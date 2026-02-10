現場開箱 Akoya 貝殼，竟然還能做成超美飾品！店員不小心透露挑選秘訣？結局神展開，我的珍珠顏色美到哭！不做後悔一輩子的超值體驗 🐚✨

這次我在沖繩王國（Okinawa World）的體驗，完全打破了我對「觀光工廠」那種無聊、制式化的刻板印象

我們要去挖珍珠！沒錯，就是那種真的從貝殼裡把它「扒」出來的珍珠 🐚

這感覺就像是在玩大自然的扭蛋機，你永遠不知道下一顆掉出來的會是什麼顏色的驚喜

走進「海之寶石（Umino Hoseki）」這間店，第一眼看到的不是冷冰冰的櫃檯，而是滿滿的藍色海洋風樹脂藝術，還有那個超級顯眼的「真珠出し体験」招牌

空氣中好像還飄著一點點海水的鹹味，也可能是我的心理作用啦 😂

那裡氛圍很像你去朋友開的工作室，放鬆、沒壓力，連燈光都打得特別溫柔，好像每顆珍珠都在跟你招手說：「選我！選我！」





根本是考驗人品的時刻——挑選你的命定貝殼

這步驟真的超像在相親

你站在水槽前，看著那堆阿庫亞貝（Akoya oysters），每一顆長得都差不多，黑黑醜醜的，但你心裡就是知道，其中有一顆是屬於你的 ✨

工作人員會遞給你手套和工具，接下來就是見證奇蹟（或是人品爆發）的時刻了

你知道嗎？挑選貝殼的過程就像是在買彩券，但中獎率是 100%

因為每一顆裡面絕對都有珍珠，只是大小、顏色、光澤不同而已

有的珍珠是經典的奶油白，有的是帶點神秘感的銀藍色，運氣好的話，還能挖到那種帶粉紅光暈的「人魚眼淚」

我當時心跳超快，手還有點抖，拿著那把像奶油刀的工具，笨手笨腳地想把貝殼撬開

「啵」的一聲，貝殼打開了

那瞬間真的超療癒！就像你把擠了好久的粉刺終於清出來一樣（哎唷這比喻好像怪怪的，但你們懂那種爽感吧？🤣）

藏在肉裡的珍珠露出來的那一刻，我忍不住「哇」了一聲

旁邊的日本店員也跟著拍手，搞得我好像中了樂透頭獎一樣

這種「親手接生」的感覺，真的跟去百貨公司櫃檯直接買現成的完全不同檔次

這顆珍珠，是我們兩個「共同努力」的結晶啊！





把回憶戴在身上——從原石到飾品的華麗變身

挖出來之後，你以為就結束了嗎？

才怪，這才是這間店最會做生意的地方（稱讚意味）

你手裡拿著那顆剛出土、還熱騰騰（其實是涼的啦）的珍珠，店員會引導你到旁邊的配件區。這裡簡直是選擇困難症患者的地獄 🔥

從幾百日圓的手機吊飾，到比較精緻的 18K 金項鍊、戒指、耳環，應有盡有

我看著那些配件，腦波瞬間變超弱

原本只想花個 1000 日圓體驗挖珍珠就好，結果看到那個星星造型的純銀手鍊，還有那個可以做成夾式耳環的貝殼底座，手就不聽使喚地掏出魔法小卡了 💳

做成飾品的過程其實很快，師傅的手藝像是在變魔術

他們會幫你把珍珠打孔、黏合

看著師傅專注的眼神，你會覺得這不只是一個商品，而是一個作品

這裡我想給個小建議，如果你平常穿搭比較休閒，做成簡單的單顆項鍊最百搭；

如果你跟我一樣喜歡浮誇一點的，那個放在樹脂海洋盤上的手鍊，配上沖繩的藍天白雲，拍照真的美到沒朋友





儀式感拉滿——連貝殼都不放過的極致環保

最讓我驚艷的其實是最後這個環節

一般我們吃完生蠔，殼就丟垃圾桶了對吧？

但在這裡，那個剛剛被你「強行打開」的貝殼，經過清洗後，竟然變成了珍珠的展示盒！

店家會提供麥克筆，讓你自己在貝殼內側寫字或是畫畫

這招真的太高招了

你想想看，如果你只是拿著一個絨布盒子回家，過兩年你根本不記得這條項鍊是哪來的

但當你看到貝殼上自己歪歪扭扭寫著「2025.11.29 Okinawa」還有幾顆愛心 ❤️

當時那個快樂的空氣、那天的溫度，甚至旅伴在旁邊碎碎念的聲音，全部都會像跑馬燈一樣回來

我看照片裡還有韓國人在上面寫「沖繩最高（沖繩最棒）」，真的，連貝殼都能變成這種獨一無二的紀念品，日本人對「回憶」這兩個字的包裝功力，真的讓我佩服得五體投地

這不只是環保，這是有溫度的傳承

也是有懶人賭博法——SSR 珍珠扭蛋機

如果你真的懶得弄髒手，或者覺得自己手殘沒藥醫，店裡還有一台看起來很厲害的扭蛋機

上面寫著「KOHARU PEARL EARRINGS」，轉一次 2200 日圓

上面還貼著「SSR」的大字，這是把珍珠當手遊在抽卡嗎？😂

但我跟你們說，除非你趕時間，不然我真心建議還是自己挖

因為那個「過程」才是最值錢的

扭蛋轉出來雖然也是珍珠，但少了那種「這是我選的」的命定感

不過如果你是想買回去送給那些不太熟的親戚小孩，扭蛋機倒是個不錯的選擇，快速解決，又有話題性，這招學起來

老實說，沖繩的海很美，水族館很壯觀，但這些都是「用眼睛看」的回憶

而這個挖珍珠體驗，是「用手做」的回憶

而且，這真的很適合情侶或是親子！

下次去沖繩，別只是去國際通買紅芋塔了（雖然那個也很好吃啦）

留個一小時給海之寶石，去尋找那顆在大海裡等了你好幾年的珍珠