[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

台北信義區約會餐廳推薦_日山割烹壽喜燒台北店，台北包廂餐廳推薦，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，關東風壽喜燒與割烹的完美結合，全程專人代煮的頂級A5和牛，獨享信義區景觀露臺、A5和牛盛宴，附日山割烹壽喜燒台北店最新菜單，台北捷運市政府站美食推薦、信義區美食餐廳推薦、台北日式料理推薦

文章目錄

關於日山割烹壽喜燒台北店

「台北信義區約會餐廳推薦、台北包廂餐廳推薦」

「台北捷運市政府站美食推薦、信義區美食餐廳推薦、台北日式料理推薦」

日山割烹壽喜燒台北店在哪裡

日山割烹壽喜燒台北店位於台北市信義區松高路19號新光三越A4館4樓，新光三越信義新天地A4館4樓，緊鄰W Hotel與Bellavia寶麗廣場，是信義區逛街、商務聚餐的一級戰區，吃飽後還可以順便去香堤大道散步，地理位置極佳。

日山割烹壽喜燒台北店環境與餐點特色

戶外景觀大露臺

日山意象與信義夜景，是日山割烹壽喜燒台北店最大的亮點，也是網美必拍的打卡點。

A5 和牛與割烹的完美結合

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

核心靈魂日山畜產鑑定A5和牛，擁有頂級和牛的第一手標購權，每一片肉都是由和牛鑑定士嚴格挑選的A5等級黑毛和牛，在市場上還沒被別人挑走前，就已經被日山攔截下來了。

關東風壽喜燒

日山傳承的是正統的關東風壽喜燒做法，使用承襲百年的秘製醬汁。

割烹套餐體驗

走進日山割烹壽喜燒台北店的食客，體驗的不僅是關東風壽喜燒，而是一套完整的懷石料理。

全程侍食師代煮服務

為了不辜負頂級A5和牛，每一片肉、每一塊豆腐都由受過專業訓練的侍食師在桌邊代煮。

日山割烹壽喜燒台北店交通與停車資訊

大眾運輸：台北捷運板南線，搭乘到市政府站下車後，由3號出口出站，走路3分鐘可抵達。

機車：新光三越信義新天地A4地下機車收費停車場。

汽車：新光三越信義新天地A4地下汽車收費停車場，停車場入口在松高路。

日山割烹壽喜燒台北店交通指引

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

位於台北信義區的核心地帶，在新光三越信義新天地A4館4樓的日山割烹壽喜燒台北店，擁有相當便捷的大眾運輸交通、好停車。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

搭乘捷運板南線到市政府站下車後，由3號出口出站走路3分鐘即可抵達新光三越信義新天地A4館，接著搭乘手扶梯到4樓即可看到招牌顯眼的日山割烹壽喜燒台北店。

騎車或開車前往用餐，可在松高路的入口進入新光三越信義新天地A4館地下機車收費停車場與地下汽車收費停車場，停妥車後搭乘電梯到4樓，相當方便。

日山割烹壽喜燒台北店環境開箱

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

很多人對米其林餐廳的印象都是嚴肅、拘謹，甚至有點高冷，但走到新光三越A4的日山割烹壽喜燒台北店門口，這種刻板印象瞬間被打破。

不得不稱讚日山割烹壽喜燒台北店的服務，當你在門口翻閱菜單、猶豫不決時，外場服務人員會非常熱情且主動地向前介紹，讓人在還沒入座前，初步了解壽喜燒套餐的餐點內容，也少了一份踏入高級餐廳的緊張感。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

自1912年大正元年創業以來，以日山畜產起家的日山割烹壽喜燒，不僅是高級肉舖，更是東京壽喜燒文化的代名詞，最讓人津津樂道的是，日山東京本店曾創下 連續10年榮獲米其林一星的輝煌紀錄。

日山割烹壽喜燒台北店戶外景觀露臺

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單





推開4樓往露臺的門走向戶外，會看到精心設計的庭園造景與逛街、商務聚餐的一級戰區的美景。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單





不用飛到東京，在台北信義區就可以零時差品嚐這份傳奇美味。

日山割烹壽喜燒台北店開放式用餐區

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單





日山割烹壽喜燒台北店完整承襲了本店的血統，從空間設計到食材選用，都展現了米其林等級的細膩與堅持。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單





日山割烹壽喜燒台北店包廂用餐空間

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

包廂門一關，彷彿與世隔絕。

聚餐包廂非常適合需要談論機密的商務宴請，或是想要大聲慶祝、怕吵到別人的家庭聚會。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

全室以淺色原木的餐桌為主調，搭配米白色的和紙牆面，營造出溫暖、放鬆的視覺效果。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

不同於一般餐廳的直射光源，包廂內多採用間接照明與日式吊燈，光線柔和地灑在木質桌面上，讓食物看起來更誘人，同時也讓用餐者的氣色更好。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

從用餐桌面的設置、器皿的選用、擺盤的配色到料理的溫度，都展現了日式割烹的細膩。

日山割烹壽喜燒台北店極上日山套餐開箱

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

極上日山套餐每位4880元。

極上日山套餐割烹

精選旬物

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

擺盤極具禪意，彷彿將季節濃縮在盤中。

台灣磯煮九孔鮑魚佐山葵油醋

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

主廚嚴選新鮮肥美的台灣九孔鮑魚，採用日本傳統的磯煮技法，加入醬油、味醂、昆布與酒慢火燉煮，讓鮑魚充分吸收湯汁的鮮甜，同時保留了肉質最完美的彈牙Q嫩口感，完全不會過韌難咬。

最畫龍點睛的，是淋在上方的主廚特調山葵油醋醬，它不是那種直衝腦門的嗆辣，而是帶著淡淡的山葵清香與醋酸味，剛好平衡了磯煮醬汁的鹹甜，建議搭配鋪墊在鮑魚底下的鮮脆生菜與小番茄一起入口，生菜的水分與番茄的酸甜在口中爆開，與鮑魚的鮮味交織，瞬間喚醒了沉睡的味蕾，是非常高雅且開胃的一道冷盤。

鮟鱇魚肝豆腐佐橙醋醬

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

如果說鵝肝是法式料理的王者，那這道鮟鱇魚肝豆腐就是日式珍饈的代表。

主廚將有海底鵝肝美譽的鮟鱇魚肝，經過細緻處理去除腥味，一放入口中，魚肝特有的濃郁油脂香氣瞬間在舌尖化開，口感滑順。

鯡魚卵菠菜佐柴魚油醋

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

在日本新年文化中，鯡魚卵象徵著多子多孫、子孫繁榮，金黃色澤也代表財運，是非常吉利的年節菜色。

底層的菠菜經過汆燙後冰鎮，保留了鮮脆的口感與翠綠色澤，搭配上方的鯡魚卵，一咬下去會有波滋波滋的爆漿口感，鮮味隨即在嘴裡散開。

松葉蟹肉佐蟹膏

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

這道料理奢侈地使用了松葉蟹最精華的蟹肉與蟹膏。

蟹肉的甜、蟹膏的鮮、醬汁的酸，在嘴裡形成完美的黃金三角，吃完後口腔依然清爽，餘韻無窮。

日山厚蛋燒

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

不是想像中的普通玉子燒，外表金黃、看起來很像蜂蜜蛋糕的日山厚蛋燒，入口後的口感讓人很驚艷。

海之幸刺身

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

由左至右依序是：青甘中腹、鮪魚中腹、干貝，建議將芥末放在生魚片上搭配醬油依序享用，或者跟附上的紫蘇葉、紫蘇花搭配，也可以在生魚片上擠上一點金桔汁增加香氣。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

青甘中腹

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

油花分布如雪花般細緻的鮪魚中腹，沾上一點現磨山葵與特製醬油，油脂在舌尖瞬間融化，留下滿口的甘甜。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

Q彈滑嫩入口、鮮度直衝腦門的干貝，證明了日山對每樣食材品質的嚴格要求。

先付

生和牛塔塔

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

這道前菜展現了割烹料理中堆疊鮮味的高超技巧。

底層是油脂豐美的A5和牛切丁，拌入鹹香回甘的信州味噌，這層基底已經足夠迷人，接著蓋上了大海的鮮味炸彈，海膽與魚子醬。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

魚子醬的脆、海膽的滑、和牛的嫩，三種截然不同的口感在口中碰撞，信州味噌淡淡的米麴香氣，巧妙地將陸地的肉香與海洋的鮮味串連起來，既濃郁又優雅，是極具層次感的開胃冷盤。

第一吃：單吃和牛塔塔原味。

第二吃：搭配自製脆餅享用。

第三吃：紫蘇葉包和牛塔塔一起吃。

燒皿

時魚塩燒

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

主廚選用油脂最豐厚的比目魚肚，僅以簡單的鹽烤方式料理，利用高溫瞬間鎖住肉汁，將魚皮烤得金黃酥脆，內裡的魚肉卻依然細緻軟嫩。

吃到一半，別忘了搭配旁邊的 自製甜地瓜與蜜餞，地瓜綿密的甜與蜜餞的酸甘，巧妙地中和了魚腹的油膩感，讓味蕾重新歸零，準備好迎接下一道料理。

煮物

番茄燉和牛

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

主廚選用了油脂豐富、帶有嚼勁的 和牛牛肋條，經過長時間的慢火燉煮，牛肋的結締組織完全軟化，釋放出滿滿的膠質，口感變得軟嫩Q彈，幾乎不需要費力咀嚼。

加入番茄、信州味噌、季節時蔬一起燉煮，番茄的天然酸甜味，巧妙地中和了和牛的油脂感；而信州味噌的發酵豆香，則增添了深邃的鹹鮮層次，濃郁卻不死鹹。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

稻庭烏龍麵、日本米飯，二擇一。

吸物

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

鮮魚清湯，選用真鯛的魚肉，內有使用日本麵粉製作的粉紅櫻花麵麩。

這碗湯如同一道分水嶺，洗滌留在嘴裡的味道，準備迎接關東風壽喜燒。

甘味

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

黑芝麻奶酪搭配香吉士、麝香葡萄、櫻桃等季節性水果，與草莓乾。

關東風壽喜燒

全程侍食師代煮服務

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

為了不辜負頂級A5和牛，每一片肉、每一樣食材都是由受過專業訓練的侍食師在桌邊代煮，他精準掌握火候，將和牛控制在最完美的3~5分熟粉嫩狀態，送到盤中時就是最佳賞味時刻。

野菜五品盛

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

豆腐、大蔥、紅蘿蔔絲、蒟蒻絲、香菇、洋蔥、魚板、來自京都的水菜。

A5和牛嚴選三枚

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

A5和牛嚴選肋眼、沙朗、上肩胛各一枚。

選用來自日本宮崎縣、飼養至30個月大的A5等級黑毛和牛，每一片都是50~60公克，會從油花較少的A5和牛肩胛開始料理，接著料理A5和牛沙朗，最後則是A5和牛肋眼。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

先下牛油熱鍋。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

依序擺入洋蔥、香菇、豆腐，料理過程中的醬汁會經由氣孔進到豆腐裡。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

加入水與承襲以醬油、味醂、糖調和而成的百年的秘製醬汁，空氣中瀰漫著甜鹹交織的焦糖香氣。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

桌邊打蛋、現打搭配A5和牛壽喜燒享用的蛋液。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

第一吃，將A5和牛肩胛料理至3~5分熟。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

搭配在料理過程中吸附醬汁香氣的豆腐與蒟蒻絲、煎烤後釋放甜味的紅蘿蔔絲。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

第二吃，將A5和牛肋眼料理至5分熟。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

搭配魚板享用。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

第三吃，將A5和牛肋眼料理至3~5分熟，搭配現拌蛋液。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

裹上濃郁的蛋液的A5和牛肋眼，蛋香包覆著肉汁，是直擊靈魂的絕妙美味。

日山割烹壽喜燒台北店的和牛油花分佈如藝術品般細緻，吃起來不會過於油膩，仔細品嚐可以感受到牛肉獨有的濃郁香氣。

料理長招待

除了套餐上的品項，當天料理長還特別招待了兩道和牛小點，讓人感受到熱情款待的心意。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

和牛可樂餅，裡面包裹的和牛是上肩肉的部位與嚴選麵粉完美融合，加上小番茄、生菜、櫻桃蘿蔔、美乃滋點綴擺盤呈現。

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

外皮炸得酥脆不油，內餡是滿滿的和牛絞肉與馬鈴薯泥，熱騰騰咬下，肉汁噴發！

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

和牛串燒，選用和牛沙朗的部位做鹽烤，擺盤後灑上一點海鹽提香，呈現和牛最原始的風味，口感帶有嚼勁，越嚼越香。

佐餐酒水

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

消費資訊

用餐日期：2026/02/04(三)

開放用餐區低消：每人至少一份套餐。

包廂用餐區低消：4人10000元；10人低消25000元。

用餐酌收10%服務費。

午餐時段用餐時間90分鐘；晚餐時段用餐時間120分鐘。

付款方式：現金、信用卡。

日山割烹壽喜燒台北店評價好嗎

侍食師會觀察食客的用餐速度，不會一股腦全煮完，而且會依照每個人的喜好調整醬汁鹹淡。

和牛壽喜燒雖然只有三片，但每一片的油脂香氣跟嫩度大勝，特別是那種入口即化的奶香味，而且套餐內的割烹在美味上的表現非常亮眼，讓人吃過會想直接收入口袋名單。

日山割烹壽喜燒台北店常見問題懶人包

日山割烹壽喜燒台北店一定要訂位嗎？

由於日山割烹壽喜燒是米其林星級名店，加上全程專人桌邊服務、座位數有限，強烈建議提前預約。

日山割烹壽喜燒台北店消費方式與低消規定？

以套餐形式供餐，低消為每人一套，酌收10%服務費。

平日午餐時段供應每位1980元的午間商業壽喜燒套餐。

日山割烹壽喜燒台北店有包廂嗎？包廂低消是多少？

提供多間可容納4~20人不等、具隱密性的獨立聚餐包廂，4人10000元；10人低消25000元。

日山割烹壽喜燒台北店最新優惠活動資訊

當月壽星優惠

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單





當月壽星，用餐贈送橙醋生蠔或海膽玉子蒸一份。

日山割烹壽喜燒台北店最新菜單

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

台北信義區約會餐廳推薦_最新菜單，來源：日山割烹壽喜燒台北店線上訂位，2026/02

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

台北信義區約會餐廳推薦_最新菜單，來源：日山割烹壽喜燒台北店線上訂位，2026/02

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

台北信義區約會餐廳推薦_最新菜單，來源：日山割烹壽喜燒台北店線上訂位，2026/02

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

台北信義區約會餐廳推薦_最新菜單，來源：日山割烹壽喜燒台北店線上訂位，2026/02

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

台北信義區約會餐廳推薦_最新菜單，來源：日山割烹壽喜燒台北店線上訂位，2026/02

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

台北信義區約會餐廳推薦_最新菜單，來源：日山割烹壽喜燒台北店線上訂位，2026/02

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

台北信義區約會餐廳推薦_最新菜單，來源：日山割烹壽喜燒台北店線上訂位，2026/02

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

台北信義區約會餐廳推薦_最新菜單，來源：日山割烹壽喜燒台北店線上訂位，2026/02

[台北信義區約會餐廳]日山割烹壽喜燒台北店，連續10年米其林一星！不用飛東京，開箱極上日山套餐，台北包廂餐廳推薦，附最新菜單

台北信義區約會餐廳推薦_最新菜單，來源：日山割烹壽喜燒台北店線上訂位，2026/02

台北信義區約會餐廳推薦相關資訊

店家名稱：日山 Hiyama 割烹 壽喜燒 (台北店)

營業狀態： 營業中

店家地址：110台灣臺北市信義區松高路19號新光三越A4館4樓 地圖

網友評分： ★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

4.6/5 ( 91人 )

店家電話： 02 2758 6858

營業時間：





星期一: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30





星期二: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30





星期三: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30





星期四: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30





星期五: 11:30 – 15:00, 17:30 – 22:00





星期六: 11:30 – 15:00, 17:30 – 22:00





星期日: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30

官網

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

品牌資訊

日山割烹壽喜燒台北店線上訂位

日山割烹壽喜燒台北店官網

日山割烹壽喜燒台北店FB粉絲頁

日山割烹壽喜燒台北店IG

_點擊橘字進入傳送門

_追蹤我們的instagram，獲得更多即時美食旅遊資訊