2026-02-14 13:19 冠婷生活趣
龍蝦海陸套餐、過年限定內用年菜超澎湃，台南過年聚餐推薦，附最新菜單
台南親子友善餐廳推薦_敝姓鍋台南海安店，台南過年聚餐推薦，1199元龍蝦海陸雙人套餐、過年期間限定內用年菜鍋物套餐超澎湃！自帶兒童閱讀遊戲區根本爸媽救星，珍珠奶茶霜淇淋吃到飽，附敝姓鍋台南海安店最新菜單
文章目錄
- 關於敝姓鍋台南海安店
- 敝姓鍋台南海安店在哪裡
- 敝姓鍋台南海安店環境與餐點特色
- 寬敞舒適用餐空間
- 兒童閱讀遊戲區
- 敝姓鍋台南海安店交通與停車資訊
- 敝姓鍋台南海安店交通指引
- 敝姓鍋台南海安店環境開箱
- 敝姓鍋台南海安店接待區
- 敝姓鍋台南海安店兒童閱讀遊戲區
- 敝姓鍋台南海安店自助區
- 敝姓鍋台南海安店用餐區
- 敝姓鍋台南海安店餐點內容
- 敝姓鍋台南海安店內用年菜 搶先預購價 1480元
- 豪華龍蝦海鮮拼盤
- 麻辣牛奶鍋 +70元
- 龍蝦海陸雙人套餐 1199元
- 火鍋湯底
- 火鍋菜盤
- 火鍋主餐海鮮盤
- 火鍋主餐肉盤
- 火鍋附餐
- 消費資訊
- 敝姓鍋台南海安店評價好嗎
- 敝姓鍋台南海安店常見問題懶人包
- 敝姓鍋海安店在哪裡？好停車嗎？
- 需要預約嗎？如何訂位？
- 自助吧有哪些東西是吃到飽的？
- 適合帶小孩去嗎？有兒童椅嗎？
- 敝姓鍋台南海安店最新菜單
- 台南親子友善餐廳推薦相關資訊
- 品牌資訊
關於敝姓鍋台南海安店
「台南親子友善餐廳推薦、台南過年聚餐推薦」
敝姓鍋台南海安店在哪裡
敝姓鍋台南海安店位於台南市北區海安路三段930號，近台南花園夜市，周邊好停車。
敝姓鍋台南海安店環境與餐點特色
寬敞舒適用餐空間
挑高的空間設計搭配明亮的採光，座位寬敞不擁擠，用餐體驗非常舒適，完全沒有傳統火鍋店的油膩感。
兒童閱讀遊戲區
店家貼心規劃了一區專屬兒童空間，提供兒童讀物與玩具。
敝姓鍋台南海安店交通與停車資訊
大眾運輸：台南市公車70右路，在文元里站下車，下車後走路2分鐘。
機車：海安路三段兩側皆劃有公有機車收費停車格。
汽車：文元國小地下停車場，走路10分鐘。
敝姓鍋台南海安店交通指引
聚餐最怕找車位？選擇敝姓鍋台南海安店聚餐完全免煩惱，開車可停放在走路10分鐘內的文元國小地下停車場。
敝姓鍋台南海安店環境開箱
敝姓鍋台南海安店接待區
過年過節找聚餐，最怕長輩嫌座位擠、小孩坐不住滿場跑。
不只湯頭好喝，更是台南少見有規劃兒童閱讀遊戲區的親子友善火鍋店，加上免費無限量供應的自助吧，肯定是今年過年聚餐的推薦餐廳之一。
敝姓鍋台南海安店兒童閱讀遊戲區
敝姓鍋台南海安店附設兒童閱讀遊戲區，小朋友吃飽可以到這邊玩，還有吸引小朋友注意力的送餐機器人，讓爸媽終於能好好吃頓飯。
獨立的安全遊戲空間與童書，有鋪設了安全地墊，可以放心地讓小朋友在這放電，爸媽終於可以解放雙手，優雅地涮肉吃火鍋。
敝姓鍋台南海安店自助區
自助吧台維持得非常整潔，醬料區、飲料區井然有序。
免費供應無限暢飲的飲料區，有：醇奶茶、日式煎茶、冬瓜檸檬漾。
飯後自己擠霜淇淋。
加上Q彈的珍珠。
再加上一杯現磨咖啡機的熱咖啡，完美收尾。
敝姓鍋台南海安店用餐區
走到敝姓鍋台南海安店的用餐區，最吸睛的就是敝姓鍋經典的百家姓牆。
挑高明亮的設計，桌距寬敞不擁擠，放兒童餐椅或推車都毫無壓力，規劃適合一人用餐、兩人用餐、四人用餐、六人用餐的座位。
I人專屬用餐區。
六人桌。
兩人桌。
敝姓鍋台南海安店餐點內容
敝姓鍋台南海安店內用年菜 搶先預購價 1480元
專為過年打造的升級版火鍋套餐內容，食材等級明顯提升。
敝姓鍋台南海安店內用年菜內容有：
龍蝦一隻、帝王蟹腳、生食級干貝5顆、白蝦10隻、草蝦3隻、鱸魚、透抽、精選小肥牛150克、經典梅花豬150g、火鍋菜盤2份。
豪華龍蝦海鮮拼盤
龍蝦一隻、帝王蟹腳、生食級干貝5顆、白蝦10隻、草蝦3隻、鱸魚、透抽。
帝王蟹腳
白蝦10隻、草蝦3隻
入口瞬間，豐富的油脂在舌尖溫柔化開，散發出濃郁的肉香，肉質軟嫩到幾乎不需要用力咀嚼。
國寶梅花豬
拒絕廉價火鍋料的澎湃菜盤！
敝姓鍋海安店的菜盤一端上桌，視覺上就給人一種乾淨、新鮮的豐盛感，五顏六色的搭配，光看就覺得健康又開胃。
麻辣牛奶鍋 +70元
龍蝦海陸雙人套餐 1199元
龍蝦海陸雙人套餐內容有：
龍蝦一隻、鯛魚片、精選小肥牛、國寶梅花豬、火鍋菜盤兩份、附餐兩份、湯底兩種。
火鍋湯底
起司牛奶湯 +70元
超人氣火鍋湯底！
會直接附上一整瓶的高大鮮乳，湯頭越煮越濃郁，煮海鮮、涮豬肉片超級搭。
川味麻辣鍋 +50元
麻辣湯底有附滷製道很入味的軟嫩豆腐、滑嫩鴨血。
火鍋菜盤
升級起司牛奶鍋的火鍋菜盤會附上兩片起司。
如果今天是無肉不歡的肉肉愛好者，或是小朋友不愛吃菜，可以直接把菜盤換成梅花豬或培根牛，滿滿的肉片讓爽度直接翻倍，這種客製化的彈性真的太加分了。
火鍋主餐海鮮盤
龍蝦鯛魚拼盤
龍蝦非常新鮮，下鍋煮熟後呈現艷麗的橘紅色，用工具輕輕一剝就能將蝦肉完整取出。
蝦肉肉質緊實彈牙，咀嚼時可以在齒頰間感受到滿滿的海洋鮮甜，完全沒有冷凍的粉感。
火鍋主餐肉盤
經典梅花豬
放入煮過龍蝦的鮮甜湯底裡煮熟，吸附海鮮精華，海陸雙重享受超過癮。
精選小肥牛
火鍋附餐
滷肉飯 +15元
吃火鍋配白飯太無聊？
熟客推薦加價升級這碗被推爆的滷肉飯，肥肉的部分一入口就化開，滿滿的膠質會讓嘴唇微微黏在一起，油亮誘人卻完全不膩口。
科學麵 +5元
身為專業火鍋控，附餐怎麼可以少了科學麵這個吸湯神器，彎曲的麵體結構，天生就是為了掛住湯汁而生。
消費資訊
用餐日期：2026/02
低消：120公分以上共鍋費180元，單點食材可抵。
用餐酌收10%清潔服務費。
用餐時間90分鐘。
付款方式：現金。
敝姓鍋台南海安店評價好嗎
高CP值、回訪率很高的人氣火鍋店。
手工熬煮湯底非常有記憶點，尤其是附上一整瓶高大鮮乳的起司牛奶鍋。
敝姓鍋台南海安店常見問題懶人包
敝姓鍋海安店在哪裡？好停車嗎？
位置：台南市北區海安路三段930號。
汽車： 直接停在文元國小地下停車場，車位多而且就在敝姓鍋海安店附近。
機車： 海安路三段兩側有機車停車格。
需要預約嗎？如何訂位？
建議預約：尤其假日、晚餐時段人潮較多，建議提前訂位以免久候。
訂位方式：可透過電話預約。
自助吧有哪些東西是吃到飽的？
飲品無限喝：包含各類冷飲以及現磨咖啡機。
甜點無限吃：提供現擠霜淇淋機，最棒的是旁邊有Q彈珍珠任你加，想吃多少珍珠奶茶聖代都可以自己 DIY。
適合帶小孩去嗎？有兒童椅嗎？
超級適合！店內設有專屬兒童閱讀遊戲區，提供兒童讀物與玩具，讓小朋友吃飽後有地方放風，大人可以安心吃飯，現場亦備有兒童座椅與兒童餐具。
敝姓鍋台南海安店最新菜單
台南親子友善餐廳推薦_敝姓鍋台南海安店最新菜單，來源：敝姓鍋FB粉絲頁，2026/02
台南親子友善餐廳推薦相關資訊
店家名稱：敝姓鍋 - 台南海安店-台南北區熱門鍋物|特色火鍋|必吃火鍋|平價火鍋|人氣鍋物|火鍋推薦|火鍋首選|家庭/公司生日聚餐
- 營業狀態： 營業中
- 店家地址：704台灣臺南市北區海安路三段930號 地圖
- 4.9/5 ( 2,539人 )
- 店家電話： 06 251 1283
- 營業時間：
- 星期一: 17:00 – 21:30
- 星期二: 17:00 – 21:30
- 星期三: 17:00 – 21:30
- 星期四: 17:00 – 21:00
- 星期五: 11:00 – 14:30, 17:00 – 22:00
- 星期六: 11:00 – 14:30, 17:00 – 22:00
- 星期日: 11:00 – 14:30, 17:00 – 22:00
- 官網
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
品牌資訊
_點擊橘字進入傳送門
_追蹤我們的instagram，獲得更多即時美食旅遊資訊
