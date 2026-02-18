2026-02-18 18:00 女子漾／編輯王廷羽
誰最懂喝？盤點10款韓星來台同款手搖飲：張員瑛珍煮丹狂粉、CORTIS得正喝全糖！
近年「韓星來台喝的手搖」早已不只是行程花絮，而是直接掀起一波又一波的朝聖熱潮！從機場一現身、街頭被捕捉到人手一杯，到限動偷偷曝光的飲料特寫，只要是歐巴、女神同款，隔天立刻被粉絲喝到缺料！台灣手搖飲的魅力，連見過大風大浪的韓星都無法抵抗。本回編輯特別整理 10 款韓星來台必喝、私下狂點的手搖飲清單，不管是清爽系、濃郁奶茶派，還是無糖控最愛，跟著點就對了！
1. Rosé｜50 嵐 波霸紅茶拿鐵
韓國超夯女團 BLACKPINK 去年接連兩天在高雄世運開唱，在四位成員的 Solo 環節中，螢幕上還秀出 Rosé 上台前的小日常：一邊吃鳳梨酥、一邊喝 50 嵐，可愛到讓粉絲尖叫聲連連，其中最搶眼的當然是 Rosé 手上的 50嵐飲料：經典「波霸紅茶拿鐵」！使用錫蘭紅茶搭配鮮奶調配，再加入彈牙波霸，茶香奶香完美融合，每一口都是幸福感爆棚的滋味！演唱會一結束，門市瞬間湧進人潮搶喝「Rosé 指定款」，外送平台訂單也直接暴增，這股台味手搖熱潮，粉絲們根本喝到停不下來！
2. aespa Winter｜珍煮丹 黑糖珍珠鮮奶
aespa 成員 Winter 去年來台開唱，收工第一件事不是休息，而是直奔珍煮丹報到，狂喝招牌黑糖珍珠奶茶，愛到直接在個人 IG 打卡認證，粉絲瞬間跟風喝起來！這杯人氣王珍煮丹的「黑糖珍珠鮮奶」每日現做、寬達 0.85 公分的黑糖珍珠，顆顆 Q 彈有嚼勁，裹上濃厚黑糖香氣，再搭配嚴選小農鮮奶，奶香濃醇卻不膩，真的喝一次就入坑！
3. IVE 張員瑛｜珍煮丹 西瓜烏龍、老賴茶棧 冬瓜檸檬
2025 韓國 AAA 頒獎典禮周末首度落地高雄世運，盛大又圓滿落幕！長年擔任主持人的 IVE 成員張員瑛不只在舞台上魅力全開，她私下對台灣手搖的愛也讓粉絲超瘋狂。早在拼盤演唱會時，她就曾脫口說出「高雄很有名的西瓜烏龍」，直接讓 珍煮丹 一夕爆紅！而在 AAA 典禮上，張員瑛又現身喝台灣手搖，第一口就瞪大眼睛、表情超驚艷，原來是老賴茶棧的 「冬瓜檸檬」！而且她的那杯是 全糖多冰，粉絲們瞬間瘋狂留言：「她真的很愛水果系列！」、「她喝兩杯耶，天啊！」、「我昨天也喝到，感覺自己變公主了！」
4. 權恩妃｜CoCo 都可 珍珠奶茶
有「Waterbomb 性感女神」封號的權恩妃，前陣子來台為中華職棒富邦悍將《悍將中學主題日》賽後演唱會熱力開唱，私下行程也被粉絲狂關注，權恩妃更在社群大方曬出來台必喝清單，手拿「CoCo都可」珍奶甜笑自拍，瞬間掀起同款打卡潮！Q 彈珍珠＋香濃鮮奶紅茶的黃金組合，濃醇不膩、甜度剛剛好，難怪成為韓星來台指定款！
5. SOMI｜水巷茶弄 珍珠紅茶拿鐵＋粉粿
有「人間芭比」封號的 SOMI（全昭彌）受品牌邀請甜美來台，她自爆「每一餐都要配奶茶」！回到飯店後，SOMI 還和媽媽開直播邊聊天邊大嗑台灣手搖，喝一口立刻驚呼：「It’s good！」甜笑連發讓粉絲瞬間融化。其中那杯「黃杯身」的水巷茶弄更是被她寵上天，愛到當場翻菜單想確認自己喝的是哪一款。從直播畫面推測，很有可能是經典珍珠奶茶＋粉粿，或是膠原系列飲品，Q 彈口感完全打中她的心！
6. i-dle 宋雨琦｜一沐日 黃金蕎麥拿鐵＋雙粉
i-dle 的宋雨琦來台開演唱會時，親自推薦一杯飲料，讓粉絲又驚又喜，就是一沐日的「黃金蕎麥拿鐵＋雙粉 」！濃濃蕎麥香配上鮮奶，風味順口到一口接一口，再加上粉圓＋粉粿雙重配料，咬感豐富、層次滿分，絕對讓你喝到停不下來！更棒的是，這杯蕎麥茶屬於穀物茶，完全無咖啡因，怕睡不著也能放心喝，半夜想追偶像劇配一杯也超 OK～簡直是手搖控和少女心的雙重福音！
7. Super Junior 東海｜龜記 紅柚翡翠
韓國天團 SUPER JUNIOR 去年空降高雄，登上第 20 屆 KKBOX 風雲榜舞台掀起回憶殺，活動才剛落幕，成員東海就火速在 IG 曬出手搖飲「龜記」，還親口認證：「好好喝，這週回去還要再喝！」一句話直接讓 E.L.F 暴動，留言區全在跪求同款口味到底是什麼！沒多久，龜記小編也在 Threads 上解答，原來東海喝的是「蘋果紅萱三分糖微冰」和「紅柚翡翠三分糖微冰」！果香＋茶香層次超加分，三分糖微冰根本神比例。消息一公開，全台粉絲立刻手刀衝門市爆買同款，直接把這兩杯喝成東海認證爆紅款！
8. TXT 秀彬｜花茶大師 奶油茶拿鐵
「花茶大師 奶油茶拿鐵」就是 TOMORROW X TOGETHER 崔秀彬來台旅遊喝的那杯！粉絲看到立刻衝去店裡求答案，這款飲料厲害的地方在於，烘茶時就把奶油香氣完美融入茶葉，有人喝了說有點像在品嚐太妃糖，濃厚茶香搭配獨特奶油香，香甜又順口，完全是濃郁感和滑順感的雙重享受。崔秀彬簡直就是「懂喝代表」！
9. CORTIS｜得正 招牌珍珠奶茶
韓星團體 CORTIS 前陣子抵台參加金唱片，他們一到台灣就先開啟手搖打卡模式，直奔得正鎖定「招牌珍珠奶茶」作為必喝清單，甚至全員挑戰全糖全冰的超狂甜度，真的是年輕弟弟沒在怕甜啊！這杯 招牌珍珠奶茶 以得正標誌性的焙烏龍茶為茶底，茶香醇厚卻不搶奶香，配上 Q 彈有嚼勁的珍珠，口感層次滿分，是店內人氣王款。CORTIS 成員趙雨凡一抵台就帶著團員直奔公館商圈解鎖同款手搖，全員喝完立刻讚不絕口，粉絲看到也跟著暴動，紛紛喊：「金唱片前先來一杯同款！」
10. 2NE1 Dara｜春水堂 珍珠奶茶
南韓女子天團 2NE1 成員 Dara（Sandara Park）近年活躍於各大綜藝節目，以直率又大方的個性圈粉無數，私下生活也超愛分享！有次她無預警在社群放出一系列台灣旅遊照，從台北 101 到中正紀念堂，每一站都拍得超有戲，不只打卡地標，Dara 的行程也滿滿美食，從西門町逛街、麻辣鍋店嗑鍋，到當然不能錯過的珍珠奶茶！她還特地拍下手拿春水堂珍奶的照片，Q 彈珍珠＋濃醇茶香完全看得出來行家功力，只能說，Dara 真的是懂喝！
【本文為JUSKY街星授權提供】
最後亦可延伸閱讀：盤點 10 個韓星認證台灣美食：(G)I-DLE 50 嵐、BLACKPINK 湛露！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower