沖繩必去還是過譽？萬座毛真實體驗！陰天拍出電影感大片教學，別再只會拍遊客照！那個風大到懷疑人生，這100日圓入場費到底值不值？🐘🌊

說真的，來沖繩如果不去萬座毛，就像去吃牛肉麵不加酸菜一樣，好像少了點靈魂，但去了又覺得「蛤？就這樣？」這種矛盾的心情我懂，完全懂

這幾張照片是我在一個天氣陰陰的日子拍的，沒了濾鏡般的暴力藍天，萬座毛反而多了一種蒼涼、壯闊的電影感，甚至還帶點讓人想要大叫的衝動

今天不講那些硬邦邦的歷史課，我們來聊聊實際走一遭的真實感受，還有那個風，那個大到會把你頭髮吹成瘋婆子的風🌬️





沖繩風的震撼教育

車子一停好，剛踏出車門，你就會立刻收到大自然的見面禮

這裡的風不是那種輕撫臉龐的溫柔系，而是直接要把你的帽子掀飛、裙子掀起來的狂野派。如果不綁頭髮，你的每一張自拍都會變成「貞子出巡」

雖然那天雲層有點厚，太陽躲在後面偷懶，但站在懸崖邊，看著那一片廣闊到不行的東海，心情真的會瞬間被打開

你知道嗎？這裡的名字由來其實很直白，以前琉球國王說這裡「能容納萬人坐下（萬座）的草原（毛）」

聽起來很浮誇，但當你看到那片平坦的草地，再配上旁邊隨風狂舞的芒草，真的會覺得就算來一萬個人野餐好像也塞得下

那些芒草在鏡頭前晃啊晃的，像是在跟海浪打拍子，有一種說不出的療癒感🌾





那隻大象與海的愛恨情仇

沿著步道走，重頭戲當然就是那隻「大象」了

不管看了多少次網路上的照片，親眼見到這座高約20公尺的珊瑚礁懸崖時，還是會忍不住「哇」一聲

它那個長長的鼻子垂進海裡，像是在狂吸海水解渴一樣，超級生動

這時候你得發揮一點想像力，想像這幾萬年來海浪是怎麼像個雕刻家一樣，日以繼夜地在那邊敲敲打打，才把這塊石頭鑿成這個形狀

大自然真的很有耐心，如果是我們人類，大概敲個兩天就想放棄去喝珍珠奶茶了🐘

雖然那天沒有藍天白雲當背景，但海水的顏色依然很有層次

沖繩的海就是有一種魔力，明明是陰天，海水還是能透出一種深邃的寶石藍，靠近岸邊的地方又會轉變成帶點乳白色的綠松石色，那是浪花撞擊岩石後留下的氣泡，像是在海面上打翻了牛奶

海浪拍打在岩石上的聲音超級立體，轟隆隆的，聽久了居然有一種白噪音的效果，讓人很想就在草地上躺平睡午覺（如果風不要那麼大的話）





對岸的白色巨塔

鏡頭往右邊拉，你會看到海灣對面有一棟白色的建築物，那是全日空萬座海濱洲際酒店

在這種大自然的鬼斧神工面前，那棟現代建築反而像是一個精緻的模型玩具，孤零零地立在海岬上

這種「大自然 vs 人造物」的對比其實滿有趣的，就像是你在一盤生猛海鮮大餐旁邊放了一塊精緻的小蛋糕

如果鏡頭夠長，你甚至可以看到飯店沙灘上小如螞蟻的人影

這種遼闊的視野會讓人產生一種奇妙的抽離感，好像生活中的那些鳥事、工作上的煩惱，在這個巨大的海灣面前都變得跟那粒沙一樣渺小🏖️





拍照的生存指南

在萬座毛拍照是一場戰爭

你的敵人是風，盟友是快門速度

想要在這裡拍出那種「歲月靜好、長髮飄逸」的網美照，基本上是高難度挑戰

我建議大家不如放棄抵抗，就讓風吹吧！拍一些頭髮亂飛、表情崩壞的照片，反而更有臨場感，以後看照片時會更有記憶點：「喔！那天風真的大到靠北！」

而且因為是陰天，光線反而比較柔和，不會有那種大太陽下臉上黑一塊白一塊的陰影，拍人像其實意外地合適

記得要把那片隨風搖曳的芒草當作前景，這樣照片才會有層次感，不會只是一張平面的風景明信片📸

旅行的意義不只是打卡

很多人來這裡大概停留不到20分鐘，拍完大象、上個廁所就閃人去吃阿古豬了

但如果你願意多花個10分鐘，不要急著走，找個欄杆邊的位置站著，單純地發呆

看著那些海浪一波又一波地撞上來，碎掉，退去，再來一次

你會發現這種單調的重複性動作，竟然有一種讓大腦關機的魔力

現代人太忙了，腦袋無時無刻都在轉，能有一個地方強迫你只能聽風聲和海聲，其實是一種很奢侈的享受。

萬座毛或許不是沖繩最好玩的地方，它沒有水族館的夢幻，也沒有美國村的熱鬧，但它有一種很純粹的「原始感」

即便有了遊客中心，那股來自海洋的野性還是壓不住

特別是天氣不好的時候，那種灰藍色的色調，更顯得這座斷崖孤傲得很有個性

下次來沖繩，別只是為了打卡而來，試著把這裡當作一個「放空站」，讓強風把你腦袋裡的雜訊通通吹走

🌟 萬座毛懶人包 (Manzamo Tips)

門票