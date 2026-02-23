2026-02-23 11:35 鍾小殷的幸福玩樂趣
桃園機場飯店推薦【桃園機場假日酒店 Holiday Inn】鄰近機場，有機場免費接駁車，步行即可到達機場捷運站。桃園機場過境旅館、休息、住宿選擇。
你是紅眼班機的愛好者嗎?說真的我們都很佩服可以搭乘紅眼班機的人。
過了一個年紀，不要說紅眼班機了，
光是從桃園機場起飛的早班飛機，
對於不是住在北部的我們來說，都是非常煎熬的事情啊!
這趟飛熊本，就是早上7點30分起飛，等於我們5點30分就要抵達機場。
因此當我機票一買完，我第一件事情，便是搜尋機場周邊的住宿旅館。
我不想大半夜坐車或開車北上，決定前一晚住在機場飯店，
雖然也是要早起，但至少可以稍微多睡一下下。
最後選擇了Holiday Inn Taoyuan Airport 桃園機場假日酒店，
它不是離機場最近的飯店，不過它有免費接駁車，
還有免費的停車服務，個人覺得挺不錯的。
桃園機場假日酒店 Holiday Inn Taoyuan Airport 地理位置與停車
桃園機場假日酒店位於大園區的園航路上，
從飯店開車到桃園國際機場，車程約 15到20 分鐘，真的是蠻近的。
飯店有自已的停車場，可免費停車。
這邊分享我會選擇這間飯店的一大原因，
就是它有提供給住客免費停車5天的福利喔!
像我們這趟是六天的行程，超過一天是收200元的停車費。
地下室內全平面停車場，
只花200元，可以省去擔心車子安全以及日曬雨淋問題，很方便。
桃園機場假日酒店 Holiday Inn Taoyuan Airport 飯店大廳
洲際酒店集團（IHG）是全球領先的國際酒店企業，
總部位於英國，經營超過6,000家飯店。
旗下品牌很多，像是大家熟悉的六善、麗晶、洲際、皇冠假日、假日及智選假日等等，
都是屬於IHG體系的喔!
我自己是蠻喜歡假日系列的飯店，價格平價而硬體設施又不錯。
我們上次去香港，其中兩天也是入住香港銅鑼灣智選假日酒店
文章看這:https://cetustar.com/holidayinnexpress/
一走進桃園機場假日酒店，它超寬敞的大廳，讓我有了第一好印象。
真的很寬闊，一次進來許多團體客，也不用擔心會擁擠的那種程度。
大廳明亮，還有個酒吧位於大廳裡面。
我非常喜歡大廳的設計，如同前面所說，寬敞明亮，讓人感到安心自在。
可能是機場過境旅館的關係，它塑造了一種，
只是待在大廳，就很愜意的氛圍，讓旅客賓至如歸。
桃園機場假日酒店 Holiday Inn Taoyuan Airport 高級房兩張大床
開箱我們這次入住的房型，是有兩張雙人大床的高級房。
房間在6樓，有城景。
不過我們當天抵達已是晚上，隔天很早就要出發，
基本上沒什麼閒情逸致欣賞風景。
我跟林恰恰說，訂這麼舒適的飯店，
卻一早就要退房，感覺好可惜。
兩張 King Beds的雙人床，軟硬適中，
鬧鐘響起來的那一刻，真的超想繼續窩在被窩裡啊!
約11坪大小的房間，該有的都有了。
55 吋液晶電視配上可躺臥的沙發，享受。
插座部分也很充足，在床頭櫃就有。
隨著依賴3C的程度增加，現在住宿，
我對於插座的設置數量與方便性也蠻重視的。
打開木製櫃子，迷你冰箱藏在裡面。
同樣躲在木櫃裡的，還有保險箱。
其實我很想問大家，外出旅遊真的有使用過保險箱嗎?
雖然台灣飯店已不提供一次性盥洗用具，但茶包與咖啡包，目前還是有的。
不過瓶裝水的部分，桃園機場假日酒店也沒有供應了，
它們是提供水壺，直接到飲水機取水。
每個樓層都有專屬的飲水機，在台灣基本上根本不用擔心沒水喝的問題。
(關於沒水喝這件事，歡迎收看我在新加坡的住宿文章)
文章看這:https://cetustar.com/village-hotel-bugis/
可能因為是四人房的設計，這間房型的衛浴有雙洗手台。
沒有浴缸，只有乾溼分離的淋浴間。
然後馬桶也不是免治馬桶，衛浴部分就是寬敞乾淨，比較普通一點。
不過我覺得以它的地點與價位，整體來說，住宿體驗算在水準之上了。
桃園機場假日酒店 Holiday Inn Taoyuan Airport 酒店至機場免費接駁服務
最後介紹桃園機場假日酒店一個很棒的地方，也是讓我決定提前住一晚的關鍵，
便是它們的機場接駁服務。
隔天一早，天都還沒亮，我們搭乘它們最早一班的接駁車，前往機場。
之前飯店有提供機場到飯店的接駁，
不過從2026年1月1日開始，飯店接駁的服務，
已經調整為單向送達桃園國際機場（TPE）及高鐵桃園站，不再提供接駁回酒店服務囉!
接駁採預約制，我是訂房時有先行mail告知需要搭乘接駁車，
check in當天又再次確認。
由於座位有限，建議大家一定要事先預約。
遊覽車是2+2的座位配置，
我們當天坐最早班04:50分的那班，整台遊覽車居然是全滿的狀態!
搭乘的話，人是免費的，而每位旅客限攜帶一件20吋（含）以上行李箱，
手提行李、嬰兒車與輪椅不在計算範圍內。
若有額外行李，將酌收每件新臺幣200 元。
簡單說我們一家三口，就是可以帶三件行李箱，
而且它們司機還會幫你上下行李。
車子到了人可以先上車，行李放著司機會幫忙處理，實在很貼心。
感謝桃園機場假日酒店，讓我們搭早班飛機，
雖然還是累累的，但至少減緩了一點疲累感。
桃園機場假日酒店 Holiday Inn Taoyuan Airport 相關資訊
下次如果有過境旅館的需求，或是跟我們一樣搭乘早班飛機，想提前住在機場附近的旅客，
桃園航空城核心區，擁有250間客房的桃園機場假日酒店，
可以列入參考名單之中喔!
桃園機場假日酒店 Holiday Inn Taoyuan Airport
地址:桃園市大園區園航路28號
電話:03-3856658
官網:https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/tw/zh/taoyuan-city/tpeta/hoteldetail
