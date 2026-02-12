意享美式廚房大爆吃！3人挑戰巨大蔥花牛肉堡＆魂牽夢縈炸雞桶，吃到下巴脫臼！菲力牛排佐松露奶油太邪惡，還有必吃榛果巧克力千層！新店/林口美食推薦，從早午餐吃到晚餐的超狂菜單！

這絕對是今年最難約的一場局！明明只有三個人，喬時間卻像是在喬聯合國會議一樣困難 🗓️💢

好不容易等到大家的班表終於對上了（感動落淚），我們只有一個共識

「今晚不准提體重計，誰提誰買單！」

這種時候，就是要去那種可以大聲講八卦、大口吃肉、熱量爆表也沒在怕的地方。

於是我們三個餓死鬼衝進了「Eat Enjoy 意享美式廚房」

一進店裡，那種霓虹燈管的微醺感加上工業風的裝潢，馬上讓我們切換成「週末狂歡模式」✨









那個讓我們搶破頭的銀色小桶子 🍗

誰說女生吃東西都很秀氣？

那是因為你沒看過我們看到魂牽夢縈炸雞桶的樣子

這名字聽起來很浮誇對吧？

但當那個銀色小提桶一上桌，我們三個人的眼睛真的都亮了 👀

那個炸雞的外皮不是那種死硬的脆，而是咬下去會有「卡滋」立體環繞音效的酥脆感！

裡面的雞肉嫩到會噴汁，完全沒有雞胸肉常見的那種「柴感」

沾上一點特製的塔塔醬，酸甜奶香混合著炸物的油脂香，我們一邊啃著炸雞，一邊抱怨最近工作遇到的奇葩事，那種爽度真的無法言喻 🤤

這桶炸雞根本不是食物，它是開啟話匣子的鑰匙啊！









蔥花控會尖叫！這是一座綠色的小山 🍔🌿

緊接著，桌子快被我們點的主食塞爆了

當

蔥香炒蛋牛肉堡端上來的時候，我們三個女生忍不住發出高分貝驚呼

「這蔥也給得太不手軟了吧？！」

漢堡上的蔥絲堆得跟陽明山一樣高，下面還鋪著厚厚一層金黃滑蛋

因為我們有三個人，要把這個巨無霸切開分食，簡直是一場外科手術般的挑戰 🤣

刀子切下去的那一刻，炒蛋混合著肉汁！畫面太過邪惡，手機先吃是必須的 📸

大口咬下（真的要張很大口），蔥的辛香瞬間衝進鼻腔，巧妙地解掉了牛肉排的油膩感，加上滑蛋的溫柔包覆，口感豐富到像是在嘴裡放煙火～

薯條也超級推！

這絕對是重口味愛好者的天堂！

牛排與義大利麵的華麗雙重奏 🥩🍝

為了展現我們既粗獷又優雅（？）的一面，我們同時點了菲力牛排•奶油松露和蒜香辣油羅勒菲力義大利麵

那道牛排真的是今晚的氣質擔當。

厚實的菲力安靜地躺在盤子中央，上面撒了幾片炸蒜片

切開來是完美的粉嫩色澤，沾滿底下濃郁到化不開的松露奶油燉飯...

天啊，那口松露香氣衝上腦門的瞬間，朋友直接閉上眼睛說：「這才是人生啊～」💖

轉頭看看那盤義大利麵，畫風突變！蒜香味霸道地佔領了我們的嗅覺

辣油的微辣刺激感非常開胃，牛肉片給得大方又軟嫩，搭配羅勒的香氣，每一口都超級夠味

我們三個人拿著叉子互相捲對方的麵吃，這就是好朋友聚餐的樂趣吧？

你的就是我的，我的還是我的（誤）





假裝健康的鮭魚與叛逆的晚餐早午餐 🍳🐟

為了讓心裡的罪惡感稍微少一點點（真的只有一點點），我們點了香煎鮭魚排•奶油辣椒

這道菜真的讓人很驚艷！魚皮煎得金黃酥脆，用叉子輕輕一撥就能聽到脆裂聲

魚肉本身保留了豐富的油脂，呈現漂亮的粉橘色，搭配底下的奶油辣椒醬汁，微辣的後勁剛好解膩

旁邊的蘆筍清脆爽口，給了我們一種「我有在吃菜喔」的錯覺 🌱

最叛逆的是，我們在晚餐時段硬是點了經典香煎培根與雙蛋和培根塔塔蛋沙拉與溏心蛋

你看那兩顆漂亮的太陽蛋，蛋黃飽滿得像是隨時會破掉的小太陽 ☀️

輕輕一戳，金黃色的蛋液流淌下來，沾著煎得焦香酥脆的培根一起吃，那種鹹香交織的滋味，真的是最簡單卻最極致的享受

尤其是那個夾著整顆溏心蛋的吐司，咬下去蛋黃爆漿的瞬間，療癒指數直接破表！





女生永遠有第二個胃～千層蛋糕與真心話時間 🍰💬

就算前面吃得再飽，看到榛果巧克力千層的時候，大家的胃自動挪出了 VIP 空間

意享的千層蛋糕真的名不虛傳！

層層堆疊的餅皮薄如蟬翼，夾著細緻到不行的巧克力鮮奶油

我們三支叉子同時進攻，切下去的手感超級療癒

入口濃郁的榛果香氣和苦甜巧克力在嘴裡化開，它不會死甜，而是一種成熟大人才懂的深邃甜味 🍫

這時候，手邊配上一杯熱騰騰的奶酒鍋煮鮮奶茶，奶酒的香氣隨著熱氣飄散，喝一口暖進心窩裡，微醺的感覺讓整個人都鬆軟了下來

如果不喝酒的朋友，清爽酸甜的水果茶也是絕配，裡面滿滿的新鮮水果片，剛好平衡了甜點的甜度 🍹

我們就這樣一邊吃著蛋糕、喝著熱茶，一邊聊著那些不能對別人說的秘密，從工作聊到感情，從抱怨聊到夢想

這頓飯，吃的不只是美食，更是我們這段日子的情感宣洩。走出餐廳的時候，雖然肚子飽到快走不動，但心裡卻是滿滿的能量

生活再難，只要有閨蜜和美食，好像就沒那麼難了！

下次聚會，我們一定還會再來這裡，繼續我們的熱量冒險！👯‍♀️🔥





