桃園機場飯店推薦【桃園機場假日酒店 Holiday Inn】鄰近機場，有機場免費接駁車，步行即可到達機場捷運站。桃園機場過境旅館、休息、住宿選擇。

2026-02-23 11:35

你是紅眼班機的愛好者嗎?說真的我們都很佩服可以搭乘紅眼班機的人。

過了一個年紀，不要說紅眼班機了，

光是從桃園機場起飛的早班飛機，

對於不是住在北部的我們來說，都是非常煎熬的事情啊!

這趟飛熊本，就是早上7點30分起飛，等於我們5點30分就要抵達機場。

因此當我機票一買完，我第一件事情，便是搜尋機場周邊的住宿旅館。

我不想大半夜坐車或開車北上，決定前一晚住在機場飯店，

雖然也是要早起，但至少可以稍微多睡一下下。

最後選擇了Holiday Inn Taoyuan Airport 桃園機場假日酒店，

它不是離機場最近的飯店，不過它有免費接駁車，

還有免費的停車服務，個人覺得挺不錯的。

桃園機場假日酒店 Holiday Inn Taoyuan Airport  地理位置與停車

桃園機場假日酒店位於大園區的園航路上，

從飯店開車到桃園國際機場，車程約 15到20 分鐘，真的是蠻近的。

飯店有自已的停車場，可免費停車。

這邊分享我會選擇這間飯店的一大原因，

就是它有提供給住客免費停車5天的福利喔!

像我們這趟是六天的行程，超過一天是收200元的停車費。

地下室內全平面停車場，

只花200元，可以省去擔心車子安全以及日曬雨淋問題，很方便。

桃園機場假日酒店 Holiday Inn Taoyuan Airport  飯店大廳

洲際酒店集團（IHG）是全球領先的國際酒店企業，

總部位於英國，經營超過6,000家飯店。

旗下品牌很多，像是大家熟悉的六善、麗晶、洲際、皇冠假日、假日及智選假日等等，

都是屬於IHG體系的喔!

我自己是蠻喜歡假日系列的飯店，價格平價而硬體設施又不錯。

我們上次去香港，其中兩天也是入住香港銅鑼灣智選假日酒店

文章看這:https://cetustar.com/holidayinnexpress/

一走進桃園機場假日酒店，它超寬敞的大廳，讓我有了第一好印象。

真的很寬闊，一次進來許多團體客，也不用擔心會擁擠的那種程度。

大廳明亮，還有個酒吧位於大廳裡面。

我非常喜歡大廳的設計，如同前面所說，寬敞明亮，讓人感到安心自在。

可能是機場過境旅館的關係，它塑造了一種，

只是待在大廳，就很愜意的氛圍，讓旅客賓至如歸。

桃園機場假日酒店 Holiday Inn Taoyuan Airport  高級房兩張大床

開箱我們這次入住的房型，是有兩張雙人大床的高級房。

房間在6樓，有城景。

不過我們當天抵達已是晚上，隔天很早就要出發，

基本上沒什麼閒情逸致欣賞風景。

我跟林恰恰說，訂這麼舒適的飯店，

卻一早就要退房，感覺好可惜。

兩張 King Beds的雙人床，軟硬適中，

鬧鐘響起來的那一刻，真的超想繼續窩在被窩裡啊!

約11坪大小的房間，該有的都有了。

55 吋液晶電視配上可躺臥的沙發，享受。

插座部分也很充足，在床頭櫃就有。

隨著依賴3C的程度增加，現在住宿，

我對於插座的設置數量與方便性也蠻重視的。

打開木製櫃子，迷你冰箱藏在裡面。

同樣躲在木櫃裡的，還有保險箱。

其實我很想問大家，外出旅遊真的有使用過保險箱嗎?

雖然台灣飯店已不提供一次性盥洗用具，但茶包與咖啡包，目前還是有的。

不過瓶裝水的部分，桃園機場假日酒店也沒有供應了，

它們是提供水壺，直接到飲水機取水。

每個樓層都有專屬的飲水機，在台灣基本上根本不用擔心沒水喝的問題。

(關於沒水喝這件事，歡迎收看我在新加坡的住宿文章)

文章看這:https://cetustar.com/village-hotel-bugis/

可能因為是四人房的設計，這間房型的衛浴有雙洗手台。

沒有浴缸，只有乾溼分離的淋浴間。

然後馬桶也不是免治馬桶，衛浴部分就是寬敞乾淨，比較普通一點。

不過我覺得以它的地點與價位，整體來說，住宿體驗算在水準之上了。

桃園機場假日酒店 Holiday Inn Taoyuan Airport  酒店至機場免費接駁服務

最後介紹桃園機場假日酒店一個很棒的地方，也是讓我決定提前住一晚的關鍵，

便是它們的機場接駁服務。

隔天一早，天都還沒亮，我們搭乘它們最早一班的接駁車，前往機場。

之前飯店有提供機場到飯店的接駁，

不過從2026年1月1日開始，飯店接駁的服務，

已經調整為單向送達桃園國際機場（TPE）及高鐵桃園站，不再提供接駁回酒店服務囉!

接駁採預約制，我是訂房時有先行mail告知需要搭乘接駁車，

check in當天又再次確認。

由於座位有限，建議大家一定要事先預約。

遊覽車是2+2的座位配置，

我們當天坐最早班04:50分的那班，整台遊覽車居然是全滿的狀態!

搭乘的話，人是免費的，而每位旅客限攜帶一件20吋（含）以上行李箱，

手提行李、嬰兒車與輪椅不在計算範圍內。

若有額外行李，將酌收每件新臺幣200 元。

簡單說我們一家三口，就是可以帶三件行李箱，

而且它們司機還會幫你上下行李。

車子到了人可以先上車，行李放著司機會幫忙處理，實在很貼心。

感謝桃園機場假日酒店，讓我們搭早班飛機，

雖然還是累累的，但至少減緩了一點疲累感。

桃園機場假日酒店 Holiday Inn Taoyuan Airport  相關資訊

下次如果有過境旅館的需求，或是跟我們一樣搭乘早班飛機，想提前住在機場附近的旅客，

桃園航空城核心區，擁有250間客房的桃園機場假日酒店，

可以列入參考名單之中喔!

桃園機場假日酒店 Holiday Inn Taoyuan Airport 

地址:桃園市大園區園航路28號

電話:03-3856658

官網:https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/tw/zh/taoyuan-city/tpeta/hoteldetail

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#機場 #住宿推薦 #桃園機場 #桃園旅遊 #飯店推薦

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

馬年春節去哪放電？ 2026全台十大特色公園出爐

馬年春節去哪放電？ 2026全台十大特色公園出爐

2026-02-11 13:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Gemini
示意圖／Gemini

過年帶小孩去哪玩？

龍騰辭舊歲，馬躍迎新春！隨著2026金馬年報到，許多家長已經準備好趁著春節假期，帶家中的小朋友出門奔跑放電。近年來，全台各地的特色公園如雨後春筍般湧現，從驚險刺激的超長溜滑梯，到啟發五感的共融式設施，公園不再只是罐頭遊具的堆疊，更是結合地景、智慧與生態的城市遊樂場。

究竟哪一座公園在過去一年人氣最高？哪裡又是網友公認最值得朝聖的放電神殿？《網路溫度計DailyView》特別蒐集全台灣具有共融式遊戲場的公園名單，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2025/02/02～2026/02/01）的網路討論聲量。現在就跟著我們的腳步，看看2026年全台十大特色公園榜單，在馬年春節陪孩子展開一場精彩的冒險探秘！

No.10 風禾公園｜桃園

翻攝官網／桃園觀光導覽網地址：桃園市桃園區慈文路688號

不用飛沖繩，桃園就有超狂滑梯樂園！占地4.8公頃的風禾公園，不只是全台首座防災避難公園，更是家長眼中的「放電勝地」。這裡最吸睛的莫過於由日本引進、長達50公尺的滾輪溜滑梯，讓大人小孩都甘願頂著排隊人龍一玩再玩。此外，園區利用坡地地形設置了6座磨石子滑梯及共融式沙坑，甚至貼心備有專為輪椅使用者設計的「高架沙桌」，讓每位孩子都能享受玩沙樂趣。網友一致好評：「有好幾種溜滑梯，好玩」、「適合全家大小一起來休憩的一個公園」、「溜小孩小狗的好地方，有草有魚池，有廁所，旁邊收費停車場很大」。

除了刺激的遊樂設施，公園內的萬坪草地也是踢足球、野餐的絕佳聖地。近一年的聲量高點出現在桃園國慶升旗典禮，現場特別移師風禾公園舉辦，除了滿天國旗隨風飄揚，現場更有70隻穿戴整齊的「黑貓中隊」公仔列隊陪伴市民升旗，將在地歷史轉化為超萌打卡點，引發網友討論。

No.9 頭城運動公園｜宜蘭

地址：宜蘭縣頭城鎮拔雅里3-1號

作為宜蘭首座親子共融公園，頭城運動公園憑藉著4公頃的超大腹地與兩大主題遊戲區，穩坐東台灣放電勝地榜單。這裡最大的特色就是「緊鄰鐵道」，孩子在攀爬滑行時，不時能看見普悠瑪或太魯閣號疾馳而過，絕對會讓小小火車迷興奮不已。園區內除了經典的蜂巢溜滑梯，最特別的莫過於「創意動力台車」，讓孩子透過手拉繩索移動車廂，一秒變身小小鐵道員。

近年完成翻新的「第二遊戲場」則以藍色環形攀爬網與大海龜地景為核心，打造出如大海洋般的遊戲場，兩層樓高的滑梯與海盜船遊具，讓不同年齡層的孩子都能找到挑戰。網友好評指出：「這裡分區明確，大孩子跟小寶寶不會撞在一起」、「公園佔地不小，人不多，所以不像都市的公園般人多擁擠」、「幾乎所有兒童玩的遊戲都有，小朋友會玩到不想回家」。

No.8 榮星花園公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局地址：台北市中山區民權東路三段1號

位於中山區精華地帶的榮星花園公園，是一座結合歷史情懷與現代共融設計的城市綠洲。這裡最傳奇的莫過於它是台北市區極罕見的「賞螢勝地」，在志工多年復育下，瑠公圳自然濕地生態池每年春夏交替之際，總能見到點點螢光飛舞，讓都會孩子不必跑遠就能親近自然。此外，園內的九重葛花廊保留了早期的歐風浪漫，至今仍是許多老台北人心中最經典的婚紗拍攝點。

榮星花園的遊戲場作為台北市首座特色遊戲場，目前正展開「全齡共融」的全新升級計畫。除了保留深受歡迎的磨石子山丘滑梯與戲沙池，未來還將增設更具挑戰性的地形攀爬網與隧道通道。近期的聲量高峰則落在今年初的賞梅盛況，園內十多棵梅花在冷冽空氣中盛開，如白雪般覆蓋枝頭，吸引無數攝影愛好者前來搶拍。

No.7 凹子底森林公園｜高雄

翻攝官網／高雄畫刊地址：高雄市鼓山區明誠三路與龍德路交叉口

坐落在農16特區、捷運凹子底站出口旁的凹子底森林公園，不僅是北高雄的「都市之肺」，更是極致便利的放電勝地。園區內最狂的亮點是「森林鳥巢遊戲場」，以巨型鳥巢、孵化鳥蛋為意象，打造出3.7公尺高的三塔式滑梯組，孩子們像小鳥般在蛋屋與爬網間穿梭探險，刺激感滿分。針對高雄炎熱的天氣，這裡更貼心設置了「水漾森林戲水區」，每年4月至10月開放，自動噴灑的水霧花灑讓孩子在都市叢林中也能清涼消暑。

除了遊樂設施，公園的自然景觀更是聲量保證。每逢1月中旬至2月初，生態池畔種植超過15年的落羽松進入最佳賞味期，綠、黃、焦糖紅交織的漸層色澤倒映在水面，美到讓訪客感嘆不已。網友盛讚：「坐捷運就可到達的落羽松」、「落羽松每一棵色調均不同，漸層分明，非常漂亮」、「小孩放學一定要再來這邊放電一下」、「各種設施小孩會玩瘋，喜歡沙坑的可帶工具來」。

No.6 青年公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局地址：台北市萬華區水源路199號

擁有24公頃超大面積的青年公園，是台北市第四大公園，其前身更是日治時期的練兵場與「南機場」。這裡最迷人的特色在於「跨世代的連結」，園區內保留了無數台北人的童年回憶「太空堡壘溜滑梯」，這座如飛碟般的水泥磨石子滑梯結合了巨型沙坑，至今仍是孩子最愛的捉迷藏勝地。此外，為了致敬南機場歷史，園內還設有「飛行探索遊戲場」，5公尺高的塔台溜滑梯與全台首座飛機主題遊具，讓孩子在玩樂中體驗翱翔天際的快感。

青年公園的配套設施堪稱「全台最完善」，從收費的高爾夫練習場、8座游泳池，到免費的「交通公園教學區」，讓孩子在模擬馬路中學習交通安全知識。網友大力推薦：「從小到大最愛的公園，乾淨寬敞，散步遛狗都超舒服的」、「特色公園有沙坑可玩，多層堆疊的溜滑梯可以跟孩子玩捉迷藏」、「有許多草皮及健身或遊樂設施，適合各個年齡層來踏青」。

No.5 八二三紀念公園｜新北

翻攝官網／來新北玩公園地址： 新北市中和區安平路與中安街交界

被譽為「雙和之肺」的八二三紀念公園（又稱「四號公園」、「中和公園」），是中永和地區規模最大的綠洲。這座公園最迷人之處在於它「文武雙全」的獨特氣質：園區中心座落著國立臺灣圖書館，內部擁有超完善的親子繪本中心；戶外則陳列了戰車、戰鬥機等除役武器。為了呼應書香背景，園內的共融遊戲場特別打造了「書本造型磨石子滑梯」，連沖洗區都是可愛的「鉛筆造型洗腳池」，讓孩子在玩樂中也能感受到濃濃的書卷味。

除了書本遊戲區，靠近安平派出所側還隱藏著一座「森林樹屋遊戲場」！這座以小木屋為主題的亮點設施，包含刺激的6公尺高旋轉溜滑梯，以及多種難度的攀爬網，滿足從幼童到大孩子挑戰自我的渴望。網友評價：「雖然假日人很多，不太好停車，但這裡真是個寶藏公園」、「生態相當豐富，有超多的鴿子，超多的麻雀，超多的松鼠」、「生態遊樂園有巨大的沙坑，孩子簡直都要玩翻了」。

No.4 大佳河濱公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局、台北市政府工務局地址：台北市中山區濱江街（基隆河8、9號水門進入）

佔地42公頃的大佳河濱公園，堪稱全台最強的「海洋主題水陸遊樂場」。歷時五年打造，以「Play for All」為目標，這裡不僅擁有全國最大的共融沙坑，還隱藏了三座「恐龍化石」等著小小考古學家來挖掘。最受歡迎的莫過於北市首見的「雙軌道滑索」，孩子們可以瞬間化身小泰山享受疾速快感；而全台少見的「面對面親子鞦韆」，讓家長能與孩子面對面共盪，捕捉最純粹的歡笑瞬間。

隨著2020年第三期工程完工，園區變身繽紛海洋世界，巨型章魚、鯨魚及海豚地景穿梭其間，搭配夏季（6至9月）定時開放的戲水區，儼然是免門票的「河濱版兒童新樂園」。近一年的聲量高峰落在9月的「莫內向日葵花海」，18萬株向日葵在夕陽下閃耀金光，配上船型眺望台，視覺震撼力十足。網友點評：「很適合來拍整片向日葵花海」、「蠻漂亮的河濱公園，公園很大非常適合全家大小一同前往」、「大佳河濱公園夏天真的很熱，少遮蔽物。在傍晚散步會比較涼快」。

No.3 文心森林公園｜台中

翻攝官網／台中市政府地址：台中市南屯區文心路一段289號

坐擁全台最大「圓滿戶外劇場」的文心森林公園，是台中最具代表性的藝文綠洲。除了曾接待Lady Gaga等國際巨星，這裡最讓爸媽瘋狂的是全台首創的「12感官遊戲體驗區」。園區打破罐頭遊具框架，將遊具依據感官、體能、智力分為體能型、感官型與心智型三大類。其中最獨特的設施是「木珠溜滑梯」，溜下來的觸感如同在滾健康步道；此外，還有能收集自然界風聲與鳥鳴的「集聲箱」，以及在步道旁種植香草植物、撥弄間可產生氣味的「味覺體驗步道」。

這裡的設施相當多元且具啟發性，包括結合金屬風鈴與彩色圓珠牆的「迷宮探索」、可組合各式圖案的「伸縮木樁」，以及盤型鞦韆、平衡木與搖搖杯等，整座遊戲場更鋪滿了孩子喜愛的大型沙坑。交通方面，公園就位在捷運文心森林公園站出口旁，極高的交通便利性吸引大批民眾前往。網友表示：「登上文心森林公園的制高點視野超棒，有椅子有樹蔭適合野餐、休息」、「很喜歡這裏的草皮，讓人安心的躺在草皮上」、「有毛小孩玩的地方，兒童遊樂區也都是客滿」。

No.2 中央公園｜台中

翻攝官網／中央公園地址：台中市西屯區中科路296號

被譽為「台中之肺」的中央公園，是水湳經貿園區最耀眼的綠色地標。這座由法國設計師操刀的智慧綠能公園，將魯道夫‧史代納的「十二感官」哲學落實於空間設計中，打破了傳統公園只有塑膠遊具的框架，讓地景建築本身就具備強大的互動性。其中最受歡迎的「平衡體驗區」，由三層不同密度的巨大攀爬網構成，讓民眾能如同漂浮在半空中挑戰重心平衡；而由彩色玻璃帷幕打造的「視覺體驗區」則像一座夢幻的光影迷宮，讓孩子在穿梭間感受色調變化的奇幻魅力。此外，設置72支風鈴桿的「聽覺體驗區」，透過風力敲擊出豐富的鈴聲層次，讓人在都會森林中也能與大自然共鳴。

中央公園不僅是感官探索的樂園，更是一座與科技並行的「智慧公園」。園內種植了上萬棵樹木，搭配廣闊且極具文青感的五節芒草區，成為社群媒體上瘋傳的拍照聖地。園區更導入了先進的環境監測系統，讓遊客能透過App即時掌握氣溫與空品，享受兼具創新與低碳的遊憩空間。網友感嘆這裡的宏偉與貼心：「是一座能讓人從城市裡呼吸出來的公園」、「平衡體驗區真的太好玩了」、「現場還有管理人員在場引導，讓家長帶小孩玩起來特別安心」。

No.1 大安森林公園｜台北

翻攝官網／共融式遊戲場地址：台北市大安區新生南路二段1號

今年強勢奪下冠軍寶座的，正是被譽為「台北市之肺」的大安森林公園！這座佔地約26公頃的綠意殿堂，近年因全新升級的「森林之王」遊戲場再次成為全台家長的朝聖地。該區以森林冒險為設計靈感，打造出木造的多功能高塔，集攀岩牆、吊橋與多難度繩索攀爬於一身；最貼心的是滑梯下方採用天然木屑鋪面，不僅安全，更讓孩子在都市中也能觸碰大自然的質地。此外，園內保留了經典的恐龍造型磨石子滑梯與大型戲沙坑，並配備專為身障兒設計的「高架沙桌」與全平面「森林旋轉盤」，落實所有孩子都能平等共玩的理念。

大安森林公園不僅遊具精彩，更具備深厚的生態底蘊。園內的生態池是夜鷺、黑冠麻鷺等鳥類的棲息地，而在基金會與市府的長期努力下，每年4至5月更是市區極為珍貴的賞螢熱點。每年3月登場的「台北杜鵑花季」則讓園區化身粉嫩花海，搭配著名的下沉式捷運站景觀與露天音樂台的藝文演出，讓這裡具備多層次的休閒功能。網友盛讚：「台北人最幸福最大最棒的公園」、「鋪張野餐墊就能在樹蔭下放鬆」、「不管是帶小孩放電、慢跑運動，還是單純坐著休息看鴿子、松鼠和烏龜，都很愜意」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月2日至2026年2月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
親子旅遊必看！全台十大遛小孩特色公園揭曉　地點、必玩遊具一次看
大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離　現在不丟明年家裡還是亂
過年圍爐吃什麼？2026最受歡迎的10大年菜出爐　火鍋、佛跳牆竟無緣冠軍
清境、初鹿、張美阿嬤都上榜！可親近動物的休閒農場TOP 10　過年走春出遊必收
冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐　過年返鄉、走春快來逛

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#網友 #台北杜鵑花季

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

城市賞花趣：櫻花開了！【中正紀念堂】農曆春節期間會是最佳觀賞期（2026年2月10日花況)

城市賞花趣：櫻花開了！【中正紀念堂】農曆春節期間會是最佳觀賞期（2026年2月10日花況)

2026-02-12 08:00

櫻花開了，賞花趣！

台北市不需要跑遠，市中心交通便利的熱門賞花景點，中正紀念堂即時花況（2026.2.10)，多年賞花經驗研判農曆春節將會進入最佳光賞期喔！

面向信義路大忠門入口一棵大漁櫻，花開約三成，滿枝花苞旁嬌嫩花朵依偎初綻放，粉嫩嬌羞！（近距離觀賞）

河津櫻花專區的花圃💕

靠近愛國東路方向的入口，共有15棵，只有一棵的花開約三成，其它的滿樹花苞，開心趴趴走多年賞櫻經驗判斷，農曆春節應該會是最佳賞花時間😳

富士櫻花開約五成，雲漢池旁💕

三棵富士櫻，年年都是最先盛花，瞧瞧攝影大師聚集，等在旁大多都是在等候櫻花樹上特殊少見的鳥兒大駕光臨，很有趣的賞櫻賞鳥！

🔺櫻花樹旁，漂亮幸福的來賞花，靜靜的觀賞，漂亮極了！

🔺逆光中櫻花樹

🔺回顧2020年3月1日卡娃思攝影珍藏
🔺回顧2020年3月1日卡娃思攝影珍藏

🔺回顧2020年3月1日卡娃思攝影珍藏
🔺回顧2020年3月1日卡娃思攝影珍藏

大漁櫻，幾乎是未開狀態，只見樹梢上開了幾朵，位置靠近面向愛國東路大孝門入口🫠

八重櫻、原生櫻花區，花開不到二成，只有一、兩棵開始開花，還沒開花的那些櫻花樹，滿樹花苞🫠

原生櫻花區，台灣最具代表性的嬌嫩的山櫻花，又稱腓寒櫻🫠

分佈在由堂體往信義路、杭州南路角門之步道左側即為中正紀念公園之原生櫻花區，30多株，還有零星分佈在大忠門、愛國東路這一側，腓寒櫻目前也是零星幾棵開了花。

🔺🔻信義路，大忠門入口處的山櫻花開了，大漁櫻零星的幾株花開1~2成。

櫻花開，春天了，開心來迎接粉櫻綻放，城市賞花趣簡單幸福的日常！









卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#賞花 #賞櫻 #中正紀念堂

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

2026-02-01 20:15

這趟名古屋之旅真的驚喜連連

十二月初的行程

不僅在名古屋城欣賞到楓葉

更在高山市看到雪景

即便不是正在下雪

大雪後處處積雪的市容

已讓不常看雪的人興奮不已~!!

從名古屋搭車到高山市

車程大約2小時40分鐘

而高山市再到合掌村大約再50分鐘

但到有小合掌村之稱的飛驒之里❤

就只要10分鐘囉

飛驒之里❤

是高山市戶外村落博物館

完整修復合掌村及飛驒各地的特色古民宅

展示4棟國家重要文化財產

陳列當時的農具及生活器具

能經受大雪積壓的合掌造型

將古老山村風情代代相傳

飛驒之里的一年四季

都會舉辦各項傳統活動

特別是秋冬之際

除了流光溢彩的點燈活動

合掌村被紅葉環繞或白雪覆蓋

都是不可錯過的夢幻景緻

下車就像來到雪世界

真的美出一個新高度

有誤闖雪國明信片的錯覺!!

車票單人單趟¥210

入內參觀飛驒之里

單人參觀門票¥700

漫步雪世界唯一要注意的

就是融雪時經過樹下請快步通行

不小心被砸到真的蠻痛的呀...

#日本名古屋#飛驒之里#小合掌村

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#大雪 #秋冬 #名古屋 #打卡景點

