【韓國旅遊】Netflix《單身即地獄5》拍攝場景大公開！一晚房價要165萬？

超人氣韓國戀愛綜藝節目《單身即地獄5》正在Netflix熱播中，看著出演者們在「地獄島」揮汗如雨、在「天堂島」極致奢華的落差，真的讓人心癢癢。不只出演者之間的多角關係很狗血，其他相關話題也不斷延燒；身為《單身即地獄》系列的鐵粉，看到這一季的飯店規格，我真的忍不住想大喊：「我也想去當一次女主角啊！(我最喜歡琇濱~美娜秀你不要跟我搶！)」今天就幫大家整理這間飯店的亮點，看完保證你也會想立刻手刀訂機票！

《單身即地獄5》預告：





地獄島：竟然是中日歷史上重要戰地「豐(楓)島」

《單身即地獄》的主要拍攝場景「地獄島」是位於韓國京畿道安山檀園區的豐島，過去在朝鮮王朝時期，因秋葉秀麗，故稱楓島。 1895年，更名為豐島，意為盛產海鮮的島嶼。

這座小島最讓人熟知的竟是一場歷史戰役「豐島海戰（日方稱豊島沖海戦）」，事件發生於公元1894年7月25日（清光緒二十年，日本明治27年），是中日雙方第一次海戰。

天堂島：仁川 INSPIRE Entertainment Resort（迎仕柏度假城）

《單身即地獄》中，只要參賽者配對成功，就能前往約會的「天堂島」度假。「天堂島」其實是在位於仁川機場旁的 迎仕柏度假城（INSPIRE Entertainment Resort），它不只是飯店，更像是一座「娛樂之城」，設施相當豐富，豪華賭場、室內水上樂園、購物商城等應有盡有，難怪來一趟天堂島後就不想再回地獄島了。

以往的天堂島大多主打無邊際泳池或私人Villa，但 INSPIRE 走的是一種「美式奢華」與「未來科技」結合的路線。它距離仁川機場只要 10 分鐘車程，佔地廣大到裡面甚至有三棟不同主題的飯店大樓：翠林樓（Forest Tower）、輝映樓（Sun Tower）和海洋樓（Ocean Tower）。

看節目時，那些寬敞到可以跑步的套房、大理石浴室、還有落地窗外的絕美景致，真的就是在這裡拍的！每一棟樓的設計細節都不同，不管是喜歡森林系的療癒感，還是現代風的精緻感，這裡都能滿足。

必打卡：超夢幻「極光道」數位長廊

有在追《單身即地獄 5》的朋友，一定對飯店內那些流光溢彩、像是來到異世界的背景印象深刻。那其實是飯店著名的「極光道」，這是一條長達 150 公尺的 LED 走廊，天花板和牆面會不停變換極光、深海大鯨魚等超現實畫面。

如此奇幻美麗的更榮獲2025年iF設計獎「室內設計、公共空間室內設計類」大獎 / 榮獲2024年A.N.D. Award數字媒體與服務部門「旅行/休閒Grand Prix一等獎」；而且每到整點還有精彩的數位秀「極光快車（Aurora Express）」，坐在長廊下的酒吧點杯調酒，那種氛圍感真的會讓人瞬間以為自己就是在錄製現場，準備要跟曖昧對象告白了！

四季都能玩：Splash 玻璃穹頂水樂園

天堂島怎麼能少了水？INSPIRE 的 Splash Bay 是一個巨大的室內水上樂園，最厲害的是它的「玻璃穹頂」設計，陽光灑下來的時候，不管是游泳還是躺在池邊曬太陽，隨便拍都是大片。

就算外面是寒冷的冬天，裡面依然像夏天一樣熱情，這就是為什麼出演者們可以穿著泳裝在那裡展現好身材的秘密（當然，好身材要靠自己練啦）。

宇宙級浪漫：Le Space 互動式媒體藝術展

除了豪華度破表的總統套房，最讓人屏息的背景莫過於那些如夢似幻的光影藝術，這就要提到 INSPIRE 內最引以為傲的 「Le Space」 —— 這是目前韓國規模最大的互動式媒體藝術展覽。

走進 Le Space，就像是穿梭在不同的平行宇宙。它運用了頂尖的投影技術與感應裝置，讓你不只是「看」展覽，而是「身處」其中。想像一下，跟心儀的對象站在漫天星辰或深邃海底的光影中，隨手一揮，影像還會跟著你的動作產生變化。這種極致的浪漫氛圍，完全就是為了告白而設計的場景啊！難怪節目裡的曖昧氣息能濃郁成那樣，在這種高科技與藝術結合的空間裡，誰能不心動呢？(不過可惜了，目前都沒有配對的情侶來到這邊，又或是被製作單位剪接掉了也不一定)

味蕾的奢華享受

節目中男女主角在「天堂島」約會時，晚餐桌上的高級感真的快溢出螢幕。INSPIRE 內有多達 14 間特色餐廳，其中最出名的就是由傳奇球星麥可喬丹開設的 Michael Jordan's Steak House。如果你想體驗跟心儀對象在高級餐廳切牛排、小酌香檳的浪漫，這裡絕對是最佳選擇。

同場加映：去「天堂島」朝聖，我的有型祕密武器！

雖然還沒正式踏進 INSPIRE的天堂之地，但身為經常要為了韓劇、韓綜打卡飛行又或是為了五斗米折腰到處出差的人妻，對於「旅行質感」的要求可是很高的！不管目的地是不是天堂島，旅途中的舒適與便利絕對是心情好壞的關鍵。

這次收到國際知名旅行配件品牌 Travel Blue 藍旅 推出的 「旅途有型禮盒（經典款）」合作邀約，這組配件真的完美解決了我在狹窄機艙或頻繁移動中的痛點：

親膚烤漆斜背包： 亮面的烤漆質感非常有型，不管是搭配帥氣的風衣還是休閒裝都超吸睛。重點是它的空間剛好可以收納一家大小的護照、手機和行動電源，再放個短夾都沒問題，隨手拿取非常方便，安全性也高。

寧靜頸枕： 我選了"莫藍迪藍"，這個色調既溫柔又高級。記憶棉的支撐力超好，能完美貼合頸部，無論是在飛機上補眠還是搭長途接駁車，它都能讓我徹底放鬆，不會睡到歪脖子。(重點是材質親膚，很舒服！)

高質感眼罩 & 飛行耳塞： 簡直是我這個「敏感型」人的大救星。眼罩遮光性極佳且不壓迫眼球，搭配能隔絕嘈雜人聲的耳塞，讓我在移動中也能擁有高品質的休息時間。

真心推薦大家，與其隨便應付旅途，不如準備一組好的配件，讓自己從出發那一刻起，就有如同「天堂島」般的舒適體驗。

💡 推坑人妻的大力推薦： 有興趣可以來 [旅途有型禮盒（經典款）]，跟著我一起有型出發！

不只是追星！為什麼 INSPIRE 是這輩子必去的「超現實天堂島」？

說實話，看《單身即地獄》這麼多季，這季的飯店真的最讓我心動。它不只是一個睡覺的地方，更像是一個巨大的藝術遊樂場，尤其是那個 Le Space，光是去拍那些科技感十足的網美照就值回票價了！重點是帶小孩來也不會無聊，飯店應有盡有，小孩放電、父母充電，太歡樂了！

如果你也跟我一樣愛看這部韓綜，又或是玩膩市區逛街行程。真的可以規劃一趟仁川小旅行。不用像出演者那樣經過激烈的體力挑戰，我們只要動動手指訂房，就能享受同等級的「天堂島」待遇 (笑~)。

聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結https://dramawife.soci.vip