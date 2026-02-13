台北最美療癒系早午餐！微兜永康店全新改裝開箱 ✨ 爆漿雲朵瓦帕 x 正念飲食體驗，這不只是吃飯，是幫靈魂充電的儀式感！feat. Soul Barn 靈魂聚落 🥞🌿

你有多久沒有好好吃一頓飯了？我是說真的「吃」

不是一邊滑手機回訊息，也不是腦袋裡想著下一場會議，而是單純地感受食物在嘴裡的溫度、質地，還有那些層次豐富的味道？🤔

在這個快得讓人窒息的城市裡，我們好像都忘了怎麼呼吸

每天像個陀螺轉啊轉的，心裡頭那個名為「焦慮」的怪獸越養越大隻

這幾天路過永康街，發現那個熟悉的轉角變了

以前那個熱鬧的petit doux 微兜，經過全新改裝後，變成了一個純白色的溫柔擁抱

說真的，光是站在門口看著那幾朵搖曳的黃色水仙花，我原本緊繃的肩膀就不自覺鬆了下來

這次我還幸運地趕上了他們與Soul Barn 靈魂聚落合作的限定體驗，在這麼舒服的空間裡體驗正念飲食，真的讓我重新找回了「吃飯」的儀式感

（雖然活動是限定的，但這份「慢下來」的精神，其實就藏在他們的每一道新菜色裡喔！）

一推開門，那種氛圍的轉換真的很神奇，就像是瞬間把城市的喧囂按了靜音鍵

這裡沒有那種催促你「快點吃完讓位」的壓迫感，取而代之的是奢侈的、大量的留白

視線所及是溫潤的木質色調，還有那些長得像雲朵一樣的圓弧形沙發，光是用看的就覺得療癒

當你整個人陷進去時，那種軟乎乎的包覆感，好像隨時準備好接住你疲憊的靈魂😌

在這個充滿安全感的角落坐下來，你會覺得自己像是一顆被溫柔包裹的種子，原本乾枯的心，準備在這裡慢慢發芽🌱

帶著這樣鬆弛的心情，這次我試了他們的全新菜單，與其說是吃飯，不如說是一場喚醒味蕾與身心的感官旅行





西西里風炸蔬菜 —— 把地中海的陽光炸進嘴裡，酥脆得像秋天的落葉 🍂

老實說，我對炸蔬菜通常既期待又怕受傷害，畢竟誰想吃一嘴油呢？

但這個真的讓我驚艷！

這道西西里風炸蔬菜的麵衣薄得像蟬翼一樣，咬下去那個「咔嚓」聲，清脆得像是踩在乾燥的落葉上，聽覺上就先贏了一半

裡面的櫛瓜和茄子還保有滿滿的水分，熱呼呼的汁液在嘴裡迸開，完全鎖住了蔬菜原本的鮮甜

重點是旁邊那個淺綠色的特製沾醬，帶點清新的羅勒香草氣息，質地滑順濃郁，沾一點點就把炸物的層次拉高了好幾個檔次

吃起來完全沒有負擔感，反而有一種地中海陽光灑在臉上的清爽，好像瞬間移動到了義大利南部的小島上度假🏖️

在那一口的瞬間，台北濕冷的空氣好像都不見了，取而代之的是溫暖的海風。

原來真正的放鬆不一定要買機票出國，有時候只需要一口對的味道，就能讓緊繃的靈魂獲得釋放。

在這棟純白建築裡，我用味蕾完成了一場最奢侈的微旅行。





蘇維儂海鮮義大利麵 —— 微醺白酒與海浪的華爾滋，每一口都是大海的擁抱 🌊

這盤麵一上桌，那個香氣真的太犯規了！

白蘇維儂酒（Sauvignon Blanc）揮發後留下的那種特有果酸香氣，混著海鮮的鮮甜直衝腦門

最畫龍點睛的是上面那一小撮鮭魚卵，晶瑩剔透的像是寶石

把它拌進麵裡，每一口都能感受到魚卵在齒間爆開的鮮味，跟吸滿了白酒醬汁的彈牙麵條在舌尖上跳華爾滋

你會發現，原來「專心吃飯」這件事本身就是一種享受，你不需要滑手機配飯，因為這盤麵裡的細節夠你忙的了！

那個醬汁收得剛剛好，扒附在每一根麵條上，濃郁卻不膩口，每一口都是對味蕾的極致挑逗😋

閉上眼睛，讓那股鮮味在口腔裡多停留一秒，你彷彿能聽見海浪拍打岸邊的聲音

那來自大海的寬闊氣息，溫柔地把城市裡狹窄的壓迫感都沖刷乾淨了

原來真正的休息不一定要躺著，有時候只需要一口對的味道，就能讓緊繃的肩膀不自覺地垂下來，找回久違的鬆弛感





美顏花蘋果昔 —— 一場溫柔的味蕾沐浴，為接下來的甜點儀式做準備 🍎

吃完重口味的主餐，來一杯【美顏花蘋果昔】剛剛好

這杯果昔打得非常細緻，蘋果的果膠與纖維帶來綿密口感，自然的酸甜像是一陣微風，把嘴裡殘留的海鮮味輕輕吹散

它不只是一杯飲料，更像是一個「過場」的儀式

喝下去的時候，感覺整個人都變得輕盈了起來，好像體內的那些煩躁都被洗刷乾淨了，讓你的味覺歸零，準備好迎接接下來的重頭戲🍹

鐵觀音珍奶雲朵瓦帕 —— 這十年賣出50萬份的傳奇，是獻給靈魂的熱擁抱 🥞

傳說中的主角登場了——那個十年賣出50萬份的奇蹟

【鐵觀音珍奶雲朵瓦帕】

如果你沒吃過微兜的瓦帕，那你真的錯過了人生中一個美好的時刻

這不是那種普通的鬆餅，它是「雲朵」

剛上桌的時候它蓬鬆得像個舒芙蕾，還熱騰騰地冒著氣

光是用刀叉感受那個軟綿綿的觸感，就覺得好安心

真的只能說切開的那一瞬間真的太療癒了！裡面的麻糬內餡和珍珠像熔岩一樣流出來

那種毫無阻力的溫柔，像極了週末早晨賴在被窩裡的感覺

當熱熱的內餡配上蓬鬆的蛋糕體入口，那種「被溫柔接住」的口感，會讓你的嘴角不自覺上揚

世界上真的有一種食物，吃下去是可以讓心變得柔軟的

這時候請把手機放下（雖然很想拍限動📸）

閉上眼睛，深吸一口氣，聞聞那股濃郁的鐵觀音炭焙茶香

放進嘴裡，先是蛋糕體的綿密，再來是麻糬的溫熱軟糯，最後是珍珠Q彈的嚼勁

熱熱的內餡配上頂端冰涼的鮮奶油，這種冰火五重天的口感，真的會讓人感動到想哭

這不只是一道甜點，它是一個擁抱，告訴你

「辛苦了，你值得這份甜美。」❤️

這就是我想跟你們分享的「正念飲食」

在微兜這次的體驗裡，我不僅僅是在填飽肚子，更像是在進行一場與食物的對話

以前我們總覺得吃飯是為了活下去，是為了趕下一場約會，是為了生存

但Soul Barn 靈魂聚落帶來的概念提醒了我們：吃飯，其實是為了找回生活的節奏

店裡的角落放著一本留言本，上面寫滿了陌生人的心情故事

有人寫著：「放慢步調，充電完畢」，也有人畫下了可愛的插圖

我也忍不住拿起筆，寫下自己此刻的感受

這種人與人之間隱形的連結，讓這個空間多了一份溫度

原來，我們都不孤單，我們都在這座城市裡努力生活，也都在這裡找到了片刻的寧靜📖

生活有時候真的挺難的，充滿了各種不可控的變數和壓力

我們沒辦法控制外面會不會下雨，但我們可以控制自己要不要帶傘，或者乾脆在雨中跳舞

而來到微兜 petit doux 永康店，就像是給自己撐了一把溫柔的傘☂️

如果你覺得累了，覺得心裡空空的，不妨給自己留個兩個小時的空檔

不用約一大群人，甚至可以自己來

點一份瓦帕，慢慢地切，慢慢地嚼，感受食物原本的味道，感受自己當下的呼吸

你會發現，原來快樂可以這麼簡單，原來「好好吃飯」就是最棒的自我療癒

下次經過永康街，別只是匆匆路過

走進這棟白色的建築，給自己一個擁抱吧









Facebook｜Instagram｜LINE 官方帳號

Inline 線上訂位系統｜官方網站

地址｜台北市大安區信義路二段198巷7-3號1樓（捷運東門站5號出口步行約2分鐘）

電話｜(02) 2395-1336

營業時間

週一至週五｜11:00 - 23:00

週六至週日｜10:00 - 23:00