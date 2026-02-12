【沖繩開箱】閨蜜住宿首選！La'gent Hotel 走路就到國際通，Stephen Knoll 洗髮精免費用？房間美到不想退房的高CP值秘密基地！

這趟跟閨蜜的沖繩行，我們只有三個願望：不租車、不想走太遠、還有要把錢省下來吃石垣牛

當我們拖著行李箱，被那霸濕黏的海風吹得有點狼狽時，推開La'gent Hotel Okinawa Naha Kokusai-dori大門的那一刻，真的有一種「得救了」的感覺

這裡不像那種死氣沉沉的商務旅館，反而像是一個品味很好的朋友，把她在市中心的時髦公寓借給我們住幾晚✨





懂穿搭的房間——連掛衣服都變成一種展示

一進房，我的視線立刻被牆上的「開放式掛衣架」吸住

一般的飯店衣櫃總是有股散不去的悶味，而且深不見底讓人害怕

但這裡直接用俐落的黑色線條把收納變成展示區

我們把剛買的戰利品、明天要穿的洋裝掛上去，瞬間覺得自己像是在拍雜誌內頁

這種設計不只通風，看著也舒心

而且，這裡的空間感真的很友善

這對需要瘋狂整理藥妝戰利品的夜晚來說，簡直是情緒穩定的關鍵





被 Stephen Knoll 與深藍睡衣療癒的夜晚

浴室雖然是標準的日式尺寸，但細節強大到讓我不想出門

首先是備品

他們居然用Stephen Knoll New York！

平常有在逛日本藥妝的人都知道這牌子的含金量

在海邊吹了一整天風，頭髮通常會變得很悲劇，但用這個洗完，頭髮順到像剛做完護髮

吹乾後那個光澤感，真的會讓女生心情大好🛁

再來是睡衣。必須給那個深藍色的兩截式睡衣一個大大的讚👍

很多飯店只給那種綁帶浴袍，睡覺翻身很容易走光

但這裡是褲裝設計，材質軟涼親膚

洗完澡換上它，我們就這樣盤腿坐在床上吃布丁、敷臉，完全不用擔心儀態，這才是真正的放鬆啊





懶人的科技福音——躺在床上掌控一切

房間角落那個 沙發區，是我們這幾天的充電站

桌上那個象印（Zojirushi）的霧面熱水壺質感超好，泡杯熱茶窩在沙發上看電視，真的會有種不想回家的錯覺

說到電視，它有個功能超級適合社恐人——螢幕上直接顯示「洗衣機使用狀況」和「餐廳擁擠程度」

不用抱著髒衣服跑到洗衣間去排隊，也不用打電話問櫃台早餐人多不多

躺在床上按按遙控器就能知道現在是不是去洗衣服的好時機

這種把「懶」發揮到極致的貼心，我給滿分





剛剛好的距離——離熱鬧很近，離吵雜很遠

飯店雖然掛著「國際通」的名字，但其實位在松山區，走路去最熱鬧的主街大約 8 分鐘

這個距離很玄妙

住在國際通正中間其實很吵，全是觀光客的聲音

但這裡晚上安靜得像個防空洞

去屋台村喝完酒，散步走回來的路上剛好醒酒，順便消化一下肚子裡的烤肉

樓下就有便利商店，對面還有在地人才去的居酒屋，生活機能好到沒話說





在那霸找住宿，就像在沙灘找貝殼，選擇多但要找到對眼的很難。

La'gent 給我的感覺，是剛剛好的距離感與高品質的舒適

它不用妳花大錢，卻能給妳一種「我很懂生活」的質感

如果妳跟姐妹正打算來沖繩，想要住得漂亮、睡得舒服，又想把預算留給購物和美食，那這裡絕對是我們會想私藏的口袋名單👋