【水晶疊戴有學問，​它可以是引擎，也能是生活的潤滑油】建國攤商595訪談（下）by林燃

​接續上集的療癒水晶，這麼多漂亮的串串，我的眼睛都要看不過來啦！

每一串都好想要帶回家喔！但下手之前，還是先來問問看陳老闆，一般顧客主要都買些什麼水晶呢？

Q6：有些客人是為了能量、意欲（幸運物）而來，對於想要「提振事業運」或「穩定情緒」的朋友，您通常會推薦哪些水晶手串呢？

A6：來到玉市尋寶的朋友，很多都是在生活中尋找一個支撐。

針對『提振事業』，我首推黑金超七或金髮晶（鈦晶）。



它們對應太陽神經叢，能增強人的行動力與決斷力；如果是業務性質，綠幽靈能招正財，也是非常好的選擇。

​至於『穩定情緒』，我會建議看海藍寶或月光石。海藍寶對應喉輪，能幫助平穩呼吸、舒緩壓力；而月光石則是像月光一樣溫柔、平和，特別適合生活節奏快、容易焦慮的朋友，能幫助自己找回內心的平靜。

笑容恬靜的老闆娘說道：「能『穩定情緒』的『療癒石』已經是現代人的必備品了（笑）。」

燃之音：真的！真的！我自己就集齊了三大療癒石呢！🥰（舒俱徠、海紋石、紫龍晶）

​Q7：那像「金髮晶」這種能量感較強的礦石，與溫柔的「海藍寶」或「月光石」是否可以互相搭配？您會建議客人進行「疊戴」嗎？

A7：絕對可以！水晶搭配其實講求的是『陰陽平衡』。金髮晶這類強能量礦石，就像是一台『引擎』，能給予衝勁；而海藍寶或月光石則像『潤滑油』。兩者搭配，能讓你在衝刺事業的同時，不至於因為壓力過大而失衡。

​我非常推薦疊戴，只要掌握『一強一柔』的原則，視覺上層次感很美，能量上也能互補。不過我也會提醒客人，初次疊戴可以先從短時間開始，感受身體的適應狀況，畢竟每個人的能量場感應都不同。

老闆娘貼心提醒，初次疊戴，身體與礦石之間是會有個「磨合期」的，但她也有遇過完全沒問題的客人，只能說這因人而異！

​Q8：您的貨源涵蓋了馬達加斯加、巴西、廣州……等多個產地，在採購這些流行水晶時，要如何維持每一批貨的「顯彩」和品質（如月光石的藍光或金運石的金眼）貓眼效應之類的？

A8：這沒什麼捷徑，就是『勤跑』與『挑剔』。雖然我們有長期配合的礦區，但自然產出的東西每一批都不一樣。採購時，我堅持一定要看過實品。

​我們會特別講究光源，例如月光石，我一定要確認它的藍光在之室內、和陽光下都是具有『靈動性的』。不會是死板的一塊、也不會讓折射出的彩因光線變化而暗淡。

像髮晶就是要確認金眼的層次感。對我來說，品質控管不在於數量多，而在於每一顆到客人手上的礦石，都要能在自然光下展現它最美的生命力。

​Q9：市面上常有染色或人造的水晶，像是「天河石」或「藍晶石」這類色彩鮮艷的礦物，消費者在購買時應注意哪些細節避免踩雷？

A9：這是個很好的問題。挑選這類色彩鮮艷的礦石，掌握兩個關鍵：『顏色分佈』與『晶體紋路』。

​天河石： 天然的一定有白色的紋理（白紋），如果顏色藍得太均勻、完全沒有雜質，就要小心是染色的。且天河石難免會有黑點，沒有黑點價格又便宜過頭的，就要小心是染色的工藝品！

​藍晶石：具有獨特的絲絹光澤和層次感，如果是人造的，光澤感會顯得很假、很生硬。好像塑膠一樣！



​我常跟客人說，不要追求『完美無瑕』，天然礦石或多或少都有生長紋路或礦缺，那是它的身分證。最保險的方法，還是找有商譽、敢跟你解釋細節的店家。​

​Q10：在建國玉市面對這麼多同類型的攤位，您認為自家的水晶最與眾不同、最能吸引「回頭客」的關鍵是什麼？

A10：我想是『真誠的建議』。

在建國玉市，大家貨源可能大同小異，但我的客人很多是因為『放心』而成為回頭客的。

我不追求一次性的大訂單，我追求的是客人戴了我的水晶後，真的感覺到生活有正面變化。『專業的把關』加上『像朋友一樣的交流』，就是我們攤位最有溫度的競爭力。

很多客人到最後都是買到變朋友，我這裡也就是薄利多銷；有時候進貨也會幫忙帶客人特別要求的水晶、碧璽……等。認識我的客人都知道，我絕對不賣假貨，也靠這份信任才能在玉市立足！

燃之音：的確！做生意最要緊的就是誠信。

老闆娘也一再強調，他們在玉市這麼多年，一直都是很單純的做生意。

這邊的攤商也沒有大家想的這麼複雜。

曾經momo、東森購物都要要求合作過，但他們為了保障品質、且讓顧客買到經濟實惠的水晶，還是忍痛婉拒了！

就是因為老闆娘覺得水晶串串這種飾品，必須要讓顧客親眼看到、親手摸到，才能真正買到自己想要的！

後記：

【補充關於「因果之石」舒俱徠的魅力】

​1. 市場定位：身心靈的強效能量傘

​舒俱徠在礦石界有「因果之石」的美譽，也被稱為「抗癌奇石」（這源於它能疏通經絡、平衡負面能量的說法）。並不代表功效

目前並未有任何科學依據能證實！！！切勿迷信，生病還是要配合專業醫生治療。

舒俱徠有分幾種顏色。

（帝王紫）​深紫色系：對應頂輪，特別適合需要高度專注力、或是常感到精神壓力大的客人，能幫助淨化負面能量，轉化為慈悲與平和。

（櫻桃紅）​桃紅色系： 則更偏向活化氣血，給人一種溫暖、被愛的安全感。

挑選舒俱徠，主要看色澤和油潤感。

頂級的舒俱徠會呈現濃郁的「皇家紫」，或是嬌豔欲滴的「櫻桃粉」。

​好的舒俱徠質地像玉一樣溫潤。

有些舒俱徠帶有黑色區塊（黑鐵礦），雖然能量同樣厚實，但在收藏價值上，顏色越純、越亮麗的品項通常更稀有。

​舒俱徠價格較高，所以市面上常出現替代品。

​辨識紫龍晶跟舒俱徠：紫龍晶帶有明顯的「螺旋狀」或「纖維狀」白色花紋（黑色也有）。

而舒俱徠的色澤分布較為塊狀或雲霧狀。

​有些不肖商人會用染色石英來冒充。天然舒俱徠的紫色是有深淺層次的，如果整串珠子顏色「紫得發紅」且完全一致，甚至在裂隙處有顏色堆積，那就要多加留心。

目前台灣市場上比較常出現的是平價的花舒、及難見的藍舒（性價比較高，難得且平價）。

高品舒俱徠難以在市場上流通，所以務必注意！



下一站，台灣藍寶及高品鈦晶~這家攤商是旅遊書的常客哦！

但在這之前，先讓我為大家介紹高品基礎知識、鑑賞具有投資價值的精品水晶！

