沖繩 A&W 漢堡實測！挑戰傳說中的「貼布味汽水」Root Beer 到底好不好喝？🤯 內行人都點這款 No.1 奶油起司漢堡！🍔 iias 豐崎店超美美式裝潢開箱，這才是道地的沖繩靈魂食物！🇯🇵🇺🇸

還記得2025 年 11 月 29 日那天，你在做什麼嗎？📅

那天的我，正把自己丟進沖繩南部的iias 沖繩豐崎（iias Okinawa Toyosaki）裡

手裡握著通往快樂的單程票——那個震動著紅光的取餐呼叫器

這不是隨便的一餐，這是我對卡路里宣戰的華麗冒險🍔✨

走進店裡的瞬間，那種感覺真的很奇妙😳

空氣裡沒有油煙味，只有暖暖的麵包香

眼前的橘色與棕色裝潢，像是一張過度曝光的復古底片，試圖把時間定格在1963 年🕰️ 但這裡又不完全是舊時代的殘黨

寬敞的黑白棋盤格地板，配上笑得憨厚的Rooty 大熊，這種「新復古」的衝突感，迷人得要命🐻🧡

就像遇到一個穿著古著的老靈魂，手裡卻拿著最新的 iPhone 17，既懷舊又時髦





愛上那杯被誤解的深褐色靈魂

先聊聊那個冒著冷氣的傢伙——Root Beer🍺❄️

我知道，你眉頭現在一定皺得能夾死蚊子🦟

「那不就是喝的撒隆巴斯嗎？」我都懂

第一次喝的時候，我也覺得舌頭像被推拿師傅「喬」過一樣🤯

但聽我說，這東西就像臭豆腐，熬過第一口就是天堂🌈

當身體被沖繩的太陽曬得像快爆炸的電池，這杯裝在「絕對要冰鎮到結霜」玻璃杯裡的深褐色液體，就是救贖🙏💧

喝下去的第一口，草本藥味直衝腦門，但緊接著，冰涼氣泡像無數個微小按摩師，瞬間推開燥熱💆‍♂️💨

它不像可樂死甜，那種帶點苦味的尾韻，就像成熟大人的微笑

尤其嘴裡塞滿漢堡肉時，它像把武士刀一刀斬斷油膩，讓味蕾瞬間歸零⚔️

這是一種儀式，一種告訴自己「我正在沖繩度假」的宣告🌴☀️





一場關於奶油起司的味覺冒險

鏡頭拉近，看看那個被我拍了特寫的主角——The A&W Burger🍔🥇

這傢伙可是店裡的No.1 招牌，售價¥1,350的 Combo 套餐絕對值得💸

它最瘋狂的地方在於，牛肉漢堡排和黑胡椒火腿之間，竟然夾了一層厚厚的、白得發亮的Cream Cheese（奶油起司）🧀🤍

在漢堡裡加奶油起司？聽起來像在熱湯麵加冰淇淋一樣荒謬吧？🤷‍♂

但咬下去的那刻，質疑全消散了

那感覺就像聽著激昂的重金屬搖滾，中間突然插入一段溫柔的大提琴獨奏

起司的濃郁奶香，像羽絨被般包裹住肉排的鹹香

爽脆生菜和酸甜番茄在旁敲邊鼓，每一口都是味覺交響樂

這不是那種吃完只覺得「喔，飽了」的普通漢堡，這是一個會讓我邊吃邊點頭的魔性食物🤤





在時間暫停的空間裡找回自己

坐在 iias 豐崎店的角落，看著窗外水族館的人來人往，我突然懂了為什麼這麼愛沖繩

不只為了海，更為了這種「暫停感」⏸️

這裡的大圓桌和寬敞走道，都在暗示我：「嘿，慢一點，沒人趕你。」🐢

我可以看著牆上的霓虹燈發呆，也可以像孩子一樣研究捲捲薯條（Curly Fries）

到底是怎麼捲的🌀🍟 減肥什麼的，回國再說，現在的我只對得起自己的胃🐷💖

看著 Rooty 熊手上寫著「2025.11.29」的板子，我突然有點感動😢

旅行最棒的不是去了多厲害的景點，而是鼓起勇氣點了那杯被嫌棄的 Root Beer 卻發現意外對味，是咬下熱量爆表的漢堡時嘴角沾滿醬汁的傻樣

這間 A&W 不只是速食店，更像個時光膠囊

下次來沖繩，請把「去 A&W 發呆」排進你的行程表

不要外帶，走進去坐下，感受那個冰鎮玻璃杯在手心裡的重量

在這一口漢堡和氣泡水之間，世界是簡單的，快樂是具體的😌





🌟 相關資訊與我的小筆記 🌟

🔗官方情報

出發前滑一下A&W Okinawa 官網，偶爾會有期間限定怪口味！👀

📍我的秘密基地

iias 沖繩豐崎 (iias Okinawa Toyosaki) 2F

就在 DMM Kariyushi 水族館隔🏢🐠 💡