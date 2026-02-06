2026-02-06 02:28 冠婷生活趣
1480元吃到活體龍蝦！全預約制私廚體驗新菜單開箱，最新無菜單鐵板燒價位
台南善化無菜單鐵板燒推薦_食光宴鐵板料理善化本心宴─善化聚餐餐廳推薦，1480元吃到活體龍蝦！全預約制私廚體驗新菜單開箱，11道無菜單料理從前菜到甜品完全，每一季必訪無菜單鐵板燒新菜單，火焰白蘭地龍蝦超驚豔，過年期間有提供春節限定的春節套餐與春節兒童套餐，附食光宴鐵板料理善化本心宴最新無菜單鐵板燒價位
關於食光宴鐵板料理善化本心宴
「台南善化無菜單鐵板燒推薦、善化聚餐餐廳推薦」
食光宴鐵板料理善化本心宴在哪裡
食光宴鐵板料理善化本心宴位於台南市善化區青年路105巷3號，位在青年路105巷內，附設專屬停車場，車位充足且寬敞，對於開車的食客們很友善。
食光宴鐵板料理善化本心宴環境與餐點特色
隱身巷弄的日式庭園秘境
食光宴善化店本心宴最大的特色在於其大隱於市的靜謐感與日式枯山水庭園的造景，營造出一種還沒進門就先放鬆的儀式感。
暖冬意象與創意台味的法式演繹
12月菜單設計主題明顯聚焦在暖冬與熟悉的台味升級，主廚將傳統的台灣飲食記憶，像是鹹湯圓、麻油雞、蘿蔔糕等拆解後，運用法式鐵板手法重新詮釋。
食光宴鐵板料理善化本心宴交通與停車資訊
大眾運輸：台南市公車綠1路、綠3路、橘12路到大成國小站下車後，走路1分鐘可抵達。
機車：食光宴鐵板料理善化本心宴附設免費機車停車場。
汽車：食光宴鐵板料理善化本心宴附設免費汽車停車場。
食光宴鐵板料理善化本心宴交通指引
食光宴鐵板料理善化本心宴對面設有專屬停車場，停車非常方便。
食光宴鐵板料理善化本心宴附設免費汽車停車場。
食光宴鐵板料理善化本心宴附設免費機車停車場。
食光宴鐵板料理善化本心宴環境開箱
停好車後，會先穿過鋪滿碎石與石板的日式庭園步道。
這段短短的路程設計得非常有巧思，讓食客在走進餐廳前，心境能隨著腳步慢慢沈澱，轉換成準備享用美食的心情。
每季一次的味蕾驚喜，冬季就是要吃得暖心又澎湃。
如果說到台南與高雄近期討論度最高的預約制無菜單鐵板燒，食光宴鐵板料理絕對榜上有名，他們家堅持每季更換一次菜單，讓回訪的熟客保有新鮮感。
食光宴鐵板料理善化本心宴板前用餐區
用餐空間深長且寬敞，採全預約制的ㄇ字型板前座位，排煙系統做得不錯，吃完身上不會有油煙味。
折疊得一絲不苟的口布、在燈光下閃閃發亮的餐具， 它們靜靜地排列著，像是在進行一場無聲的歡迎儀式。
所謂的款待，往往就藏在這些還沒開動前的細節裡，在食光宴鐵板料理善化本心宴，吃飯不只是為了飽腹， 而是一場從視覺開始的優雅展演。
燈光設計專注於鐵板檯面，讓用餐過程像是在欣賞一場料理展演。
座位間距舒適，既能近距離與主廚互動，欣賞火焰秀與烹調細節，又不失私密性。
食光宴鐵板料理善化本心宴無菜單鐵板燒新菜單開箱
這次帶大家開箱的是12月推出的全新冬季菜單！
這次主廚將許多暖冬元素融入法式鐵板料理中，像是酸菜魚、麻油雞、甚至是冬至必吃的湯圓，都變身成精緻的創意料理，當然，招牌的活體龍蝦與澳洲和牛依然誠意滿滿，趕快來看看這次有哪些必吃亮點。
12月無菜單鐵板燒菜色
酸菜魚海鮮蒸蛋
打破傳統蒸蛋的清淡印象，直接注入濃郁的酸菜魚高湯。
微酸微辣的湯底滲透進滑嫩的蒸蛋中，搭配上層的翡翠藜麥羹與現煎紅蝦，口感層次豐富，相當開胃。
碳烤甜椒南瓜濃湯
湯品二選一
這道湯非常有層次！
新鮮甜椒經過炭燒處理，帶有迷人的煙燻碳香，與栗子南瓜的自然甜味完美融合。
麻油皮蛋鮮湯
湯品二選一
極具特色的麻油皮蛋鮮湯！
結合了台式麻油雞的概念與皮蛋的獨特醇厚感，北港黑麻油炒蛋的香氣激發了湯頭的厚度，皮蛋則取代了傳統的肉類油脂感，讓湯頭鮮美卻不膩口，是冬天最暖胃的選擇。
鐵板湯圓蘿蔔糕
這是本季最有趣的創意！
將象徵團圓的鹹湯圓元素與蘿蔔糕結合。
手工蘿蔔糕煎得外酥內嫩，淋上客家鹹湯圓經典的配料，每一口都是滿滿的懷舊滋味，卻又有法式擺盤的精緻。
焰燒香橙白蘭地龍蝦
食光宴的招牌亮點。
師傅會現場淋上白蘭地進行火焰秀，高溫瞬間鎖住龍蝦肉汁並帶有淡淡酒香。
搭配奢華的松露起司龍蝦膏炒蛋，將龍蝦的鮮甜提升到另一個層次。
荔枝氣泡茶醋
在進入主餐前，會先上一道酸甜平衡、有微氣泡感的荔枝氣泡茶醋清味蕾。
綜合羅曼生菜鴨腿串佐白味增油醋
接著是搭配特製白味噌油醋與台味麵茶粉的綜合羅曼生菜鴨腿串，鹹甜交織非常清爽。
地瓜紅豆Q餅
靈感來自傳統的甜年糕與地瓜球。
內餡包裹著紅豆與莫札瑞拉起司，在鐵板上煎熱後會牽絲，外層裹上特製燕麥起司粉增加酥脆口感，鹹甜交織，為整套餐點畫下完美的句點。
1480元無菜單鐵板燒菜色亮點
義式白帶魚捲
選用宜蘭白帶魚。
煎至表面金黃焦香，搭配主廚特製馬賽魚湯醬與蕃茄白蘭地凍。
酸甜口感讓魚肉的細緻度升級了。
醬香竹筒飯佐泰式香茅松阪豬
主食是裝入竹筒中蒸煮，混合了泰國米香氣與蓬萊米Q度，帶有淡淡竹香的醬香竹筒飯，搭配泰式香茅松阪豬與櫻花蝦魚鬆。
菲力牛排(不吃牛更換成台灣豬梅花)
肉品配菜：茶醋番茄、香辣貢菜、鹽昆布、柚子胡椒芥末。
不吃牛的朋友可以更換為台灣豬梅花。
1980元無菜單鐵板燒菜色亮點
整尾紅目連
特別選用肉質紮實的宜蘭紅目鰱。
因為紅目鰱魚皮較硬，師傅貼心地將魚皮取下處理。
讓食客可以優雅地品嚐如蟹肉般細緻的魚肉，沾點椒鹽或檸檬就能吃出海魚的鮮度。
醬香竹筒飯佐南非活鮑魚
主食是裝入竹筒中蒸煮，混合了泰國米香氣與蓬萊米Q度，帶有淡淡竹香的醬香竹筒飯，搭配充滿自然海味、肉質Q彈的南非活體鮑魚。
澳洲和牛薄燒
油脂豐富、接近入口即化口感柔嫩的澳洲和牛，搭配一旁的茶醋番茄或柚子胡椒芥末，更能襯托和牛的鮮味。
消費資訊
用餐日期：2026/01/06(二)
無菜單鐵板燒價位：每位1480元、1680元、1980元。
包場低消平日1萬5、假日1萬8，不含服務費。
用餐酌收10%服務費。
用餐時間100分鐘，用餐時段12：00、17：45、19：45。
付款方式：現金、信用卡。
食光宴鐵板料理善化本心宴評價
店內採ㄇ字型板前座位，燈光聚焦在鐵板區像是在看秀，用餐空間的排煙系統做得不錯，吃完身上不會有很重的油煙味。
外場服務人員會細心觀察食客的用餐速度，茶水補得勤，主廚也會親切介紹菜色理念，不會有高冷感，100分鐘的用餐時間算充裕，但因為是套餐式同步出餐，如果喜歡慢慢聊、慢慢吃的人，可能會在後段覺得節奏稍快。
不論哪一季，活體龍蝦幾乎都是好評保證，肉質彈牙、鮮度沒話說，加上招牌的火焰秀與蝦膏松露炒蛋，視覺與味覺雙重享受，是整套餐無菜單鐵板燒最穩定的得分點，以1480元的價位吃到活體龍蝦、菲力牛排、創意前菜、湯品、甜點等11道餐食，在台南、高雄的無菜單鐵板燒市場中，競爭力非常強，對比市區動輒2000元起跳的同等級鐵板燒，讓人有物超所值的感覺。
食光宴鐵板料理善化本心宴常見問題懶人包
食光宴鐵板料理善化本心宴需要預約嗎？可以直接去現場嗎？
採 全預約制，請務必提前透過電話或線上系統訂位。
食光宴鐵板料理善化本心宴好停車嗎？
非常好停！
食光宴鐵板料理善化本心宴對面設有 專屬停車場。
無菜單鐵板燒用餐時段有哪些？
目前分為三個時段：
午餐12：00
晚餐第一輪17：45
晚餐第二輪19：45
準時開餐，建議提前5~10分鐘抵達。
食光宴鐵板料理善化本心宴用餐時間有限制嗎？
用餐時間限制為100分鐘。
因為是板前料理同步出餐，建議不要遲到，以免錯過前面的菜色或吃得很趕。
不吃牛，有其他主餐選擇嗎？
有！
如果不吃牛，主餐菲力牛排或澳洲和牛可以更換為台灣豬梅花或伊比利豬，依當季菜單為主，訂位時請先備註。
食光宴鐵板料理善化本心宴菜單多久換一次？
食光宴主打無菜單季節鐵板燒料理，原則上每季會更換一次菜單內容，讓回訪客保持新鮮感。
小朋友怎麼收費？有兒童餐嗎？
有推出兒童無菜單鐵板燒套餐，可選擇。
台南善化無菜單鐵板燒推薦相關資訊
食光宴鐵板料理善化本心宴
- 店家名稱：食光宴鐵板料理-善化本心宴｜台南無菜單料理 台南美食約會餐廳推薦
- 營業狀態： 營業中
- 店家地址：741006台灣臺南市善化區青年路105巷3號 地圖
- 網友評分：★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- 4.8/5 ( 1,068人 )
- 店家電話： 0916 998 269
- 營業時間：
- 星期一: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 星期二: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 星期三: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 星期四: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 星期五: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 星期六: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 星期日: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 官網
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
品牌資訊
食光宴鐵板料理宅配美食新品牌
食心所遇官網 ，年節限定的一品鮑魚佛跳牆，每份1280元
食光宴鐵板料理分店資訊
- 店家名稱：食光宴鐵板料理-大福願景宴｜台南高級無菜單鐵板燒 台南美食餐廳推薦
- 營業狀態： 營業中
- 店家地址：700台灣臺南市中西區大福街3巷26號 地圖
- 網友評分：★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- 4.8/5 ( 539人 )
- 店家電話： 0916 998 247
- 營業時間：
- 星期一: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 星期二: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 星期三: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 星期四: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 星期五: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 星期六: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 星期日: 12:00 – 14:00, 17:45 – 21:30
- 官網
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
- 店家名稱：食光宴鐵板料理-楠梓藏心宴｜高雄無菜單鐵板燒料理餐廳推薦
- 營業狀態： 營業中
- 店家地址：811台灣高雄市楠梓區惠心街158之1號 地圖
- 網友評分：★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- 4.8/5 ( 550人 )
- 店家電話： 0916 998 205
- 營業時間：
- 星期一: 12:00 – 13:45, 17:30 – 21:15
- 星期二: 12:00 – 13:45, 17:30 – 21:15
- 星期三: 12:00 – 13:45, 17:30 – 21:15
- 星期四: 12:00 – 13:45, 17:30 – 21:15
- 星期五: 12:00 – 13:45, 17:30 – 21:15
- 星期六: 12:00 – 13:45, 17:30 – 21:15
- 星期日: 12:00 – 13:45, 17:30 – 21:15
- 官網
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
