龍海號生態之旅 七股潟湖近距離觀察鸕鶿

2026-02-16

鸕鶿為台灣冬候鳥，每年的10月到隔年的3月是台南七股潟湖「龍海號生態之旅」的行程亮點，能近距離觀察鸕鶿的捕魚。行程中導覽老師會解說潟湖的形成、養蚵方式及介紹蚵棚設置方式，返航時遊客可體驗傳統「扳罾」捕魚、觀賞撒網示範，並學習如何辨識螃蟹公母，行程結束後安排烤蚵吃到飽，並可加購草蝦、文蛤、虱目魚等在地食材，兼具生態教育與美食享受。

龍海號，一家專門帶領遊客穿梭在七股潟湖與網仔寮沙洲之間，感受潟湖生態之美的娛樂漁船。

船遊首重水上安全，依規定行船期間需全程穿救生衣，登船前依體重領救生衣，救生衣依照體重分級有三種尺寸，以不同顏色來區分，60公斤以上穿橘色，45 - 60公斤穿紅色，45公斤以下穿紫色，啊！這讓好多小姐好尷尬、好遲疑。

龍海號生態之旅的登船地點在台南七股海寮碼頭，平日船班皆採預約制，無固定船班時段，搭船前需要提前上網選填報名時段或先電話預約，且開船前 20分鐘前抵達。驗票集合好之後，導覽老師一起帶隊，步行到登船的海寮碼頭。

船行期間，導覽老師深入淺出專業解說，介紹七股溪與七股潟湖的形成原因、歷史與七股地區的養蚵方式。

導覽老師表示，七股地區養蚵 (牡蠣)，依照不同的海水深度，搭不同方式的蚵架，有竹筏式 (浮棚仔，照片)、垂下式 (站棚仔) 與平掛式 (倒棚仔) 等。

出發沒多久，就會經過海巡署的海寮執檢站，海巡人員看見有船隻出海或回航，就會走出哨所查看，導覽老師要團員們跟海巡人員揮揮手，說再見！我們要離開台灣本島了！

導覽老師指著河道上長長的塑膠竿及插掛在海上的黑網表示：七股溪的淤泥有深有淺，漁家在河道上插入長長的塑膠竿，標示淺灘位置，可避免船隻擱淺。插掛在海上的黑網，將蚵棚區圍成一圈，防止黑格 (又名黑鯛或澳洲棘鯛) 游進來吃蚵仔造成損失。

七股潟湖位於七股溪出海口處，是 300多年前的台江內海遺跡，不只是七股地區最大的潟湖，更是台灣第一大潟湖，在地人稱為「內海仔」。照片：球型屋頂為七股氣象雷達站，七股氣象雷達站經過居民和環團數次抗爭電磁波危害，已另在照片左方約 1公里處建新站。

龍海號穿過橫跨七股溪的台61線 (西濱快速道路) 七股溪橋進入七股潟湖，滄海桑田很難想像，百年前台南鹿耳門是一片汪洋，被稱為台江內海，後來經過堆積作用形成陸地與沙洲，唯一留下就是七股潟湖。七股溪橋全長 420公尺，是全台最長的「懸吊工法」橋梁，為保護溼地生態，不落墩、不做支撐，跨距150公尺是一般橋梁的 3倍。

鸕鶿別名鷺鶿、魚鷹，常見於站在岩石或樁上，潛入水中捕魚為食。在台灣主要為冬候鳥，每年 10月起由西伯利亞、中國東北等地遷徙南下，隔年 3月時離境台灣。

鸕鶿在繁殖期頸及頭飾會出現白色絲狀羽，兩脅現出白色斑塊。

鸕鶿由於羽毛的油脂分泌較少有晾翅習性，潛水後常可見到牠們站在岸邊、樹枝或電線桿上張開雙翼曝曬，以利再次飛行。

「鵜飼」是一種傳承千年的古老捕魚技法，利用鸕鶿鑽入水中捕到魚後，在躍出水面前會將魚存放在喉嚨的習性，在鸕鶿的脖子上繫上繩子防止吞下，漁民把鸕鶿拉上船，捏著它的嘴巴，提起它的腳，魚兒就被倒出來了收集起來。

返航途中，船長徵求二位身強體壯的男士配合小朋友體驗古早捕魚法「扳罾」(罾，音同曾，又稱四手網)，「扳罾」捕魚法最早可追溯到明鄭時期，將巨大的網具沉進水中，在一段時間後再利用槓桿原理，從另外一端拉動橫桿，將網高高撐起，就能捕獲漁獲，通常扳罾需至少 2位成人才能拉起。

捕獲黑鯛 (又稱黑格) 一隻與小魚、小蝦數隻，黑鯛留下其餘放生。

黑鯛，幼魚期全為雄性，3 - 4年後轉變為雌性 (雌雄同體)，黑鯛有利齒，愛吃牡蠣和蚵螺是牡蠣 (蚵) 的天敵。 

船長示範撒八卦網，純示範未有漁獲。

導覽老師拿出一隻鋸緣青蟹，示範螃蟹如何分辨公母？如何辨識肉質是否飽滿？在台灣鋸緣青蟹有多個俗稱，雄性稱為「菜蟳」、未受精的雌性稱為「處女蟳」、受精後的雌性稱為「紅蟳」。照片：鋸緣青蟹母蟹。

烤蚵活動，回航上岸後，享受烤蚵吃到飽，一小時內，一盆又一盆的帶殼牡蠣任你續盆。

烤蚵的同時也可加購生態大草蝦、生態白蝦、海水文蛤、虱目魚柳條、鹹水虱目魚等食材為餐點加菜。

七股龍海號生態之旅

地址：台南市七股區龍山里216號 (海寮碼頭)

電話：06 7873679 / 0910 816 952

營業時間：08:00–17:00，平日船班皆採預約制，無固定船班時段，搭船前請提前上網選填報名時段或來電預約。

票價：全票 (16歲以上)：400元 / 半票 (3-15歲)：250元 / 幼童保險票 (未滿3歲)：100元

FB 專頁：https://www.facebook.com/longseaboat/

夫子。旅食趣

夫子。旅食趣

一沙一世界，一花一天堂，願用流暢的文字，最真實的照片，記錄世間的美好。

#老師 #行程 #打卡景點 #台南旅遊 #生態旅遊

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

馬年春節去哪放電？ 2026全台十大特色公園出爐

馬年春節去哪放電？ 2026全台十大特色公園出爐

2026-02-11 網路溫度計DailyView
示意圖／Gemini
示意圖／Gemini

過年帶小孩去哪玩？

龍騰辭舊歲，馬躍迎新春！隨著2026金馬年報到，許多家長已經準備好趁著春節假期，帶家中的小朋友出門奔跑放電。近年來，全台各地的特色公園如雨後春筍般湧現，從驚險刺激的超長溜滑梯，到啟發五感的共融式設施，公園不再只是罐頭遊具的堆疊，更是結合地景、智慧與生態的城市遊樂場。

究竟哪一座公園在過去一年人氣最高？哪裡又是網友公認最值得朝聖的放電神殿？《網路溫度計DailyView》特別蒐集全台灣具有共融式遊戲場的公園名單，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2025/02/02～2026/02/01）的網路討論聲量。現在就跟著我們的腳步，看看2026年全台十大特色公園榜單，在馬年春節陪孩子展開一場精彩的冒險探秘！

No.10 風禾公園｜桃園

翻攝官網／桃園觀光導覽網地址：桃園市桃園區慈文路688號

不用飛沖繩，桃園就有超狂滑梯樂園！占地4.8公頃的風禾公園，不只是全台首座防災避難公園，更是家長眼中的「放電勝地」。這裡最吸睛的莫過於由日本引進、長達50公尺的滾輪溜滑梯，讓大人小孩都甘願頂著排隊人龍一玩再玩。此外，園區利用坡地地形設置了6座磨石子滑梯及共融式沙坑，甚至貼心備有專為輪椅使用者設計的「高架沙桌」，讓每位孩子都能享受玩沙樂趣。網友一致好評：「有好幾種溜滑梯，好玩」、「適合全家大小一起來休憩的一個公園」、「溜小孩小狗的好地方，有草有魚池，有廁所，旁邊收費停車場很大」。

除了刺激的遊樂設施，公園內的萬坪草地也是踢足球、野餐的絕佳聖地。近一年的聲量高點出現在桃園國慶升旗典禮，現場特別移師風禾公園舉辦，除了滿天國旗隨風飄揚，現場更有70隻穿戴整齊的「黑貓中隊」公仔列隊陪伴市民升旗，將在地歷史轉化為超萌打卡點，引發網友討論。

No.9 頭城運動公園｜宜蘭

地址：宜蘭縣頭城鎮拔雅里3-1號

作為宜蘭首座親子共融公園，頭城運動公園憑藉著4公頃的超大腹地與兩大主題遊戲區，穩坐東台灣放電勝地榜單。這裡最大的特色就是「緊鄰鐵道」，孩子在攀爬滑行時，不時能看見普悠瑪或太魯閣號疾馳而過，絕對會讓小小火車迷興奮不已。園區內除了經典的蜂巢溜滑梯，最特別的莫過於「創意動力台車」，讓孩子透過手拉繩索移動車廂，一秒變身小小鐵道員。

近年完成翻新的「第二遊戲場」則以藍色環形攀爬網與大海龜地景為核心，打造出如大海洋般的遊戲場，兩層樓高的滑梯與海盜船遊具，讓不同年齡層的孩子都能找到挑戰。網友好評指出：「這裡分區明確，大孩子跟小寶寶不會撞在一起」、「公園佔地不小，人不多，所以不像都市的公園般人多擁擠」、「幾乎所有兒童玩的遊戲都有，小朋友會玩到不想回家」。

No.8 榮星花園公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局地址：台北市中山區民權東路三段1號

位於中山區精華地帶的榮星花園公園，是一座結合歷史情懷與現代共融設計的城市綠洲。這裡最傳奇的莫過於它是台北市區極罕見的「賞螢勝地」，在志工多年復育下，瑠公圳自然濕地生態池每年春夏交替之際，總能見到點點螢光飛舞，讓都會孩子不必跑遠就能親近自然。此外，園內的九重葛花廊保留了早期的歐風浪漫，至今仍是許多老台北人心中最經典的婚紗拍攝點。

榮星花園的遊戲場作為台北市首座特色遊戲場，目前正展開「全齡共融」的全新升級計畫。除了保留深受歡迎的磨石子山丘滑梯與戲沙池，未來還將增設更具挑戰性的地形攀爬網與隧道通道。近期的聲量高峰則落在今年初的賞梅盛況，園內十多棵梅花在冷冽空氣中盛開，如白雪般覆蓋枝頭，吸引無數攝影愛好者前來搶拍。

No.7 凹子底森林公園｜高雄

翻攝官網／高雄畫刊地址：高雄市鼓山區明誠三路與龍德路交叉口

坐落在農16特區、捷運凹子底站出口旁的凹子底森林公園，不僅是北高雄的「都市之肺」，更是極致便利的放電勝地。園區內最狂的亮點是「森林鳥巢遊戲場」，以巨型鳥巢、孵化鳥蛋為意象，打造出3.7公尺高的三塔式滑梯組，孩子們像小鳥般在蛋屋與爬網間穿梭探險，刺激感滿分。針對高雄炎熱的天氣，這裡更貼心設置了「水漾森林戲水區」，每年4月至10月開放，自動噴灑的水霧花灑讓孩子在都市叢林中也能清涼消暑。

除了遊樂設施，公園的自然景觀更是聲量保證。每逢1月中旬至2月初，生態池畔種植超過15年的落羽松進入最佳賞味期，綠、黃、焦糖紅交織的漸層色澤倒映在水面，美到讓訪客感嘆不已。網友盛讚：「坐捷運就可到達的落羽松」、「落羽松每一棵色調均不同，漸層分明，非常漂亮」、「小孩放學一定要再來這邊放電一下」、「各種設施小孩會玩瘋，喜歡沙坑的可帶工具來」。

No.6 青年公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局地址：台北市萬華區水源路199號

擁有24公頃超大面積的青年公園，是台北市第四大公園，其前身更是日治時期的練兵場與「南機場」。這裡最迷人的特色在於「跨世代的連結」，園區內保留了無數台北人的童年回憶「太空堡壘溜滑梯」，這座如飛碟般的水泥磨石子滑梯結合了巨型沙坑，至今仍是孩子最愛的捉迷藏勝地。此外，為了致敬南機場歷史，園內還設有「飛行探索遊戲場」，5公尺高的塔台溜滑梯與全台首座飛機主題遊具，讓孩子在玩樂中體驗翱翔天際的快感。

青年公園的配套設施堪稱「全台最完善」，從收費的高爾夫練習場、8座游泳池，到免費的「交通公園教學區」，讓孩子在模擬馬路中學習交通安全知識。網友大力推薦：「從小到大最愛的公園，乾淨寬敞，散步遛狗都超舒服的」、「特色公園有沙坑可玩，多層堆疊的溜滑梯可以跟孩子玩捉迷藏」、「有許多草皮及健身或遊樂設施，適合各個年齡層來踏青」。

No.5 八二三紀念公園｜新北

翻攝官網／來新北玩公園地址： 新北市中和區安平路與中安街交界

被譽為「雙和之肺」的八二三紀念公園（又稱「四號公園」、「中和公園」），是中永和地區規模最大的綠洲。這座公園最迷人之處在於它「文武雙全」的獨特氣質：園區中心座落著國立臺灣圖書館，內部擁有超完善的親子繪本中心；戶外則陳列了戰車、戰鬥機等除役武器。為了呼應書香背景，園內的共融遊戲場特別打造了「書本造型磨石子滑梯」，連沖洗區都是可愛的「鉛筆造型洗腳池」，讓孩子在玩樂中也能感受到濃濃的書卷味。

除了書本遊戲區，靠近安平派出所側還隱藏著一座「森林樹屋遊戲場」！這座以小木屋為主題的亮點設施，包含刺激的6公尺高旋轉溜滑梯，以及多種難度的攀爬網，滿足從幼童到大孩子挑戰自我的渴望。網友評價：「雖然假日人很多，不太好停車，但這裡真是個寶藏公園」、「生態相當豐富，有超多的鴿子，超多的麻雀，超多的松鼠」、「生態遊樂園有巨大的沙坑，孩子簡直都要玩翻了」。

No.4 大佳河濱公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局、台北市政府工務局地址：台北市中山區濱江街（基隆河8、9號水門進入）

佔地42公頃的大佳河濱公園，堪稱全台最強的「海洋主題水陸遊樂場」。歷時五年打造，以「Play for All」為目標，這裡不僅擁有全國最大的共融沙坑，還隱藏了三座「恐龍化石」等著小小考古學家來挖掘。最受歡迎的莫過於北市首見的「雙軌道滑索」，孩子們可以瞬間化身小泰山享受疾速快感；而全台少見的「面對面親子鞦韆」，讓家長能與孩子面對面共盪，捕捉最純粹的歡笑瞬間。

隨著2020年第三期工程完工，園區變身繽紛海洋世界，巨型章魚、鯨魚及海豚地景穿梭其間，搭配夏季（6至9月）定時開放的戲水區，儼然是免門票的「河濱版兒童新樂園」。近一年的聲量高峰落在9月的「莫內向日葵花海」，18萬株向日葵在夕陽下閃耀金光，配上船型眺望台，視覺震撼力十足。網友點評：「很適合來拍整片向日葵花海」、「蠻漂亮的河濱公園，公園很大非常適合全家大小一同前往」、「大佳河濱公園夏天真的很熱，少遮蔽物。在傍晚散步會比較涼快」。

No.3 文心森林公園｜台中

翻攝官網／台中市政府地址：台中市南屯區文心路一段289號

坐擁全台最大「圓滿戶外劇場」的文心森林公園，是台中最具代表性的藝文綠洲。除了曾接待Lady Gaga等國際巨星，這裡最讓爸媽瘋狂的是全台首創的「12感官遊戲體驗區」。園區打破罐頭遊具框架，將遊具依據感官、體能、智力分為體能型、感官型與心智型三大類。其中最獨特的設施是「木珠溜滑梯」，溜下來的觸感如同在滾健康步道；此外，還有能收集自然界風聲與鳥鳴的「集聲箱」，以及在步道旁種植香草植物、撥弄間可產生氣味的「味覺體驗步道」。

這裡的設施相當多元且具啟發性，包括結合金屬風鈴與彩色圓珠牆的「迷宮探索」、可組合各式圖案的「伸縮木樁」，以及盤型鞦韆、平衡木與搖搖杯等，整座遊戲場更鋪滿了孩子喜愛的大型沙坑。交通方面，公園就位在捷運文心森林公園站出口旁，極高的交通便利性吸引大批民眾前往。網友表示：「登上文心森林公園的制高點視野超棒，有椅子有樹蔭適合野餐、休息」、「很喜歡這裏的草皮，讓人安心的躺在草皮上」、「有毛小孩玩的地方，兒童遊樂區也都是客滿」。

No.2 中央公園｜台中

翻攝官網／中央公園地址：台中市西屯區中科路296號

被譽為「台中之肺」的中央公園，是水湳經貿園區最耀眼的綠色地標。這座由法國設計師操刀的智慧綠能公園，將魯道夫‧史代納的「十二感官」哲學落實於空間設計中，打破了傳統公園只有塑膠遊具的框架，讓地景建築本身就具備強大的互動性。其中最受歡迎的「平衡體驗區」，由三層不同密度的巨大攀爬網構成，讓民眾能如同漂浮在半空中挑戰重心平衡；而由彩色玻璃帷幕打造的「視覺體驗區」則像一座夢幻的光影迷宮，讓孩子在穿梭間感受色調變化的奇幻魅力。此外，設置72支風鈴桿的「聽覺體驗區」，透過風力敲擊出豐富的鈴聲層次，讓人在都會森林中也能與大自然共鳴。

中央公園不僅是感官探索的樂園，更是一座與科技並行的「智慧公園」。園內種植了上萬棵樹木，搭配廣闊且極具文青感的五節芒草區，成為社群媒體上瘋傳的拍照聖地。園區更導入了先進的環境監測系統，讓遊客能透過App即時掌握氣溫與空品，享受兼具創新與低碳的遊憩空間。網友感嘆這裡的宏偉與貼心：「是一座能讓人從城市裡呼吸出來的公園」、「平衡體驗區真的太好玩了」、「現場還有管理人員在場引導，讓家長帶小孩玩起來特別安心」。

No.1 大安森林公園｜台北

翻攝官網／共融式遊戲場地址：台北市大安區新生南路二段1號

今年強勢奪下冠軍寶座的，正是被譽為「台北市之肺」的大安森林公園！這座佔地約26公頃的綠意殿堂，近年因全新升級的「森林之王」遊戲場再次成為全台家長的朝聖地。該區以森林冒險為設計靈感，打造出木造的多功能高塔，集攀岩牆、吊橋與多難度繩索攀爬於一身；最貼心的是滑梯下方採用天然木屑鋪面，不僅安全，更讓孩子在都市中也能觸碰大自然的質地。此外，園內保留了經典的恐龍造型磨石子滑梯與大型戲沙坑，並配備專為身障兒設計的「高架沙桌」與全平面「森林旋轉盤」，落實所有孩子都能平等共玩的理念。

大安森林公園不僅遊具精彩，更具備深厚的生態底蘊。園內的生態池是夜鷺、黑冠麻鷺等鳥類的棲息地，而在基金會與市府的長期努力下，每年4至5月更是市區極為珍貴的賞螢熱點。每年3月登場的「台北杜鵑花季」則讓園區化身粉嫩花海，搭配著名的下沉式捷運站景觀與露天音樂台的藝文演出，讓這裡具備多層次的休閒功能。網友盛讚：「台北人最幸福最大最棒的公園」、「鋪張野餐墊就能在樹蔭下放鬆」、「不管是帶小孩放電、慢跑運動，還是單純坐著休息看鴿子、松鼠和烏龜，都很愜意」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月2日至2026年2月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
親子旅遊必看！全台十大遛小孩特色公園揭曉　地點、必玩遊具一次看
大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離　現在不丟明年家裡還是亂
過年圍爐吃什麼？2026最受歡迎的10大年菜出爐　火鍋、佛跳牆竟無緣冠軍
清境、初鹿、張美阿嬤都上榜！可親近動物的休閒農場TOP 10　過年走春出遊必收
冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐　過年返鄉、走春快來逛

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#網友 #台北杜鵑花季

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

2026-02-01

這趟名古屋之旅真的驚喜連連

十二月初的行程

不僅在名古屋城欣賞到楓葉

更在高山市看到雪景

即便不是正在下雪

大雪後處處積雪的市容

已讓不常看雪的人興奮不已~!!

從名古屋搭車到高山市

車程大約2小時40分鐘

而高山市再到合掌村大約再50分鐘

但到有小合掌村之稱的飛驒之里❤

就只要10分鐘囉

飛驒之里❤

是高山市戶外村落博物館

完整修復合掌村及飛驒各地的特色古民宅

展示4棟國家重要文化財產

陳列當時的農具及生活器具

能經受大雪積壓的合掌造型

將古老山村風情代代相傳

飛驒之里的一年四季

都會舉辦各項傳統活動

特別是秋冬之際

除了流光溢彩的點燈活動

合掌村被紅葉環繞或白雪覆蓋

都是不可錯過的夢幻景緻

下車就像來到雪世界

真的美出一個新高度

有誤闖雪國明信片的錯覺!!

車票單人單趟¥210

入內參觀飛驒之里

單人參觀門票¥700

漫步雪世界唯一要注意的

就是融雪時經過樹下請快步通行

不小心被砸到真的蠻痛的呀...

#日本名古屋#飛驒之里#小合掌村

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#大雪 #秋冬 #名古屋 #打卡景點

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

2026-01-23

#來點朝氣的

#宮川朝市❤

位於岐阜縣高山

起源自江戶時代

超過200年且經歷數次轉型

至今仍為新鮮農產品的中樞

歷史悠久的四大朝市之一

高山車站步行約10分鐘路程

集結本地蔬果、飛驒牛等美味

也有吉祥公仔猿寶寶❤

創意筷子、飾品等手作物品

還可買到高山蔬菜

夏季桃子、秋季蘋果等水果和醃製蔬菜

他們對自家的優質農產品感到自豪

聽說還會主動推薦烹調方法呢

宮川朝市沿著宮川設攤

走下提防是清澈河水

有魚、鴨子、烏鴉等多樣生物

跟一條地面雪尚未融化的橋

不少旅客紛紛搶拍~

努力感受著雪國魅力呀!!

老街上有座頗迷你的秋葉神社❤

是高山市的神道教神社

據說主要供奉火之神明

保護城鎮免受火災侵害

高山這古老城市木造建築多

防火顯得特別重要囉!!

吃了碳烤飛驒牛肉串、包子

即便前一晚吃了飛驒牛大餐

宮川朝市現烤的飛驒牛串

烤的剛剛好~完美鎖住肉汁

撒點鹽巴就超級美味

飛驒牛包子剛出爐也很讚!!

入口處的飛駝牛乳

源自高山地區牧場的優質環境

提供鮮奶、乳酪、優格等各式乳製品

喝完瓶子要還他~相當環保

人氣很旺的章魚燒、飯糰

若胃口不錯可以通通吃起來~!!

#宮川朝市#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#水果 #打卡景點 #日本景點

冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐　過年返鄉、走春快來逛

冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐　過年返鄉、走春快來逛

2026-02-02 網路溫度計DailyView

過年返鄉、出遊走高速公路絕不能錯過這些服務區！

農曆新年連假一到，不少用路人選擇開車上高速公路返鄉、出遊，但長時間塞在車陣中，難免讓人身心俱疲。這時候，服務區就是最佳救星！不只廁所乾淨、休息室能讓駕駛人一秒回血，還有近年高公局推行「一站一特色」，走過路過絕不能錯過的必吃美食、限定伴手禮，甚至有些國道服務區早已從「中途停靠站」升級為話題滿滿的人氣景點。網友們曾討論，「我們國道休息區品質，值得台灣人自豪的一個地方」。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台人氣國道服務區TOP 10，究竟哪些休息站最常被網友點名、討論度最高？快來看看你心目中的神級服務區有沒有成功上榜！

No.1 南投服務區

翻攝官網／交通部高速公路局、FB／新東陽南投服務區▲國道三號231k+598

國道3號南投服務區是2025年全台好評國道服務區網路聲量冠軍！由新東陽集團經營，除了有星巴克、漢堡王、三商巧福等連鎖品牌進駐外，還有支持南投在地伴手禮品牌宜珍齋、農青碧綠農場、農甜味傻玉米，更攜手茶廠林吉園以茶會友館開設頂級手搖專櫃。最特別的是全台唯一的觀心園公益專櫃，販售身心障礙者製作的爆米花、農特產品，讓旅客在買名產的同時，也能用行動支持公益。國道服務區的硬體設施維護成為網友好評風向之一，南投服務區在2025年奪下「績優公廁」特優獎。網友大讚，「最讓我喜歡的是店家種類齊全，不管是想吃點熱食、小點心，還是買伴手禮，都能一次滿足。廁所維持得相當乾淨，補充速度快，完全看得出管理團隊的用心。」

現行的南投服務區為早期布農族之遺址，以「山林嬉・鴞遙遊・繪南投」為主題展現南投原住民文化特色，於服務區設立「LAMUNGAN」天招，在布農族語中意謂著「埡（音爲ㄨˋ）口」，不僅歡迎旅客到訪，也成為旅客必打卡的拍照景點之一。

No.2 清水服務區

翻攝FB／清水服務區 統一商場▲國道三號172k+600

清水服務區自2024年12月由統一集團接手整修完畢重新開幕後，在網路上創造不小話題！更是榮獲23屆金擘獎，全區共規劃50個櫃位，從米其林必比登推介的台客燒肉粥、排隊名店廟東清水排骨酥麵，到台中推薦必買伴手禮小林煎餅、阿聰師、薔薇派、鴻鼎菓子、太陽堂傳統糕餅通通都有，一次滿足口腹之慾。不定期推廣大貨車駕駛專屬優惠，有網友也在Google評論區指出，「這是我很喜歡、也常特地繞來的服務區之一。餐廳與品牌選擇多，而且不是『來一次就好』的那種，每次來都還是會想再吃一次」。

清水服務區以「清水風帆 馳乘飛揚」為主題，整體融入地方自然與人文特色，主要建物佔地就逾5,000坪，包含1樓設有伴手禮專櫃、2樓為7-ELEVEN與即飲專區，3樓則規劃美食街，並打造以高美濕地「招潮蟹」為設計靈感的特色星巴克與吸睛的3D裸視牆。館內設有電扶梯，方便旅客於樓層間移動，就連廁所也全面翻新，為過路旅客帶來耳目一新的休憩體驗。

No.3 中壢服務區

翻攝南仁湖企業官網▲國道一號55k+100

中壢服務區為國道第一個成立的服務區，以「健康樂活 運動休閒」為主題，將台灣之光的棒球元素融入整體空間設計，並以棒球場作為平面配置藍圖，中央為主要建築物，前方規劃停車空間，後方則延伸為綠意盎然的公園腹地。園區內設有24小時提供往返桃園機場的客運轉運站，其中最受旅客喜愛的莫過於「FUN生活休憩座位區」，透過天井、落地窗設計引入自然採光，讓整個空間明亮又舒適。

中壢服務區設有24小時不打烊的萊爾富與法仕咖啡，隨時為旅客補充能量。館內也能買到多款桃園在地名產，像是香酥不黏牙的龍情花生糖，以及傳承近 70 年手藝的廖心蘭豆干，都是人氣伴手禮。此外，服務區還打造國道首座飛輪運動區，讓長途駕駛與旅客能在途中伸展身體、舒緩疲勞，為旅程增添一份輕鬆感。有網友表示，「整修過後變得好看了，裡面有農特產品，賣場不算大，座位區都可充電，裡面有萊爾富便利超商，服務區後面有一個不算小的公園，滿美的」。

No.4 關西服務區

新東陽提供
新東陽提供

新東陽提供▲國道三號76k+180

國道三號的關西服務區是北區規模最大的服務區，以「樂活客棧・關西新風情」為主題，建築設計巧妙融入在地客家文化元素。園區內不僅設有充滿詩意的「花雨景觀電梯」，玻璃帷幕外觀更以桐花造型的半透明壁貼妝點；搭乘電梯抵達二樓服務大廳，映入眼簾的是結合客家花布意象的「客家門廳」，文化氛圍濃厚。旅客可坐在以客家三合院為靈感打造的桌椅區，品嚐道地的客家桌菜，離開前也別忘了選購特色客家文創商品，為旅程留下紀念。

不僅如此，每年4至5月在「桐花相思林」也能感受落花繽紛的美景，釋放長途開車的疲憊。2025年關西服務區話題不斷，Threads上網友大推烤玉米，引發搶購熱潮；假日舉辦農青市集，新東陽社群捧紅台灣小農「曾脆芭樂」、「福伯鳳梨」、「阿金姐桔醬」...等，吸引不少網友留言，「每次看到都會買，好脆好甜超涮嘴的」。近期榮獲2025國道服務區票選活動好好吃第一名的新東陽關西便當，包含梅汁雞腿、梅干扣肉、鹹豬肉、客家雙拼、客家桔醬豬排等口味，高CP值的菜色與價錢讓不少網友為之心動，「主菜的份量很可以耶」、「現在居然有69元的便當！也太划算，雞腿看起來也好好吃」。

No.5 西螺服務區

翻攝FB／新東陽西螺服務區

翻攝FB／新東陽西螺服務區▲國道一號229k+624

西螺服務區啟用迄今近50年，北站、南站分別以「文化」、「物產」為意象，不只有新東陽超商24小時服務，也精選雲林西螺醬油、濁水溪米、土庫麻油、莿桐蒜頭、水林甘藷等優質農特產，製作西螺便當等在地美味料理。還有販售夯肉乾、熊厚呷、阿甘薯叔、東港漁鄉、農民直販所、西螺麻糬大王等伴手禮，其中瑞春、丸莊、大同等醬油品牌，成為過年過節送禮好選擇。每年年初新東陽集團與雲林西螺廣福宮合作舉辦「媽祖駕道、福佑國道」國道媽祖遶境活動，由西螺媽祖鑾轎巡遊高速公路服務區（如關西、西湖、南投），祈求國道行車平安，信徒可參與鑽轎底、領取香火袋等活動，是全台唯一在國道服務區舉辦的媽祖遶境活動。

西螺服務區設有多處必拍打卡牆，其中北站的「媽祖遶境」、「媽祖駕到」拍照牆，不僅象徵庇佑行車平安，也透過黑面、粉面、紅面、金面媽祖的介紹，帶出各自所代表的文化意涵，讓旅客在拍照之餘，也能更深入認識在地信仰故事。而南站最吸睛的莫過於「醬缸缸好」主題空間，完整呈現西螺醬油曝曬缸埕的製作過程，客席區更巧妙以醬缸打造餐桌設計，讓你一踏進就能感受濃濃的西螺在地魅力。網友也表示，「西螺醬油的故鄉限定，俏皮吉祥物+趣味牆面，每一拍都超可愛，IG滿分！」

No.6 東山服務區

翻攝交通部高速公路局官網▲國道三號319k+820

東山服務區位於國道三號上，建築設計以747客機意象為主，室內用餐區則打造成宛如魔法森林般的場景。餐飲專櫃引進周氏蝦卷、深緣及水等台南知名美食，麥當勞、星巴克、翰林茶棧等連鎖餐飲在這裡也能品嚐得到，還有玉井之門等在地伴手禮可以帶回家。戶外的寵物公園、星空電影院及親水樂園區等多項遊憩設施，不論是帶著長輩、小孩還是寵物，都能盡情充飽電再上路！

臉書粉專《地圖新鮮事》曾在貼文當中分享，「國道服務區有個『北關西、中清水、南東山』的稱號，經常性營收排名為臺灣北部、中部、南部之最」。東山服務區不僅是許多人經常前往的國道服務區，也有不少網友給出好評，「點完餐，座位區就有精彩的水舞表演，精彩萬分，趣味滿滿！簡直不像服務區，就像一座樂園，好像特地前來探險遊樂的用餐的樂園！值得專程前來玩樂用餐消磨時間！」

No.7 湖口服務區

翻攝南仁湖企業官網▲國道一號北上／南下86k+500

湖口服務區分為南下、北上兩站，整體延續湖口老街的建築風格，並以「三麗鷗的歡樂時光」為主題打造空間氛圍。從入口到櫥窗，隨處可見超人氣角色現身，包括凱蒂貓、美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗與蛋黃哥，可愛指數破表，讓旅客一踏進來就忍不住拿起手機拍照打卡。北上站更規劃由兩側樹木延伸而成的林蔭大道，陽光穿透葉隙灑落地面，營造出輕鬆又療癒的漫步感，路過不妨停下腳步走走看看。

服務區內的櫃位也非常齊全，像是北上站設有星巴克、肯德基、三商巧福、四海遊龍、萊爾富等連鎖店面；南下站則有路易莎咖啡、萊爾富等，兩站均有國道物產館與三麗鷗主題專賣店，可以把新竹特產、三麗鷗周邊通通帶回家。不少網友大讚，「全區都是三麗鷗主題的裝潢，細節做得非常用心，有Kitty、酷洛米等角色的大模型可以拍拍美照，還有三麗鷗專賣店，有限定商品可以購買」。

No.8 古坑服務區

翻攝FB／古坑服務區 花饗古坑 希望旅程▲國道三號276k+880

古坑服務區坐擁遼闊視野，可遠眺嘉南平原，整修後的一樓服務大廳向外延展，將原本環繞建築的廊道納入室內使用，不僅大幅提升休憩空間，也讓自然光線與綠意自然流入，營造出明亮、舒適又放鬆的氛圍。整體以「花饗古坑・希望旅程」為主題，巧妙把繽紛花卉的色彩與線條融入空間設計，像是旋轉樓梯上點綴的胭脂紅花朵、以黃花風鈴木為靈感打造的櫃位區、宛如花間小路的用餐空間，以及花戒指、花蝴蝶、花鞦韆等戶外造景，都成為旅客必拍的打卡亮點。

餐飲選擇同樣豐富多元，從嘉義民主雞肉飯、羅記民雄肉包、爭鮮gogo、炸雞大獅，到雲林必買的千巧谷、阿甘薯叔等人氣伴手禮一應俱全。不少網友也在臉書、IG分享造訪心得，直呼整體環境好拍又好逛，讓人一不小心就多停留了一會兒。「每次北上我們很喜歡逛古坑服務區，重新整修後環境新穎寬敞」、「好久沒來古坑服務區～完全煥然一新！變得太美了啦！想來吃個飯休息下，結果一待就是整個下午」。

No.9 西湖服務區

翻攝FB／新東陽西湖服務區

翻攝FB／新東陽西湖服務區▲國道三號134K+860

西湖服務區分為南下、北上兩個據點，以「里山森林魔法村」為主軸，北站以里山森林為主題意象、南站則以魔法村為主要元素，入口處分別以淘氣石虎、嬌羞石虎作為迎賓造景，吸睛造型忍不住讓人多看兩眼。美食店面更是琳瑯滿目，包含北站的老字號麵包坊普羅蛋糕、南站百年老店福堂餅行、當日製作、販售的一原麻糬等。最特別的是跨越橋的傳說龍鬚糖，有杏仁、芝麻、花生、抹茶、肉鬆等口味，入口即化的口感成為用路人必嚐的點心之一。

此外，西湖服務區還有星巴克、拿坡里、摩斯漢堡等連鎖品牌進駐，網友更形容新東陽超商像是苗栗濃縮版的小市集，讓人逛到捨不得走出去，「裡面陳列著滿滿的苗栗農產品與在地伴手禮：客家米食、紅棗、柿餅、草莓乾、手作餅乾、風味醬料、茶葉......每一樣都有自己的故事」。

No.10 新營服務區

翻攝交通部高速公路局官網▲國道一號284k+160

新營服務區整體以「新旅禾豐 傲匯南瀛」為主題，北站、南站分別以「魚塭、候鳥」、「稻田」為主軸，兩站由人行陸橋連接，不只小朋友專用小火車提供孩童遊樂場域，假日還有街頭藝人表演。往室內走去，除了可以享受全家便利商店的霜淇淋，北站也有以燻茶鵝打響名號的田媽媽鵝鄉園，南站則可以品嚐號稱台灣鴨肉羹元祖的華味香料理，另外還有炸雞大獅、樂檸漢堡、可不可紅茶等連鎖品牌，滿足用路人的飲食需求。

由於新營服務區去（2025）年8月起舉行賣場改建及基地空間調整改善工程，預計2030年底完工，台南市長黃偉哲也在臉書上分享，「正在改建的新營服務區，將稻米、白鷺鷥的意象，融合進建築設計中，不僅展售區未來將更大，半戶外的設計也讓採光通風效果更好。未來將是台灣最有特色的服務區」。網友也紛紛表示，「這真的是很棒的工程+1」、「空橋可以像西湖休息站一樣好好運用」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年01月01日至2025年12月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
2026全台15個年貨大街總整理！北中南過年必逛採買路線、時間、交通都在這
一夜致富不是冠軍！2026網友最想要的十大新年願望揭曉　買房買車竟跌出榜單外？
年假出遊不可錯過！國道服務區網友激推10大必吃美食
台灣小吃霸主TOP 10出爐！滷肉飯、珍奶竟跌出前三？
過年要包多少才不失禮？春節紅包行情價碼大公開　從吉利數字到習俗禁忌一文整理

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#網友 #旅客 #伴手禮

