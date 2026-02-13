日本和歌山「御燈祭」千人奔騰聖火奇觀



和歌山神倉神社 御燈祭火龍 (照片提供 / 公益社團法人和歌山縣觀光連盟)





【旅遊經 廖晨光 / 和歌山報導】



走進和歌山千年火祭

新宮「御燈祭」的信仰旅程



二月上旬的紀伊半島，寒風凜冽，卻掩不住一股古老而熾熱的生命力。每年 2 月 6 日，日本紀伊半島南端的熊野地區，都會迎來一年中最震撼人心的夜晚。位於和歌山縣新宮市的「御燈祭」（お燈まつり）是日本最古老、且最具震撼力的火祭之一，擁有超過約 1400 年的歷史。為日本國家重要無形民俗文化財。這項祭典於 2016 年被登錄為是世界遺產「紀伊山地的靈場和參拜道」的一部分。對當地人而言，這不只是一場祭典，而是延續千年的信仰實踐；對旅人來說，則是一次深入理解熊野文化與自然信仰的難得機會。







和歌山神倉神社 御燈祭 (照片提供 / 公益社團法人和歌山縣觀光連盟)





「御燈祭」起源於日本古代對火的崇拜，被視為一種「火的洗禮」。在古老的泛靈信仰中，火具有「重生」與「淨化」的雙重意義。此祭典傳統上象徵著迎接新的一年，於每年二月初春舉行火祭，相傳為了透過神聖的火焰驅散冬日的陰邪與穢氣，並祈求新的一年五穀豐登、家庭平安。這場祭典最獨特之處在於其仍遵循嚴格的傳統：它是「男人的祭典」！至今仍維持「女人禁制」的古禮進行，祭典期間女性不得進入神倉山境內。這並非單純的性別隔閡，而是為了維持祭典原始的陽剛力量與宗教神聖性。因此，女性多會聚集在山下參道兩旁等候，迎接家人完成儀式平山下山。







「御燈祭」的重要開端「垢離取（こりとり）」淨身祈福儀式 ( 攝影 / 廖晨光 )





「御燈祭」並非單一夜晚的活動，而是一整天逐步推進的神聖祈福過程，從上午的海濱淨身、午後的神社祈福參拜及城市巡行，到夜間神倉山巔火光奔流的最高潮，完整呈現信仰中「潔淨、奉納、更新」的精神循環。







「御燈祭」的重要開端「垢離取（こりとり）」淨身祈福儀式 ( 攝影 / 廖晨光 )



清晨冷冽海水與白衣身影 王子之濱的「垢離取」淨身儀式



祭典的儀式感，是從肉體的極致磨練開始的。在 2 月 6 日祭典當日上午，城市甦醒，參與夜間火祭的男性「上り子」便陸續前往新宮市著名海岸—王子之濱（王子ヶ浜）。在這片面向太平洋的海灘上，舉行的是「御燈祭」的重要開端「垢離取（こりとり）」淨身祈福儀式。







「御燈祭」的重要開端「垢離取（こりとり）」淨身祈福儀式 ( 攝影 / 廖晨光 )





「御燈祭」的重要開端「垢離取（こりとり）」淨身祈福儀式 ( 攝影 / 廖晨光 )





「御燈祭」的重要開端「垢離取（こりとり）」淨身祈福儀式 ( 攝影 / 廖晨光 )









「上り子」脫去厚重的冬衣，僅穿著祭典用的白衣或丁字褲參與祭典，毅然走入拍岸的太平洋海浪中，以海水潔淨身體與心靈，象徵洗去塵垢、回歸純淨，為迎接神火做好準備。在冷冽寒風裡浪聲拍岸、「上り子」無畏迎風的畫面，讓人直觀感受到信仰中「自然即神域」的世界觀— 山是神山，海亦是神海，人必須先與自然同調，方能承接神聖力量。對旅人而言，這是一個相對安靜、卻極具儀式感的觀賞時刻，也最能貼近御燈祭內在的精神核心。







「上り子」換上傳統白色祭裝，身著白衣、腰綁粗麻繩，腳穿白布草鞋 ( 攝影 / 廖晨光 )







「上り子」換上傳統白色祭裝，身著白衣、腰綁粗麻繩，腳穿白布草鞋 ( 攝影 / 廖晨光 )







白衣、麻繩與尚未點燃的火把 午後巡行新宮市



午後時分，「御燈祭」逐漸走入城市空間。來自各地「上り子」紛紛換上傳統白色祭裝，身著白色祭衣、腰綁粗麻繩，腳穿白布草鞋，手持尚未點火的五角形木製火把，虔誠恭敬寫上願望後，群集依序繞行新宮市街道，結隊參拜新宮市「阿須賀神社」、「熊野速玉大社」等神社。期間不少家庭三代同堂，老父親牽著年幼兒子的手，兩人都身著傳統白衣，在冬日的暖陽下漫步。







「上り子」換上傳統白色祭裝，身著白衣、腰綁粗麻繩，腳穿白布草鞋 ( 攝影 / 廖晨光 )





不少國際友人及遊客也專程參與體驗「御燈祭」活動 ( 攝影 / 廖晨光 )





祭典活動更不乏親子一起參與及文化傳承 ，迷你火把上也寫上可愛心願。 ( 攝影 / 廖晨光 )





「御燈祭」活動不僅新宮市當地民眾熱烈參與，更多來自外地友人報名參與。 ( 攝影 / 廖晨光 )





這段行程被稱為「練行（ねりぎょう／練り込み）」，不只是移動路線，更是一條象徵信仰連結的道路。行進途中，「上り子」們相互敲擊尚未點火的火把，齊聲呼喊「拜託了！」，彼此鼓舞，也向神明祈願祭典平安順利。沿途居民與遊客靜靜駐足觀看，部分熱情店家並準備溫暖甘酒熱飲提供「上り子」飲用暖身。







「上り子」們依序前往新宮市內「阿須賀神社」參拜祈福。 ( 攝影 / 廖晨光 )





「上り子」們相互敲擊火把，齊聲呼喊「拜託了！」相互打氣彼此鼓舞。 ( 攝影 / 廖晨光 )





熱情店家準備溫暖甘酒熱飲提供「上り子」飲用暖身打氣。 ( 攝影 / 廖晨光 )





熱情店家準備溫暖甘酒熱飲提供「上り子」飲用暖身打氣。 ( 攝影 / 廖晨光 )

















「上り子」們依序前往新宮市內「阿須賀神社」參拜祈福。 ( 攝影 / 廖晨光 )













「上り子」們齊聚新宮市內世界遺產「熊野速玉大社」參拜祈福。 ( 攝影 / 廖晨光 )





夜色降臨，今年約1580位「上り子」攀登上538 階陡峭石階，齊聚神倉山之巔- 「神倉神社」點燃御神火後，於晚間8點準時開起神社大門，「上り子」手持熊熊燃燒的火把，自神倉山 538 階陡峭石階疾速奔下。石階狹窄且坡度陡峭，火光在黑暗中連綿成流，宛如火龍從山頂傾瀉而下。這一幕被形容為「山如火之瀑布、下行之龍」，也是地方歌謠《新宮節》中反覆吟唱的經典景象。火焰照亮夜空的瞬間，不只是視覺震撼，更是熊野信仰千年延續的具體呈現。







「上り子」們於「神倉神社」點燃御神火，自陡峭石階疾速奔下宛如火龍。 (照片提供 / 公益社團法人和歌山縣觀光連盟)







傳統文化並非陳列在博物館裡的古物，而是流動在這些人血液裡的生命力。( 攝影 / 廖晨光 )







「御燈祭」是熊野文化不可或缺的一部分，它體現了對自然的敬畏與對神靈的謙卑。( 攝影 / 廖晨光 )

「御燈祭」之所以能獲得日本國家重要無形民俗文化財的地位，不僅在於其壯麗的視覺效果，更在於其背後嚴謹的文化傳承體系。在現代商業化的衝擊下，許多祭典早已變質為觀光表演，但和歌山縣新宮市的「御燈祭」始終堅持其傳統的禁忌與形式。它告訴我們，在瞬息萬變的現代社會中，有些古老的價值— 如對自然的敬畏、對家鄉的歸屬感、以及對傳統的堅持，依然能在火光的映照下，綻放出不滅的光芒。









【神倉神社_御燈祭】參考資訊請洽詢官方網站 ：

地址：和歌山縣新宮市神倉𝟷-𝟷𝟹-𝟾 日期：每年𝟸月𝟼日 時間：𝟷𝟿:𝟶𝟶～𝟸𝟷:𝟶𝟶 大眾交通：JR新宮站徒步約15~20分

更多資訊請參閱和歌山縣官方旅遊指南

https://tw.visitwakayama.jp/

或 https://www.facebook.com/wakayamatw