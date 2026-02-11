【台中西區】勤美洲際酒店－IL Limone沐檸義式料理餐廳 沈浸在綠意與暖陽中的優雅的食光，給自己一個清新質感的五星級犒賞

想選一家慶生餐廳，剛好看到勤美洲際酒店裡的義式料理餐廳—『IL Limone沐檸』

這裡結合了高品質的主餐與精緻的半自助吧，以親民的價格，就能在挑高優雅的空間裡，一邊看著窗外的滿目綠意，一邊享用精緻的主餐及沙拉、熟食、甜點

▼環境

來用餐可停至酒店的停車場... 假日來用餐也不用擔心停車問題

用餐的『IL Limone沐檸』餐廳，在飯店1F

走進這扇門～ 開始走進義式安靜與優雅氛圍

視線很難不被這整片落地窗外草悟道的綠意所吸引~

環境明亮帶些靜謐，也很適合聚餐

『IL Limone沐檸』的新菜以五感為媒介－「饗感 SENSO」

勤美洲際酒店『IL Limone沐檸』的行政總主廚David Chauveau 領軍推出「饗感SENSO」全新菜單

師承國際名廚 Bruno Loubet 與 Marco Pierre White世界名廚精髓的法籍主廚David Chauveau，曾任職倫敦米其林二星餐廳 The Four Seasons、新加坡香格里拉酒店、馬爾地夫索尼娃芙士酒店等。在三十年跨國星級淬鍊下，將法式的精準與義式的熱情化作盤中靈魂。透過深厚的星級造詣，他重新定義法義料理，賦予食材更深邃、感性的感官層次。David主廚用『饗感 SENSO』帶人重新認識法義料理。不只是吃飽，而是用五感去體驗一場餐桌上的表演，每一口都是驚喜！

Menu

和友人我們選了一個不含前菜的$1488及含前菜的$1688

可以不被強迫選擇一樣的餐點價位，依客人自行選擇

價格上有3種選擇，這樣的價格區隔很貼心~

午間套餐選擇：

3道式半自助午餐：1,088 元 (晚間$1,388)

內容包含：自助義式開胃菜、每日精選湯品、豪華甜點吧、咖啡或茶。

4道式半自助午餐：1,488 元 (晚間$1,888)

內容包含：自助義式開胃菜、每日精選湯品、主菜 (擇一)、豪華甜點吧、咖啡或茶。

5道式半自助午餐：1,688 元 (晚間$2,288)

內容包含：自助義式開胃菜、每日精選湯品、精緻前菜 (擇一)、主菜 (擇一)、豪華甜點吧、咖啡或茶。

晚間價格較高一些，餐點提供上會和午餐不太一樣

▼自助吧

沙拉吧的蔬菜好多~尤其有很多沙拉醬料都很特別,其中還有蜂蜜松露醬

沙拉醬：和風柚子醬、義式油醋醬、千島醬、芝麻沙拉醬、香橙醬、蜂蜜松露醬

開胃菜小點,居然還有,自己很喜歡哈蜜瓜火腿~(第一輪好甜,但之後再上的就普掉了

起司、火腿、漬物,整個左邊就適合點個紅、白酒來搭配食用

右邊則是水果,因為餐點和自助吧都吃得好飽了,反而水果這裡沒吃到什麼...

切肉器切成薄片的煙燻火腿，在咀嚼時能感受到肉質的柔軟與鮮嫩，口感鹹香細緻

也有許多好酒可以付費order~

甜點區提供起司蛋糕及樹幹蛋糕

來用餐時是接近聖誕節,所以甜點有聖誕老人裝飾的費南雪、雪人和聖誕樹都好可愛~

瑪德蓮、聖誕麵包－潘內托內、杯子蛋糕

甜點都很富有節日氣氛這樣會令人期待都會有什麼依季節而不同的甜點~

餅乾糖果，可單吃也可拿來搭配冰淇淋配料

提供四種義式冰淇淋

爬文時有看到其他口味的冰淇淋,這次來吃的冰淇淋有檸檬(含酒)、香草、哈蜜瓜、金萱烏龍

最cool的是還有附餅杯,很少在自助吧的冰淇淋區看到像coldstone那樣有提供花朵餅杯的

一旁還有上面拍到的糖果可以隨意加料,連甜點冰淇淋都不馬虎,來用餐令人很滿意~

▼餐點內容

餐點中,會先送來一份放置於木盒中的佛卡夏

主要的餐點：

湯品： 質地絲滑濃郁的每日精選黃色濃湯（如南瓜或胡蘿蔔基底）

前菜：我們選了一份手工窯烤披薩

主菜：香煎挪威鮭魚&宜蘭櫻桃鴨

甜點： 豪華甜點吧

飲品： 咖啡或茶飲

桌邊服務：凱薩沙拉&提拉米蘇

佛卡夏鬆厚、口感紮實，咬下時飽含彈性與濕潤度，質地層次分明。單吃時，鹹香風味令人吮指；搭配濃湯，當麵包孔隙吸飽了湯汁精華，觸動了嗅覺與味覺，每一口都是令人滿足的美味~

桌邊服務的凱撒沙拉

主餐來之前，會先有桌邊服務製作凱撒沙拉

但是因為半自吧的沙拉吧已有許多形形色色的生菜及沙拉醬

雖然桌邊服務增加了一種儀式感，但卻不太必要XD

前菜－經典羅馬風味手工披薩

披薩麵皮是以雙重發酵麵糰製作，口感上膨鬆軟Ｑ，是我吃過的手工披薩中令我回味無窮的！

披薩餡料以義大利聖馬札諾番茄紅色基底，點綴著閃耀油亮的優質鯷魚與黑橄欖

口感中有鯷魚的海洋鹹鮮與番茄的酸甜濃郁交織，與新鮮芝麻葉，更為整體增添了一抹辛香，在口中完美平衡了鹹、酸、香的層次，味覺也如同遊歷於迷人的義大利美食地圖中

宜蘭櫻桃鴨

脆皮宜蘭櫻桃鴨胸，服務人員建議6分熟，這熟度自己覺得還可以，醬汁為五香調味

鴨胸肉口感柔軟，油脂香氣與鮮嫩肉質在口中交織，令人回味～

一旁的配菜有很少見的小條蘿蔔，特別的是...本來以為是馬鈴薯塊，但卻是義式麵疙瘩

可沾著柳橙醬汁一起吃，酸甜果香讓味蕾瞬間清爽了起來！

香煎挪威鮭魚

厚切鮭魚菲力處理得極好，魚肉色澤粉嫩、質地細緻且絲毫不乾柴，醬汁為煙花女醬汁

主廚巧妙地以醋漬珍珠洋蔥、酸豆與羽衣甘藍點綴其上，不僅豐富了視覺上的驚豔感，亦將視覺的美感轉化為舌尖上的多重驚喜

鮮蝦蘆荀Bruschetta、義式冷肉Bruschetta、香料野菇Bruschetta

義大利開胃菜Bruschetta (普切塔)，是一道源自義大利的前菜，是為了開啟正餐胃口而存在的～

普切塔實際上就是一塊經過炙烤過的麵包，上面撒上大蒜、橄欖油以及鹽，有時還會放上番茄、蔬菜、豆類、醃肉或奶酪。 而「切塔」也是指烘焙時切塔的技巧，要用熱刀快速、準確地切，避免破壞塔的精緻外形，所以"切塔"可以是食物本身或製作過程的專有名詞。也爬文一下了解到～

義大利的酸麵包通常追求的是淡淡的果香與穀物甜味，酸味相對內斂且溫潤

這種溫和的特性，讓它非常適合作為 Bruschetta 的基底，不會搶走抹在上面的生大蒜、橄欖油或新鮮番茄的風采

桌邊服務的提拉米蘇

服務人員會問我們要加咖啡酒還是咖啡

當然要選淋上咖啡酒的提拉米蘇才到味~ 不過沒有很大人系的酒味XD

很道地的提拉米蘇吃法

覺得令人享受視覺體驗的沙拉和提拉米蘇的桌邊服務，能感受到店家想營造不同氛圍的誠意

但因為自助吧已有很多樣甜點，但對我而言，不如把這2樣桌邊服務換成2、3樣在常設的飲品吧提供幾款鮮榨果汁或清爽的冷飲，能讓餐點的搭配感更加平衡，也能提升整體的用餐CP值。

甜點好吃之外，還很有季節感

這樣主餐搭配半自助吧

四種義式冰淇淋＋花朵餅杯，再加上一旁的配料，也可以自己做一份屬於自己的義式冰淇淋了

當月壽星贈送的蛋糕

是慕絲蛋糕，星級飯店的甜點蛋糕都還蠻有水準的

如果你也在尋找一處能同時餵飽相機與味蕾的角落，那麼「沐檸」的半自助時光，絕對值得你專程為它留一個午後

不用在一般自助餐廳排隊搶食，這裡多了一份慢條斯理的從容，從推開鑄鐵大門的那一刻起，五星級的服務水準與主廚對料理的堅持，都讓這餐顯得物超所值

若你也喜歡也想找一個用餐環境佳、精緻美食，想犒賞味蕾時，就來這裡讓五感帶路，預約一場專屬於你的義大利饗宴吧！

IL Limone 沐檸https://illimone.taichungic.com/

FB：IL Limone 沐檸

【地址】台中市西區館前路77號1樓

【TEL】04-2324-6324

【營業時間】11:30–14:30，17:30–22:30

【停車資訊】消費$500元折抵1小時／最高4小時

【訂位連結】https://ictaichung.com/illimone