中台灣燈會再突破！首度合作國際IP 歐姆一族The Moomins 打造全台最大燈會盛事
【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】迎接年度首場盛事，2026「中台灣燈會」／「幸福蜜馬 台中 MOOMIN ON！」02/15∼03/03（除夕休展）於台中中央公園熱鬧登場！今年燈會特別與 Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名 IP「姆明一族」（The Moomins）跨界合作，屆時璀璨極光將照亮中央公園，帶來全台最大單一展區聲光饗宴。
尋找「幸福蜜馬」小年夜搶先開展 結合在地商圈推出限定燈會抽獎活動
2025「中台灣元宵燈會」創下520萬參觀人次、帶來119億觀光產值，創下移師中央公園舉辦的新記錄。延續去年亮眼成績，2026「中台灣燈會」別於以往在元宵期間舉辦，此次活動特別拉長展出時間，從02/15小年夜一路展演至03/03元宵節（除夕休展），讓旅客在年節期間也能體驗到中台灣燈會魅力。
▲台中市政府觀光旅遊局局長陳秀美。 記者-陳妍潔／攝
中台灣燈會屢獲獎項肯定 呼應角色意象展現幸福台中
去年「中台灣燈會」不僅帶來極大的觀光效益，更勇奪13項國際設計大獎，同時獲頒「台灣活動卓越獎」，除為該年度全台唯一獲獎的燈會，更是「6都唯一」獲獎的公共服務活動，表現榮獲多方肯定。
台中市政府觀光旅遊局局長陳美秀表示，去年「中台灣燈會」能夠展獲佳績，除因場地擁有腹地廣大、交通便捷等優勢外，成功的關鍵更在於市府團隊間攜手合作。從建置、主題發想與實行，皆與市府各局處聯手推動，將燈會從主場地串聯至台中每個角落，讓燈會活動猶如大型城市派對，全市染上節慶的歡樂氛圍。
陳美秀提到，此次「中台灣燈會」選擇與芬蘭經典 IP「姆明一族」（The Moomins）合作，旨在期盼為燈會注入更多情感與國際視野。此外，芬蘭連續多年獲評為全球最幸福國家，與屢獲全台最幸福城市的台中相互呼應，角色涵蓋的愛、和平與包容等溫暖意象，更與燈會精神相互契合，以「Moving on」結合「MOOMIN ON」的諧音，巧妙呼應角色意象，讓「姆明」（Moomin）帶著勇氣與溫柔陪伴大家，同心邁向嶄新的一年，讓幸福持續加碼。此次燈會塑造出完整的「姆明」（Moomin）世界觀，結合氣膜科技、光影藝術、情境式燈區與展演設計，帶領民眾走入「姆明一族」（The Moomins）世界。
跨局處聯手規畫展區 特色裝置遍布城市角落
今年燈會延續跨部會合作方式，並由台中市政府觀光旅遊局、建設局、教育局、民政局、農業局聯手，規畫出七大不同主題燈光展演。
陳美秀指出，2026年「中台灣燈會」持續選在中央公園舉辦，在整體展區規畫更強調「主題敘事」與「沉浸體驗」，從入口處「追光大道」開始鋪陳，緩緩進入主燈區－以全台最大60公尺巨型童話場景打造之「極光下的姆明谷」（Moominvalley），結合全台首創的「IP 機械動態氣膜」，展演如置身北歐般夢幻的沉浸式極光秀，讓民眾只要來台中就能輕鬆「追光」。此外，結合台中「自行車之都」特色的「姆明（Moomin）」小提燈亦是活動一大亮點，將於燈會期間每日限量發送。
燈會活動除首次提前於小年夜開燈外，更在1月首週即提前布局宣傳，讓「姆明一族」（The Moomins）貫串台中整座城市，從全世界最大、高21公尺的「姆明」（Moomin）氣偶裝置在市民廣場亮相，到高鐵台中站、台中火車站、台中公園、台中陽明市政大樓、捷運車廂也都能看見「姆明一族」（The Moomins）的身影。今年主題市集更大幅優化，貼心設置座位區，並安排街頭藝人展演，讓民眾在賞燈會的同時，還能大啖台中美食，體驗好吃、好玩又好逛的台中之旅。
響應觀光推廣活動 合作在地推廣台中旅遊
為搶攻年末觀光人潮與商機，台中市府在歲末年初即以「台中 Hi8全城開趴」主題，推出8項大型指標性活動，其中觀光旅遊局特別推出住宿行銷方案「來台中當總統－住宿消費送總統套房」，吸引更多旅客來台中旅遊。
配合燈會活動，觀光旅遊局更祭出加碼抽獎，遊客在燈會期間至燈會現場與指定 IP 燈組合影，並將照片上傳至「大玩台中」FB 抽獎活動貼文，即可參加抽獎，燈會更特別結合在地商圈推出行銷活動，消費打卡即有機會兌換到限量「姆明」（Moomin）吊飾。
陳美秀表示，2025中台灣元宵燈會創造約119億元觀光產值，不僅反映在數字上，更實際展現在城市每處角落。現台中市正積極透過系列活動，打造出兼具品質、創意且值得造訪的城市形象，未來觀光旅遊局亦將持續深化大型活動與在地觀光資源、文創產業及商圈的合作，鼓勵業者推出限定商品與旅遊行程，讓活動效益永續為長期的觀光量能。
◉ IP 夢幻展區
◎ 主燈區
「極光下的姆明谷」（Moominvalley）以全台首創 IP 動態機械科技，結合環繞燈光秀與特技表演，打造超越以往的燈會體驗。
◎ 河畔區
巨型「姆明」（Moomin）徜徉中央公園河岸，其在星光下獨自划槳的姿態，成為燈會中最溫柔的守護。
◎ 森林區
露營時光：走入「姆明一族」（The Moomins）打造的「露營時光」區，在河畔星夜與月下露營的北歐溫暖氛圍中，感受陪伴與關懷帶來的療癒。
◎ 多元主題燈區
◈遊樂區
・童趣歡樂谷：以繽紛童話為靈感，打造充滿童趣的樂園。
◈祈福區
・幸福祈願村：以「姆明一族」（The Moomins）世界的「包容」為核心價值，打造族群共融與在地連結的幸福祈願村。
◈生態區
・動物夢世界：由古埃及貓女神巴斯特開啟奇幻空間，以動物燈組為展區主軸，呼應動物保護與環境永續的意義。
◈探險區
・驚蟄界：融合自然、生態、藝術與文化，探訪光影塑造出的伊甸園秘境。
2026「中台灣燈會」亮點一次看
首度合作國際知名 IP
以「姆明一族」（The Moomins）角色 IP 為策展主軸，融合文化節慶、光影藝術、氣膜科技與傳統工藝，規畫7大主題展區，同時將「姆明一族」（The Moomins）的世界觀融入台中城市每個角落，打造出獨樹一幟的燈會體驗。
結合在地商圈打卡送禮
民眾於逢甲商圈、美術園道商圈消費，並於「大玩台中」臉書指定活動貼文下方留言，即可憑畫面至燈會服務台參加抽獎活動，即有機會兌換到限量「姆明」（Moomin）吊飾。
「姆明（Moomin）」小提燈
結合台中「自行車之都」意象，同時響應馬年到來，設計特別融入鐵馬的元素。小提燈將於燈會期間每日16:00開放排隊，16:30開始限量發送，平日3,000盞、假日4,000盞，每人限領1盞。
