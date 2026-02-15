夏威夷三大文化節慶迎周年 2026慶典規模歷年之最 精選十大必訪年度盛事

今年適逢夏威夷最大的文化慶典「阿囉哈節」80周年，活動規模更勝以往。 圖：Aloha Festivals／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】近期台灣旅客赴夏威夷旅遊熱度持續攀升，除了轉機便利且氣候四季如夏以外，夏威夷族群多元、文化豐富，全年更是各式節慶活動接連不斷。今年更將迎來夏威夷最大的文化慶典「阿囉哈節」80周年、原住民文化盛典「檀香山部落帕瓦節」50周年與「檀香山節」30周年，節慶規模與精彩程度堪稱歷年之最。精選2026年度10大必訪年度節慶盛會，帶您深入體驗夏威夷的熱情與魅力。

▲「檀香山節」是場融合日本與夏威夷文化的大型慶典。 圖：Honolulu Festival／來源

◉ 第30屆 檀香山節（Honolulu Festival）：03/13~03/15

「檀香山節」今年將邁入第30屆！這場融合日本與夏威夷文化的大型慶典，今年不只規模升級、卡司更強，更是全球旅人不可錯過的年度盛事。週日下午的經典大遊行將在威基基（Waikiki）的卡拉卡瓦大道（Kalakaua Ave）登場，日本祭典的太鼓、神轎與夏威夷的呼拉舞熱鬧接力，展現文化交融魅力。

現場還有數百組來自世界各地的團體在多個舞台輪番演出，今年更特別邀請日本流行教主「卡利怪妞」與超人氣日本青春女團「ATARASHII GAKKO!」親臨現場。活動壓軸則由象徵和平的「長岡煙火秀」在威基基海灘磅礡綻放，為盛會劃下震撼人心的句點。

▲舞者在「快樂國王節」以呼拉舞詮釋對土地與神靈的敬意。 圖：夏威夷旅遊局／來源

◉ 快樂君主節 （Merrie Monarch Festival）：04/05~04/11

全球最具代表性的呼拉舞賽事「快樂國王節」將於04/05~04/11於夏威夷島希洛（Hilo）盛大舉行！這場為紀念推動夏威夷文藝復興的「快樂國王」大衛．卡拉卡瓦（King David Kalākaua）而舉辦的賽事，集結世界各地頂尖舞者，以肢體與眼神詮釋對土地與神靈的敬意。雖然賽事門票一票難求，但旅客仍可透過免費展演之夜、皇室大遊行與在地的工藝市集，深度體驗夏威夷的傳統文化精神。

▲「威基基午餐肉美食節」連續多年獲選USA Today「全美十大最佳文化節」。 圖：Waikiki SPAM JAM／來源

▲「威基基午餐肉美食節」連續多年獲選USA Today「全美十大最佳文化節」。 圖：Waikiki SPAM JAM／來源

◉ 威基基午餐肉美食節（ Waikiki Spam Jam）：04/25

在夏威夷，午餐肉（Spam）不只是罐頭食材，更是一種文化象徵。連續多年獲選《USA Today》「全美十大最佳文化節」的「威基基午餐肉美食節 Waikiki Spam Jam」，將於04/25盛大登場，屆時歐胡島的卡拉卡瓦大道將封街，搖身一變大型街頭派對。活動期間，威基基各大餐廳將推出創意午餐肉料理，融合披薩、拉麵甚至甜點，顛覆味蕾想像。

不只美食，現場還有夏威夷音樂與呼拉舞表演，以及去年新增並大受好評的無人機燈光秀預計將再次點亮威基基海灘的夜空。活動更聯手當地人氣設計品牌 Eden in Love 推出限定周邊商品，讓午餐肉成為具夏威夷特色的最潮紀念品。

▲花環節設有有免費 DIY 體驗區，讓每位旅客都能親手編織自己的專屬花環。 圖：夏威夷旅遊局／來源

▲花環節設有有免費 DIY 體驗區，讓每位旅客都能親手編織自己的專屬花環。 圖：夏威夷旅遊局／來源

◉ 花環節（ Lei Day Celebration）：05/01

在夏威夷有一句話：「May Day is Lei Day」（五月一日是花環節）。自1927年以來，每逢05/01，整個夏威夷都會全心投入這場慶典之中。花環在夏威夷不只是裝飾，更是愛、尊重與連結的象徵。慶典將於威基基海灘旁的卡皮歐拉尼公園（Kapiʻolani Park）展開，邀請全球旅客一同走進夏威夷的精神核心。

節慶亮點包括「j 花環皇后」加冕典禮、職人花環工藝展、全天現場音樂與拉舞表演，更有免費 DIY 體驗區，讓每位旅客都能親手編織自己的專屬花環，留下一段難忘的阿囉哈記憶。

▲身穿象徵各島傳統色彩長裙的 Paʻu 女騎士在遊行中展現夏威夷女性的力量與優雅。 圖：夏威夷旅遊局／來源

◉ 卡美哈美哈國王日（ King Kamehameha Day）：06/11

為紀念統一群島、建立王朝的卡美哈梅哈國王，每年06/11皆為夏威夷的法定假日「卡美哈美哈國王日」。2026年的慶典從檀香山國王雕像，長達數公尺的巨型花環獻禮揭開序幕，萬千鮮花垂掛金色雕像，氣氛莊嚴動人。

重頭戲為第109屆「花卉大遊行」，身穿象徵各島傳統色彩長裙的 Paʻu 女騎士，騎乘綴滿花飾的座騎走上威基基街頭，展現夏威夷女性的力量與優雅。遊行最終將抵達卡皮歐拉尼公園（Queen Kapiolani Regional Park），現場將舉辦匯聚音樂、美食與工藝珠寶的慶典市集，邀請旅客一同見證這座島嶼的皇室榮耀。

▲身著傳統華服的少年舞者。 圖：Ho'opili Tribal Council／來源

▲身著傳統華服的少年舞者。 圖：Ho'opili Tribal Council／來源

◉ 檀香山部落帕瓦節（Annual Honolulu Intertribal Pow Wow）：08/29~08/30

夏威夷原住民文化盛典「檀香山部落帕瓦節」今年將邁入第50周年，自1976年以來，這場太平洋原民聚會每年集結來自美洲各地的原住民族，透過舞蹈、音樂與服飾，傳遞族群的精神與信仰。

活動高潮莫過於看著百名舞者穿戴數千顆手工珠飾、鷹羽與鹿皮織就的傳統華服（Regalia），隨鼓圈節奏踏入會場。從俐落奔放的「草地舞」（Grass Dance），到象徵祈福的「金格舞」（Jingle Dress Dance），舞者透過舞蹈訴說著代代相傳的故事，視覺與聲音的震撼讓人熱血沸騰。現場還可品嚐北美原民經典料理「炸麵包（Frybread）」，這道在台灣難得一見的道地風味，是許多旅客心中難忘的美食。

▲阿囉哈節的「花卉大遊行」。 圖：Aloha Festivals／來源

▲阿囉哈節的「花卉大遊行」。 圖：Aloha Festivals／來源

◉ 阿囉哈節（Aloha Festivals）：9月（日期待定）

夏威夷年度規模最大的文化節慶「阿囉哈節」將於今年迎來80周年！這場歷史悠久的文化盛典融合音樂、舞蹈、皇室傳統與在地生活美學，完美體現夏威夷引以為傲的「阿囉哈精神」。活動亮點包括在「粉紅宮殿」皇家夏威夷飯店舉行的皇室加冕儀式，透過神聖的吟唱與傳統的呼拉舞蹈，展現夏威夷王朝的尊榮與風采。

夏威夷規模最大的街頭聚會「威基基 Ho‘olaule‘a 封街派對」則將整條卡拉卡瓦大道變身為一座大型的戶外舞台，集結在地名廚料理、烏克麗麗表演與呼拉舞團，讓旅客在海風微醺中，感受最道地的島嶼生活氛圍。壓軸登場的「花卉大遊行」更以滿城繁花與華麗馬隊，為這場盛大慶典劃下最壯麗的句點。

▲夏威夷同志大遊行在「世界彩虹之都」夏威夷熱鬧登場。 圖：GayTravel4u／來源

▲夏威夷同志大遊行在「世界彩虹之都」夏威夷熱鬧登場。 圖：GayTravel4u／來源

◉ 夏威夷同志大遊行（Honolulu Pride Parade 2026）：10/16~10/18

當台灣的同志大遊行落幕，不妨把彩虹一路接力到太平洋彼岸，來「世界彩虹之都」夏威夷，參加熱情奔放的同志大遊行吧！在威基基燦爛的陽光與海風中，繽紛的花車、滿街的彩虹裝扮與旗幟飛揚，讓彩虹不只是夏威夷的自然奇景，更成為街頭最耀眼的驕傲宣言。

同步登場的彩虹節慶（Pride Festival）活動更是一場狂歡盛會，一連4小時不間斷的舞台演出，集結國際歌手、變裝皇后與在地樂團輪番上陣，搭配超過70個品牌、美食與文創攤位市集，從白天嗨到夜晚，讓旅客感受阿囉哈式的包容、自由與歡樂。

▲咖啡莊園主人帶旅客認識夏威夷的咖啡培育過程。 圖：夏威夷旅遊局／來源

▲咖啡莊園主人帶旅客認識夏威夷的咖啡培育過程。 圖：夏威夷旅遊局／來源

◉ 柯納咖啡節（ Kona Coffee Fest）：11月6日至11月16日

被譽為全球最珍稀精品咖啡之一的夏威夷柯納咖啡，其迷人風味來自夏威夷島獨一無二的火山風土及氣候。每年舉行的「柯納咖啡節」，讓旅客有機會踏入平日不對外開放的精品咖啡莊園，親眼見證咖啡果實化身「杯中黑金」的過程，更可近距離觀賞被譽為咖啡界「奧斯卡」的杯測大賽（Cupping Competition），並現場品嚐極稀有的特優級（Extra Fancy）莊園豆。

夜晚登場的「燈籠遊行」則在卡拉卡瓦大道上點亮燈火，揉合夏威夷的熱情與日式祭典的靜謐感，成為咖啡迷不可錯過的世界級年度盛事。

▲檀香山馬拉松以煙火取代鳴槍作為開跑信號。 圖：Honolulu Marathon／來源

▲檀香山馬拉松以煙火取代鳴槍作為開跑信號。 圖：Honolulu Marathon／來源

◉ 檀香山馬拉松（Honolulu Marathon）：12月13日

全美前五大馬拉松賽事*（註）的檀香山馬拉松，是許多「跑步小白」的夢幻首馬。其最大特色在於賽事全程不限時，跑者可以邊走邊拍、自在欣賞沿途風景，即使是最後一位抵達終點，也能獲得全場的掌聲與獎牌，深刻體現夏威夷溫柔包容的阿囉哈精神。

不同於傳統鳴槍起跑，檀香山馬拉松以煙火揭開序幕，賽道串連威基基海灘、鑽石山與卡拉卡瓦大道。跑者在日出中奔跑，每一公里都是風景明信片。完賽後，除了專屬獎牌，終點還貼心準備夏威夷國民美食 Malasadas，以熱騰騰的甜味犒賞疲憊卻充實的身心。賽前一天登場的趣味短跑更添節慶感，參與者換上創意造型，在威基基街頭為馬拉松賽事預熱節慶氣氛。

*註：以參加人數為基準，檀香山馬拉松名列全美前五大馬拉松賽事。資料來源：Honolulu Marathon, Guardian Revival

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野