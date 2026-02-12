沖繩自由行不吃和牛，特地朝聖「大阪王將」🥟 傳說中的薄皮煎餃配黃金炒飯，這才是日本B級美食的天花板！😋 朋友從嫌棄到搶著吃，真實口感大公開，看完你絕對會想訂機票！✈️

這次來沖繩，朋友在那邊排什麼海景早午餐、什麼阿古豬火鍋的時候，我內心其實只有一個堅定不移的小目標

我要吃一次日本當地的「大阪王將」

朋友一臉黑人問號看著我：「來沖繩吃連鎖店？你是認真的嗎？」🤷‍♂️

我很認真，認真到像是在規劃求婚一樣

因為對我來說，體驗一個國家的文化，有時候不是在那些高級料亭，而是在這種充滿生活氣息的「B級美食」裡

於是，在沖繩那霸那個熱到柏油路都要冒煙的午後，我終於拖著朋友，推開了那扇印著紅字招牌的門





一進店裡，那個混雜著麻油香、煎台滋滋聲，還有店員宏亮招呼聲的空氣，瞬間讓我覺得「對！就是這個味！」

我們點了最經典的定食組合：煎餃、炒飯，還有一碗拉麵

餐點上桌的那一瞬間，我承認我內心的小宇宙爆發了💥

先說主角煎餃

你們看照片裡那個焦黃色澤，是不是很犯規？跟我們在台灣習慣的那種皮厚餡多、甚至有點像麵疙瘩的水餃完全不同

日本的餃子，皮薄得像是一層緊身衣，完美貼合著內餡

我迫不及待咬了一口——「卡滋」

天啊，那個底部的酥脆感真的是藝術品！就像是在吃剛出爐的薄餅一樣脆，但咬開後，裡面的肉汁和高麗菜的甜味直接在嘴裡炸開

那個蒜味雖然重，但在那一刻，它就是最迷人的香水

朋友原本還在那邊碎碎念說想吃牛排，結果吃了一口後，默默地把盤子往自己那邊拉了一點

喂，這不是說好不想吃的嗎？😂





碳水化合物的極致堆疊 —— 炒飯與拉麵的華麗配角 🍜🍚

接著是那盤炒飯

在日本，炒飯常常被當成配菜（這文化衝擊我到現在還是覺得很神奇），但這盤炒飯絕對有當主角的資格

它被塑形成一個完美的圓頂，每一粒米都像是有自己的社交距離一樣，粒粒分明，裹著金黃色的蛋液

挖一口送進嘴裡，那種「鑊氣」——也就是大火快炒後留下的焦香味，直接衝上鼻腔

它不是很油膩的那種，而是乾爽、鬆軟，越嚼越香

這讓我想起一句話：「簡單的事情重複做，就是專家」

能把最簡單的炒飯炒成這樣，這師傅絕對是個狠角色

還有那碗拉麵

雖然大阪王將主打的是餃子，但这碗看似配角的拉麵卻意外地稱職

清澈的鹽味湯頭，配上紅薑（Beni Shoga）的點綴，剛好平衡了煎餃和炒飯的油脂

吃一口重口味的餃子，再喝一口清爽的熱湯，這根本就是味蕾的三溫暖，舒爽到不行！♨️





這不只是一頓飯，這是一種「抵達」的感覺 🚩

坐在店裡，看著旁邊那桌穿著工作服的大叔大口吸麵，還有對面那對年輕情侶分食著一盤餃子，我突然有一種很深的感觸

我們旅行，往往都在追逐那些「必去」、「必吃」的網紅景點，深怕錯過什麼

但這頓飯，雖然只是連鎖店，雖然不是什麼驚天動地的頂級美味，但它滿足了我對「日本日常」的所有想像

它穩定、好吃，而且充滿了煙火氣

走出店外，沖繩的陽光依舊刺眼，但我心裡那個名為「期待」的空洞，已經被滿滿的碳水化合物和幸福感填滿了

朋友拍拍肚子，笑著對我說：「欸，其實你堅持要來是對的，這家真的有厲害。」

你看吧！有些堅持，真的是值得的😎

下次如果你來日本，不管是沖繩還是東京，如果有機會經過大阪王將，別把它當成只是個普通的連鎖店

走進去，點一盤剛煎好的餃子，那是屬於大人的快樂，也是最道地的日本滋味。