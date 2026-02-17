2026-02-17 14:23 女子漾／編輯王廷羽
《康熙來了》神級美食還活著！回顧10間排隊名店：小 S 早午餐、邰哥轉圈圈三明治一次看
當年《康熙來了》不只是綜藝天花板，更是無數饕客心中的「美食聖經」！節目裡被小S、蔡康永點名推薦過的美食餐廳，往往一播出就爆紅，成為排隊名店。即使《康熙來了》早已停播多年，這些被封為「康熙來了推薦過的美食餐廳」依舊屹立不搖，用實力撐起口碑，持續征服老饕與新世代吃貨。本回編輯特搜那些在康熙停播後仍然持續營業、人氣不墜的神級美食，不管你是資深康熙粉，還是單純為了好吃而來，這份名單絕對值得收藏、照表吃一輪！
康熙來了推薦美食餐廳推薦 1. M One Cafe
第一家就是小 S 大推因而很有名的「M ONE CAFE」，超高人氣總是讓他訂位滿檔，有非常多道都是必點，推薦招牌中的招牌「M ONE 什錦蛋捲」及「墨西哥辣蛋捲」，套餐有現煎薯絲、新鮮果汁、燕麥優格、麵包、可續杯的紅茶或咖啡，還可以選擇搭配不同的麵包，什錦蛋捲裡有多種蔬菜丁，若是在減脂的讀者也可以告知店員全換蛋白，十分貼心。大推薯絲及法國吐司，薯絲餅外酥內嫩，還可以吃到絲絲口感，完全停不下來～法國吐司淋上香甜楓糖漿，作為飯後甜點超級適合！
M One Cafe 大安
地址：臺北市大安區仁愛路四段 27 巷 6-1 號
電話：02 8773 2136
時間：07:30-22:00
康熙來了推薦美食餐廳推薦 2. 川妹子
藏身在大安區光復南路巷弄裡的《川妹子》，可以說是懂吃的人才會來報到的台北正宗川菜代表！別看它低調，店內人氣可是天天爆棚，是美食教母胡天蘭老師在《康熙來了》推薦的。主打「真正四川味」，不是為了迎合大眾口味而妥協的台式改良版，辣度、麻度一次到位，完全不手軟！像是水煮牛、花椒燒蛋、口水雞，道道都是白飯殺手。雖然價格略高，但份量給得很有誠意，三五好友分食也能吃得超滿足！
川妹子
地址：臺北市大安區光復南路 240 巷 52 號
電話： 02 2721 6950
時間：11:30-14:00，17:30-21:00
康熙來了推薦美食餐廳推薦 3. 品鱻海鮮熱炒店
《康熙來了》推薦的人氣熱炒店「品鱻海鮮熱炒店」上菜速度快到不行、白飯還不限量，重點是價格親民又好吃，完全就是那種一吃就想列入口袋名單的在地熱炒！Google Map 上在地人評分最高的「煎豬肝」真的不是開玩笑，熟度拿捏超完美，嫩到讓人懷疑人生，而且完全沒有腥味。五更腸旺在小爐子上越煮越香，湯汁拿來拌飯直接封神；炒牛肉鍋氣超重，配菜也加分，整體每道菜都有水準，超適合配啤酒！
品鱻海鮮熱炒店
地址：臺北市大安區樂利路 68 號
電話：02 2735 8373
時間：17:00-01:00
康熙來了推薦美食餐廳推薦 4. 林東芳牛肉麵
說到台北牛肉麵界的指標名店，絕對不能漏掉《林東芳牛肉麵》！這家屹立台北多年的傳奇級牛肉麵，不只是在地人從小吃到大，還曾獲得米其林必比登推薦，連海外觀光客來台都會專程朝聖。靈魂關鍵就在那一碗湯頭！以大量牛大骨、牛雜加上蔬果長時間熬煮，濃郁卻不死鹹，再加上招牌特製辣油，香氣層層堆疊，直接把整碗牛肉麵推到下一個等級，而且營業到凌晨 3 點，根本就是夜貓子與加班族的宵夜救星！
林東芳牛肉麵
地址：臺北市中山區八德路二段 322 號
電話：02 2752 2556
時間：11:00-03:00
康熙來了推薦美食餐廳推薦 5. 梁記雞肉飯
說到台北雞肉飯的長青名單，「梁記嘉義雞肉飯」絕對是資深王者等級！開業將近 50 年，網路評價累積快 5,000 則，美食老饕邰哥、小 S 都在節目上親自認證，人氣完全不是靠運氣。每到用餐尖峰時段，店內坐好坐滿、店外排隊排到轉角是日常風景。創立於 1975 年的《梁記》，藏身在松江路巷弄裡，從捷運松江南京站 3 號出口走路 5 分鐘就能抵達，位置低調、名氣超高。招牌雞肉飯鋪滿細嫩雞絲，淋上香氣爆棚的油蔥與雞汁，光聞就先餓一半。內行人一定要照「完全體吃法」來：半熟荷包蛋、辣椒醬、脆瓜一次全上，戳破蛋黃拌開再開吃，少一樣都不對味。能紅近半世紀不是沒有原因，這碗真的值得你專程來一趟！
梁記雞肉飯
地址：臺北市中山區松江路 90 巷 19 號
電話： 02 2563 4671
時間：週六日一公休，其餘時間 10:00-14:30，16:30-20:00
康熙來了推薦美食餐廳推薦 6. CAMPUS CAFE
台北人氣美式餐廳 Campus Cafe 主打滿滿校園風格氛圍，從義大利麵、燉飯、巨大份量沙拉，到超受歡迎的德州脆皮炸雞、凱薩沙拉通通有，份量實在、口味夠到位，不論是朋友聚會、下班小酌，還是週末放鬆吃一頓都超適合。再加上多間分店、交通方便，難怪一直是台北人心中的聚餐熱點，美式控絕對會一吃成主顧！
CAMPUS CAFE 南京店
地址：臺北市松山區光復北路 11 巷 99 號
電話：02 2742 3438
時間：11:00-21:00
康熙來了推薦美食餐廳推薦 7. 小林麵食館
「小林麵食館」是 24H 不打烊的在地名店 絕對是夜貓族與早起族的救星！從麵食、飯類到台式靈魂美食蚵仔煎通通有，選擇超齊全。其中必點的牛肉湯雖然是小小一碗，但誠意完全不打折，牛肉塊給得大方，半筋半肉口感超滿足，湯頭更是濃郁到爆，滿滿牛香一喝就懂為什麼會回訪。招牌五種蔬菜湯也是女生圈超紅的「減肥神湯」，清爽又有飽足感，還有不少人專程來朝聖的黑芝麻麵，香濃順口超有記憶點。不管是深夜補能量還是白天想吃清爽一點，這間真的可以直接加入你的台北美食口袋名單！
小林麵食館
地址：臺北市大安區大安路一段 28 號
電話： 02 2775 2960
時間：00:00-24:00
康熙來了推薦美食餐廳推薦 8. 紅花麻辣鹽水雞
說到台北人心中的鹽水雞天花板，紅花麻辣鹽水雞絕對榜上有名！不只是在地人狂推，連藝人邰智源都曾在《康熙來了》節目中大力推薦，直接讓這攤紅到出圈，成為不少夜貓族與上班族的宵夜首選。最大亮點就是獨門麻辣調味，香、麻、辣層次超有感，搭配入味多汁的雞肉與滿滿蔬菜，吃起來超涮嘴又不油膩，一吃真的會停不下來。從學生到上班族都甘願排隊
紅花麻辣鹽水雞 通化創始總店
地址：臺北市大安區臨江街 103 號
電話：02 2706 6838
時間：週日週一公休，週二、三、四 14:30-00:30，週五、六 14:30-01:00
康熙來了推薦美食餐廳推薦 9. 祥發港式茶餐廳
讓小 S 跟邰智源開心的轉圈圈的就是「祥發港式茶餐廳」的公司三明治，而且邰哥大力推薦一定要搭配阿華田！「祥發港式茶餐廳」是西門町的港點老字號，創立於 1996 年，那塊褪色的黃底招牌早已陪著西門走過近 30年 歲月，堪稱在地人的共同回憶。主打道地港式風味，口味穩定、價格親民，不只深受本地饕客喜愛，也是不少觀光客來台必朝聖的經典名店。雖然招牌的公司三明治看起來低調樸實，但實際表現屬於中規中矩，想打卡嚐鮮還是可以點來試試。真正懂吃的老饕，則更推薦乾炒牛河、揚州炒飯、鮮奶油豬仔包、福建炒飯，以及鮮蝦腐皮卷，每一道都是來店必點的人氣王！
祥發港式茶餐廳
地址：臺北市萬華區漢中街 35-1 號
電話：02 2331 8556
時間：週一公休，其餘時間 11:00-21:30
康熙來了推薦美食餐廳推薦 10. 徐淮人家
台北少數主打徐州菜的話題名店「徐淮人家」，絕對是重口味控必收清單！這間是不訂位幾乎吃不到的熱門餐廳，主打其他地方少見的經典徐州料理，老闆娘本身就是來台依親的徐州姑娘，手藝傳承自媽媽，從選料到調味都超講究，端上桌的每一道都是真正的家鄉味，完全不馬虎。在 Google 上累積近 1500 則高評價，不少老饕都大讚「徐淮人家」每道菜都很有記憶點，不管是想嚐鮮少見菜系，還是想找回熟悉的家鄉味，這裡都很可以。地鍋雞、山東燒雞、涼拌皮蛋與招牌羊蠍子，更是網友公認的必點王者，第一次來照著點就對了！
徐淮人家
地址：臺北市中山區遼寧街 45 巷 2 號
電話：0953 809 100
時間：11:00-14:00，17:00-22:00
【本文為JUSKY街星授權提供】
