繩隱藏版純白聖地！閨蜜必拍 Okimu 美術館 📸 在巨大珊瑚礁下看越戰特展，沉浸式體驗歷史與藝術的震撼！文青必去那霸新都心打卡點，不用修圖也超美！✨

想過那種在大太陽下快被融化，卻突然走進一間像「巨大純白珊瑚礁」的冷氣房是什麼感覺嗎？

沖繩的那種熱，真的不是開玩笑的，曬到皮膚都會痛 🥵

那天我跟閨蜜兩個原本想說隨便找個地方躲太陽，結果不小心晃進了那座在那霸新都心、外牆長得像樂高又像古城堡的「沖繩縣立博物館・美術館」（Okimu）

這座建築真的誇張，它不是那種死板板的方盒子，外牆那些密密麻麻的孔洞

就像是會呼吸的皮膚一樣，讓光影在那邊玩捉迷藏

如果你跟我一樣是那種「相機先吃」的人，光是在門口拍那種極簡風的大景就能拍掉半格電，完全是個讓人想窩一整天的秘密基地 ✨

推開大門那一瞬間，我真的差點叫出來，這大廳也太像科幻電影了吧！

那些撐起天花板的白色巨柱，頂端像雨傘一樣散開，感覺就像是漫步在白色的熱帶雨林，或者說像是站在巨大的珊瑚礁底下

這種設計不只是為了帥，聽說是因為要模擬在林蔭下乘涼的感覺，光線透過屋頂灑下來，溫柔得像現擠的鮮奶油一樣，完全沒有外面那種刺眼的感覺 🍦





那些被深埋在土裡的記憶竟然長這樣 🏺

我們兩個女生本來對歷史沒什麼耐性，想說隨便晃晃，結果進到旁邊的特設展區（在博物館外面唷～）被那個巨大的地層切面嚇到，那感覺就像是有人把沖繩的地殼像切蛋糕一樣剖開給你看

這比課本有趣多了，你看那個土層顏色紅通通的，裡面夾雜著幾千年前的貝殼跟碎掉的骨頭，簡直就是時光膠囊本尊

這就像是你在整理手機相簿，從最近的自拍一路滑到幾年前那些尷尬的黑歷史，只是這個相簿存了幾萬年

更妙的是，旁邊還有這種古代人的高腳穀倉，那根木柱子上面竟然有一圈圓圓的護盾，我朋友還在猜那是不是什麼防禦裝置

結果那是防止老鼠爬上去偷吃米的「防鼠板」，古人的智慧真的很有梗，害我們在那邊討論了半天到底老鼠有沒有可能像特種部隊一樣跳過去 🐭





越戰與沖繩：那種心酸的共鳴感 🕊️

這次最讓我們震撼的，是那個特展《越南：記憶的風景》

說真的，進去前心情還有點輕飄飄的，出來後整個人變得超感性

今年剛好是越南戰爭結束 50 年

也是沖繩戰後 80 年，這個時間點湊在一起真的很有重量，像是一顆巨大的鉛球壓在心上

展場裡那些畫作跟照片，不是那種死板的戰爭記錄，而是像在講述一個個破碎的夢境，有些畫裡描繪的風景美得讓人心碎，卻又隱約透著一股不安

我站在一張巨大的掛軸前看了很久，心裡想著當年那些飛機就是從我們腳下這片島嶼起飛去戰場的，那種歷史的重量感瞬間變得好真實，這不是在看新聞，這是真的發生過的痛

如果你覺得生活很難、壓力很大，來這裡看看這些關於生存與記憶的故事，你會發現我們現在能跟朋友在這邊大聲笑、拍美照，真的是一件奢侈到不行的幸福





這些獅子超級可愛，每一隻的表情都不一樣，有的像在傻笑，有的看起來很兇但其實很萌，簡直就是沖繩版的「盲盒大賞」





給那些想去又怕無聊的人一點實戰建議 💡

如果你打算跟好閨蜜去，我真的建議要把這排在行程的下午兩點，因為那是太陽最毒的時候

去之前記得先去旁邊的 San-A 百貨買杯冰飲，然後晃過去美術館，進去先在大廳拍個夠，再去看那個越南特展沉澱一下

看展的時候別去想那些專業術語，你就把它當成是在看一場超長的正向心靈電影，去感受畫家筆下的光影

看完之後再去美術館商店逛逛，那裡的紀念品設計感超強，不是那種路邊攤隨便看的到的那種，買個小獅子磁鐵回家當守護神，絕對比買一般的零食有意義

重點是，這裡就在單軌電車站附近，逛完直接走去新都心吃燒肉或拉麵，這行程簡直完美到可以寫進教科書裡 🍜

別再只會去水族館或國際通了，沖繩的靈魂其實藏在這些安靜卻有力量的空間裡

不管是想拍照、想吹冷氣、還是想給自己的腦袋充充電，這裡絕對不會讓妳失望

下次去那霸，記得留個兩三小時給Okimu，去感受那種「被美感包圍」的震撼，保證妳出來後連走路都覺得自己有質感了起來 💃