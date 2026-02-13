2026-02-13 19:25 冠婷生活趣
熟客推薦菜單全攻略！必點350元大份量芋頭小卷米粉、功夫菜芋泥貢鴨，新營美食餐廳推薦，附最新菜單
台南新營聚餐好停車推薦_華味香景觀宴會餐廳，新營美食餐廳推薦，熟客推薦菜單全攻略！80年老店變身歐式花園，親子放電、寵物友善的聚餐首選，推薦必點350元大份量芋頭小卷米粉、功夫菜芋泥貢鴨，好停車、適合聚餐，附華味香景觀宴會餐廳最新菜單，新營親子友善餐廳、新營寵物友善餐廳、新營午餐晚餐推薦
文章目錄
- 關於華味香景觀宴會餐廳
- 華味香景觀宴會餐廳在哪裡
- 華味香景觀宴會餐廳環境與餐點特色
- 歐式庭園景觀
- 宴會廳規格用餐空間
- 與創意結合的全鴨料理
- 華味香景觀宴會餐廳交通與停車資訊
- 華味香景觀宴會餐廳交通指引
- 華味香景觀宴會餐廳環境開箱
- 華味香景觀宴會餐廳親子寵物友善戶外草坪遊樂區
- 華味香景觀宴會餐廳用餐空間
- 華味香景觀宴會餐廳伴手禮選購區
- 華味香景觀宴會餐廳餐點分享
- 芋頭小卷米粉湯 四人份 350元
- 鴨滷飯 65元
- 芋泥貢鴨 600元
- 五味冰卷 200元
- 樹子炒水蓮 150元
- 古早味紅茶 一壺 180元
- 消費資訊
- 華味香景觀宴會餐廳評價
- 華味香景觀宴會餐廳最新菜單
- 台南新營聚餐好停車推薦相關資訊
- 品牌資訊
關於華味香景觀宴會餐廳
「台南新營聚餐好停車推薦、新營美食餐廳推薦」
「新營親子友善餐廳、新營寵物友善餐廳、新營午餐晚餐推薦」
華味香景觀宴會餐廳在哪裡
華味香景觀宴會餐廳位於台南市新營區長榮路二段1020號，餐廳距離國道一號新營交流道 非常近，下交流道後開車僅需3~5分鐘，即可抵達。
華味香景觀宴會餐廳環境與餐點特色
歐式庭園景觀
擁有大片綠地與造景花園的華味香景觀宴會餐廳，戶外有落羽松、草皮與景觀步道，非常適合用餐前後散步拍照。
宴會廳規格用餐空間
挑高寬敞、大面落地窗採光良好，桌型主要以圓桌為主，非常適合家庭聚餐、壽宴、婚宴或商務宴客。
不僅保留了道地的老滋味，最棒的是這裡有超大免費停車場、超寬敞的用餐空間，而且是親子友善兼寵物友善餐廳。
與創意結合的全鴨料理
僅保留了老店的古早味，還開發了許多適合大桌分享的宴席鴨肉大菜。
除了全鴨料理，也有一般熱炒、海鮮與精緻港點，滿足不同年齡層的口味。
華味香景觀宴會餐廳交通與停車資訊
大眾運輸：台南市公車，到營新醫院站下車，走路8分鐘可抵達。
機車：華味香景觀宴會餐廳附設免費停車場。
汽車：華味香景觀宴會餐廳附設免費停車場。
華味香景觀宴會餐廳交通指引
對於南下或北上的旅客來說，華味香景觀宴會餐廳是不需要繞進新營市區塞車的絕佳中途補給站。
在國道一號新營交流道下來約3~5分鐘車程的地方，完全不用開進容易塞車的新營市區，對於外地遊客或是開車族來說超級友善。
附設超大免費停車場，聚餐零壓力！
位於長榮路二段大馬路旁的華味香景觀宴會餐廳，餐廳擁有腹地廣大的專屬免費平面停車場。
遊覽車、休旅車都可以輕鬆停放，完全不用擔心帶著一家老小還要繞圈圈找車位，一下車就可以走進餐廳用餐。
華味香景觀宴會餐廳親子寵物友善戶外草坪遊樂區
不管是帶長輩來吃手路菜，還是帶小孩、毛孩來放風都超級適合。
華味香景觀宴會餐廳用餐空間
餐廳內部挑高明亮，大片落地窗引進自然光，用餐氣氛非常放鬆。
家庭與情侶的溫馨用餐區，適合情侶約會、閨蜜下午茶或是一家三口的小家庭，搭配窗外的花園綠意，即使是吃傳統鴨肉飯，也能有美景佐餐的聚餐儀式感。
餐廳設置了多張10人座大圓桌，不管是三代同堂的家族聚會、過年圍爐，還是公司部門聚餐，大家都能圍坐在一起分享芋泥貢鴨、小卷米粉等大菜。
華味香景觀宴會餐廳伴手禮選購區
既然都來到了新營這家80年老店，除了現場吃，買回家也是延續美味的重要環節。
特別是獲得了114年度台灣百大伴手禮獎的鴨油禮盒。
不同於一般豬油，鴨油的發煙點高、香氣濃郁卻不膩口，富含不飽和脂肪酸，金黃透亮的鴨油，不管是拿來拌青菜、拌飯，或是煎蛋，美味直接升級。
如果回家會想念這裡的麵香，這盒陽光鴨麵直接掃兩盒回家。
麵條經過陽光曝曬，口感Q彈帶勁，配上店家特製的醬料，在家花個5分鐘，就可以還原餐廳級的美味。
華味香景觀宴會餐廳不只是餐廳，更是一個推廣台南新營鴨肉文化的據點，離開前絕對不能錯過品項豐富的伴手禮區。
80年的經典靈魂，很多熟客都會專程來買這個！
華味香起家的鴨肉羹也有推出冷凍料理包，那種帶有鑊氣、酸甜適中的南部口味，加上鮮嫩的鴨肉片，買幾包冰在冷凍庫，半夜肚子餓熱一下，就是最奢華的宵夜。
華味香景觀宴會餐廳餐點分享
走進華味香景觀宴會餐廳，當然要吃鴨！
但除了鴨肉，這裡的海鮮料理也是很讓人驚艷。
這餐點了：
芋頭小卷米粉湯 四人份
鴨滷飯
樹子炒水蓮
芋泥貢鴨
五味冰卷
古早味紅茶 一壺
芋頭小卷米粉湯 四人份 350元
這道絕對是今天的CP值冠軍！
一大鍋端上來時我們都嚇到了，這樣滿滿一鍋竟然只要350元。
主角小卷給得毫不手軟，每一口都吃得到 Q 彈的新鮮海味；吸飽了湯汁綿密鬆軟的芋頭，這鍋大概4~5個人分食都沒問題。
米粉是那種會吸湯的粗米粉，滑順好入口。
湯頭完美融合了海鮮的鮮甜與芋頭的香氣，冬天喝上一碗，暖心又暖胃。
鴨滷飯 65元
不同於一般的豬肉滷肉飯，這裡用的是切丁的帶皮鴨肉，將鴨油淋在熱騰騰的白飯上，鹹香夠味卻不油膩，是會讓人忍不住扒完一整碗的狠角色。
芋泥貢鴨 600元
芋頭控請原地尖叫！
這道是經典的功夫菜。 將綿密的芋泥填入鴨肉中油炸，外皮炸得金黃酥脆，包裹著緊密結合的鴨肉與芋泥。
一口咬下，先是鴨皮的酥香，接著是鴨肉的嫩，最後在嘴裡化開的香甜芋泥，鹹甜交織的口感非常有層次，不愧是80年老店的鎮店之寶。
五味冰卷 200元
除了熱湯、手路菜，這道涼菜也非常推薦。
新鮮的小卷經過冰鎮處理，沾上店家特調的五味醬，酸甜平衡帶點微辣，很適合作為開場的前菜。
樹子炒水蓮 150元
大魚大肉之餘，也要來點青菜平衡一下。
加入了破布子提味，甘甜的滋味讓整盤菜更加清爽解膩，且保有清脆的口感。
古早味紅茶 一壺 180元
消費資訊
用餐日期：2026/01
付款方式：現金、信用卡
華味香景觀宴會餐廳評價
成功將傳統美食與現代用餐體驗結合。
如果想找一個 好停車、環境美、餐點好吃又平價的地方聚餐，這裡絕對是口袋名單之一。
平均一人幾百塊就能吃到辦桌等級的美味，下次到台南新營旅遊，千萬別錯過這家80年的老味道。
華味香景觀宴會餐廳最新菜單
台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳最新菜單，來源：華味香景觀宴會餐廳FB粉絲頁，2026/01
台南新營聚餐好停車推薦相關資訊
- 店家名稱：華味香景觀宴會餐廳
- 營業狀態： 營業中
- 店家地址：730台灣臺南市新營區長榮路二段1020號 地圖
- 4.0/5 ( 1,320人 )
- 店家電話： 06 656 9292
- 營業時間：
- 星期一: 11:00 – 20:00
- 星期二: 11:00 – 20:00
- 星期三: 11:00 – 20:00
- 星期四: 11:00 – 20:00
- 星期五: 11:00 – 20:00
- 星期六: 11:00 – 20:00
- 星期日: 11:00 – 20:00
- 官網
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
品牌資訊
