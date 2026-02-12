沖繩國際通必買！🇯🇵 雪鹽本店這「藍色盒子」太狠了🔥！一口入魂的鹹甜神物＋超ㄎㄧㄤ「不是酒」汽水實測！別再只會買紅芋塔，這幾樣才是內行人的錢包殺手💸 (內有免稅殘酷真相⚠️)

你們知道的，國際通晚上的能量簡直像是一鍋煮沸的麻辣鍋，熱氣騰騰又讓人停不下來

就在我們剛嗑完牛排（沒錯，就是照片背景那家 Steak House 88，懂吃的都知道）

嘴裡全是肉味，急需一點「清爽」來救贖的時候，那個藍色的招牌出現了

那個藍色，根本是沙漠裡的綠洲啊！💙

雪鹽這東西，根本是味蕾的魔術師 ✨

走到「雪塩國際通本店」門口，我朋友直接被門口的霜淇淋吸過去，但我今天的目標是別的

這家店真的很有趣，整間店藍白配色，就像把宮古島的海水直接搬進店裡一樣

你們有沒有那種經驗？明明已經吃飽了，但看到「限定」或「特產」這幾個字，另一個胃就會自動打開？這裡就是這種危險的地方

我得先說說那個鎮店之寶——「雪塩さんど」（雪鹽夾心餅乾）

如果你以為它只是普通的餅乾，那你就大錯特錯了

咬下去的那一瞬間，口感真的很神奇，有點像是...怎麼說呢？

就像是在吃雲朵一樣蓬鬆，但裡面又藏著脆脆的驚喜

我看了一下介紹，原來裡面加了玉米片！

這招真的太高招了，鹹鹹甜甜的味道在嘴裡打架，但最後卻握手言和，變成一種超級涮嘴的平衡感

我們當場就決定，這東西不買個幾盒回去，根本對不起這趟機票錢

你看照片裡那一整牆的藍色盒子，那就是我們錢包的墳場啊！💸

（一盒 6 入 1200 日幣，價格還算可愛啦！）





誰說汽水只能是甜的？🥤

再來要講講這個讓我差點笑出來的東西。

在店裡逛著逛著，看到一排玻璃瓶，上面畫著兩隻很像風獅爺（Shisa）的醜萌吉祥物

那是「宮古島汽水」

這老闆是多怕我們誤會啦？是怕我們以為是調酒買回去給小朋友喝然後出事嗎？

這汽水喝起來的感覺，就像是你跳進海裡游泳，不小心喝了一口海水，但那口海水居然是加了糖的氣泡水！聽起來很怪？不，它意外地解渴

在這個熱到讓人懷疑人生的沖繩夜晚，這瓶帶有微微鹹味的汽水，簡直比純水還能讓人復活

它有一種「大人的味道」，不是死甜的那種，是有層次的





那些讓人失心瘋的小廢物（稱讚意味）🛍️

除了吃的，這家店最可怕的是他們的周邊商品。

你們看那個「10週年」的牌子！

這世界上最可怕的咒語除了「限定」，就是「週年紀念」了

架子上那些帆布袋、T恤，還有那個印著醜萌風獅爺的夾腳拖（2000 日幣），每一樣都在對著我喊：「帶我回家～帶我回家～」

我朋友一直在旁邊推坑：「欸，這個購物袋很文青耶，你在台北揹這個去全聯買菜，絕對是最瞎趴的那個。」

好像... 有點道理？🤔

而且我發現一個很貼心的小細節，他們有出那種「店鋪限定」的迷你壓克力鑰匙圈，才 400 日幣！做成餅乾盒子的樣子，超級可愛

這種小東西最適合買來送給那些「交情普通但還是要送一下」的同事（威～開玩笑的啦），或是掛在包包上自己看著心情好

買快樂也是有代價的——關於免稅的小提醒 ⚠️

這裡要畫螢光筆！這是重點中的重點！

我在逛餅乾區的時候，眼尖發現了一個紅色的牌子，上面寫著"NOT TAX FREE"。

登愣！⚡️

這真的很重要，因為在日本爆買習慣的人（像我），常常會預設滿 5000 日幣就免稅

但這家店有些商品或是特定櫃位可能不適用，或者是因為它是食品類的某些規範

當下看到心裡是有稍微「蛤？」了一下，但轉念一想，好吃的東西值得我們多付那一點點稅金啦

這就像是談戀愛一樣，總是要包容對方的一點小缺點嘛，對不對？





在那霸的夜晚，走在國際通上，手裡拿著一瓶鹹鹹的汽水，提著一袋剛出爐般新鮮的雪鹽餅乾，看著街上熙熙攘攘的人群，你會覺得這才是旅行的意義

不是為了去那些大家都去的景點打卡，而是為了這種不期而遇的美味。

下次如果你們來沖繩，真的，走進這家藍色的店

不要只是在門口吃霜淇淋，走進去，試試看那個鹹甜交錯的衝擊

或許你也會跟我一樣，在心裡默默跟體重計道歉，然後再拿一盒去結帳

好啦，我要去開箱我的戰利品了，那包藍色的汽水糖看起來也在呼喚我

有人也吃過這個雪鹽餅乾嗎？告訴我我是不是太誇張，還是它真的就是這麼神？