「曖曖在海邊」超Q拍照打卡點 Snoopy現身屏東漁港，有甜蜜氛圍喔！

過年返鄉、出遊走高速公路絕不能錯過這些服務區！

農曆新年連假一到，不少用路人選擇開車上高速公路返鄉、出遊，但長時間塞在車陣中，難免讓人身心俱疲。這時候，服務區就是最佳救星！不只廁所乾淨、休息室能讓駕駛人一秒回血，還有近年高公局推行「一站一特色」，走過路過絕不能錯過的必吃美食、限定伴手禮，甚至有些國道服務區早已從「中途停靠站」升級為話題滿滿的人氣景點。網友們曾討論，「我們國道休息區品質，值得台灣人自豪的一個地方」。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台人氣國道服務區TOP 10，究竟哪些休息站最常被網友點名、討論度最高？快來看看你心目中的神級服務區有沒有成功上榜！

No.1 南投服務區

翻攝官網／交通部高速公路局、FB／新東陽南投服務區▲國道三號231k+598

國道3號南投服務區是2025年全台好評國道服務區網路聲量冠軍！由新東陽集團經營，除了有星巴克、漢堡王、三商巧福等連鎖品牌進駐外，還有支持南投在地伴手禮品牌宜珍齋、農青碧綠農場、農甜味傻玉米，更攜手茶廠林吉園以茶會友館開設頂級手搖專櫃。最特別的是全台唯一的觀心園公益專櫃，販售身心障礙者製作的爆米花、農特產品，讓旅客在買名產的同時，也能用行動支持公益。國道服務區的硬體設施維護成為網友好評風向之一，南投服務區在2025年奪下「績優公廁」特優獎。網友大讚，「最讓我喜歡的是店家種類齊全，不管是想吃點熱食、小點心，還是買伴手禮，都能一次滿足。廁所維持得相當乾淨，補充速度快，完全看得出管理團隊的用心。」

現行的南投服務區為早期布農族之遺址，以「山林嬉・鴞遙遊・繪南投」為主題展現南投原住民文化特色，於服務區設立「LAMUNGAN」天招，在布農族語中意謂著「埡（音爲ㄨˋ）口」，不僅歡迎旅客到訪，也成為旅客必打卡的拍照景點之一。

No.2 清水服務區

翻攝FB／清水服務區 統一商場▲國道三號172k+600

清水服務區自2024年12月由統一集團接手整修完畢重新開幕後，在網路上創造不小話題！更是榮獲23屆金擘獎，全區共規劃50個櫃位，從米其林必比登推介的台客燒肉粥、排隊名店廟東清水排骨酥麵，到台中推薦必買伴手禮小林煎餅、阿聰師、薔薇派、鴻鼎菓子、太陽堂傳統糕餅通通都有，一次滿足口腹之慾。不定期推廣大貨車駕駛專屬優惠，有網友也在Google評論區指出，「這是我很喜歡、也常特地繞來的服務區之一。餐廳與品牌選擇多，而且不是『來一次就好』的那種，每次來都還是會想再吃一次」。

清水服務區以「清水風帆 馳乘飛揚」為主題，整體融入地方自然與人文特色，主要建物佔地就逾5,000坪，包含1樓設有伴手禮專櫃、2樓為7-ELEVEN與即飲專區，3樓則規劃美食街，並打造以高美濕地「招潮蟹」為設計靈感的特色星巴克與吸睛的3D裸視牆。館內設有電扶梯，方便旅客於樓層間移動，就連廁所也全面翻新，為過路旅客帶來耳目一新的休憩體驗。

No.3 中壢服務區

翻攝南仁湖企業官網▲國道一號55k+100

中壢服務區為國道第一個成立的服務區，以「健康樂活 運動休閒」為主題，將台灣之光的棒球元素融入整體空間設計，並以棒球場作為平面配置藍圖，中央為主要建築物，前方規劃停車空間，後方則延伸為綠意盎然的公園腹地。園區內設有24小時提供往返桃園機場的客運轉運站，其中最受旅客喜愛的莫過於「FUN生活休憩座位區」，透過天井、落地窗設計引入自然採光，讓整個空間明亮又舒適。

中壢服務區設有24小時不打烊的萊爾富與法仕咖啡，隨時為旅客補充能量。館內也能買到多款桃園在地名產，像是香酥不黏牙的龍情花生糖，以及傳承近 70 年手藝的廖心蘭豆干，都是人氣伴手禮。此外，服務區還打造國道首座飛輪運動區，讓長途駕駛與旅客能在途中伸展身體、舒緩疲勞，為旅程增添一份輕鬆感。有網友表示，「整修過後變得好看了，裡面有農特產品，賣場不算大，座位區都可充電，裡面有萊爾富便利超商，服務區後面有一個不算小的公園，滿美的」。

No.4 關西服務區

新東陽提供

新東陽提供▲國道三號76k+180

國道三號的關西服務區是北區規模最大的服務區，以「樂活客棧・關西新風情」為主題，建築設計巧妙融入在地客家文化元素。園區內不僅設有充滿詩意的「花雨景觀電梯」，玻璃帷幕外觀更以桐花造型的半透明壁貼妝點；搭乘電梯抵達二樓服務大廳，映入眼簾的是結合客家花布意象的「客家門廳」，文化氛圍濃厚。旅客可坐在以客家三合院為靈感打造的桌椅區，品嚐道地的客家桌菜，離開前也別忘了選購特色客家文創商品，為旅程留下紀念。

不僅如此，每年4至5月在「桐花相思林」也能感受落花繽紛的美景，釋放長途開車的疲憊。2025年關西服務區話題不斷，Threads上網友大推烤玉米，引發搶購熱潮；假日舉辦農青市集，新東陽社群捧紅台灣小農「曾脆芭樂」、「福伯鳳梨」、「阿金姐桔醬」...等，吸引不少網友留言，「每次看到都會買，好脆好甜超涮嘴的」。近期榮獲2025國道服務區票選活動好好吃第一名的新東陽關西便當，包含梅汁雞腿、梅干扣肉、鹹豬肉、客家雙拼、客家桔醬豬排等口味，高CP值的菜色與價錢讓不少網友為之心動，「主菜的份量很可以耶」、「現在居然有69元的便當！也太划算，雞腿看起來也好好吃」。

No.5 西螺服務區

翻攝FB／新東陽西螺服務區

翻攝FB／新東陽西螺服務區▲國道一號229k+624

西螺服務區啟用迄今近50年，北站、南站分別以「文化」、「物產」為意象，不只有新東陽超商24小時服務，也精選雲林西螺醬油、濁水溪米、土庫麻油、莿桐蒜頭、水林甘藷等優質農特產，製作西螺便當等在地美味料理。還有販售夯肉乾、熊厚呷、阿甘薯叔、東港漁鄉、農民直販所、西螺麻糬大王等伴手禮，其中瑞春、丸莊、大同等醬油品牌，成為過年過節送禮好選擇。每年年初新東陽集團與雲林西螺廣福宮合作舉辦「媽祖駕道、福佑國道」國道媽祖遶境活動，由西螺媽祖鑾轎巡遊高速公路服務區（如關西、西湖、南投），祈求國道行車平安，信徒可參與鑽轎底、領取香火袋等活動，是全台唯一在國道服務區舉辦的媽祖遶境活動。

西螺服務區設有多處必拍打卡牆，其中北站的「媽祖遶境」、「媽祖駕到」拍照牆，不僅象徵庇佑行車平安，也透過黑面、粉面、紅面、金面媽祖的介紹，帶出各自所代表的文化意涵，讓旅客在拍照之餘，也能更深入認識在地信仰故事。而南站最吸睛的莫過於「醬缸缸好」主題空間，完整呈現西螺醬油曝曬缸埕的製作過程，客席區更巧妙以醬缸打造餐桌設計，讓你一踏進就能感受濃濃的西螺在地魅力。網友也表示，「西螺醬油的故鄉限定，俏皮吉祥物+趣味牆面，每一拍都超可愛，IG滿分！」

No.6 東山服務區

翻攝交通部高速公路局官網▲國道三號319k+820

東山服務區位於國道三號上，建築設計以747客機意象為主，室內用餐區則打造成宛如魔法森林般的場景。餐飲專櫃引進周氏蝦卷、深緣及水等台南知名美食，麥當勞、星巴克、翰林茶棧等連鎖餐飲在這裡也能品嚐得到，還有玉井之門等在地伴手禮可以帶回家。戶外的寵物公園、星空電影院及親水樂園區等多項遊憩設施，不論是帶著長輩、小孩還是寵物，都能盡情充飽電再上路！

臉書粉專《地圖新鮮事》曾在貼文當中分享，「國道服務區有個『北關西、中清水、南東山』的稱號，經常性營收排名為臺灣北部、中部、南部之最」。東山服務區不僅是許多人經常前往的國道服務區，也有不少網友給出好評，「點完餐，座位區就有精彩的水舞表演，精彩萬分，趣味滿滿！簡直不像服務區，就像一座樂園，好像特地前來探險遊樂的用餐的樂園！值得專程前來玩樂用餐消磨時間！」

No.7 湖口服務區

翻攝南仁湖企業官網▲國道一號北上／南下86k+500

湖口服務區分為南下、北上兩站，整體延續湖口老街的建築風格，並以「三麗鷗的歡樂時光」為主題打造空間氛圍。從入口到櫥窗，隨處可見超人氣角色現身，包括凱蒂貓、美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗與蛋黃哥，可愛指數破表，讓旅客一踏進來就忍不住拿起手機拍照打卡。北上站更規劃由兩側樹木延伸而成的林蔭大道，陽光穿透葉隙灑落地面，營造出輕鬆又療癒的漫步感，路過不妨停下腳步走走看看。

服務區內的櫃位也非常齊全，像是北上站設有星巴克、肯德基、三商巧福、四海遊龍、萊爾富等連鎖店面；南下站則有路易莎咖啡、萊爾富等，兩站均有國道物產館與三麗鷗主題專賣店，可以把新竹特產、三麗鷗周邊通通帶回家。不少網友大讚，「全區都是三麗鷗主題的裝潢，細節做得非常用心，有Kitty、酷洛米等角色的大模型可以拍拍美照，還有三麗鷗專賣店，有限定商品可以購買」。

No.8 古坑服務區

翻攝FB／古坑服務區 花饗古坑 希望旅程▲國道三號276k+880

古坑服務區坐擁遼闊視野，可遠眺嘉南平原，整修後的一樓服務大廳向外延展，將原本環繞建築的廊道納入室內使用，不僅大幅提升休憩空間，也讓自然光線與綠意自然流入，營造出明亮、舒適又放鬆的氛圍。整體以「花饗古坑・希望旅程」為主題，巧妙把繽紛花卉的色彩與線條融入空間設計，像是旋轉樓梯上點綴的胭脂紅花朵、以黃花風鈴木為靈感打造的櫃位區、宛如花間小路的用餐空間，以及花戒指、花蝴蝶、花鞦韆等戶外造景，都成為旅客必拍的打卡亮點。

餐飲選擇同樣豐富多元，從嘉義民主雞肉飯、羅記民雄肉包、爭鮮gogo、炸雞大獅，到雲林必買的千巧谷、阿甘薯叔等人氣伴手禮一應俱全。不少網友也在臉書、IG分享造訪心得，直呼整體環境好拍又好逛，讓人一不小心就多停留了一會兒。「每次北上我們很喜歡逛古坑服務區，重新整修後環境新穎寬敞」、「好久沒來古坑服務區～完全煥然一新！變得太美了啦！想來吃個飯休息下，結果一待就是整個下午」。

No.9 西湖服務區

翻攝FB／新東陽西湖服務區

翻攝FB／新東陽西湖服務區▲國道三號134K+860

西湖服務區分為南下、北上兩個據點，以「里山森林魔法村」為主軸，北站以里山森林為主題意象、南站則以魔法村為主要元素，入口處分別以淘氣石虎、嬌羞石虎作為迎賓造景，吸睛造型忍不住讓人多看兩眼。美食店面更是琳瑯滿目，包含北站的老字號麵包坊普羅蛋糕、南站百年老店福堂餅行、當日製作、販售的一原麻糬等。最特別的是跨越橋的傳說龍鬚糖，有杏仁、芝麻、花生、抹茶、肉鬆等口味，入口即化的口感成為用路人必嚐的點心之一。

此外，西湖服務區還有星巴克、拿坡里、摩斯漢堡等連鎖品牌進駐，網友更形容新東陽超商像是苗栗濃縮版的小市集，讓人逛到捨不得走出去，「裡面陳列著滿滿的苗栗農產品與在地伴手禮：客家米食、紅棗、柿餅、草莓乾、手作餅乾、風味醬料、茶葉......每一樣都有自己的故事」。

No.10 新營服務區

翻攝交通部高速公路局官網▲國道一號284k+160

新營服務區整體以「新旅禾豐 傲匯南瀛」為主題，北站、南站分別以「魚塭、候鳥」、「稻田」為主軸，兩站由人行陸橋連接，不只小朋友專用小火車提供孩童遊樂場域，假日還有街頭藝人表演。往室內走去，除了可以享受全家便利商店的霜淇淋，北站也有以燻茶鵝打響名號的田媽媽鵝鄉園，南站則可以品嚐號稱台灣鴨肉羹元祖的華味香料理，另外還有炸雞大獅、樂檸漢堡、可不可紅茶等連鎖品牌，滿足用路人的飲食需求。

由於新營服務區去（2025）年8月起舉行賣場改建及基地空間調整改善工程，預計2030年底完工，台南市長黃偉哲也在臉書上分享，「正在改建的新營服務區，將稻米、白鷺鷥的意象，融合進建築設計中，不僅展售區未來將更大，半戶外的設計也讓採光通風效果更好。未來將是台灣最有特色的服務區」。網友也紛紛表示，「這真的是很棒的工程+1」、「空橋可以像西湖休息站一樣好好運用」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年01月01日至2025年12月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

