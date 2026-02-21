2026-02-21 12:09 黑門莉
【雲林】虎尾‧米嘻咖 咖啡。古董家具 + 斗南‧瑪麗安東妮法國甜點專賣店 華麗優雅小抱枕甜點真實到捨不得吃~
Mishka Coffee & Antique (米嘻咖）咖啡 古董傢俱
+
Salon de Marie Antoinette 瑪麗安東妮手工法國點心工作坊的甜點
(它們的全名實在太長了XD)
應該是我吃過的甜點排行榜第一名了~
我們把車停在路邊後(附近很好找停車位)...我才發現,其實米嘻咖很好找~ 就在虎尾鎮國稅局對面
因為店家不只是咖啡店,還有收放一些古董傢俱在店裡展示
所以較特別的是"未滿16歲"的青少年用餐,若不能配合的家長,就請勿去用餐..
在虎尾這個小鄉鎮裡,"米嘻咖"橘色的外觀很顯眼,一看就不是東方的房子
門後屋內擺放的都是歐式傢俱,更像走進任意門,我們一秒就到外國了~
屋內的桌椅各是角落的4個位置,若沒人坐的位置,店家能讓你自己想坐哪個位置能自己選~
我們坐的位子旁邊有窗子,窗櫺加上小燈光很異國風,可是外面的風景若換一下就更加分了XD
點心櫃裡的甜點好像藝術品一樣~
原本以為只有紅色小抱枕,在IG上才看到原來有2種..
紅色口味為覆盆子荔枝玫瑰,紫紅色為香草太妃西洋梨
<價格請以現場為主>
低消是一杯飲品,甜點不列入低消計算
老闆娘會拿茶罐讓我們聞香,可依自己喜愛的茶香氣味選擇想喝的茶
喜愛喝咖啡的人一定要來喝!! 老闆可是參加比賽有"得頂"的哦~
point黑森林巧克力$200 & 巴法華斯$200
(在米嘻咖店內用甜點價錢會貴幾10元,瑪麗安東妮手工法國點心工作坊價錢是$180)
價格請以現場為主
甜點太美...會各角度一直拍不停...
巴法華斯小蛋糕
超超超美的法國甜點...非常驚嘆它做得唯妙唯肖!!美到不要不要的~
細看連皺摺、鑲在小抱枕中間的金扣子,周邊的蕾絲..所看到的都是能食用的
內饀分別是覆盆子、荔枝、玫瑰
巴法華斯不大,3人分食沒分到多少,所以幾乎沒法形容口感,
若再到店家到訪,會再order一次..自己一個人好好專心賞用~
特寫蕾絲...看照片時就一直在想這部份是不是能食用
所以切開後的第一件事..就是撕一小口吃看看,還真的也是可以食用..是入口即化的糖紙!!
Point黑森林巧克力蛋糕 $220
黑森林巧克力蛋糕是直徑7cm大小的個人小蛋糕,
瑪麗安東妮手工法國點心工作坊
也有做較大的12cm直徑的6人版蛋糕
整個也是精緻到不行...像個小巧盆栽
圓形巧克力是立體狀不好切開,所以才會變成像這個樣子..有點凌亂
也有一種像司馬光打破水缸的感覺...我把盆栽給打碎了XD
Point黑森林巧克力蛋糕讓人吃起來口味是很有層次又有mix感的蛋糕
盆栽裡的草叢是開心果蛋糕..吃起來像海棉蛋糕,但吃不出其味道,巧克力吃起來不甜膩稍稍微苦甜,是很好的巧克力
酒漬櫻桃的酒味頗重,很適合我們這種愛喝酒的人(哈哈),若不是來個一杯的人可先切吃一小口看看
每一口也都吃的到混在巧克力裡核桃堅果..布朗尼也是混在其中..倒是較吃不出來
風味拿鐵 $180
瑪黑茶 $180(s)
來自法國的瑪黑茶~ 友人有去法國玩,說瑪黑茶很貴...
今天我們來米嘻咖喝,花個$100多塊又能回沖,不用出國也能享用的到,很幸福~
我們聞香選了自己想喝的茶,記得一個是"法式藍伯爵",茶葉還混有藍藍的乾燥花瓣,很漂亮
等待茶飲時,都能先欣賞店家所收集的古董...店家也有經營古董買賣,若喜愛的話,能詢問購買
一直不知該把廁所放在哪張照片的前後,只好放在最後一張XD
會特別拍廁所是因為...覺得廁所也好歐風~
很推薦的一間咖啡廳,因為店內桌位不多,不曉得假日是否會客滿,可以電話預約看看哦~
Mishka(米嘻咖)
FB：Mishka Coffee & Antique 咖啡 古董傢俱
【地址】雲林縣虎尾鎮光明路111號(虎尾國稅局對面)
【TEL】0919-801-301
【營業時間】週三~日 13:30~19:00 (週一、二公休)
【info】路邊停車／現金／低消一杯飲料
🍰瑪麗安東妮手工法國點心工作坊 https://www.marieantoinette.com.tw/
FB：Salon de Marie Antoinette 瑪麗安東妮手工法國點心工作坊
【地址】無店面,斗南鎮火車站旁
【TEL】0975-753-386
