花蓮住宿推薦【茉白民宿】走路到東大門夜市只要5分鐘，鄰近北濱公園的寵物友善民宿。設有電梯，迎賓小蛋糕，提供免費茶點，帶你走進花蓮的愜意時光!

2026-02-12 09:37 鍾小殷的幸福玩樂趣

去了花蓮這麼多次，寒假的這趟花蓮行，

好像是我們第一次選擇在冬天的時候前往耶!

意外發現冬天的花蓮，氣溫舒適、人也不多，美麗也絲毫沒有減少。

加上我們這趟旅程，不是住飯店，

選擇入住的是位在花蓮市區的茉白民宿

鄰近熱鬧的東大門夜市，夜晚想吃美食、散步逛街，走路就能抵達；

而白天只要轉個彎，就是花蓮最迷人的蔚藍海岸。

一間愜意的民宿，能讓旅程的溫度加深。

茉白民宿 地理位置與停車

位於花蓮市北濱街的茉白民宿，由三棟透天別墅連在一起的建築。

其他兩間是別的民宿，茉白則是最右邊的那一棟。

停車的話，民宿前左右二道白線處都可以免費停車。

民宿有貼心提醒，16:00前都算好停車，

如果是假日、連續假期，建議還是提前抵達。

不過我們當天是週六，到民宿已經大概四點多，很幸運還是有停到白線的位子。

若白線被停滿了，民宿正對面有24H付費停車場，費用依據停車業者當日公告收取。

茉白民宿 一樓大廳&用餐區

民宿的一樓是公共空間，也是隔天吃早餐的地方。

帶一點歐式風格的裝潢，我很喜歡那盞吊燈對映著牆面的壁紙，

空間充滿了柔和溫暖的氛圍。

一樓也有提供茶水點心，全天候開放。

除了茶包，旁邊有一台咖啡機，

每天都需要咖啡因的人，茉白民宿幫你準備好囉!

民宿備有水果，也是放著讓你自取。

對我來說最加分的，就是它提供免費泡麵!

對於外宿的晚上，就想來一碗泡麵的我們，有免費泡麵實在太貼心了。

入住時民宿會提供一瓶用玻璃瓶裝的水，讓客人帶進房間使用。

之後如果還要水，就自行下樓到飲水機裝。

茉白民宿有電梯喔!

這是很重要的一點，有些民宿是沒有電梯的，

如果住到二樓以上，就要摸摸鼻子認命點，自己搬行李上樓。

還好茉白民宿是電梯透天別墅，不需要客人重訓啦!

茉白民宿 山景四人房

我們這次入住的房型是山景四人房，位於六樓。

再次慶幸，還好茉白民宿是有電梯的XDD

房間很寬敞，兩張大床設置，一個雙人沙發，還很有空間。

而且是木質地板，多了溫馨感。

拖鞋、熱水壺、茶包、冰箱，都在電視旁邊的櫃子。

衛浴在進門的右手邊，這裡還有一大面鏡子，

我最喜歡有大片穿衣鏡的房間了!

洗臉台在衛浴的外面。

衛浴跟房間一樣，都是很大間的風格。

四人房內是有浴缸的喔!

在旅遊的夜晚，能夠好好泡個澡，是一件極為享受與幸福的事情。

沐浴用品使用潤覺茶品牌，符合美國USDA有機成分認證。

通常我對飯店附的沐浴用品，都沒有太多期待，

要遇到好用的，真的是可遇不可求。

但茉白民宿提供的潤覺茶，我真心認為很可以喔!

 民宿的每個房間都有小陽台，而我們這間四人房的陽台，空間是最大的。

從陽台可遠眺山景，我們去的那幾天，

剛好見到雲霧繚繞山頭的景色，在民宿便能欣賞到美景。

雖然四人房主打的是山景，但其實也看得到海景。

往左手邊望去，可窺見遠遠的海，

同時擁有山，又擁有海，就是花蓮最迷人的地方。

晚上走路去東大門夜市，採買宵夜回民宿，

坐在舒適的沙發，邊吃邊看電視，所謂的幸福，就是這幅畫面吧!

茉白民宿 早餐&點心

早餐是套餐的形式，走比較健康的路線，

除了拼盤式早餐，濃湯，還會有現烤熱壓土司。

小朋友也會有一份喔!

但是吐司部分會不一樣，可以選擇草莓吐司。

我們入住兩晚，第一天是蒜味吐司，第二天則是鮪魚沙拉吐司，都吃得超飽的。

飲料除了咖啡，還有果汁及奶茶，自行取用。

大家知道花蓮提拉米蘇嗎?

雖然這間店我們台中也有，但我第一次吃，也是吃花蓮的喔!

Check in時，民宿小幫手會送上一人一份提拉米蘇蛋糕，

看你是要在一樓客廳吃，或者帶回房間都可以。

茉白民宿 鄰近景點(東大門夜市、北濱公園)

入住茉白民宿最棒的地方，就是它離東大門夜市真的很近!

出民宿走一小段路，再過個馬路就到了，逛夜市超方便的。

東大門夜市之於花蓮，就像逢甲夜市之於台中一樣，一定是必去啊!

我們去花蓮這麼多次，每次幾乎也都會去東大門夜市。

而且買了一堆食物，走5分鐘就能回民宿吃的感覺，超、好、啊!

民宿有提供腳踏車免費租借，有需要的房客可自由騎乘。

從民宿騎到北濱公園，大約5分鐘左右。

茉白民宿 相關資訊

5分鐘就能逛夜市、5分鐘就能看到海，還是寵物友善民宿。

在茉白民宿，你可以白天看海、晚上逛夜市，

也可以什麼都不做，只是靜靜地，享受屬於花蓮的留白時光。

下一趟的花蓮旅行，

就把茉白民宿，列入你的口袋名單吧!

茉白民宿

地址:花蓮縣花蓮市北濱街8號

官網:https://tw-bnb.com/jasmine-studio/

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#民宿 #夜市 #住宿推薦 #花蓮旅遊

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

2026-02-01 20:15 Belinda的玩美甜蜜窩

這趟名古屋之旅真的驚喜連連

十二月初的行程

不僅在名古屋城欣賞到楓葉

更在高山市看到雪景

即便不是正在下雪

大雪後處處積雪的市容

已讓不常看雪的人興奮不已~!!

從名古屋搭車到高山市

車程大約2小時40分鐘

而高山市再到合掌村大約再50分鐘

但到有小合掌村之稱的飛驒之里❤

就只要10分鐘囉

飛驒之里❤

是高山市戶外村落博物館

完整修復合掌村及飛驒各地的特色古民宅

展示4棟國家重要文化財產

陳列當時的農具及生活器具

能經受大雪積壓的合掌造型

將古老山村風情代代相傳

飛驒之里的一年四季

都會舉辦各項傳統活動

特別是秋冬之際

除了流光溢彩的點燈活動

合掌村被紅葉環繞或白雪覆蓋

都是不可錯過的夢幻景緻

下車就像來到雪世界

真的美出一個新高度

有誤闖雪國明信片的錯覺!!

車票單人單趟¥210

入內參觀飛驒之里

單人參觀門票¥700

漫步雪世界唯一要注意的

就是融雪時經過樹下請快步通行

不小心被砸到真的蠻痛的呀...

#日本名古屋#飛驒之里#小合掌村

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#大雪 #秋冬 #名古屋 #打卡景點

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

2026-01-17 22:07 Belinda的玩美甜蜜窩

#高山市逛老街

#感受古鎮風情

高山市位於岐阜縣北部

被譽為飛驒小京都❤

是日本面積最大的城市

四周飛驒山脈等群山環繞

森林覆蓋率高達全市92%

因地處飛驒地區中心地帶

故被稱為飛驒高山❤

飛驒高山老街❤

保留著江戶時代的舊街景

街道兩旁古色古香的老店

掛滿帶有古鎮風情的暖簾

町家建築保留有格子推窗

日文出格子的傳統樣式

是岐阜縣超人氣旅遊古鎮~!!

不僅如此

也能買到地方土產

重點當然是品嚐地方美食

吃了SHINRA森羅牛飛驒牛壽司❤

綜合3貫/生薑醬油、鹽、壽司卷

特別的是壽司卷+生蛋黃

且盤子用蝦餅取代

整份都可吃掉~超環保

肉質肥美、蛋黃滑順整個超讚的

這家SHINRA森羅牛❤

也有提供超大的室內用餐區

要內用買完自行入內隨便座囉

舩坂酒造店❤

釀造一系列日本酒飛驒甚五郎Hida Jingoro聞名

靈感來自江戶時代雕刻大師左甚五郎

代表清爽辛口、具米旨味的高山地酒

特別的是門口扭蛋機扭顆清酒杯

扭蛋內會提供一枚銀幣

可用扭到的清酒杯免費喝杯清酒

現場提供投幣式各種口味清酒

用扭蛋裡的那枚硬幣投入想喝的口味即可

這次喝的是日本國產柚子口味

真的有清甜的柚子香~好喝耶

喝完小杯子就可直接帶走囉

煎餅堂❤

煎餅專賣老店

門口現烤超大片煎餅

烤盤上煎餅瞬間膨脹

且香味太誘人~很難不停留

((但有點硬~牙口不好會有點吃力))

一樣誘香的醬油糰子、五平餅❤

地方人士應該很愛吃

冷冷的天這誘人鹹香

真的莫名就想來一串

還有天然寶石專賣店凸凹堂❤

提供多種天然寶石

除單賣裸石外

當然也設計成多款飾品

目前主打應該就是藍寶石~

店家隨處可見2026幸運藍的海報

但我偏偏看上粉色&綠色囉!!

#高山老街#SHINRA森羅牛#舩坂酒造店#煎餅堂#凸凹堂

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老街 #老店 #柚子 #打卡景點

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

2026-01-23 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點朝氣的

#宮川朝市❤

位於岐阜縣高山

起源自江戶時代

超過200年且經歷數次轉型

至今仍為新鮮農產品的中樞

歷史悠久的四大朝市之一

高山車站步行約10分鐘路程

集結本地蔬果、飛驒牛等美味

也有吉祥公仔猿寶寶❤

創意筷子、飾品等手作物品

還可買到高山蔬菜

夏季桃子、秋季蘋果等水果和醃製蔬菜

他們對自家的優質農產品感到自豪

聽說還會主動推薦烹調方法呢

宮川朝市沿著宮川設攤

走下提防是清澈河水

有魚、鴨子、烏鴉等多樣生物

跟一條地面雪尚未融化的橋

不少旅客紛紛搶拍~

努力感受著雪國魅力呀!!

老街上有座頗迷你的秋葉神社❤

是高山市的神道教神社

據說主要供奉火之神明

保護城鎮免受火災侵害

高山這古老城市木造建築多

防火顯得特別重要囉!!

吃了碳烤飛驒牛肉串、包子

即便前一晚吃了飛驒牛大餐

宮川朝市現烤的飛驒牛串

烤的剛剛好~完美鎖住肉汁

撒點鹽巴就超級美味

飛驒牛包子剛出爐也很讚!!

入口處的飛駝牛乳

源自高山地區牧場的優質環境

提供鮮奶、乳酪、優格等各式乳製品

喝完瓶子要還他~相當環保

人氣很旺的章魚燒、飯糰

若胃口不錯可以通通吃起來~!!

#宮川朝市#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#水果 #打卡景點 #日本景點

冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐　過年返鄉、走春快來逛

冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐　過年返鄉、走春快來逛

2026-02-02 15:02 網路溫度計DailyView

過年返鄉、出遊走高速公路絕不能錯過這些服務區！

農曆新年連假一到，不少用路人選擇開車上高速公路返鄉、出遊，但長時間塞在車陣中，難免讓人身心俱疲。這時候，服務區就是最佳救星！不只廁所乾淨、休息室能讓駕駛人一秒回血，還有近年高公局推行「一站一特色」，走過路過絕不能錯過的必吃美食、限定伴手禮，甚至有些國道服務區早已從「中途停靠站」升級為話題滿滿的人氣景點。網友們曾討論，「我們國道休息區品質，值得台灣人自豪的一個地方」。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台人氣國道服務區TOP 10，究竟哪些休息站最常被網友點名、討論度最高？快來看看你心目中的神級服務區有沒有成功上榜！

No.1 南投服務區

翻攝官網／交通部高速公路局、FB／新東陽南投服務區▲國道三號231k+598

國道3號南投服務區是2025年全台好評國道服務區網路聲量冠軍！由新東陽集團經營，除了有星巴克、漢堡王、三商巧福等連鎖品牌進駐外，還有支持南投在地伴手禮品牌宜珍齋、農青碧綠農場、農甜味傻玉米，更攜手茶廠林吉園以茶會友館開設頂級手搖專櫃。最特別的是全台唯一的觀心園公益專櫃，販售身心障礙者製作的爆米花、農特產品，讓旅客在買名產的同時，也能用行動支持公益。國道服務區的硬體設施維護成為網友好評風向之一，南投服務區在2025年奪下「績優公廁」特優獎。網友大讚，「最讓我喜歡的是店家種類齊全，不管是想吃點熱食、小點心，還是買伴手禮，都能一次滿足。廁所維持得相當乾淨，補充速度快，完全看得出管理團隊的用心。」

現行的南投服務區為早期布農族之遺址，以「山林嬉・鴞遙遊・繪南投」為主題展現南投原住民文化特色，於服務區設立「LAMUNGAN」天招，在布農族語中意謂著「埡（音爲ㄨˋ）口」，不僅歡迎旅客到訪，也成為旅客必打卡的拍照景點之一。

No.2 清水服務區

翻攝FB／清水服務區 統一商場▲國道三號172k+600

清水服務區自2024年12月由統一集團接手整修完畢重新開幕後，在網路上創造不小話題！更是榮獲23屆金擘獎，全區共規劃50個櫃位，從米其林必比登推介的台客燒肉粥、排隊名店廟東清水排骨酥麵，到台中推薦必買伴手禮小林煎餅、阿聰師、薔薇派、鴻鼎菓子、太陽堂傳統糕餅通通都有，一次滿足口腹之慾。不定期推廣大貨車駕駛專屬優惠，有網友也在Google評論區指出，「這是我很喜歡、也常特地繞來的服務區之一。餐廳與品牌選擇多，而且不是『來一次就好』的那種，每次來都還是會想再吃一次」。

清水服務區以「清水風帆 馳乘飛揚」為主題，整體融入地方自然與人文特色，主要建物佔地就逾5,000坪，包含1樓設有伴手禮專櫃、2樓為7-ELEVEN與即飲專區，3樓則規劃美食街，並打造以高美濕地「招潮蟹」為設計靈感的特色星巴克與吸睛的3D裸視牆。館內設有電扶梯，方便旅客於樓層間移動，就連廁所也全面翻新，為過路旅客帶來耳目一新的休憩體驗。

No.3 中壢服務區

翻攝南仁湖企業官網▲國道一號55k+100

中壢服務區為國道第一個成立的服務區，以「健康樂活 運動休閒」為主題，將台灣之光的棒球元素融入整體空間設計，並以棒球場作為平面配置藍圖，中央為主要建築物，前方規劃停車空間，後方則延伸為綠意盎然的公園腹地。園區內設有24小時提供往返桃園機場的客運轉運站，其中最受旅客喜愛的莫過於「FUN生活休憩座位區」，透過天井、落地窗設計引入自然採光，讓整個空間明亮又舒適。

中壢服務區設有24小時不打烊的萊爾富與法仕咖啡，隨時為旅客補充能量。館內也能買到多款桃園在地名產，像是香酥不黏牙的龍情花生糖，以及傳承近 70 年手藝的廖心蘭豆干，都是人氣伴手禮。此外，服務區還打造國道首座飛輪運動區，讓長途駕駛與旅客能在途中伸展身體、舒緩疲勞，為旅程增添一份輕鬆感。有網友表示，「整修過後變得好看了，裡面有農特產品，賣場不算大，座位區都可充電，裡面有萊爾富便利超商，服務區後面有一個不算小的公園，滿美的」。

No.4 關西服務區

新東陽提供
新東陽提供

新東陽提供▲國道三號76k+180

國道三號的關西服務區是北區規模最大的服務區，以「樂活客棧・關西新風情」為主題，建築設計巧妙融入在地客家文化元素。園區內不僅設有充滿詩意的「花雨景觀電梯」，玻璃帷幕外觀更以桐花造型的半透明壁貼妝點；搭乘電梯抵達二樓服務大廳，映入眼簾的是結合客家花布意象的「客家門廳」，文化氛圍濃厚。旅客可坐在以客家三合院為靈感打造的桌椅區，品嚐道地的客家桌菜，離開前也別忘了選購特色客家文創商品，為旅程留下紀念。

不僅如此，每年4至5月在「桐花相思林」也能感受落花繽紛的美景，釋放長途開車的疲憊。2025年關西服務區話題不斷，Threads上網友大推烤玉米，引發搶購熱潮；假日舉辦農青市集，新東陽社群捧紅台灣小農「曾脆芭樂」、「福伯鳳梨」、「阿金姐桔醬」...等，吸引不少網友留言，「每次看到都會買，好脆好甜超涮嘴的」。近期榮獲2025國道服務區票選活動好好吃第一名的新東陽關西便當，包含梅汁雞腿、梅干扣肉、鹹豬肉、客家雙拼、客家桔醬豬排等口味，高CP值的菜色與價錢讓不少網友為之心動，「主菜的份量很可以耶」、「現在居然有69元的便當！也太划算，雞腿看起來也好好吃」。

No.5 西螺服務區

翻攝FB／新東陽西螺服務區

翻攝FB／新東陽西螺服務區▲國道一號229k+624

西螺服務區啟用迄今近50年，北站、南站分別以「文化」、「物產」為意象，不只有新東陽超商24小時服務，也精選雲林西螺醬油、濁水溪米、土庫麻油、莿桐蒜頭、水林甘藷等優質農特產，製作西螺便當等在地美味料理。還有販售夯肉乾、熊厚呷、阿甘薯叔、東港漁鄉、農民直販所、西螺麻糬大王等伴手禮，其中瑞春、丸莊、大同等醬油品牌，成為過年過節送禮好選擇。每年年初新東陽集團與雲林西螺廣福宮合作舉辦「媽祖駕道、福佑國道」國道媽祖遶境活動，由西螺媽祖鑾轎巡遊高速公路服務區（如關西、西湖、南投），祈求國道行車平安，信徒可參與鑽轎底、領取香火袋等活動，是全台唯一在國道服務區舉辦的媽祖遶境活動。

西螺服務區設有多處必拍打卡牆，其中北站的「媽祖遶境」、「媽祖駕到」拍照牆，不僅象徵庇佑行車平安，也透過黑面、粉面、紅面、金面媽祖的介紹，帶出各自所代表的文化意涵，讓旅客在拍照之餘，也能更深入認識在地信仰故事。而南站最吸睛的莫過於「醬缸缸好」主題空間，完整呈現西螺醬油曝曬缸埕的製作過程，客席區更巧妙以醬缸打造餐桌設計，讓你一踏進就能感受濃濃的西螺在地魅力。網友也表示，「西螺醬油的故鄉限定，俏皮吉祥物+趣味牆面，每一拍都超可愛，IG滿分！」

No.6 東山服務區

翻攝交通部高速公路局官網▲國道三號319k+820

東山服務區位於國道三號上，建築設計以747客機意象為主，室內用餐區則打造成宛如魔法森林般的場景。餐飲專櫃引進周氏蝦卷、深緣及水等台南知名美食，麥當勞、星巴克、翰林茶棧等連鎖餐飲在這裡也能品嚐得到，還有玉井之門等在地伴手禮可以帶回家。戶外的寵物公園、星空電影院及親水樂園區等多項遊憩設施，不論是帶著長輩、小孩還是寵物，都能盡情充飽電再上路！

臉書粉專《地圖新鮮事》曾在貼文當中分享，「國道服務區有個『北關西、中清水、南東山』的稱號，經常性營收排名為臺灣北部、中部、南部之最」。東山服務區不僅是許多人經常前往的國道服務區，也有不少網友給出好評，「點完餐，座位區就有精彩的水舞表演，精彩萬分，趣味滿滿！簡直不像服務區，就像一座樂園，好像特地前來探險遊樂的用餐的樂園！值得專程前來玩樂用餐消磨時間！」

No.7 湖口服務區

翻攝南仁湖企業官網▲國道一號北上／南下86k+500

湖口服務區分為南下、北上兩站，整體延續湖口老街的建築風格，並以「三麗鷗的歡樂時光」為主題打造空間氛圍。從入口到櫥窗，隨處可見超人氣角色現身，包括凱蒂貓、美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗與蛋黃哥，可愛指數破表，讓旅客一踏進來就忍不住拿起手機拍照打卡。北上站更規劃由兩側樹木延伸而成的林蔭大道，陽光穿透葉隙灑落地面，營造出輕鬆又療癒的漫步感，路過不妨停下腳步走走看看。

服務區內的櫃位也非常齊全，像是北上站設有星巴克、肯德基、三商巧福、四海遊龍、萊爾富等連鎖店面；南下站則有路易莎咖啡、萊爾富等，兩站均有國道物產館與三麗鷗主題專賣店，可以把新竹特產、三麗鷗周邊通通帶回家。不少網友大讚，「全區都是三麗鷗主題的裝潢，細節做得非常用心，有Kitty、酷洛米等角色的大模型可以拍拍美照，還有三麗鷗專賣店，有限定商品可以購買」。

No.8 古坑服務區

翻攝FB／古坑服務區 花饗古坑 希望旅程▲國道三號276k+880

古坑服務區坐擁遼闊視野，可遠眺嘉南平原，整修後的一樓服務大廳向外延展，將原本環繞建築的廊道納入室內使用，不僅大幅提升休憩空間，也讓自然光線與綠意自然流入，營造出明亮、舒適又放鬆的氛圍。整體以「花饗古坑・希望旅程」為主題，巧妙把繽紛花卉的色彩與線條融入空間設計，像是旋轉樓梯上點綴的胭脂紅花朵、以黃花風鈴木為靈感打造的櫃位區、宛如花間小路的用餐空間，以及花戒指、花蝴蝶、花鞦韆等戶外造景，都成為旅客必拍的打卡亮點。

餐飲選擇同樣豐富多元，從嘉義民主雞肉飯、羅記民雄肉包、爭鮮gogo、炸雞大獅，到雲林必買的千巧谷、阿甘薯叔等人氣伴手禮一應俱全。不少網友也在臉書、IG分享造訪心得，直呼整體環境好拍又好逛，讓人一不小心就多停留了一會兒。「每次北上我們很喜歡逛古坑服務區，重新整修後環境新穎寬敞」、「好久沒來古坑服務區～完全煥然一新！變得太美了啦！想來吃個飯休息下，結果一待就是整個下午」。

No.9 西湖服務區

翻攝FB／新東陽西湖服務區

翻攝FB／新東陽西湖服務區▲國道三號134K+860

西湖服務區分為南下、北上兩個據點，以「里山森林魔法村」為主軸，北站以里山森林為主題意象、南站則以魔法村為主要元素，入口處分別以淘氣石虎、嬌羞石虎作為迎賓造景，吸睛造型忍不住讓人多看兩眼。美食店面更是琳瑯滿目，包含北站的老字號麵包坊普羅蛋糕、南站百年老店福堂餅行、當日製作、販售的一原麻糬等。最特別的是跨越橋的傳說龍鬚糖，有杏仁、芝麻、花生、抹茶、肉鬆等口味，入口即化的口感成為用路人必嚐的點心之一。

此外，西湖服務區還有星巴克、拿坡里、摩斯漢堡等連鎖品牌進駐，網友更形容新東陽超商像是苗栗濃縮版的小市集，讓人逛到捨不得走出去，「裡面陳列著滿滿的苗栗農產品與在地伴手禮：客家米食、紅棗、柿餅、草莓乾、手作餅乾、風味醬料、茶葉......每一樣都有自己的故事」。

No.10 新營服務區

翻攝交通部高速公路局官網▲國道一號284k+160

新營服務區整體以「新旅禾豐 傲匯南瀛」為主題，北站、南站分別以「魚塭、候鳥」、「稻田」為主軸，兩站由人行陸橋連接，不只小朋友專用小火車提供孩童遊樂場域，假日還有街頭藝人表演。往室內走去，除了可以享受全家便利商店的霜淇淋，北站也有以燻茶鵝打響名號的田媽媽鵝鄉園，南站則可以品嚐號稱台灣鴨肉羹元祖的華味香料理，另外還有炸雞大獅、樂檸漢堡、可不可紅茶等連鎖品牌，滿足用路人的飲食需求。

由於新營服務區去（2025）年8月起舉行賣場改建及基地空間調整改善工程，預計2030年底完工，台南市長黃偉哲也在臉書上分享，「正在改建的新營服務區，將稻米、白鷺鷥的意象，融合進建築設計中，不僅展售區未來將更大，半戶外的設計也讓採光通風效果更好。未來將是台灣最有特色的服務區」。網友也紛紛表示，「這真的是很棒的工程+1」、「空橋可以像西湖休息站一樣好好運用」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年01月01日至2025年12月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
2026全台15個年貨大街總整理！北中南過年必逛採買路線、時間、交通都在這
一夜致富不是冠軍！2026網友最想要的十大新年願望揭曉　買房買車竟跌出榜單外？
年假出遊不可錯過！國道服務區網友激推10大必吃美食
台灣小吃霸主TOP 10出爐！滷肉飯、珍奶竟跌出前三？
過年要包多少才不失禮？春節紅包行情價碼大公開　從吉利數字到習俗禁忌一文整理

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#網友 #旅客 #伴手禮

