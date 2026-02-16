2026-02-16 17:14 我是凱南Kenan
屏東活動分享【2026屏東燈節_客家燈區】1/23正式點燈！全台首座客家燈區｜以「耀動客家」主題點亮內埔龍頸溪畔｜必拍12 組藝術燈飾｜蝶舞水光主燈秀
隨著2026屏東燈節盛大登場！4大燈區屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪一一亮相，讓屏東的夜晚多了非常多好去處！其中，全台首座「客家燈區」就是在內埔，自1月23日正式點燈，凱南與好友、孩子們搶先來拍！
今年以「耀動客家」為設計主題，規劃共12組充滿客家味特色的絕美燈飾，閃耀龍頸溪畔，把客家文化的許多意象融入光影藝術， 燈區的小細節裡展現出創新的設計感，讓客家主題閃閃發亮，推薦大家親自來到現場一睹燈會的美麗。
【2026屏東燈節｜內埔客家燈區】
活動期間：2026 / 1 / 23（五）－ 3 / 8（日）
亮燈時間：每日 17：30－22：00
燈區地點：屏東內埔龍頸溪畔公園（GOOGLE導航建議設定內埔天后宮或龍頸溪溪畔公園）
主燈燈光秀：平日每小時，假日每30分鐘
《歡迎關注凱南的官方網站》《凱南官方Instagram快來追蹤》《凱南官方粉絲專頁按個讚》
今年2026年「屏東燈節」的客家燈區位於內埔龍頸溪畔公園這一帶，展期從2026年1月23日開始至2026年3月8日止；展區設置12組燈飾作品：繽紛HAKKA(入口)、藍染織韻、稻浪禾風、繁花似錦、燈影映月、福氣綿簷、福光粄影、財圓滾滾等，帶入濃厚的客家元素，展現多彩的客家美學，也是新年喜慶最美的光景。
凱南特別喜歡主燈「蝶舞水光」燈光秀展演，平日每小時，假日每30分鐘，會有一場精采的客家音樂與光影投射來呈現的藝術水舞秀！絕對不能錯過囉！
還有，活動期間的每週六及春節連假，特別規劃像是客家金曲表演、舞力帶動跳、水晶球奇幻表演、花式扯鈴、變臉秀、造型氣球魔術…等精彩表演，讓「客家燈區」的活動內容更為出色有意思，很歡迎大家春節期間一起來內埔走春賞燈看表演。
內埔客家燈區的驚喜從「繽紛HAKKA」的入口就開始了！超美的拱門設計是迎接我們的第一道風景，充滿喜氣的紅色拱門，寓意「福氣滿堂」、「好運入門」，春節走春就來這沾些吉祥喜氣開開運吧！
外拍熱點第一名非屬「稻浪禾風」燈飾，超級漂亮的金色隧道，發想自客家俚語「金黃禾浪翻和風、牛嬤帶子落埤塘」，金黃竹條象徵著稻穗隨風搖曳，將順著龍頸溪的水路，傳遞豐收的喜悅。
這座燈飾為「福氣綿簷」，相當有創意的取名，以客家傳統建築與手工藝文化交織出獨特的韻味，以客家屋簷的輪廓為主體結構，象徵著對家族的庇護與文化的傳承。
每個小燈區都有設置說明看板，讓遊客了解燈飾作品背後的設計理念。
我個人很喜歡「財源滾滾」燈飾，超級美麗的藤球裝飾在龍頸溪畔的中央位置，此設計為傳承勤勞與智慧，將藤球化為象徵財富的金幣，也寓意著辛勤付出都將滾動出豐收的成果、無限的財富與希望。
既然來到馬年，有個以「奔馳的馬」為核心設計出來的燈飾，相當應景！
此座燈飾名為「花馳夜合」，象徵勇氣、開拓與前行，表達客家族群穿越時光與水脈，將歷史與現代串聯。
今年屏東燈節共有4大燈區，屏東市以外的唯一燈區就在內埔「客家燈區」，而且每個燈區都有結合與馬年相關的驚豔燈飾，設計各有特色，好像可以展開一場蒐集馬年燈飾作品照片的燈節小旅行耶！
我們沿著龍頸溪畔慢慢逛著燈區，一盞一盞的光影及不同風格的客家燈飾順著水岸展開，內埔人熟悉的休閒去處，現在被燈光點綴得浪漫溫柔又多層次。
把客家文化藏進光影細節裡，「燈影映月」掛滿燈籠，象徵光明、團圓與吉祥之意，照亮生活的歲月，也乘載著對祖先的敬意與對未來的祝願。
以客家方口獅迎接遊客的這座「獅來運轉」燈飾，就在表演區這邊，將六堆文化中象徵勇氣、團結與護佑，以現代視覺喚醒古老精神，展開「耀動 Hakka」的文化旅程。
記得喔！活動期間的每週六及春節連假初一至初六都有精彩的表演可以觀賞，表演地點就在內埔天后宮對面廣場，每段表演時間為17：30-18：00，歡迎大小朋友一起來玩！
來到最讓人期待的主燈區「蝶舞水光」，算是設置在龍頸溪畔最顯眼的位置，以光雕描繪瀑布飛瀉的壯闊景象，灌溉客家子民的生活與信仰。藉由蝴蝶飛舞的姿態，則化作文化記憶與祝福，在光影中翩然展翅。
必看主燈「蝶舞水光」燈光秀展演，平日每小時，假日每30分鐘，會有一場結合客家音樂與動人光影的精采水舞秀。
與客家文化及節慶習俗密不可分的粄食，在這裡用「福光粄影」來呈現，透過粄的圓滿展現客家文化的溫柔與堅韌，同時也象徵客家人對生命、生活與家人的珍視。在廊道中，學著客語，感受客家文化的暖與甜。
這也是我非常喜歡的燈飾作品「繁花似錦」，花朵的開闔彷彿賦予了生命力一般！
花朵在土地上深根堅韌綻放，不但是生命的象徵，更是文化與情感交緻的風景，如同族群的情感與時代脈動交錯流動。
看到「鳳祥瑞彩」的燈光變化，好像在看一場秀，連小朋友都很著迷！
以「龍頸溪」為生命的起點，以「羽」為守護的象徵，形構出一種自然與文化交織、生與光共生的結合。
連藍染藝文之美都呈現在燈區！太美了！此燈飾作品「藍染織韻」展現客家工藝的質樸之美，以水為媒介，傳達文化的流動、包容與持續性，透過共鳴感知，喚起人們對土地、工藝與永續價值的關注。
2026屏東燈節「客家燈區」的驚喜感是一層接著一層！不僅帶入了很濃厚的客家元素之外，又有現代感，每一件燈飾作品都能引起共鳴和討論，從這條蘊藏記憶的溪流「龍頸溪」出發，「溪流孕育、耀動客家」串聯12座花燈，如星河般閃耀，也透過燈節讓客家文化閃閃發亮，展現多彩的客家美學，也是今年新年喜慶最美的光景。
【2026屏東燈節｜內埔客家燈區】
活動期間：2026 / 1 / 23（五）－ 3 / 8（日）
亮燈時間：每日 17：30－22：00
燈區地點：屏東內埔龍頸溪畔公園（GOOGLE導航建議設定內埔天后宮或龍頸溪溪畔公園）
主燈燈光秀：平日每小時，假日每30分鐘
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數