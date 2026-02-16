【重磅消息】 雲品國際 3月起接手「維多麗亞」的宴會營運！

維多麗亞酒與雲品國際攜手合作，未來宴會將由君品Collection營運與聯合接單雲品國際提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

 

維多麗亞酒店位於台北大直，因具「歐式鐘樓建築」與「戶外花園」，一直以來受到喜歡都市的方便，又喜歡「莊園感」新人的青睞，現在傳來重磅消息，雲品國際（君品 Collection）將在3月1日起，接手維多麗亞酒店的宴會營運，這意味著未來的婚宴將結合維多麗亞的經典場地與君品的米其林廚藝團隊服務，共創飯店業者間的合作關係，量身打造婚宴包套產品，也顯現雲品國際積極拓展高端宴會事業版圖，即日起開放預訂。其中受到大眾關心的費用問題，目前假日定價每桌26,800元+10%起。




維多麗亞酒店一樓擁有戶外花園，可做戶外婚禮與證婚儀式使用雲品國際提供

 

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際與雲朗觀光始終致力於產業間的合作，跨足同業的委託經營，包括：茹曦酒店餐飲宴會事業、礁溪了了的旅宿經營管理後，雲品國際持續深耕高端宴會餐旅事業，以創新的產業變革打破飯店業者間的競爭關係，轉而朝向合作共好的方式經營。此次與維多麗亞酒店的合作，是看好雙方對於產業營運間有高度的共識，也看見了未來星級酒店宴會廳重新定義與風格再造，期待能夠延伸君品Collection的服務優勢共同合作，一起將市場做大。
 



維多麗亞酒店擁有戶外池畔證婚的絕佳環境雲品國際提供


維多麗亞酒店甫翻新新娘休息室，擁有寬敞奢華的休息空間雲品國際提供

 

維多麗亞酒店的宴會廳與雙囍中餐廳，自3月1日起將由君品Collection規劃婚宴產品與餐飲服務，中餐廳未來將以預約包場形式，依據客戶需求量身訂製宴會體驗，維多麗亞酒店全館有將近100桌的服務規模與商業產值，雲品將能夠為業主共同創造利益，達到強強聯手的加乘效益。

君品Collection為維多麗亞酒店量身打造的婚宴產品，假日每桌26,800元+10%起，可享用米其林廚藝團隊料理，以差異化的婚宴產品與米其林廚藝料理強佔北市婚宴市場。同時亦可選購君品Collection 最熱銷的全包式「神助攻！超頂6選1」婚宴專案每桌19,800元+10%起，在指定吉日下訂10桌以上婚宴，即可從婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、囍餅等六大熱門婚禮周邊中任選一項，在星級酒店中也可輕鬆成婚。


 

維多麗亞酒店擁有得天獨厚的宴會空間優勢，一樓的主宴會廳「大宴會廳」享有挑高八米無樑柱的170坪空間，最多可納50桌，假日起桌價26,800元+10%起，設計以英式劇院氛圍伴隨極致豪華水晶吊燈，氣派非凡。空間可結合一樓戶外的歐式花園，提供證婚儀式、歐式餐飲宴會、雞尾酒會等多元化活動，增添活潑氣息。
 

位於三樓的宴會空間富有多功能性，「維多麗亞廳」與「天璽廳」挑高四米，可彈性調整隔間，從1桌至36桌的扶輪社、獅子會等工商活動、企業宴席與精緻婚宴都可承攬，假日婚宴起桌價自23,800元+10%起。維多麗亞酒店的宴會空間，完美契合高端客群對私密性、藝術美學與客製化的需求。設計理念融入藝術、文化與美學涵養，透過銀、白、灰三色調搭配簡約法式沙發與柔和燈光，營造出極致優雅的法式沙龍氛圍。期待在二年內，雲品將重新改裝設計宴會廳，將強化維多麗亞酒店得天獨厚的戶外婚禮場地與宴會廳，重新定位星級酒店宴會廳空間。
 

合作延續了雲品國際在委託經營事業的成功經驗，將君品Collection的精緻餐飲理念導入維多麗亞酒店，開啟高端宴會新紀元。首先推出的婚宴產品爲君品Collection最熱銷的全包式「神助攻！超頂6選1」婚宴專案，凡在指定吉日下訂10桌以上婚宴，即可從婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、囍餅等六大熱門婚禮周邊中任選一項，贈品總價值平均超過3.8萬元。此外，維多麗亞酒店三月後的全新宴會服務已開放預訂，無論是私人宴會、品牌發表會或企業活動，皆可由君品Collection的廚藝團隊、婚禮企劃團隊提供專業服務。

以上圖片：雲朗觀光集團提供

#餐廳 #飯店 #維多麗亞酒店

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

馬年春節去哪放電？ 2026全台十大特色公園出爐

馬年春節去哪放電？ 2026全台十大特色公園出爐

2026-02-11 13:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Gemini
示意圖／Gemini

過年帶小孩去哪玩？

龍騰辭舊歲，馬躍迎新春！隨著2026金馬年報到，許多家長已經準備好趁著春節假期，帶家中的小朋友出門奔跑放電。近年來，全台各地的特色公園如雨後春筍般湧現，從驚險刺激的超長溜滑梯，到啟發五感的共融式設施，公園不再只是罐頭遊具的堆疊，更是結合地景、智慧與生態的城市遊樂場。

究竟哪一座公園在過去一年人氣最高？哪裡又是網友公認最值得朝聖的放電神殿？《網路溫度計DailyView》特別蒐集全台灣具有共融式遊戲場的公園名單，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2025/02/02～2026/02/01）的網路討論聲量。現在就跟著我們的腳步，看看2026年全台十大特色公園榜單，在馬年春節陪孩子展開一場精彩的冒險探秘！

No.10 風禾公園｜桃園

翻攝官網／桃園觀光導覽網地址：桃園市桃園區慈文路688號

不用飛沖繩，桃園就有超狂滑梯樂園！占地4.8公頃的風禾公園，不只是全台首座防災避難公園，更是家長眼中的「放電勝地」。這裡最吸睛的莫過於由日本引進、長達50公尺的滾輪溜滑梯，讓大人小孩都甘願頂著排隊人龍一玩再玩。此外，園區利用坡地地形設置了6座磨石子滑梯及共融式沙坑，甚至貼心備有專為輪椅使用者設計的「高架沙桌」，讓每位孩子都能享受玩沙樂趣。網友一致好評：「有好幾種溜滑梯，好玩」、「適合全家大小一起來休憩的一個公園」、「溜小孩小狗的好地方，有草有魚池，有廁所，旁邊收費停車場很大」。

除了刺激的遊樂設施，公園內的萬坪草地也是踢足球、野餐的絕佳聖地。近一年的聲量高點出現在桃園國慶升旗典禮，現場特別移師風禾公園舉辦，除了滿天國旗隨風飄揚，現場更有70隻穿戴整齊的「黑貓中隊」公仔列隊陪伴市民升旗，將在地歷史轉化為超萌打卡點，引發網友討論。

No.9 頭城運動公園｜宜蘭

地址：宜蘭縣頭城鎮拔雅里3-1號

作為宜蘭首座親子共融公園，頭城運動公園憑藉著4公頃的超大腹地與兩大主題遊戲區，穩坐東台灣放電勝地榜單。這裡最大的特色就是「緊鄰鐵道」，孩子在攀爬滑行時，不時能看見普悠瑪或太魯閣號疾馳而過，絕對會讓小小火車迷興奮不已。園區內除了經典的蜂巢溜滑梯，最特別的莫過於「創意動力台車」，讓孩子透過手拉繩索移動車廂，一秒變身小小鐵道員。

近年完成翻新的「第二遊戲場」則以藍色環形攀爬網與大海龜地景為核心，打造出如大海洋般的遊戲場，兩層樓高的滑梯與海盜船遊具，讓不同年齡層的孩子都能找到挑戰。網友好評指出：「這裡分區明確，大孩子跟小寶寶不會撞在一起」、「公園佔地不小，人不多，所以不像都市的公園般人多擁擠」、「幾乎所有兒童玩的遊戲都有，小朋友會玩到不想回家」。

No.8 榮星花園公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局地址：台北市中山區民權東路三段1號

位於中山區精華地帶的榮星花園公園，是一座結合歷史情懷與現代共融設計的城市綠洲。這裡最傳奇的莫過於它是台北市區極罕見的「賞螢勝地」，在志工多年復育下，瑠公圳自然濕地生態池每年春夏交替之際，總能見到點點螢光飛舞，讓都會孩子不必跑遠就能親近自然。此外，園內的九重葛花廊保留了早期的歐風浪漫，至今仍是許多老台北人心中最經典的婚紗拍攝點。

榮星花園的遊戲場作為台北市首座特色遊戲場，目前正展開「全齡共融」的全新升級計畫。除了保留深受歡迎的磨石子山丘滑梯與戲沙池，未來還將增設更具挑戰性的地形攀爬網與隧道通道。近期的聲量高峰則落在今年初的賞梅盛況，園內十多棵梅花在冷冽空氣中盛開，如白雪般覆蓋枝頭，吸引無數攝影愛好者前來搶拍。

No.7 凹子底森林公園｜高雄

翻攝官網／高雄畫刊地址：高雄市鼓山區明誠三路與龍德路交叉口

坐落在農16特區、捷運凹子底站出口旁的凹子底森林公園，不僅是北高雄的「都市之肺」，更是極致便利的放電勝地。園區內最狂的亮點是「森林鳥巢遊戲場」，以巨型鳥巢、孵化鳥蛋為意象，打造出3.7公尺高的三塔式滑梯組，孩子們像小鳥般在蛋屋與爬網間穿梭探險，刺激感滿分。針對高雄炎熱的天氣，這裡更貼心設置了「水漾森林戲水區」，每年4月至10月開放，自動噴灑的水霧花灑讓孩子在都市叢林中也能清涼消暑。

除了遊樂設施，公園的自然景觀更是聲量保證。每逢1月中旬至2月初，生態池畔種植超過15年的落羽松進入最佳賞味期，綠、黃、焦糖紅交織的漸層色澤倒映在水面，美到讓訪客感嘆不已。網友盛讚：「坐捷運就可到達的落羽松」、「落羽松每一棵色調均不同，漸層分明，非常漂亮」、「小孩放學一定要再來這邊放電一下」、「各種設施小孩會玩瘋，喜歡沙坑的可帶工具來」。

No.6 青年公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局地址：台北市萬華區水源路199號

擁有24公頃超大面積的青年公園，是台北市第四大公園，其前身更是日治時期的練兵場與「南機場」。這裡最迷人的特色在於「跨世代的連結」，園區內保留了無數台北人的童年回憶「太空堡壘溜滑梯」，這座如飛碟般的水泥磨石子滑梯結合了巨型沙坑，至今仍是孩子最愛的捉迷藏勝地。此外，為了致敬南機場歷史，園內還設有「飛行探索遊戲場」，5公尺高的塔台溜滑梯與全台首座飛機主題遊具，讓孩子在玩樂中體驗翱翔天際的快感。

青年公園的配套設施堪稱「全台最完善」，從收費的高爾夫練習場、8座游泳池，到免費的「交通公園教學區」，讓孩子在模擬馬路中學習交通安全知識。網友大力推薦：「從小到大最愛的公園，乾淨寬敞，散步遛狗都超舒服的」、「特色公園有沙坑可玩，多層堆疊的溜滑梯可以跟孩子玩捉迷藏」、「有許多草皮及健身或遊樂設施，適合各個年齡層來踏青」。

No.5 八二三紀念公園｜新北

翻攝官網／來新北玩公園地址： 新北市中和區安平路與中安街交界

被譽為「雙和之肺」的八二三紀念公園（又稱「四號公園」、「中和公園」），是中永和地區規模最大的綠洲。這座公園最迷人之處在於它「文武雙全」的獨特氣質：園區中心座落著國立臺灣圖書館，內部擁有超完善的親子繪本中心；戶外則陳列了戰車、戰鬥機等除役武器。為了呼應書香背景，園內的共融遊戲場特別打造了「書本造型磨石子滑梯」，連沖洗區都是可愛的「鉛筆造型洗腳池」，讓孩子在玩樂中也能感受到濃濃的書卷味。

除了書本遊戲區，靠近安平派出所側還隱藏著一座「森林樹屋遊戲場」！這座以小木屋為主題的亮點設施，包含刺激的6公尺高旋轉溜滑梯，以及多種難度的攀爬網，滿足從幼童到大孩子挑戰自我的渴望。網友評價：「雖然假日人很多，不太好停車，但這裡真是個寶藏公園」、「生態相當豐富，有超多的鴿子，超多的麻雀，超多的松鼠」、「生態遊樂園有巨大的沙坑，孩子簡直都要玩翻了」。

No.4 大佳河濱公園｜台北

翻攝官網／台北市政府觀光傳播局、台北市政府工務局地址：台北市中山區濱江街（基隆河8、9號水門進入）

佔地42公頃的大佳河濱公園，堪稱全台最強的「海洋主題水陸遊樂場」。歷時五年打造，以「Play for All」為目標，這裡不僅擁有全國最大的共融沙坑，還隱藏了三座「恐龍化石」等著小小考古學家來挖掘。最受歡迎的莫過於北市首見的「雙軌道滑索」，孩子們可以瞬間化身小泰山享受疾速快感；而全台少見的「面對面親子鞦韆」，讓家長能與孩子面對面共盪，捕捉最純粹的歡笑瞬間。

隨著2020年第三期工程完工，園區變身繽紛海洋世界，巨型章魚、鯨魚及海豚地景穿梭其間，搭配夏季（6至9月）定時開放的戲水區，儼然是免門票的「河濱版兒童新樂園」。近一年的聲量高峰落在9月的「莫內向日葵花海」，18萬株向日葵在夕陽下閃耀金光，配上船型眺望台，視覺震撼力十足。網友點評：「很適合來拍整片向日葵花海」、「蠻漂亮的河濱公園，公園很大非常適合全家大小一同前往」、「大佳河濱公園夏天真的很熱，少遮蔽物。在傍晚散步會比較涼快」。

No.3 文心森林公園｜台中

翻攝官網／台中市政府地址：台中市南屯區文心路一段289號

坐擁全台最大「圓滿戶外劇場」的文心森林公園，是台中最具代表性的藝文綠洲。除了曾接待Lady Gaga等國際巨星，這裡最讓爸媽瘋狂的是全台首創的「12感官遊戲體驗區」。園區打破罐頭遊具框架，將遊具依據感官、體能、智力分為體能型、感官型與心智型三大類。其中最獨特的設施是「木珠溜滑梯」，溜下來的觸感如同在滾健康步道；此外，還有能收集自然界風聲與鳥鳴的「集聲箱」，以及在步道旁種植香草植物、撥弄間可產生氣味的「味覺體驗步道」。

這裡的設施相當多元且具啟發性，包括結合金屬風鈴與彩色圓珠牆的「迷宮探索」、可組合各式圖案的「伸縮木樁」，以及盤型鞦韆、平衡木與搖搖杯等，整座遊戲場更鋪滿了孩子喜愛的大型沙坑。交通方面，公園就位在捷運文心森林公園站出口旁，極高的交通便利性吸引大批民眾前往。網友表示：「登上文心森林公園的制高點視野超棒，有椅子有樹蔭適合野餐、休息」、「很喜歡這裏的草皮，讓人安心的躺在草皮上」、「有毛小孩玩的地方，兒童遊樂區也都是客滿」。

No.2 中央公園｜台中

翻攝官網／中央公園地址：台中市西屯區中科路296號

被譽為「台中之肺」的中央公園，是水湳經貿園區最耀眼的綠色地標。這座由法國設計師操刀的智慧綠能公園，將魯道夫‧史代納的「十二感官」哲學落實於空間設計中，打破了傳統公園只有塑膠遊具的框架，讓地景建築本身就具備強大的互動性。其中最受歡迎的「平衡體驗區」，由三層不同密度的巨大攀爬網構成，讓民眾能如同漂浮在半空中挑戰重心平衡；而由彩色玻璃帷幕打造的「視覺體驗區」則像一座夢幻的光影迷宮，讓孩子在穿梭間感受色調變化的奇幻魅力。此外，設置72支風鈴桿的「聽覺體驗區」，透過風力敲擊出豐富的鈴聲層次，讓人在都會森林中也能與大自然共鳴。

中央公園不僅是感官探索的樂園，更是一座與科技並行的「智慧公園」。園內種植了上萬棵樹木，搭配廣闊且極具文青感的五節芒草區，成為社群媒體上瘋傳的拍照聖地。園區更導入了先進的環境監測系統，讓遊客能透過App即時掌握氣溫與空品，享受兼具創新與低碳的遊憩空間。網友感嘆這裡的宏偉與貼心：「是一座能讓人從城市裡呼吸出來的公園」、「平衡體驗區真的太好玩了」、「現場還有管理人員在場引導，讓家長帶小孩玩起來特別安心」。

No.1 大安森林公園｜台北

翻攝官網／共融式遊戲場地址：台北市大安區新生南路二段1號

今年強勢奪下冠軍寶座的，正是被譽為「台北市之肺」的大安森林公園！這座佔地約26公頃的綠意殿堂，近年因全新升級的「森林之王」遊戲場再次成為全台家長的朝聖地。該區以森林冒險為設計靈感，打造出木造的多功能高塔，集攀岩牆、吊橋與多難度繩索攀爬於一身；最貼心的是滑梯下方採用天然木屑鋪面，不僅安全，更讓孩子在都市中也能觸碰大自然的質地。此外，園內保留了經典的恐龍造型磨石子滑梯與大型戲沙坑，並配備專為身障兒設計的「高架沙桌」與全平面「森林旋轉盤」，落實所有孩子都能平等共玩的理念。

大安森林公園不僅遊具精彩，更具備深厚的生態底蘊。園內的生態池是夜鷺、黑冠麻鷺等鳥類的棲息地，而在基金會與市府的長期努力下，每年4至5月更是市區極為珍貴的賞螢熱點。每年3月登場的「台北杜鵑花季」則讓園區化身粉嫩花海，搭配著名的下沉式捷運站景觀與露天音樂台的藝文演出，讓這裡具備多層次的休閒功能。網友盛讚：「台北人最幸福最大最棒的公園」、「鋪張野餐墊就能在樹蔭下放鬆」、「不管是帶小孩放電、慢跑運動，還是單純坐著休息看鴿子、松鼠和烏龜，都很愜意」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月2日至2026年2月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
親子旅遊必看！全台十大遛小孩特色公園揭曉　地點、必玩遊具一次看
大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離　現在不丟明年家裡還是亂
過年圍爐吃什麼？2026最受歡迎的10大年菜出爐　火鍋、佛跳牆竟無緣冠軍
清境、初鹿、張美阿嬤都上榜！可親近動物的休閒農場TOP 10　過年走春出遊必收
冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐　過年返鄉、走春快來逛

#網友 #台北杜鵑花季

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

2026-02-01 20:15 Belinda的玩美甜蜜窩

這趟名古屋之旅真的驚喜連連

十二月初的行程

不僅在名古屋城欣賞到楓葉

更在高山市看到雪景

即便不是正在下雪

大雪後處處積雪的市容

已讓不常看雪的人興奮不已~!!

從名古屋搭車到高山市

車程大約2小時40分鐘

而高山市再到合掌村大約再50分鐘

但到有小合掌村之稱的飛驒之里❤

就只要10分鐘囉

飛驒之里❤

是高山市戶外村落博物館

完整修復合掌村及飛驒各地的特色古民宅

展示4棟國家重要文化財產

陳列當時的農具及生活器具

能經受大雪積壓的合掌造型

將古老山村風情代代相傳

飛驒之里的一年四季

都會舉辦各項傳統活動

特別是秋冬之際

除了流光溢彩的點燈活動

合掌村被紅葉環繞或白雪覆蓋

都是不可錯過的夢幻景緻

下車就像來到雪世界

真的美出一個新高度

有誤闖雪國明信片的錯覺!!

車票單人單趟¥210

入內參觀飛驒之里

單人參觀門票¥700

漫步雪世界唯一要注意的

就是融雪時經過樹下請快步通行

不小心被砸到真的蠻痛的呀...

#日本名古屋#飛驒之里#小合掌村

#大雪 #秋冬 #名古屋 #打卡景點

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

2026-01-23 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點朝氣的

#宮川朝市❤

位於岐阜縣高山

起源自江戶時代

超過200年且經歷數次轉型

至今仍為新鮮農產品的中樞

歷史悠久的四大朝市之一

高山車站步行約10分鐘路程

集結本地蔬果、飛驒牛等美味

也有吉祥公仔猿寶寶❤

創意筷子、飾品等手作物品

還可買到高山蔬菜

夏季桃子、秋季蘋果等水果和醃製蔬菜

他們對自家的優質農產品感到自豪

聽說還會主動推薦烹調方法呢

宮川朝市沿著宮川設攤

走下提防是清澈河水

有魚、鴨子、烏鴉等多樣生物

跟一條地面雪尚未融化的橋

不少旅客紛紛搶拍~

努力感受著雪國魅力呀!!

老街上有座頗迷你的秋葉神社❤

是高山市的神道教神社

據說主要供奉火之神明

保護城鎮免受火災侵害

高山這古老城市木造建築多

防火顯得特別重要囉!!

吃了碳烤飛驒牛肉串、包子

即便前一晚吃了飛驒牛大餐

宮川朝市現烤的飛驒牛串

烤的剛剛好~完美鎖住肉汁

撒點鹽巴就超級美味

飛驒牛包子剛出爐也很讚!!

入口處的飛駝牛乳

源自高山地區牧場的優質環境

提供鮮奶、乳酪、優格等各式乳製品

喝完瓶子要還他~相當環保

人氣很旺的章魚燒、飯糰

若胃口不錯可以通通吃起來~!!

#宮川朝市#日本景點

#水果 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

2026-01-17 22:07 Belinda的玩美甜蜜窩

#高山市逛老街

#感受古鎮風情

高山市位於岐阜縣北部

被譽為飛驒小京都❤

是日本面積最大的城市

四周飛驒山脈等群山環繞

森林覆蓋率高達全市92%

因地處飛驒地區中心地帶

故被稱為飛驒高山❤

飛驒高山老街❤

保留著江戶時代的舊街景

街道兩旁古色古香的老店

掛滿帶有古鎮風情的暖簾

町家建築保留有格子推窗

日文出格子的傳統樣式

是岐阜縣超人氣旅遊古鎮~!!

不僅如此

也能買到地方土產

重點當然是品嚐地方美食

吃了SHINRA森羅牛飛驒牛壽司❤

綜合3貫/生薑醬油、鹽、壽司卷

特別的是壽司卷+生蛋黃

且盤子用蝦餅取代

整份都可吃掉~超環保

肉質肥美、蛋黃滑順整個超讚的

這家SHINRA森羅牛❤

也有提供超大的室內用餐區

要內用買完自行入內隨便座囉

舩坂酒造店❤

釀造一系列日本酒飛驒甚五郎Hida Jingoro聞名

靈感來自江戶時代雕刻大師左甚五郎

代表清爽辛口、具米旨味的高山地酒

特別的是門口扭蛋機扭顆清酒杯

扭蛋內會提供一枚銀幣

可用扭到的清酒杯免費喝杯清酒

現場提供投幣式各種口味清酒

用扭蛋裡的那枚硬幣投入想喝的口味即可

這次喝的是日本國產柚子口味

真的有清甜的柚子香~好喝耶

喝完小杯子就可直接帶走囉

煎餅堂❤

煎餅專賣老店

門口現烤超大片煎餅

烤盤上煎餅瞬間膨脹

且香味太誘人~很難不停留

((但有點硬~牙口不好會有點吃力))

一樣誘香的醬油糰子、五平餅❤

地方人士應該很愛吃

冷冷的天這誘人鹹香

真的莫名就想來一串

還有天然寶石專賣店凸凹堂❤

提供多種天然寶石

除單賣裸石外

當然也設計成多款飾品

目前主打應該就是藍寶石~

店家隨處可見2026幸運藍的海報

但我偏偏看上粉色&綠色囉!!

#高山老街#SHINRA森羅牛#舩坂酒造店#煎餅堂#凸凹堂

#老街 #老店 #柚子 #打卡景點

【重磅消息】 雲品國際 3月起接手「維多麗亞」的宴會營運！

【重磅消息】 雲品國際 3月起接手「維多麗亞」的宴會營運！

#維多麗亞酒店 #餐廳 #飯店

旅遊經 2026.02.16 13
屏東活動分享【2026屏東燈節_客家燈區】1/23正式點燈！全台首座客家燈區｜以「耀動客家」主題點亮內埔龍頸溪畔｜必拍12 組藝術燈飾｜蝶舞水光主燈秀

屏東活動分享【2026屏東燈節_客家燈區】1/23正式點燈！全台首座客家燈區｜以「耀動客家」主題點亮內埔龍頸溪畔｜必拍12 組藝術燈飾｜蝶舞水光主燈秀

#打卡景點 #屏東 #屏東旅遊 #屏東燈節 #熱門景點

我是凱南Kenan 2026.02.16 13
這家店讓我理智線斷裂...💸 開箱「花園鰻襪子」跟超獵奇「鯊魚乾」🦈 還有吃了會上癮的雪鹽餅乾！內行人教你怎麼買最免稅，原來萬座毛限定貼紙才是必收神物？✨🇯🇵

這家店讓我理智線斷裂...💸 開箱「花園鰻襪子」跟超獵奇「鯊魚乾」🦈 還有吃了會上癮的雪鹽餅乾！內行人教你怎麼買最免稅，原來萬座毛限定貼紙才是必收神物？✨🇯🇵

#打卡景點 #展覽帶逛 #象鼻岩 #朋友 #行李

meru 2026.02.16 12
沖繩必去還是過譽？萬座毛真實體驗！陰天拍出電影感大片教學，別再只會拍遊客照！那個風大到懷疑人生，這100日圓入場費到底值不值？🐘🌊

沖繩必去還是過譽？萬座毛真實體驗！陰天拍出電影感大片教學，別再只會拍遊客照！那個風大到懷疑人生，這100日圓入場費到底值不值？🐘🌊

#展覽帶逛 #打卡景點 #天氣 #帽子 #網美照

meru 2026.02.16 9
好運氣、好心情一次Go足！馬年走春好去處 祈福健行遊新北

好運氣、好心情一次Go足！馬年走春好去處 祈福健行遊新北

#旅客 #走春

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.02.16 20
萬金杜鵑花季，適合春節走春「賞萬金」，看杜鵑「大花(發)」討吉利！

萬金杜鵑花季，適合春節走春「賞萬金」，看杜鵑「大花(發)」討吉利！

#金山 #藝術家 #杜鵑花

旅遊經 2026.02.16 20
粉櫻炸開了！新北賞櫻必拍櫻花步道，200多株春櫻綻放【2026汐止文化櫻花季】（2026年2月14日花況）

粉櫻炸開了！新北賞櫻必拍櫻花步道，200多株春櫻綻放【2026汐止文化櫻花季】（2026年2月14日花況）

#櫻花 #攝影景點 #新北活動 #走春 #浪漫

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.02.16 65
全台找「姆」「明」！ 中台灣燈會聯名「姆明」抽限量小物

全台找「姆」「明」！ 中台灣燈會聯名「姆明」抽限量小物

#互動 #氛圍

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.02.16 14
「臺南行春」網站上線 一站掌握逾百項活動與吃喝玩樂

「臺南行春」網站上線 一站掌握逾百項活動與吃喝玩樂

#臺南 #行程

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.02.16 16
超值699！開箱馬年山城玩法 在地小旅行四線暢遊平溪

超值699！開箱馬年山城玩法 在地小旅行四線暢遊平溪

#平溪天燈節 #老街 #小旅行

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.02.16 17
