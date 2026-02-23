​【建國玉市巡禮】專訪 A174：與 AI 賽跑的精品眼光！頂極鈦晶與台灣藍寶。by林燃

第三站我們來到建國玉市編號（A174）攤位，老闆非常豪爽，雖然呈飾出來的都是精品，仍十分大方的讓顧客把玩、拍照。

據年輕又氣質滿滿的闆娘說：「還曾經有顧客拿出手機拍照直接問AI，讓AI分析哪一條手串更高品或更適合他呢！」

面對熱情好客的闆娘，我也開始放鬆心情一邊賞寶、一邊做訪談。

​Q1：您店裡的鈦晶髮絲都非常濃密、粗又閃耀，以精品等級來說，您挑選這些貨色時最看重的是「眼緣」或「硬指標」（如板金寬度、順髮度）還是有什麼其他考量？

​A1：主要是看晶體，乾不乾淨、透不透亮，當然眼緣也很重要！但我這邊主要是做批發的，只要是精品都會收進來。

​Q2：台灣藍寶（藍玉髓）近年產量極稀少，您手頭上這些呈現完美正色的物件，在現今市場上的稀缺程度如何？

A2：藍寶（藍玉髓非剛玉家族的藍寶石）頂級品皆呈現深邃的「翡翠藍」或「天空藍」，這種顏色在天然玉石中非常罕見。

產量極其稀少，雖然印尼、美國、秘魯也有產出藍玉髓，但台灣東部（海岸山脈）產的質地是最為細膩、通透的，國際市場上也以台灣產出的藍寶品質最為高級。

且目前台灣礦區幾乎停採，市面流通的多為早期庫存或藏家釋出。

燃之音補充：

台灣藍寶​學名： 矽孔雀石藍玉髓（Chrysocolla Chalcedony）。

​成份： 主要成分是二氧化矽（SiO_2），因為含有微量的銅（矽孔雀石內含物），所以呈現出迷人的天藍色或翡翠綠。

​特性： 硬度約 6.5 到 7，質地溫潤、半透明至透明。

顏色以正藍色為最高級，帶灰、帶綠的品質較低。帶有花紋、裂紋、及有黑點的屬入門款。

但也有藏家特別喜歡帶「花寶」的藍寶，那是因為寶石本身帶有黑色或棕色的共生礦，形成如國畫般的意境。

​訪談到一半，我的目光即被高閃著彩虹光芒的水晶球所吸引。

Q3：這類高級的水晶擺件（水晶球及雕件），除了礦料本身的「型態」或「雕刻工藝」這附加價值的加乘，對擺件的影響有多大？

​A3：​對於資深藏家來說，工藝是賦予擺件生命，而礦料品質則是決定擺件價值的上限。

晶體的淨度對純色水晶（如白水晶、紫水晶、黃水晶）而言，即是價值的生命線。

水晶體越大，內部完全無棉裂、無雲霧、無雜質的難度是呈幾何級數增加。

一顆直徑 10 公分且「全美」的白水晶球，其價格可能是同尺寸有棉絮球體的數十倍。

而淨度有直接影響光線內部的折射。

高級擺件若晶體通透且足夠亮，就能產生極佳的「火彩」，這種視覺上的「靈動感」是判斷其是否為精品的重要指標之一。

再來就是顏色要均勻，顏色濃郁與否也有差別！

​二、 市場洞察與增值

​Q4：近年來鈦晶與髮晶的價格波動很大，您觀察是什麼原因讓精品級的鈦晶始終能維持高價不墜？

​A4：還是稀缺性啊！當普通貨色因為產量過剩、或直播帶貨的熱潮退去而價格崩盤時，精品級的水晶反而因其不可替代性，價格變得更加堅挺。

這也就是「金字塔效應」！

就以鈦晶來說好了，它的主要產地在巴西巴伊亞州，但要能達到「板鈦」（髮絲寬且厚、呈片狀）且「晶體全淨」的原石極其稀少。

近年來，許多老礦區因深度開發導致開採難度與成本暴增，甚至政府因環保因素而封礦。

​物以稀為貴一直是市場遵循的守則。在數以噸計的髮晶原礦中，能切出一塊完全無棉裂、無雲霧、且髮絲帶有強烈金屬光澤的「精品」，這機率不到萬分之一。

拜直播經濟下的「認知升級」。

近年鈦晶的​資訊逐漸透明化，進而讓大眾知道了什麼是「全美級」、什麼是「順髮」。

當消費者的審美被養刁後，市場對低端產品的容忍度降低，資金反而集中流向那些一眼就能看出差異的「畢業級」物件。

再加上​剛性需求，鈦晶在亞洲文化中被賦予了強烈的「招財」象徵。對於企業主或商務人士而言，精品鈦晶不僅是裝飾，更是具備「風水意義」的社交名片，這類族群的購買力受市場短期波動影響較小。

所以鈦晶的抗跌性也相對強，在水晶圈內，頂級鈦晶與老料舒俱徠、高瓷綠松石一樣，已經具備了某種程度「投資品」的屬性。





​Q5：對於想要跨入「高級水晶擺件」或「精品鈦晶」領域的新手藏家，您會建議他們先求「大」還是先求「精」？

​A5：主要不是大還是精，要先看看自己荷包，消費量力而為！

但如果真的要買，乾脆一次攻頂，這會比你到處亂買一堆花冤枉錢來的好！

當你買了一條了精品鈦晶，它的含鈦量高，所以色澤呈現的是「24K金」的飽滿感，在光線下還能形成明顯的貓眼效應（光帶隨轉動而漂移）。

那你之前買的那些入門款……你自己也會減少佩戴的意願啊！人是很現實的嘛！

那為什麼不一開始就存錢買精品？

燃之音：猛點頭~我也好想要有一條啊！

燃先拍了一下美照給大家鑑賞~下一期，讓我們接著探討更多鈦晶與台灣藍寶的養護知識吧！



