天堂級的肉肉饗宴！
  2. 升級「生麵」：多花一點點錢，享受更Q彈、更吸汁的麵條口感，絕對值回票價！
  3. 玩轉「調味料」：別客氣！桌上的柚子胡椒、泡盛辣椒、芝麻醋都試試看，你會發現一碗麵的無限可能！
  4. 加點「炊飯」或「雜炊飯」：如果胃還有空間，那個炊飯也是被推爆，吸滿湯汁精華，超滿足的。
  5. 早點到或利用TableCheck：不想排隊排到天荒地老？那就趕在開店前去排隊，或者試試看他們的預約系統TableCheck（但會有預約費喔～）。

拍照攻略

身為姐妹，去EIBUN當然要拍好拍滿啊！

  1. 店內文青工業風：EIBUN的裝潢超有質感，帶點日式咖啡廳的感覺。可以拍店內環境，或是跟招牌麵合照，拍出那種「我在沖繩，但我吃得超時尚」的感覺。
  2. BUNBUNそば的視覺衝擊：麵上鋪滿的三種肉，加上蔥花跟魚板，色彩超繽紛！從上方俯拍，把麵的豐富層次感拍出來。
  3. 調味料排排站：桌上那一整排五顏六色的調味料，也是很棒的配角，可以拍出很有趣的特寫，表現出「客製化」的感覺。
  4. 避開人潮：如果真的想拍空景，開店前或下午茶時段去，人會少一點點。不然就對準自己的餐點猛拍，背景模糊化就沒問題啦！

結語：給懂生活的妳

好啦，總結來說，Okinawa Soba EIBUN真的是一間很有話題、很有趣的店！它可能不是傳統沖繩麵的「唯一正解」，但絕對是「值得一試」的美味探險。如果你是喜歡嘗試新口味、不排斥排隊、也很享受這種「儀式感」的姐妹，那EIBUN絕對能滿足妳！人生嘛，偶爾就是要來點不一樣的，對吧？別想那麼多了，下次去沖繩，就拉著妳的閨蜜，一起去EIBUN，為味蕾來一場華麗的冒險吧～（說不定還能遇到帥店員，哈哈）。

Google評論連結: Okinawa Soba EIBUN

本文評論整理自 Google 地標及公開評論內容，僅為網友意見彙整與旅遊參考，並非商業評價或事實判斷。

本文留言好聲音提供，未經授權，請勿轉載！】

留言好聲音

留言好聲音

患有「滑評論強迫症」，最愛幫妳把那些看不完的 Google 留言看完。 討厭業配文，只信大數據。在這裡，沒有客套的官腔，只有透過數據過濾後的真心話。讓我做妳的眼睛，幫妳在網美濾鏡下，找出真正值得浪費美好時光的好地方。

#沖繩 #網友 #柚子 #咖啡廳

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
hotNews__list__item--img

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
hotNews__list__item--img

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

往下滑看更多精彩文章
❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
hotNews__list__item--img

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
hotNews__list__item--img

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
hotNews__list__item--img

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
hotNews__list__item--img

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
往下滑看更多精彩文章
馬年春節去哪放電？ 2026全台十大特色公園出爐

馬年春節去哪放電？ 2026全台十大特色公園出爐

2026-02-11 13:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Gemini
示意圖／Gemini

過年帶小孩去哪玩？

龍騰辭舊歲，馬躍迎新春！隨著2026金馬年報到，許多家長已經準備好趁著春節假期，帶家中的小朋友出門奔跑放電。近年來，全台各地的特色公園如雨後春筍般湧現，從驚險刺激的超長溜滑梯，到啟發五感的共融式設施，公園不再只是罐頭遊具的堆疊，更是結合地景、智慧與生態的城市遊樂場。

究竟哪一座公園在過去一年人氣最高？哪裡又是網友公認最值得朝聖的放電神殿？《網路溫度計DailyView》特別蒐集全台灣具有共融式遊戲場的公園名單，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2025/02/02～2026/02/01）的網路討論聲量。現在就跟著我們的腳步，看看2026年全台十大特色公園榜單，在馬年春節陪孩子展開一場精彩的冒險探秘！

No.10 風禾公園｜桃園

翻攝官網／桃園觀光導覽網地址：桃園市桃園區慈文路688號

不用飛沖繩，桃園就有超狂滑梯樂園！占地4.8公頃的風禾公園，不只是全台首座防災避難公園，更是家長眼中的「放電勝地」。這裡最吸睛的莫過於由日本引進、長達50公尺的滾輪溜滑梯，讓大人小孩都甘願頂著排隊人龍一玩再玩。此外，園區利用坡地地形設置了6座磨石子滑梯及共融式沙坑，甚至貼心備有專為輪椅使用者設計的「高架沙桌」，讓每位孩子都能享受玩沙樂趣。網友一致好評：「有好幾種溜滑梯，好玩」、「適合全家大小一起來休憩的一個公園」、「溜小孩小狗的好地方，有草有魚池，有廁所，旁邊收費停車場很大」。

除了刺激的遊樂設施，公園內的萬坪草地也是踢足球、野餐的絕佳聖地。近一年的聲量高點出現在桃園國慶升旗典禮，現場特別移師風禾公園舉辦，除了滿天國旗隨風飄揚，現場更有70隻穿戴整齊的「黑貓中隊」公仔列隊陪伴市民升旗，將在地歷史轉化為超萌打卡點，引發網友討論。

No.9 頭城運動公園｜宜蘭

地址：宜蘭縣頭城鎮拔雅里3-1號

作為宜蘭首座親子共融公園，頭城運動公園憑藉著4公頃的超大腹地與兩大主題遊戲區，穩坐東台灣放電勝地榜單。這裡最大的特色就是「緊鄰鐵道」，孩子在攀爬滑行時，不時能看見普悠瑪或太魯閣號疾馳而過，絕對會讓小小火車迷興奮不已。園區內除了經典的蜂巢溜滑梯，最特別的莫過於「創意動力台車」，讓孩子透過手拉繩索移動車廂，一秒變身小小鐵道員。

近年完成翻新的「第二遊戲場」則以藍色環形攀爬網與大海龜地景為核心，打造出如大海洋般的遊戲場，兩層樓高的滑梯與海盜船遊具，讓不同年齡層的孩子都能找到挑戰。網友好評指出：「這裡分區明確，大孩子跟小寶寶不會撞在一起」、「公園佔地不小，人不多，所以不像都市的公園般人多擁擠」、「幾乎所有兒童玩的遊戲都有，小朋友會玩到不想回家」。

No.8 榮星花園公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局地址：台北市中山區民權東路三段1號

位於中山區精華地帶的榮星花園公園，是一座結合歷史情懷與現代共融設計的城市綠洲。這裡最傳奇的莫過於它是台北市區極罕見的「賞螢勝地」，在志工多年復育下，瑠公圳自然濕地生態池每年春夏交替之際，總能見到點點螢光飛舞，讓都會孩子不必跑遠就能親近自然。此外，園內的九重葛花廊保留了早期的歐風浪漫，至今仍是許多老台北人心中最經典的婚紗拍攝點。

榮星花園的遊戲場作為台北市首座特色遊戲場，目前正展開「全齡共融」的全新升級計畫。除了保留深受歡迎的磨石子山丘滑梯與戲沙池，未來還將增設更具挑戰性的地形攀爬網與隧道通道。近期的聲量高峰則落在今年初的賞梅盛況，園內十多棵梅花在冷冽空氣中盛開，如白雪般覆蓋枝頭，吸引無數攝影愛好者前來搶拍。

No.7 凹子底森林公園｜高雄

翻攝官網／高雄畫刊地址：高雄市鼓山區明誠三路與龍德路交叉口

坐落在農16特區、捷運凹子底站出口旁的凹子底森林公園，不僅是北高雄的「都市之肺」，更是極致便利的放電勝地。園區內最狂的亮點是「森林鳥巢遊戲場」，以巨型鳥巢、孵化鳥蛋為意象，打造出3.7公尺高的三塔式滑梯組，孩子們像小鳥般在蛋屋與爬網間穿梭探險，刺激感滿分。針對高雄炎熱的天氣，這裡更貼心設置了「水漾森林戲水區」，每年4月至10月開放，自動噴灑的水霧花灑讓孩子在都市叢林中也能清涼消暑。

除了遊樂設施，公園的自然景觀更是聲量保證。每逢1月中旬至2月初，生態池畔種植超過15年的落羽松進入最佳賞味期，綠、黃、焦糖紅交織的漸層色澤倒映在水面，美到讓訪客感嘆不已。網友盛讚：「坐捷運就可到達的落羽松」、「落羽松每一棵色調均不同，漸層分明，非常漂亮」、「小孩放學一定要再來這邊放電一下」、「各種設施小孩會玩瘋，喜歡沙坑的可帶工具來」。

No.6 青年公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局地址：台北市萬華區水源路199號

擁有24公頃超大面積的青年公園，是台北市第四大公園，其前身更是日治時期的練兵場與「南機場」。這裡最迷人的特色在於「跨世代的連結」，園區內保留了無數台北人的童年回憶「太空堡壘溜滑梯」，這座如飛碟般的水泥磨石子滑梯結合了巨型沙坑，至今仍是孩子最愛的捉迷藏勝地。此外，為了致敬南機場歷史，園內還設有「飛行探索遊戲場」，5公尺高的塔台溜滑梯與全台首座飛機主題遊具，讓孩子在玩樂中體驗翱翔天際的快感。

青年公園的配套設施堪稱「全台最完善」，從收費的高爾夫練習場、8座游泳池，到免費的「交通公園教學區」，讓孩子在模擬馬路中學習交通安全知識。網友大力推薦：「從小到大最愛的公園，乾淨寬敞，散步遛狗都超舒服的」、「特色公園有沙坑可玩，多層堆疊的溜滑梯可以跟孩子玩捉迷藏」、「有許多草皮及健身或遊樂設施，適合各個年齡層來踏青」。

No.5 八二三紀念公園｜新北

翻攝官網／來新北玩公園地址： 新北市中和區安平路與中安街交界

被譽為「雙和之肺」的八二三紀念公園（又稱「四號公園」、「中和公園」），是中永和地區規模最大的綠洲。這座公園最迷人之處在於它「文武雙全」的獨特氣質：園區中心座落著國立臺灣圖書館，內部擁有超完善的親子繪本中心；戶外則陳列了戰車、戰鬥機等除役武器。為了呼應書香背景，園內的共融遊戲場特別打造了「書本造型磨石子滑梯」，連沖洗區都是可愛的「鉛筆造型洗腳池」，讓孩子在玩樂中也能感受到濃濃的書卷味。

除了書本遊戲區，靠近安平派出所側還隱藏著一座「森林樹屋遊戲場」！這座以小木屋為主題的亮點設施，包含刺激的6公尺高旋轉溜滑梯，以及多種難度的攀爬網，滿足從幼童到大孩子挑戰自我的渴望。網友評價：「雖然假日人很多，不太好停車，但這裡真是個寶藏公園」、「生態相當豐富，有超多的鴿子，超多的麻雀，超多的松鼠」、「生態遊樂園有巨大的沙坑，孩子簡直都要玩翻了」。

No.4 大佳河濱公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局、台北市政府工務局地址：台北市中山區濱江街（基隆河8、9號水門進入）

佔地42公頃的大佳河濱公園，堪稱全台最強的「海洋主題水陸遊樂場」。歷時五年打造，以「Play for All」為目標，這裡不僅擁有全國最大的共融沙坑，還隱藏了三座「恐龍化石」等著小小考古學家來挖掘。最受歡迎的莫過於北市首見的「雙軌道滑索」，孩子們可以瞬間化身小泰山享受疾速快感；而全台少見的「面對面親子鞦韆」，讓家長能與孩子面對面共盪，捕捉最純粹的歡笑瞬間。

隨著2020年第三期工程完工，園區變身繽紛海洋世界，巨型章魚、鯨魚及海豚地景穿梭其間，搭配夏季（6至9月）定時開放的戲水區，儼然是免門票的「河濱版兒童新樂園」。近一年的聲量高峰落在9月的「莫內向日葵花海」，18萬株向日葵在夕陽下閃耀金光，配上船型眺望台，視覺震撼力十足。網友點評：「很適合來拍整片向日葵花海」、「蠻漂亮的河濱公園，公園很大非常適合全家大小一同前往」、「大佳河濱公園夏天真的很熱，少遮蔽物。在傍晚散步會比較涼快」。

No.3 文心森林公園｜台中

翻攝官網／台中市政府地址：台中市南屯區文心路一段289號

坐擁全台最大「圓滿戶外劇場」的文心森林公園，是台中最具代表性的藝文綠洲。除了曾接待Lady Gaga等國際巨星，這裡最讓爸媽瘋狂的是全台首創的「12感官遊戲體驗區」。園區打破罐頭遊具框架，將遊具依據感官、體能、智力分為體能型、感官型與心智型三大類。其中最獨特的設施是「木珠溜滑梯」，溜下來的觸感如同在滾健康步道；此外，還有能收集自然界風聲與鳥鳴的「集聲箱」，以及在步道旁種植香草植物、撥弄間可產生氣味的「味覺體驗步道」。

這裡的設施相當多元且具啟發性，包括結合金屬風鈴與彩色圓珠牆的「迷宮探索」、可組合各式圖案的「伸縮木樁」，以及盤型鞦韆、平衡木與搖搖杯等，整座遊戲場更鋪滿了孩子喜愛的大型沙坑。交通方面，公園就位在捷運文心森林公園站出口旁，極高的交通便利性吸引大批民眾前往。網友表示：「登上文心森林公園的制高點視野超棒，有椅子有樹蔭適合野餐、休息」、「很喜歡這裏的草皮，讓人安心的躺在草皮上」、「有毛小孩玩的地方，兒童遊樂區也都是客滿」。

No.2 中央公園｜台中

翻攝官網／中央公園地址：台中市西屯區中科路296號

被譽為「台中之肺」的中央公園，是水湳經貿園區最耀眼的綠色地標。這座由法國設計師操刀的智慧綠能公園，將魯道夫‧史代納的「十二感官」哲學落實於空間設計中，打破了傳統公園只有塑膠遊具的框架，讓地景建築本身就具備強大的互動性。其中最受歡迎的「平衡體驗區」，由三層不同密度的巨大攀爬網構成，讓民眾能如同漂浮在半空中挑戰重心平衡；而由彩色玻璃帷幕打造的「視覺體驗區」則像一座夢幻的光影迷宮，讓孩子在穿梭間感受色調變化的奇幻魅力。此外，設置72支風鈴桿的「聽覺體驗區」，透過風力敲擊出豐富的鈴聲層次，讓人在都會森林中也能與大自然共鳴。

中央公園不僅是感官探索的樂園，更是一座與科技並行的「智慧公園」。園內種植了上萬棵樹木，搭配廣闊且極具文青感的五節芒草區，成為社群媒體上瘋傳的拍照聖地。園區更導入了先進的環境監測系統，讓遊客能透過App即時掌握氣溫與空品，享受兼具創新與低碳的遊憩空間。網友感嘆這裡的宏偉與貼心：「是一座能讓人從城市裡呼吸出來的公園」、「平衡體驗區真的太好玩了」、「現場還有管理人員在場引導，讓家長帶小孩玩起來特別安心」。

No.1 大安森林公園｜台北

翻攝官網／共融式遊戲場地址：台北市大安區新生南路二段1號

今年強勢奪下冠軍寶座的，正是被譽為「台北市之肺」的大安森林公園！這座佔地約26公頃的綠意殿堂，近年因全新升級的「森林之王」遊戲場再次成為全台家長的朝聖地。該區以森林冒險為設計靈感，打造出木造的多功能高塔，集攀岩牆、吊橋與多難度繩索攀爬於一身；最貼心的是滑梯下方採用天然木屑鋪面，不僅安全，更讓孩子在都市中也能觸碰大自然的質地。此外，園內保留了經典的恐龍造型磨石子滑梯與大型戲沙坑，並配備專為身障兒設計的「高架沙桌」與全平面「森林旋轉盤」，落實所有孩子都能平等共玩的理念。

大安森林公園不僅遊具精彩，更具備深厚的生態底蘊。園內的生態池是夜鷺、黑冠麻鷺等鳥類的棲息地，而在基金會與市府的長期努力下，每年4至5月更是市區極為珍貴的賞螢熱點。每年3月登場的「台北杜鵑花季」則讓園區化身粉嫩花海，搭配著名的下沉式捷運站景觀與露天音樂台的藝文演出，讓這裡具備多層次的休閒功能。網友盛讚：「台北人最幸福最大最棒的公園」、「鋪張野餐墊就能在樹蔭下放鬆」、「不管是帶小孩放電、慢跑運動，還是單純坐著休息看鴿子、松鼠和烏龜，都很愜意」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月2日至2026年2月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
親子旅遊必看！全台十大遛小孩特色公園揭曉　地點、必玩遊具一次看
大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離　現在不丟明年家裡還是亂
過年圍爐吃什麼？2026最受歡迎的10大年菜出爐　火鍋、佛跳牆竟無緣冠軍
清境、初鹿、張美阿嬤都上榜！可親近動物的休閒農場TOP 10　過年走春出遊必收
冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐　過年返鄉、走春快來逛

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#網友 #台北杜鵑花季

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
hotNews__list__item--img

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
hotNews__list__item--img

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
往下滑看更多精彩文章
城市賞花趣：櫻花開了！【中正紀念堂】農曆春節期間會是最佳觀賞期（2026年2月10日花況)

城市賞花趣：櫻花開了！【中正紀念堂】農曆春節期間會是最佳觀賞期（2026年2月10日花況)

2026-02-12 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

櫻花開了，賞花趣！

台北市不需要跑遠，市中心交通便利的熱門賞花景點，中正紀念堂即時花況（2026.2.10)，多年賞花經驗研判農曆春節將會進入最佳光賞期喔！

面向信義路大忠門入口一棵大漁櫻，花開約三成，滿枝花苞旁嬌嫩花朵依偎初綻放，粉嫩嬌羞！（近距離觀賞）

河津櫻花專區的花圃💕

靠近愛國東路方向的入口，共有15棵，只有一棵的花開約三成，其它的滿樹花苞，開心趴趴走多年賞櫻經驗判斷，農曆春節應該會是最佳賞花時間😳

富士櫻花開約五成，雲漢池旁💕

三棵富士櫻，年年都是最先盛花，瞧瞧攝影大師聚集，等在旁大多都是在等候櫻花樹上特殊少見的鳥兒大駕光臨，很有趣的賞櫻賞鳥！

🔺櫻花樹旁，漂亮幸福的來賞花，靜靜的觀賞，漂亮極了！

🔺逆光中櫻花樹

🔺回顧2020年3月1日卡娃思攝影珍藏
🔺回顧2020年3月1日卡娃思攝影珍藏

🔺回顧2020年3月1日卡娃思攝影珍藏
🔺回顧2020年3月1日卡娃思攝影珍藏

大漁櫻，幾乎是未開狀態，只見樹梢上開了幾朵，位置靠近面向愛國東路大孝門入口🫠

八重櫻、原生櫻花區，花開不到二成，只有一、兩棵開始開花，還沒開花的那些櫻花樹，滿樹花苞🫠

原生櫻花區，台灣最具代表性的嬌嫩的山櫻花，又稱腓寒櫻🫠

分佈在由堂體往信義路、杭州南路角門之步道左側即為中正紀念公園之原生櫻花區，30多株，還有零星分佈在大忠門、愛國東路這一側，腓寒櫻目前也是零星幾棵開了花。

🔺🔻信義路，大忠門入口處的山櫻花開了，大漁櫻零星的幾株花開1~2成。

櫻花開，春天了，開心來迎接粉櫻綻放，城市賞花趣簡單幸福的日常！









卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#賞花 #賞櫻 #中正紀念堂

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
hotNews__list__item--img

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
hotNews__list__item--img

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

2026-02-01 20:15 Belinda的玩美甜蜜窩

這趟名古屋之旅真的驚喜連連

十二月初的行程

不僅在名古屋城欣賞到楓葉

更在高山市看到雪景

即便不是正在下雪

大雪後處處積雪的市容

已讓不常看雪的人興奮不已~!!

從名古屋搭車到高山市

車程大約2小時40分鐘

而高山市再到合掌村大約再50分鐘

但到有小合掌村之稱的飛驒之里❤

就只要10分鐘囉

飛驒之里❤

是高山市戶外村落博物館

完整修復合掌村及飛驒各地的特色古民宅

展示4棟國家重要文化財產

陳列當時的農具及生活器具

能經受大雪積壓的合掌造型

將古老山村風情代代相傳

飛驒之里的一年四季

都會舉辦各項傳統活動

特別是秋冬之際

除了流光溢彩的點燈活動

合掌村被紅葉環繞或白雪覆蓋

都是不可錯過的夢幻景緻

下車就像來到雪世界

真的美出一個新高度

有誤闖雪國明信片的錯覺!!

車票單人單趟¥210

入內參觀飛驒之里

單人參觀門票¥700

漫步雪世界唯一要注意的

就是融雪時經過樹下請快步通行

不小心被砸到真的蠻痛的呀...

#日本名古屋#飛驒之里#小合掌村

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#大雪 #秋冬 #名古屋 #打卡景點

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
hotNews__list__item--img

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
hotNews__list__item--img

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

最新文章

2026桃園燈會「飛馬耀桃園」 賞燈攻略報你知！

2026桃園燈會「飛馬耀桃園」 賞燈攻略報你知！

#桃園燈會 #元宵節

旅遊經 2026.02.24 29
奇美的法老、關渡的恐龍... 2026全台十大展覽討論度揭曉

奇美的法老、關渡的恐龍... 2026全台十大展覽討論度揭曉

#場展覽 #台北市立美術館 #網友

網路溫度計DailyView 2026.02.24 293
沖繩麵EIBUN：網美們的琉球秘境？姐妹們的味蕾探險，是真的值得排隊嗎？

沖繩麵EIBUN：網美們的琉球秘境？姐妹們的味蕾探險，是真的值得排隊嗎？

#沖繩 #網友 #咖啡廳 #柚子

留言好聲音 2026.02.24 25
連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

#美食探店 #約會餐廳 #台北 #米其林 #台北美食

冠婷生活趣 2026.02.24 14
歡慶馬年！日本賞櫻5折起 芬蘭追極光、司馬庫斯賞櫻優惠出擊

歡慶馬年！日本賞櫻5折起 芬蘭追極光、司馬庫斯賞櫻優惠出擊

#賞櫻 #行程 #一日遊

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.02.24 12
吃。屏東縣。美食｜東港鎮。「華僑市場 阿源生魚片124、125」， 華僑市場華僑市場美食，直接問AI準沒錯終於找到CP值超高美味的生魚片。

吃。屏東縣。美食｜東港鎮。「華僑市場 阿源生魚片124、125」， 華僑市場華僑市場美食，直接問AI準沒錯終於找到CP值超高美味的生魚片。

#鮭魚 #屏東 #美食

樂天小高＠美食之旅 2026.02.23 17
吃。台南市。美食｜安平區。「順福食堂-餐盒便當」隱身在一般民宅裡便當店，沒預定經常會提早銷售一空。

吃。台南市。美食｜安平區。「順福食堂-餐盒便當」隱身在一般民宅裡便當店，沒預定經常會提早銷售一空。

#便當 #分享 #義式

樂天小高＠美食之旅 2026.02.23 44
限量10萬個！麥當勞「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」超狂開搶

限量10萬個！麥當勞「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」超狂開搶

#麥當勞 #台灣棒球 #豬肉滿福堡加蛋 #棒球 #可口可樂

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.02.23 453
吃。台南市。美食｜中西區。「ㄌㄩㄝ·李呷甜點」隱身在巷弄裡文青式深夜甜點店，寵物友善咖啡廳，草莓戚風蛋糕全面上市。

吃。台南市。美食｜中西區。「ㄌㄩㄝ·李呷甜點」隱身在巷弄裡文青式深夜甜點店，寵物友善咖啡廳，草莓戚風蛋糕全面上市。

#戚風蛋糕 #咖啡廳 #分享

樂天小高＠美食之旅 2026.02.23 29
玉山星空音樂會閃耀日月潭！2/24開放免費搶票

玉山星空音樂會閃耀日月潭！2/24開放免費搶票

#音樂 #登記 #賞櫻景點

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.02.23 25
18+