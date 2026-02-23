台北精緻鍋物推薦｜聚食釜台式頂級蝦湯鍋物 職人等級蝦湯，搭配有機菜盤與雜炊，大安區高檔慶生、約會餐廳推薦

聚食釜徹底翻轉了我對「台式火鍋」的既有印象。妳能想像一鍋湯底要用到大量海蝦慢火熬製，卻能呈現出像高級法式澄清湯那樣清亮、溫潤的色澤嗎？這不是一般的火鍋店，這是一場關於「以湯聚友」的味蕾藝術展演！今天貝ㄦ就帶妳們走進這個位於信義安和站附近的頂級祕境，看看什麼叫做「台式頂級蝦湯鍋物」的天花板！✨

聚食釜 是一個充滿情懷的台灣鍋物品牌，他們的核心精神非常迷人：「以湯聚友，以食傳藝」。在現在追求快節奏、甚至有點速食的火鍋市場裡，聚食釜選擇慢下來。他們相信，一鍋真正好的湯，不僅能拉近人與人之間的距離，更能承載土地的風味。

走進店內，妳會立刻被那種高級且沉穩的裝潢氛圍給包圍。店內採用了具有層次感的暗色系作為基調，搭配溫暖的燈光投射，讓整個空間散發出一種高級餐廳的質感。比起一般吵雜的火鍋店，這裡的氛圍更像是精緻的私廚，隨手一拍都充滿時尚感。

即便是在開放用餐區，桌距也維持得非常舒適，讓每一組客人都能保有自己的交談空間。牆面或細節處融入了品牌「以食傳藝」的精神，展現出台灣在地文化的質感與溫度~

除了硬體裝潢，聚食釜對於餐具的選擇也很有講究。高品質的釜鍋與精美的餐盤，搭配著熱氣騰騰的精萃蝦湯，在燈光下交織成一場奢華的視覺饗宴。

從食材源頭就開始把關，選用台灣在地有機蔬菜與新鮮海味，讓吃鍋不再只是為了飽足，而是一種被真誠對待的溫度。在試營運期間，我就能強烈感受到人員服務的細膩，那種「好好吃飯」的優雅感，真的會讓人不自覺地放慢腳步。

聚食釜 | 台式頂級蝦湯鍋物

🏠 地址：臺北市大安區敦化南路二段 11 巷 2 號

這次貝ㄦ跟朋友體驗的是 2 人套餐，從開胃前菜到最後的靈魂雜炊，每一道都充滿驚喜。雖然店內目前還在試營運階段，菜單會根據節氣調整，但那個點餐流程的流暢度與食材的新鮮度，真的無可挑剔。

靈魂湯底：精萃鮮蝦湯 這是聚食釜的靈魂所在！以多種蔬果慢火熬製為底，層層堆疊自然的甘甜，最後加入大量海蝦長時間萃取。最神的地方在於，湯色清亮得像藝術品，完全不靠人工調味，第一口入喉是溫潤的蔬果甜，接著是濃郁卻不厚重的蝦殼鮮味。

2 人套餐內容物亮點：

開胃小食 & 冷盤前菜：每日現作的小菜極其精緻，冷盤前菜更是開啟味蕾的關鍵。 主餐：美國頂級牛小排：看看那大理石般的油花（附圖發票顯示單點價值 NT$1,780），厚度誠意十足。 佐餐菜盤：全是在地有機蔬菜，每一口都能吃到土地原始的甜味。 單點類：熱炒 & 火鍋料：這次我們選了芥末翅中與手工花枝蝦漿。

聚食釜的湯底不只是火鍋的配角，更是整場饗宴的靈魂核心。

蔬果慢火掛底：湯頭並非一開始就加入大量調味，而是先以多種新鮮蔬果作為基底慢火熬製，層層堆疊出自然的清甜感，讓湯頭帶有大地的芬芳。

大量海蝦精華：在蔬果底湯中加入堆疊如山的新鮮海蝦，經過長時間的低溫慢熬，將蝦殼與蝦肉中的深層鮮味完整萃取出來。

清透卻濃郁的矛盾美學：這鍋湯的神奇之處在於它的「湯色清亮」，看起來像清湯，入口卻爆發出極度濃郁的海味記憶點，且完全不靠人工調味，越煮越香、越煮越甘甜。

在聚食釜用餐，妳會感受到一種「慢慢享用」的慢活藝術，這很大一部分歸功於他們細膩的人員服務。店家主打「慢慢享用不限時」，這讓服務人員能更從容地觀察每一桌的需求，無論是加湯、整理桌面還是更換餐盤，都顯得非常優雅且及時。

在主餐上桌前，聚食釜會依照人數提供每日現作的開胃小食。這次我吃到的是這三位「酸甜救星」：

梅子番茄：去皮的小番茄吸飽了梅汁的清香，咬下去瞬間爆漿，酸甜滋味直接喚醒沉睡的食慾。

柚香蘿蔔：口感清脆爽口，帶著淡淡的柚子清香，是非常高級的解膩聖品。

昆布小黃瓜：利用昆布的鮮味帶出小黃瓜的清甜，脆口程度滿分，是等待蝦湯滾開前的最佳良伴。

鹹水雞沙拉作為冷盤前菜，完美詮釋了台式經典的時尚轉身。選用嫩口的雞肉搭配清爽的時蔬，拌入鹹香適中的特製調味，吃起來層次分明且清爽無負擔，讓人在正式進入濃郁蝦湯前，先感受一抹清新的台式風情。

讓我最想大聲尖叫的是那個 美國頂級牛小排！這盤牛小排一端上桌，光看那均勻分佈、如雪花般的細緻油花，就知道它的等級非同小可。紅潤的肉色與白色油脂交織，新鮮度完全看得見。

聚食釜在切片厚度的拿捏上非常有誠意，不是那種薄如蟬翼的肉片，而是保有一定厚度，讓妳在咀嚼時能充分感受到牛肉的彈性與紮實口感。

在沸騰的精萃鮮蝦湯中輕涮幾秒，牛肉的油脂與蝦湯的鮮美在口中完美融合，那種鮮甜度是會讓人閉上眼睛享受的層次。而且聚食釜的沾醬非常特別，能帶出肉質的層次感卻不搶戲。

芥末翅中 的火候控制得剛剛好，微辛的芥末香氣與酥脆的外皮，是等湯頭滾開前的最佳良伴。

手工花枝蝦漿 則是紮紮實實能吃到大塊蝦肉，彈牙的口感跟蝦湯底簡直是天作之合。

最讓我意外的是 日本福袋，這是店家特別招待的~

咬下去滿滿的內餡吸飽了鮮蝦湯汁，爆漿的瞬間真的太幸福了！ 每一項食材的新鮮度都對得起「頂級」這兩個字。

如果妳以為火鍋吃完肉就結束了，那妳就錯了！聚食釜最精采的壓軸絕對是 雜炊。

服務人員會利用剩下匯集了所有食材精華的蝦湯底，慢慢熬煮成雜炊，每一粒米都吸飽了鮮味，那種濃縮的美味真的會讓人飽到天靈蓋也要把它吃完。

最後的台灣甜品 桂花紫米粥，淡淡的桂花清香平衡了火鍋後的熱氣，溫潤又不會過甜，真的能感受到店家對於每一道流程的用心。在聚食釜用餐，不會有一般火鍋店那種趕著收桌的壓迫感，這裡非常適合慢慢享用、促膝長談。不限時的悠閒與高級感，真的讓我有種被寵愛的感覺。

不管是接下來的過年聚餐、紀念日或是像貝ㄦ一樣重視生活品質的吃貨，聚食釜台式頂級蝦湯鍋物 絕對是我的台北精緻鍋物首選。這裡有專業的人員服務、高級的私人包廂，還有那一鍋讓妳魂牽夢縈的頂級蝦湯。

別再考慮了，趕快拿起電話預約，給自己和最愛的人一場關於「好好吃飯」的溫柔饗宴，妳絕對會愛上這裡