台中高檔火鍋餐廳推薦【山里見月】-北屯區高檔火鍋，高貴不貴的頂級鍋物。主打日本高級和牛與頂級海陸，品嚐站在金字塔尖端的「BMS 12 級佐賀牛」，價格卻意外的親民。

2026-02-06

台中北屯近幾年人口成長快速，也越來越多厲害、新開的餐廳。

常常在北屯走跳的我們，總是晃著晃著，

突然會驚喜發現，這裡怎麼又新開了一間店?

山里見月就是這樣被我們給發現的。

低調卻很有質感的店面，吸引著目光，

外觀沈穩，有點日式板前料理的氛圍，是一間值得試試看的台中高檔火鍋推薦喔!

山里見月 地理位置與停車

山里見月位於台中北屯的松竹路三段，

這一區的特色就是:腹地寬廣

所以餐廳也都蓋得超大器的!

話說常常有外地人，尤其是北部人，

來到台中用餐，

都會驚艷於台中餐廳都蓋得很大間這件事情。

山里見月也延續這樣的習慣，寬敞氣派，

一開始從外表看起來，我還以為是哪個預售屋的接待會館哩!

餐廳大到停車都不是問題，

門前就能停車，大概可以停8~10台左右。

如果停滿了，因為這裡是重劃區，周邊其實也算好停喔!

山里見月 店內環境

推開門進去，會先看到右手邊獨立的櫃台空間。

再往裡面走，像鐵板燒的吧台座位區映入眼簾。

我覺得很酷，明明吃的是火鍋耶!

據說店家裝潢就花了上千萬，

在空間設計上，真的看得出來有用心。

板前火鍋風格，搭配沈穩木質調，整體氛圍非常舒服。

由於它們的火鍋，結合了生魚片與海鮮，

一個檯子的師傅，專門處理海鮮。

另一邊的師傅，則是處理現切肉片。

直接讓客人看好看滿，吃起來也安心。

除了吧台的座位，他們也有台中包廂火鍋空間。

而且包廂還不少喔!

不管是家庭聚餐、商務用餐或慶生約會，都很合適。

山里見月可以預訂帝王蟹、松葉蟹等高級食材。

在座位前就能看到現殺海鮮，

食材新鮮、處理方式又透明，

真心覺得可以列入台中高級餐廳口袋名單，北屯區火鍋推薦

山里見月 菜單

山里見月的用餐型式，是採套餐式。

除了主食火鍋，還有搭配開胃菜、附餐，以及甜點。

我現在也比較喜歡吃這種型式的火鍋，

吃下來整體感覺十分精緻細膩。

店家有推出雙人套餐，有選擇困難，不知該點什麼的人，

建議直接點他們配好的套餐，有海有陸，吃好吃滿。

餐點選項蠻多的，這邊直接放上官網菜單連結，有興趣的人可以參考。

它們家不僅海鮮新鮮，肉質部份我個人很推。

平價就能吃到被政府認證的和牛-佐賀銘柄牛，很可以啊!

山里見月 餐點

我們這天點了一份日本和牛紐約客套餐，以及一份日本和牛和尚頭套餐。

點好餐以後，會先送上調味醬，讓客人自行調醬料。

我很喜歡它們的醬料，基底是由蘿蔔泥加上柑橘醋調配而成，

吃起來增添了一點與眾不同的清爽度。

開胃前菜-喜相逢

山里見月的餐點，從前菜開始就感受到精緻感。

這道喜相逢，選用新鮮整尾小魚酥炸至金黃，

外皮香酥不油膩，魚肉細緻鮮甜、入口即化，

連魚骨都炸得酥脆可食，鹹香涮嘴。

開胃前菜-鮭魚沙拉

另一道前菜我選擇的是鮭魚沙拉，

吃得出是新鮮的鮭魚，肉質細嫩、油脂香甜。

搭配特製醬汁，口感層次豐富，而且完全不膩口。

做為前菜超適合，缺點就是太好吃，有種吃不夠的感覺XDD

芙蓉豆腐

這個芙蓉豆腐是店家招待的，看起來跟藝術品一樣精美。

介於百葉豆腐跟煎豆腐之間的口感，滑順而不軟爛。

不只好看，吃起來極美味，顛覆了對豆腐料理的想像。

附餐-佐賀牛咖哩飯

附餐共有三種選項:米飯、咖哩飯以及日式拉麵

我們家都喜歡咖哩，有咖哩自然一定要選它。

慢燉入味的咖哩，濃郁卻不厚重。

差點忘記我們是來吃火鍋，以為專賣咖哩飯哩!

附餐-日式拉麵

日式拉麵也沒讓人失望，麵條Q彈有嚼勁。

還配上一隻鮮蝦，蝦香鮮甜無腥味。

拉麵的湯也好喝，不像日式拉麵湯頭，

有的會過鹹，它喝起來挺爽口的。

日本和牛紐約客 150g

主角登場啦!

它們家的肉，一上桌就看得出來品質有多好。

只要下鍋煮6秒，即可拿起來，

油花細緻、風味純粹，油花一入口直接化開。

不用多調味，光是牛肉本身就夠好吃。

日本和牛和尚頭 150g

如果你喜歡低調中的美味，那就點日本和牛和尚頭吧!

油脂不會太多，肉香超乾淨，越嚼越甜。

保有彈性與嫩度的牛肉，完整展現了日本和牛純粹的肉香。

吃到這麼好吃的肉，真的會讓人幸福一整天耶!

BMS 12 級佐賀牛

在這邊介紹一下，山里見月選擇的BMS 12 級佐賀牛，有多特別。

在日本，能被稱為「銘柄牛」已經不容易；

而在銘柄牛之中，還能被歸類為「精品」，更是少之又少。

山里見月所選用的，便是佐賀牛中極為稀有的 BMS 12 級精品等級。

12 級是什麼概念呢?

在日本和牛的評鑑標準裡，

最重要的一項指標叫做 BMS（Beef Marbling Standard）脂肪交雜等級，評分從 1 到 12 級。

一般佐賀牛，只要達到 BMS 7 級以上，就已經可以被冠上「佐賀牛」之名；

可見BMS 12 級是有多高的等級，

而且每 100 頭頂級佐賀牛之中，真正能達到這個等級的，只有極少數。

每一塊 BMS 12 級的佐賀精品牛，都有一張專屬的官方認證證書。

證書上清楚記錄著：牛隻的血統來源，經由「日本食肉格付協會」嚴格審查後的評定結果。

可不是口說無憑喔!

端上桌就先被它脂肪與瘦肉完美比例給吸引，

下鍋煮6秒即上桌，脂肪熔點極低，

幾乎不需要大口咀嚼，就能嚐到最清甜的肉香。

BMS 12 級佐賀牛的魅力，吃過才能懂。

菜盤一樣秉持著精緻原則，連地瓜都是日本的栗子地瓜。

綿密細緻的口感，帶著淡淡栗子香氣。

為了讓每位客人都能吃到最佳風味，他們會告知各種食材烹煮的時間以及順序，

餐點也可由店家協助料理，精準掌控熟度與節奏，

讓用餐體驗更加從容，服務也很貼心。

甜點-冰淇淋

最後送上甜點，苳選了香草冰淇淋，

冰涼帶著濃郁香草甜味，小朋友的最愛，完整了暖呼呼的胃。

甜點-紅豆紫米湯

我則是選擇紅豆紫米湯，是不是一秒看出年紀差?

哈哈哈!

但這碗細火熬煮的紅豆香氣，搭配帶有口感的紫米，

剛好為這頓佳餚畫上完美收尾。

山里見月 店家資訊

如果你喜歡吃日本和牛火鍋

山里見月是我近期吃過，台中頂級海陸鍋物推薦。

選用埔里高山泉水與當令蔬果慢熬湯底，

不使用預製湯頭、不提前儲放，每日堅持當天熬煮。

海鮮部分則以新鮮直送為原則，讓每一道食材都保留最原始的海味鮮甜。

話說我當天用餐，就有看到它們，

正在把新鮮剛到的龍蝦放進店內水族箱裡。

從日本田中商店手工打造萬元鍋子，

在座位前就可以看到現殺海鮮，秉持著日本職人精神。

想在台中找到一間值得回訪的頂級火鍋店嗎?

全新開幕的山里見月，分享給你。

官網：山里見月

FB粉絲頁：山里見月 割烹鍋物

Google商家：山里見月 割烹鍋物

inline訂位：山里見月 割烹鍋物

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口,帶著小孩在現實裡,努力樂活。

#火鍋 #美食探店 #台中美食 #日本和牛

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

2026-01-13 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

這座市場已98歲！

1928年啟用的台北市「東門市場」，你將走進一個充滿人情味的時光隧道，從日治時代到台灣光復後的蛻變，鄰近眷村區，成為許多政要官夫人及外省新住民採買的好地方，東門市場也有個「貴族市場」之綽號。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，關於「東門市場」近兩年（2024/1/1～2026/1/7）網路聲量逾2.2萬筆，這處美食地圖的匯聚點，從清晨4點就開始傳出陣陣香氣，亦是海外遊子「每次回台北必逛」的城市信仰之一。

許多美食達人都有自己的東門市場攻略，像部落客「魔鬼甄與天使嘉」的推薦採購路線，就足以讓人口水直流：先以羅媽媽米粉湯的黑白切暖胃，再配上東門城滷肉飯的銷魂美味，飯後來碗江記東門冰豆花清涼解膩，最後再外帶金山鵝肉店的後段與豬頭皮，為晚餐加菜！許多未進前十名的遺珠之憾，像是利隆餅店的韭菜盒子、牛肉餡餅、蘿蔔絲餅，絕對也是必吃的銅板美食。究竟哪些攤位能在這座近百年市場裡「撐得住時間」也「扛得起討論」？必吃、必買的TOP 10是哪些？

No.10 馬叔餅舖

翻攝FB／馬叔餅舖地址：台北市臨沂街67之2號
電話：02-23962788
營業時間：07:00～18:00（週五公休）

台灣少見的北京點心舖，西門町中華商場第一代開始買起「清真馬叔餅舖」，如今由第二代接棒，還搬進東門小巷裡低調營業，每日凌晨四點，當城市還在沉睡，「馬叔餅舖」麵香就已悄然醞釀。

靈魂招牌是北京燒餅，自製老麵的製程猶如一場層層堆疊的耐心修行：麵團要先「醒」半小時，擀到0.5公分薄，抹芝麻醬、折、再抹、再折好幾次，最後撒白芝麻、塗醬油，先煎到芝麻微黃上色再拿去烤，才烤出那種外酥內厚、咬下去有層次的紮實感。《鏡週刊》、《鏡文學》董事長裴偉形容，來自北京的芝麻燒餅承載著鄉愁，不只滿足外省老饕，也深受穆斯林喜愛；他還特別點名「牛肉韭菜餃子是清真認證，好吃。」

切開圓形小燒餅那聲「喀滋」超療癒，夾進幾片醬牛腱，瞬間變成中式漢堡。YouTube「Chill先生一家人」2024年3月也形容芝麻燒餅一口咬下去的切面就像馬卡龍，「非常有紮實感」，而且芝麻是混在麵皮裡，不甜，只有滿滿香氣。另一款「糖火燒」則像麵茶＋綠豆糕的組合，濃郁到很適合配茶。網友一句話就收服：「吃了30年了」、「清真館沒有豬肉，可以選不夾肉，馬叔餅舖的桂花酸梅湯也很好」；吃的不僅是點心，是一種被時間養出來的老派溫柔。

No.9 羅媽媽米粉湯

翻攝官網／羅媽媽米粉湯地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：02-2351-3352
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

請帶著空腹到東門市場，因為米粉湯這一局真的很難選。羅媽媽與對面的黃媽媽正面對決，如武林高手般對峙，各有千秋，羅媽媽走的是客家鹹香派：外表樸實無華，但深藏的美味在第一口就瞬間爆發。

「裴社長」裴偉認為它好吃的關鍵，在於鍋裡滾煮著豐美內臟食材的高湯；他讚嘆，即使外送到公司，因會議延遲兩小時才品嚐，米粉依然Q彈，湯頭鮮美不減。主播魏華萱2024年10月也貼文點名最愛的兩家小吃之一，形容「美味又平價，吃過念念不忘，吃超飽200元有找。」藝人李易在《易起吃早餐》2024年2月初訪時更誠實：湯頭「真的不錯，我喝了好幾碗」，但米粉偏細不是他的菜；不過他仍肯定小菜選擇多、內臟新鮮，只差一句「辣椒醬料再強一點，我會專程再來。」也有網友大推「各種內臟讓你吃到翻過去。」

部落客「艸頭黃這一家」實測羅媽媽經典套餐：米粉湯＋黑白切，還附送一碗「不清淡的清湯」，精華藏在這裡，湯頭除了大骨，還把黑白切的豬內臟一起燉煮，才會出現那種「看起來單調、喝起來卻很複雜」的視覺與味覺衝突，第一口可能還不習慣，但越喝越上癮，最後甚至會默默把整碗湯喝光。

No.8 黄媽媽米粉湯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜地址：台北市中正區信義路二段87號（東門市場新館13號攤）
電話：0922-238-529
營業時間：07:00～15:00（週一公休）

新館13號攤的香氣是從清晨五點開始慢慢醞釀的，黑豬大骨熬湯，像把一天的溫度先煮進鍋裡。選用北部少見的細米粉，湯頭也不靠重鹹取勝，還能跟老闆無限續湯，根本是「早餐界的情緒價值供應站」。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」盲挑到黃媽媽就直接認證：「口感滑順不軟爛，湯頭沒有過多調味，喝得到大骨甘醇。」臉書社團「大台北美食地圖(含基隆)」也掀起討論，看起來清淡，實際喝起來卻很有層次，湯頭乾淨不混濁，沒有多餘雜味；網友的共鳴更暖「黃媽媽不會給臉色看，總是笑臉迎人，東西又好吃」、「從小吃到大的美食之一」、「是少數我會願意回訪的米粉湯攤，水準穩定價格合理」、「喜歡加甜辣醬在米粉上」、「我反而都去吃滷肉飯」。部落客「鄉民食堂」2025年11月也提到，招牌大腸Q彈到炸，整間攤位超Local，別想什麼華麗裝潢或冷氣，吃飯時間人潮多到炸開，你可能得跟隔壁阿伯阿嬤擠一張桌子，但那份「煙火氣」，就是台北人的早餐午餐救星。還有網友分享，店裡多了一個可愛小女孩（據說是老闆的孫女）在切黑白切，這就是市場小吃最迷人的地方：你吃的不只是味道，是生活。

No.7 東門赤肉焿

地址：台北市中正區臨沂街56-2號
電話：0932-139-491
營業時間：06:30～14:30（週日公休）

逛東門市場「一定要放第一順位」的排隊老店，你只要晚個一圈回來，可能就只剩鐵門和遺憾。網友直接封神：「目前吃過雙北最好吃的肉羹」、「吃過就會愛上的銅板美食」、「肉塊大＋筍絲香＋羹湯濃＝絕品！」還有人提醒外帶必學一招：老闆會貼心給生麵，才能避免吃到軟爛麵條，細節控直接加分。

這碗的靈魂是筍絲，燉煮得恰到好處，纖維感被處理掉，只剩清甜脆香，與滷肉飯簡直超搭。部落客「艸頭黃這一家」推薦必點魯肉飯＋赤肉焿的經典套餐：「赤肉打成肉漿後再煮熟，還是吃得到肉感，非常有口感；肉一直撈不完，根本是聚寶盆。」甚至說：「以我這個出生在魯肉飯一級戰區的小孩來看，這應該定義為肉燥飯。」狠話一出，懂的人就懂。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」也點出關鍵差異：很多肉羹是粉漿居多，但這裡能吃到完整豬腿肉，「肉的比例感覺很高，肉羹很紮實」。YouTube「Chill先生一家人」更形容：「肉羹咬下去胡椒香馬上飄出來」，柴魚基底的羹湯濃稠得像高級魚翅羹，微鹹但超適合配飯或麵；再加點50元甜不辣組合，番茄醬＋甜不辣醬混搭，像老闆用多年經驗調出的黃金比例。

最可愛的還有，日本觀光客特地朝聖，還留下神結論：「誰只會先吃香菜。」這句聽起來像笑話，但其實是在說：這碗肉羹，連配角都強到犯規。

No.6 東門御園坊

翻攝FB／東門御園坊-手工水餃/精緻料理/港式點心地址：台北市中正區信義路二段79巷13號
電話：0988-279-603
營業時間：週二至週五08:30～16:00、週末08:00～14:00（週一公休）

招牌「香菜水餃」是那種你本來只是想試試，結果一咬下去立刻被收編的狠角色，有人為了它甘願往返三小時車程，只為把那股香菜清香帶回家，因為這間水餃的味道真的太有個性，鮮明到不需要沾醬，自己就能站上舞台發光。

曾被《蘋果日報》評比為冠軍的手工水餃，對食材的講究，簡直到了偏執的地步。內餡精選當日現宰的溫體黑毛豬肉，那肉質的彈性和鮮甜，根本是為味蕾準備的頂級饗宴；搭配當日新鮮直送的蔬菜，每一口都能嚐到自然的清甜。餃子皮用天然無漂白麵粉手工桿製，煮完依舊Q彈不爛，咬下去像彈回來的那種嚼勁。網友狂讚「香菜控真的會瘋掉」、「不用沾醬就爆香」、「高麗菜蝦仁皮Q、蝦仁很大，煮起來完全不像冷凍水餃」，難怪團購族為它瘋狂，回購率高到嚇人！

這份對「溫體豬肉」的堅持，也曾讓御園坊面臨挑戰。2025年10月底全台爆發的非洲豬瘟事件，不得不暫停營業近10天；但這短暫的缺席，反而讓老顧客們更加想念，也證明了御園坊對食材品質的嚴格把關，從未妥協。

No.5 江記東門豆花

翻攝IG／@takeuchi_ryoma地址：台北市中正區金山南路一段142巷5號
電話：0968-109-709
營業時間：07:30～15:00（週一、四公休）

傳統市場裡總會藏著一家「不靠花俏、只靠實力」的豆花老店，江記東門豆花就是那種店面簡單到像一個固執的宣言：只賣豆花和豆漿，沒有別的。但也正因為這份極簡，讓它在東門市場生存了40年，像一碗不怕退流行的甜。

日本「國民天菜」竹內涼真2024年9月為日劇《黑色止血鉗》來台宣傳時，IG曬出開心吃豆花的照片，吃的就是這一碗。那畫面真的很像：你以為他在宣傳戲，結果他在幫豆花宣傳（笑），瞬間又掀起一波朝聖式追逐。

美食KOL「可播兄弟KO BROS」形容「豆花的質地綿密柔軟，花生煮到鬆鬆綿綿，是碗會讓人意猶未盡的豆花」。網友討論「沒有加料的豆花最特別」、「小時候25到現在50，重點是配料還是只有花生」。一邊是市場裡最溫柔的甜，一邊是物價裡最冷靜的痛感，就是那種你嘴上嫌，手卻很誠實，最後還是默默回去買的兒時記憶。

No.4 東門城滷肉飯

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜

地址：台北市中正區信義路二段81號（東門市場新館12號）
電話： 0930-875-958
營業時間：10:00～13:30（週一公休）

「你以為只是路邊小店，結果居然上過日本旅遊節目好幾次」的狠角色，觀光客來台北，常常指名要衝這一碗。它的滷肉飯走的是重口味路線，滷汁香到像打開一鍋肉香濃縮包，帶著滿滿膠質，熱騰騰淋在白飯上，米粒瞬間被包覆得油亮發光，第一口就有種「我今天要吃認真一點」的覺悟。

招牌那鍋老滷更是靈魂本體，店長阿姨說得很實在：「從我婆婆接手開始，就一直加、一直加。」那股燉煮釋出的膠質滑嫩潤口，像在嘴裡鋪了一層溫柔的絲絨，黏黏的卻不膩，反而越吃越想扒飯。拜託一定要加顆滷蛋，或是老闆每日現炒的各式家常菜，筍絲跟滷肉飯根本天作之合：清脆解膩、鹹香加乘，像幫這碗滷肉飯按下「更好吃」的加速鍵。

緯來電視節目《爆食姐妹》吃過也驚呼：「滷肉已經滷到有點焦糖色，好厲害！」老滷不會死鹹，反而有回甘的甜味，那種一口下去，腦袋會冒出「這就是媽媽的味道」的感覺，真的很犯規。

No.3 惠Q潤餅

翻攝FB／惠Q潤餅地址：台北市中正區臨沂街73-1號
電話：0932-137-120
營業時間：07:00～13:00

惠Q潤餅最狠的不是餡料多豪華，而是那張特製全麥餅皮「現點現烙」，薄得像紙，卻又Q彈到像剛做完拉筋，熱氣一冒出來就知道今天要破防了。配料更是簡單到有點跩：紅燒肉、蛋酥、豆乾，外加豆芽、高麗菜這些配角，卻硬是組出一卷「越嚼越上癮」的傳統系神作。

YouTuber「英玹김융」推出「#英玹在台灣」，2024年5月30日介紹影片分享「豆芽很有口感，皮也Q彈，好吃到瘋了」。美食KOL「可播兄弟KO BROS」同年10月30日短片推薦東門市場，「最愛潤餅捲，太厲害」，濾過水的豆芽與蛋酥，讓內餡口感極為清脆，非常好吃。「裴社長吃喝玩樂」則大讚紅燒肉肉質軟嫩，蛋酥酥而不油；來自大溪的手工豆乾，豆香濃郁；最後灑上花生糖粉，甜香像句點一樣漂亮。把這卷潤餅直接從「小吃」升級成「你今天值得」。

No.2 東門鴨莊

翻攝UberEats地址：台北市中正區金山南路一段134號
電話：02-23218877
營業時間：10:00～20:00

超過三十載光陰的老字號，是那種「你以為只是便當店，結果一吃直接升級成信仰」的存在。主打燒臘便當、拼盤，最狠的當然是鴨腿，外皮烤得酥脆發亮，油香像開了濾鏡，肉卻嫩得離譜，咬下去那瞬間，汁水像在嘴裡偷偷開派對。再來一匙油蔥醬拌白飯，根本是「吃到停不下來」的危險組合，還有肉量加倍選項，直接把便當變成「認真吃飯」的儀式感。

老饕們的嘴更是集體失守：「鴨腿外皮烤得酥脆、油香十足，配上油蔥醬拌一口白飯，根本停不下來。還有辣蘿蔔乾、醬油生醃辣椒、、烤鴨醬、冰梅醬，全都可以自己加，超讚」、「炸開的肉汁在嘴裡放煙火」、「感覺買來當年菜也很適合」。

但這間老字號的聲量高點，卻不只來自鴨腿的油香。2025年8月爆出經營權易主風波，創辦人姚美貞歷經喪子、喪媳的錐心之痛後，竟發現東門鴨莊的經營權被親家母轉售；這場突如其來的變故，姚美貞只好在南門市場後方南昌路再開新店「1+1燒臘」，掀起了高達785筆的網路討論。網友表示「依舊點了〈叉燒燒肉飯〉（150元）；只是覺得味道怎麼變了」、「正港侵門踩戶」、「看到錢，良心就跟狗屎一樣」、「自己的東西不要輕易的託付給別人」、「口味對，叫什麼名字並不重要」。一邊是油蔥醬拌飯的幸福，一邊是人情與利益的現實，東門鴨莊的故事，就像那層鴨皮：酥脆迷人，卻也藏著一口咬下才知道的苦味。

No.1 東門興記水餃

翻攝官網／臺北市市場處機關入口榜、品臻國際行銷地址：台北市中正區金山南路一段124號
電話：02-23413452
營業時間：週二至週六08:00～17:00、週日08:00～14:00（週一公休）

擁有「林青霞水餃」封號的東門興記，就在金山南路大馬路旁，水餃還沒買到可能先收到罰單？千萬不要心存僥倖路邊臨停。

台灣影壇女神從小吃到大，即便嫁去香港，每次返台都豪氣掃貨兩、三千顆帶回去分享給香港親友，硬是將討論度推到4,014筆（占比59%），名副其實的明星級美食。曾被脆友列入「人生必吃水餃18間之一」的東門興記，生意有多好？宅配訂單每天都接不完，每一顆都像被照顧過的作品，手工桿皮厚實有嚼感，下鍋煮完仍Q彈不爛；內餡用的是當日溫體現宰豬肉，咬開瞬間像小型爆汁秀，湯汁滾著香氣卻不油膩。高麗菜必須來自梨山，甜脆多汁；韭菜用宜蘭特選，細緻鮮嫩、嗆味剛好停在迷人的邊界。網友形容「最愛白菜韮黃，甜度被拉到剛剛好，肉餡比例更高，入口帶著淡淡香氣，不沾醬也像在嘴裡放煙火」、「蝦仁韭菜是人氣王，鮮蝦微脆、韭菜香不刺」。

更狠的是，隔壁攤位的港點也很有水準，美食KOL「可播兄弟KO BROS」點名珍珠丸必吃，「豬肉內餡不但大爆肉汁，還非常鮮甜」，建議要上午去買，不然熱門品項會被掃光。可惜，傳奇老店也有現實與利益的衝突，創辦人郭禮忠猝逝後，2024年6月爆出2.6億爭產風波，母女對簿公堂，相關聲量近500筆。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2026年1月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#媽媽 #豆花 #台北美食

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽

2026-02-01 Belinda的玩美甜蜜窩

這趟名古屋之旅真的驚喜連連

十二月初的行程

不僅在名古屋城欣賞到楓葉

更在高山市看到雪景

即便不是正在下雪

大雪後處處積雪的市容

已讓不常看雪的人興奮不已~!!

從名古屋搭車到高山市

車程大約2小時40分鐘

而高山市再到合掌村大約再50分鐘

但到有小合掌村之稱的飛驒之里❤

就只要10分鐘囉

飛驒之里❤

是高山市戶外村落博物館

完整修復合掌村及飛驒各地的特色古民宅

展示4棟國家重要文化財產

陳列當時的農具及生活器具

能經受大雪積壓的合掌造型

將古老山村風情代代相傳

飛驒之里的一年四季

都會舉辦各項傳統活動

特別是秋冬之際

除了流光溢彩的點燈活動

合掌村被紅葉環繞或白雪覆蓋

都是不可錯過的夢幻景緻

下車就像來到雪世界

真的美出一個新高度

有誤闖雪國明信片的錯覺!!

車票單人單趟¥210

入內參觀飛驒之里

單人參觀門票¥700

漫步雪世界唯一要注意的

就是融雪時經過樹下請快步通行

不小心被砸到真的蠻痛的呀...

#日本名古屋#飛驒之里#小合掌村

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#大雪 #秋冬 #名古屋 #打卡景點

冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐　過年返鄉、走春快來逛

冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐　過年返鄉、走春快來逛

2026-02-02 網路溫度計DailyView

過年返鄉、出遊走高速公路絕不能錯過這些服務區！

農曆新年連假一到，不少用路人選擇開車上高速公路返鄉、出遊，但長時間塞在車陣中，難免讓人身心俱疲。這時候，服務區就是最佳救星！不只廁所乾淨、休息室能讓駕駛人一秒回血，還有近年高公局推行「一站一特色」，走過路過絕不能錯過的必吃美食、限定伴手禮，甚至有些國道服務區早已從「中途停靠站」升級為話題滿滿的人氣景點。網友們曾討論，「我們國道休息區品質，值得台灣人自豪的一個地方」。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台人氣國道服務區TOP 10，究竟哪些休息站最常被網友點名、討論度最高？快來看看你心目中的神級服務區有沒有成功上榜！

No.1 南投服務區

翻攝官網／交通部高速公路局、FB／新東陽南投服務區▲國道三號231k+598

國道3號南投服務區是2025年全台好評國道服務區網路聲量冠軍！由新東陽集團經營，除了有星巴克、漢堡王、三商巧福等連鎖品牌進駐外，還有支持南投在地伴手禮品牌宜珍齋、農青碧綠農場、農甜味傻玉米，更攜手茶廠林吉園以茶會友館開設頂級手搖專櫃。最特別的是全台唯一的觀心園公益專櫃，販售身心障礙者製作的爆米花、農特產品，讓旅客在買名產的同時，也能用行動支持公益。國道服務區的硬體設施維護成為網友好評風向之一，南投服務區在2025年奪下「績優公廁」特優獎。網友大讚，「最讓我喜歡的是店家種類齊全，不管是想吃點熱食、小點心，還是買伴手禮，都能一次滿足。廁所維持得相當乾淨，補充速度快，完全看得出管理團隊的用心。」

現行的南投服務區為早期布農族之遺址，以「山林嬉・鴞遙遊・繪南投」為主題展現南投原住民文化特色，於服務區設立「LAMUNGAN」天招，在布農族語中意謂著「埡（音爲ㄨˋ）口」，不僅歡迎旅客到訪，也成為旅客必打卡的拍照景點之一。

No.2 清水服務區

翻攝FB／清水服務區 統一商場▲國道三號172k+600

清水服務區自2024年12月由統一集團接手整修完畢重新開幕後，在網路上創造不小話題！更是榮獲23屆金擘獎，全區共規劃50個櫃位，從米其林必比登推介的台客燒肉粥、排隊名店廟東清水排骨酥麵，到台中推薦必買伴手禮小林煎餅、阿聰師、薔薇派、鴻鼎菓子、太陽堂傳統糕餅通通都有，一次滿足口腹之慾。不定期推廣大貨車駕駛專屬優惠，有網友也在Google評論區指出，「這是我很喜歡、也常特地繞來的服務區之一。餐廳與品牌選擇多，而且不是『來一次就好』的那種，每次來都還是會想再吃一次」。

清水服務區以「清水風帆 馳乘飛揚」為主題，整體融入地方自然與人文特色，主要建物佔地就逾5,000坪，包含1樓設有伴手禮專櫃、2樓為7-ELEVEN與即飲專區，3樓則規劃美食街，並打造以高美濕地「招潮蟹」為設計靈感的特色星巴克與吸睛的3D裸視牆。館內設有電扶梯，方便旅客於樓層間移動，就連廁所也全面翻新，為過路旅客帶來耳目一新的休憩體驗。

No.3 中壢服務區

翻攝南仁湖企業官網▲國道一號55k+100

中壢服務區為國道第一個成立的服務區，以「健康樂活 運動休閒」為主題，將台灣之光的棒球元素融入整體空間設計，並以棒球場作為平面配置藍圖，中央為主要建築物，前方規劃停車空間，後方則延伸為綠意盎然的公園腹地。園區內設有24小時提供往返桃園機場的客運轉運站，其中最受旅客喜愛的莫過於「FUN生活休憩座位區」，透過天井、落地窗設計引入自然採光，讓整個空間明亮又舒適。

中壢服務區設有24小時不打烊的萊爾富與法仕咖啡，隨時為旅客補充能量。館內也能買到多款桃園在地名產，像是香酥不黏牙的龍情花生糖，以及傳承近 70 年手藝的廖心蘭豆干，都是人氣伴手禮。此外，服務區還打造國道首座飛輪運動區，讓長途駕駛與旅客能在途中伸展身體、舒緩疲勞，為旅程增添一份輕鬆感。有網友表示，「整修過後變得好看了，裡面有農特產品，賣場不算大，座位區都可充電，裡面有萊爾富便利超商，服務區後面有一個不算小的公園，滿美的」。

No.4 關西服務區

新東陽提供
新東陽提供

新東陽提供▲國道三號76k+180

國道三號的關西服務區是北區規模最大的服務區，以「樂活客棧・關西新風情」為主題，建築設計巧妙融入在地客家文化元素。園區內不僅設有充滿詩意的「花雨景觀電梯」，玻璃帷幕外觀更以桐花造型的半透明壁貼妝點；搭乘電梯抵達二樓服務大廳，映入眼簾的是結合客家花布意象的「客家門廳」，文化氛圍濃厚。旅客可坐在以客家三合院為靈感打造的桌椅區，品嚐道地的客家桌菜，離開前也別忘了選購特色客家文創商品，為旅程留下紀念。

不僅如此，每年4至5月在「桐花相思林」也能感受落花繽紛的美景，釋放長途開車的疲憊。2025年關西服務區話題不斷，Threads上網友大推烤玉米，引發搶購熱潮；假日舉辦農青市集，新東陽社群捧紅台灣小農「曾脆芭樂」、「福伯鳳梨」、「阿金姐桔醬」...等，吸引不少網友留言，「每次看到都會買，好脆好甜超涮嘴的」。近期榮獲2025國道服務區票選活動好好吃第一名的新東陽關西便當，包含梅汁雞腿、梅干扣肉、鹹豬肉、客家雙拼、客家桔醬豬排等口味，高CP值的菜色與價錢讓不少網友為之心動，「主菜的份量很可以耶」、「現在居然有69元的便當！也太划算，雞腿看起來也好好吃」。

No.5 西螺服務區

翻攝FB／新東陽西螺服務區

翻攝FB／新東陽西螺服務區▲國道一號229k+624

西螺服務區啟用迄今近50年，北站、南站分別以「文化」、「物產」為意象，不只有新東陽超商24小時服務，也精選雲林西螺醬油、濁水溪米、土庫麻油、莿桐蒜頭、水林甘藷等優質農特產，製作西螺便當等在地美味料理。還有販售夯肉乾、熊厚呷、阿甘薯叔、東港漁鄉、農民直販所、西螺麻糬大王等伴手禮，其中瑞春、丸莊、大同等醬油品牌，成為過年過節送禮好選擇。每年年初新東陽集團與雲林西螺廣福宮合作舉辦「媽祖駕道、福佑國道」國道媽祖遶境活動，由西螺媽祖鑾轎巡遊高速公路服務區（如關西、西湖、南投），祈求國道行車平安，信徒可參與鑽轎底、領取香火袋等活動，是全台唯一在國道服務區舉辦的媽祖遶境活動。

西螺服務區設有多處必拍打卡牆，其中北站的「媽祖遶境」、「媽祖駕到」拍照牆，不僅象徵庇佑行車平安，也透過黑面、粉面、紅面、金面媽祖的介紹，帶出各自所代表的文化意涵，讓旅客在拍照之餘，也能更深入認識在地信仰故事。而南站最吸睛的莫過於「醬缸缸好」主題空間，完整呈現西螺醬油曝曬缸埕的製作過程，客席區更巧妙以醬缸打造餐桌設計，讓你一踏進就能感受濃濃的西螺在地魅力。網友也表示，「西螺醬油的故鄉限定，俏皮吉祥物+趣味牆面，每一拍都超可愛，IG滿分！」

No.6 東山服務區

翻攝交通部高速公路局官網▲國道三號319k+820

東山服務區位於國道三號上，建築設計以747客機意象為主，室內用餐區則打造成宛如魔法森林般的場景。餐飲專櫃引進周氏蝦卷、深緣及水等台南知名美食，麥當勞、星巴克、翰林茶棧等連鎖餐飲在這裡也能品嚐得到，還有玉井之門等在地伴手禮可以帶回家。戶外的寵物公園、星空電影院及親水樂園區等多項遊憩設施，不論是帶著長輩、小孩還是寵物，都能盡情充飽電再上路！

臉書粉專《地圖新鮮事》曾在貼文當中分享，「國道服務區有個『北關西、中清水、南東山』的稱號，經常性營收排名為臺灣北部、中部、南部之最」。東山服務區不僅是許多人經常前往的國道服務區，也有不少網友給出好評，「點完餐，座位區就有精彩的水舞表演，精彩萬分，趣味滿滿！簡直不像服務區，就像一座樂園，好像特地前來探險遊樂的用餐的樂園！值得專程前來玩樂用餐消磨時間！」

No.7 湖口服務區

翻攝南仁湖企業官網▲國道一號北上／南下86k+500

湖口服務區分為南下、北上兩站，整體延續湖口老街的建築風格，並以「三麗鷗的歡樂時光」為主題打造空間氛圍。從入口到櫥窗，隨處可見超人氣角色現身，包括凱蒂貓、美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗與蛋黃哥，可愛指數破表，讓旅客一踏進來就忍不住拿起手機拍照打卡。北上站更規劃由兩側樹木延伸而成的林蔭大道，陽光穿透葉隙灑落地面，營造出輕鬆又療癒的漫步感，路過不妨停下腳步走走看看。

服務區內的櫃位也非常齊全，像是北上站設有星巴克、肯德基、三商巧福、四海遊龍、萊爾富等連鎖店面；南下站則有路易莎咖啡、萊爾富等，兩站均有國道物產館與三麗鷗主題專賣店，可以把新竹特產、三麗鷗周邊通通帶回家。不少網友大讚，「全區都是三麗鷗主題的裝潢，細節做得非常用心，有Kitty、酷洛米等角色的大模型可以拍拍美照，還有三麗鷗專賣店，有限定商品可以購買」。

No.8 古坑服務區

翻攝FB／古坑服務區 花饗古坑 希望旅程▲國道三號276k+880

古坑服務區坐擁遼闊視野，可遠眺嘉南平原，整修後的一樓服務大廳向外延展，將原本環繞建築的廊道納入室內使用，不僅大幅提升休憩空間，也讓自然光線與綠意自然流入，營造出明亮、舒適又放鬆的氛圍。整體以「花饗古坑・希望旅程」為主題，巧妙把繽紛花卉的色彩與線條融入空間設計，像是旋轉樓梯上點綴的胭脂紅花朵、以黃花風鈴木為靈感打造的櫃位區、宛如花間小路的用餐空間，以及花戒指、花蝴蝶、花鞦韆等戶外造景，都成為旅客必拍的打卡亮點。

餐飲選擇同樣豐富多元，從嘉義民主雞肉飯、羅記民雄肉包、爭鮮gogo、炸雞大獅，到雲林必買的千巧谷、阿甘薯叔等人氣伴手禮一應俱全。不少網友也在臉書、IG分享造訪心得，直呼整體環境好拍又好逛，讓人一不小心就多停留了一會兒。「每次北上我們很喜歡逛古坑服務區，重新整修後環境新穎寬敞」、「好久沒來古坑服務區～完全煥然一新！變得太美了啦！想來吃個飯休息下，結果一待就是整個下午」。

No.9 西湖服務區

翻攝FB／新東陽西湖服務區

翻攝FB／新東陽西湖服務區▲國道三號134K+860

西湖服務區分為南下、北上兩個據點，以「里山森林魔法村」為主軸，北站以里山森林為主題意象、南站則以魔法村為主要元素，入口處分別以淘氣石虎、嬌羞石虎作為迎賓造景，吸睛造型忍不住讓人多看兩眼。美食店面更是琳瑯滿目，包含北站的老字號麵包坊普羅蛋糕、南站百年老店福堂餅行、當日製作、販售的一原麻糬等。最特別的是跨越橋的傳說龍鬚糖，有杏仁、芝麻、花生、抹茶、肉鬆等口味，入口即化的口感成為用路人必嚐的點心之一。

此外，西湖服務區還有星巴克、拿坡里、摩斯漢堡等連鎖品牌進駐，網友更形容新東陽超商像是苗栗濃縮版的小市集，讓人逛到捨不得走出去，「裡面陳列著滿滿的苗栗農產品與在地伴手禮：客家米食、紅棗、柿餅、草莓乾、手作餅乾、風味醬料、茶葉......每一樣都有自己的故事」。

No.10 新營服務區

翻攝交通部高速公路局官網▲國道一號284k+160

新營服務區整體以「新旅禾豐 傲匯南瀛」為主題，北站、南站分別以「魚塭、候鳥」、「稻田」為主軸，兩站由人行陸橋連接，不只小朋友專用小火車提供孩童遊樂場域，假日還有街頭藝人表演。往室內走去，除了可以享受全家便利商店的霜淇淋，北站也有以燻茶鵝打響名號的田媽媽鵝鄉園，南站則可以品嚐號稱台灣鴨肉羹元祖的華味香料理，另外還有炸雞大獅、樂檸漢堡、可不可紅茶等連鎖品牌，滿足用路人的飲食需求。

由於新營服務區去（2025）年8月起舉行賣場改建及基地空間調整改善工程，預計2030年底完工，台南市長黃偉哲也在臉書上分享，「正在改建的新營服務區，將稻米、白鷺鷥的意象，融合進建築設計中，不僅展售區未來將更大，半戶外的設計也讓採光通風效果更好。未來將是台灣最有特色的服務區」。網友也紛紛表示，「這真的是很棒的工程+1」、「空橋可以像西湖休息站一樣好好運用」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年01月01日至2025年12月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
2026全台15個年貨大街總整理！北中南過年必逛採買路線、時間、交通都在這
一夜致富不是冠軍！2026網友最想要的十大新年願望揭曉　買房買車竟跌出榜單外？
年假出遊不可錯過！國道服務區網友激推10大必吃美食
台灣小吃霸主TOP 10出爐！滷肉飯、珍奶竟跌出前三？
過年要包多少才不失禮？春節紅包行情價碼大公開　從吉利數字到習俗禁忌一文整理

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#網友 #旅客 #伴手禮

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

2026-01-17 Belinda的玩美甜蜜窩

#高山市逛老街

#感受古鎮風情

高山市位於岐阜縣北部

被譽為飛驒小京都❤

是日本面積最大的城市

四周飛驒山脈等群山環繞

森林覆蓋率高達全市92%

因地處飛驒地區中心地帶

故被稱為飛驒高山❤

飛驒高山老街❤

保留著江戶時代的舊街景

街道兩旁古色古香的老店

掛滿帶有古鎮風情的暖簾

町家建築保留有格子推窗

日文出格子的傳統樣式

是岐阜縣超人氣旅遊古鎮~!!

不僅如此

也能買到地方土產

重點當然是品嚐地方美食

吃了SHINRA森羅牛飛驒牛壽司❤

綜合3貫/生薑醬油、鹽、壽司卷

特別的是壽司卷+生蛋黃

且盤子用蝦餅取代

整份都可吃掉~超環保

肉質肥美、蛋黃滑順整個超讚的

這家SHINRA森羅牛❤

也有提供超大的室內用餐區

要內用買完自行入內隨便座囉

舩坂酒造店❤

釀造一系列日本酒飛驒甚五郎Hida Jingoro聞名

靈感來自江戶時代雕刻大師左甚五郎

代表清爽辛口、具米旨味的高山地酒

特別的是門口扭蛋機扭顆清酒杯

扭蛋內會提供一枚銀幣

可用扭到的清酒杯免費喝杯清酒

現場提供投幣式各種口味清酒

用扭蛋裡的那枚硬幣投入想喝的口味即可

這次喝的是日本國產柚子口味

真的有清甜的柚子香~好喝耶

喝完小杯子就可直接帶走囉

煎餅堂❤

煎餅專賣老店

門口現烤超大片煎餅

烤盤上煎餅瞬間膨脹

且香味太誘人~很難不停留

((但有點硬~牙口不好會有點吃力))

一樣誘香的醬油糰子、五平餅❤

地方人士應該很愛吃

冷冷的天這誘人鹹香

真的莫名就想來一串

還有天然寶石專賣店凸凹堂❤

提供多種天然寶石

除單賣裸石外

當然也設計成多款飾品

目前主打應該就是藍寶石~

店家隨處可見2026幸運藍的海報

但我偏偏看上粉色&綠色囉!!

#高山老街#SHINRA森羅牛#舩坂酒造店#煎餅堂#凸凹堂

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老街 #老店 #柚子 #打卡景點

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一

2026-01-23 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點朝氣的

#宮川朝市❤

位於岐阜縣高山

起源自江戶時代

超過200年且經歷數次轉型

至今仍為新鮮農產品的中樞

歷史悠久的四大朝市之一

高山車站步行約10分鐘路程

集結本地蔬果、飛驒牛等美味

也有吉祥公仔猿寶寶❤

創意筷子、飾品等手作物品

還可買到高山蔬菜

夏季桃子、秋季蘋果等水果和醃製蔬菜

他們對自家的優質農產品感到自豪

聽說還會主動推薦烹調方法呢

宮川朝市沿著宮川設攤

走下提防是清澈河水

有魚、鴨子、烏鴉等多樣生物

跟一條地面雪尚未融化的橋

不少旅客紛紛搶拍~

努力感受著雪國魅力呀!!

老街上有座頗迷你的秋葉神社❤

是高山市的神道教神社

據說主要供奉火之神明

保護城鎮免受火災侵害

高山這古老城市木造建築多

防火顯得特別重要囉!!

吃了碳烤飛驒牛肉串、包子

即便前一晚吃了飛驒牛大餐

宮川朝市現烤的飛驒牛串

烤的剛剛好~完美鎖住肉汁

撒點鹽巴就超級美味

飛驒牛包子剛出爐也很讚!!

入口處的飛駝牛乳

源自高山地區牧場的優質環境

提供鮮奶、乳酪、優格等各式乳製品

喝完瓶子要還他~相當環保

人氣很旺的章魚燒、飯糰

若胃口不錯可以通通吃起來~!!

#宮川朝市#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#水果 #打卡景點 #日本景點

