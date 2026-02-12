花蓮住宿推薦【茉白民宿】走路到東大門夜市只要5分鐘，鄰近北濱公園的寵物友善民宿。設有電梯，迎賓小蛋糕，提供免費茶點，帶你走進花蓮的愜意時光!

去了花蓮這麼多次，寒假的這趟花蓮行，

好像是我們第一次選擇在冬天的時候前往耶!

意外發現冬天的花蓮，氣溫舒適、人也不多，美麗也絲毫沒有減少。

加上我們這趟旅程，不是住飯店，

選擇入住的是位在花蓮市區的茉白民宿。

鄰近熱鬧的東大門夜市，夜晚想吃美食、散步逛街，走路就能抵達；

而白天只要轉個彎，就是花蓮最迷人的蔚藍海岸。

一間愜意的民宿，能讓旅程的溫度加深。

茉白民宿 地理位置與停車

位於花蓮市北濱街的茉白民宿，由三棟透天別墅連在一起的建築。

其他兩間是別的民宿，茉白則是最右邊的那一棟。

停車的話，民宿前左右二道白線處都可以免費停車。

民宿有貼心提醒，16:00前都算好停車，

如果是假日、連續假期，建議還是提前抵達。

不過我們當天是週六，到民宿已經大概四點多，很幸運還是有停到白線的位子。

若白線被停滿了，民宿正對面有24H付費停車場，費用依據停車業者當日公告收取。

茉白民宿 一樓大廳&用餐區

民宿的一樓是公共空間，也是隔天吃早餐的地方。

帶一點歐式風格的裝潢，我很喜歡那盞吊燈對映著牆面的壁紙，

空間充滿了柔和溫暖的氛圍。

一樓也有提供茶水點心，全天候開放。

除了茶包，旁邊有一台咖啡機，

每天都需要咖啡因的人，茉白民宿幫你準備好囉!

民宿備有水果，也是放著讓你自取。

對我來說最加分的，就是它提供免費泡麵!

對於外宿的晚上，就想來一碗泡麵的我們，有免費泡麵實在太貼心了。

入住時民宿會提供一瓶用玻璃瓶裝的水，讓客人帶進房間使用。

之後如果還要水，就自行下樓到飲水機裝。

茉白民宿有電梯喔!

這是很重要的一點，有些民宿是沒有電梯的，

如果住到二樓以上，就要摸摸鼻子認命點，自己搬行李上樓。

還好茉白民宿是電梯透天別墅，不需要客人重訓啦!

茉白民宿 山景四人房

我們這次入住的房型是山景四人房，位於六樓。

再次慶幸，還好茉白民宿是有電梯的XDD

房間很寬敞，兩張大床設置，一個雙人沙發，還很有空間。

而且是木質地板，多了溫馨感。

拖鞋、熱水壺、茶包、冰箱，都在電視旁邊的櫃子。

衛浴在進門的右手邊，這裡還有一大面鏡子，

我最喜歡有大片穿衣鏡的房間了!

洗臉台在衛浴的外面。

衛浴跟房間一樣，都是很大間的風格。

四人房內是有浴缸的喔!

在旅遊的夜晚，能夠好好泡個澡，是一件極為享受與幸福的事情。

沐浴用品使用潤覺茶品牌，符合美國USDA有機成分認證。

通常我對飯店附的沐浴用品，都沒有太多期待，

要遇到好用的，真的是可遇不可求。

但茉白民宿提供的潤覺茶，我真心認為很可以喔!

民宿的每個房間都有小陽台，而我們這間四人房的陽台，空間是最大的。

從陽台可遠眺山景，我們去的那幾天，

剛好見到雲霧繚繞山頭的景色，在民宿便能欣賞到美景。

雖然四人房主打的是山景，但其實也看得到海景。

往左手邊望去，可窺見遠遠的海，

同時擁有山，又擁有海，就是花蓮最迷人的地方。

晚上走路去東大門夜市，採買宵夜回民宿，

坐在舒適的沙發，邊吃邊看電視，所謂的幸福，就是這幅畫面吧!

茉白民宿 早餐&點心

早餐是套餐的形式，走比較健康的路線，

除了拼盤式早餐，濃湯，還會有現烤熱壓土司。

小朋友也會有一份喔!

但是吐司部分會不一樣，可以選擇草莓吐司。

我們入住兩晚，第一天是蒜味吐司，第二天則是鮪魚沙拉吐司，都吃得超飽的。

飲料除了咖啡，還有果汁及奶茶，自行取用。

大家知道花蓮提拉米蘇嗎?

雖然這間店我們台中也有，但我第一次吃，也是吃花蓮的喔!

Check in時，民宿小幫手會送上一人一份提拉米蘇蛋糕，

看你是要在一樓客廳吃，或者帶回房間都可以。

茉白民宿 鄰近景點(東大門夜市、北濱公園)

入住茉白民宿最棒的地方，就是它離東大門夜市真的很近!

出民宿走一小段路，再過個馬路就到了，逛夜市超方便的。

東大門夜市之於花蓮，就像逢甲夜市之於台中一樣，一定是必去啊!

我們去花蓮這麼多次，每次幾乎也都會去東大門夜市。

而且買了一堆食物，走5分鐘就能回民宿吃的感覺，超、好、啊!

民宿有提供腳踏車免費租借，有需要的房客可自由騎乘。

從民宿騎到北濱公園，大約5分鐘左右。

茉白民宿 相關資訊

5分鐘就能逛夜市、5分鐘就能看到海，還是寵物友善民宿。

在茉白民宿，你可以白天看海、晚上逛夜市，

也可以什麼都不做，只是靜靜地，享受屬於花蓮的留白時光。

下一趟的花蓮旅行，

就把茉白民宿，列入你的口袋名單吧!

茉白民宿

地址:花蓮縣花蓮市北濱街8號

官網:https://tw-bnb.com/jasmine-studio/