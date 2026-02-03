台中最美日式庭園燒肉！跟朋友來這吃M9和牛太享受 🥩 隱藏版「站著烤」的香魚超吸睛 🐟 羽悅燒肉全程代烤免動手，慶生約會首選！這碗和牛石鍋飯好吃到哭 😭

那天晚上，我和朋友相約在台中西區

轉進民權路的巷弄時，我們兩個都不約而同地放慢了腳步

映入眼簾的是那顆巨大溫柔的月亮招牌，還有庭園裡懸掛著隨風輕晃的彩色燈籠 🏮

那一刻真的有種錯覺，彷彿我們不是在台中，而是瞬間移動到了京都的祇園，或是宮崎駿筆下的某個神隱秘境

這裡就是「羽悅燒肉」，一個把燒肉做成了詩的地方

說真的，我們倆吃過這麼多間台中燒肉，這裡給人的感覺很不一樣

它沒有那種喧鬧拼酒的吵雜，反而有一種歲月靜好的沈穩

就像他們文宣上說的，「心像羽毛一樣感到輕盈的愉悅」 🪶





被溫柔款待的燒肉儀式

原本以為這只是行銷話術，但整頓飯吃下來，我和朋友對看了一眼，我們都懂了那種感覺

我是個超級怕麻煩的人，朋友也是

我們以前吃燒肉最怕兩個極端：

一是自己烤得手忙腳亂，根本沒辦法好好聊天；

二是好的肉被我們這兩個手殘黨給毀了

但在羽悅，我們完全被「寵壞」了 😌

服務人員的細心程度真的讓我們印象深刻，從入座那一刻起，他們的眼神似乎就沒離開過我們的需求，但又不會讓你感到壓迫

中途經理還過來跟我們閒聊，那種氛圍就像是認識很久的朋友在敘舊，這種人情味在現在講求翻桌率的餐飲界，真的太稀缺了

最棒的是服務人員來回走動觀察我們的狀況，居然就開始幫我們代烤了 🔥

而且還細心得告訴我們烤肉的秘訣，甚至是肉質好吃的原因！光是這點就值得大讚

看著那些油花美得像大理石紋路的和牛，在專業人員的夾子下滋滋作響，火候控制得精準無比

我和朋友只需要負責拿著酒杯、聊著最近的生活瑣事，然後張嘴享受那口油脂在舌尖爆開的幸福感

這種「廢人式」的優雅吃法，才是週末跟朋友聚餐該有的樣子啊。

再來是前菜的芋頭泥超級綿密又好吃！我們大為讚嘆，服務人員居然還多給我們幾球！

超級棒的是前菜是可以無限續的唷～

而隨桌附的湯也好喝到拯救我的心靈，簡直就是寒冬必備品項





舌尖上的「角」——赤韻犇牛雙人饗宴 🥩

這次我們點的是「角」套餐

這是一個全牛的組合，對於嗜牛如命的我們來說，這簡直是天堂的入場券

前菜的「和風磯煮鮑魚」一上桌就先給了個下馬威

裝在精緻的玻璃高腳杯裡，鮑魚 Q 彈入味，完全沒有腥味，吃起來就像是大海給的一個清爽吻 🌊

接著是「四季花漾沙拉」，原本以為只是普通的生菜，結果上面的穀物脆片增加了豐富的口感，配上百香優格醬，酸甜開胃，像是樂章前的輕快前奏

重頭戲來了，當肉盤上桌的時候，我和朋友都忍不住發出了驚嘆聲 ✨

那盤「澳洲彎月和牛 (M9)」，光看那細密的油花分佈就知道絕對好吃

烤到五分熟，入口即化，油脂的香氣是那種會在嘴裡繞三圈不肯走的濃郁

還有那個造型超特別的「紐西蘭帶骨小牛肋眼」 🍖，帶骨肉特有的香氣在炭火的加持下被逼了出來，啃骨邊肉的那種野性快感，真的太過癮

安格斯無骨牛小排、PR 牛肋條、內裙橫膈膜這些狠角色也沒讓人失望









每一口都是肉汁的爆擊，搭配店家特製的鹽蔥或是燒肉醬，層次感一直在變化

燒肉就像是我們之間的話題一樣，火候對了，感覺就對了





靈魂升級——那些必加點的神仙單品

如果只吃套餐，我覺得會錯過這家店的一半靈魂

聽我的，這幾樣一定要像我們一樣升級或加點 👇

首先是「和牛香蒜石鍋釜飯」 🍚

這真的太犯規了，石鍋上桌時還滋滋作響，服務人員幫忙拌開的瞬間，那股濃烈的蒜香混合著和牛油脂的香氣，直接衝進鼻腔

米飯被石鍋燙出了酥脆的鍋巴，每一粒米都吸飽了牛肉的精華

這不是飯，這是澱粉炸彈，但我跟朋友兩個人搶著把它吃光光

再來是讓我印象最深刻的「炭烤爐端燒香魚」 🐟

你們看過魚「站」著烤嗎？這是源自日本中世紀的爐端燒技法

兩尾香魚插在炭火旁的沙盤上，利用輻射熱慢慢把魚皮烤得酥脆，鎖住裡面的水份

吃起來皮脆肉嫩，帶著淡淡的炭香，完全不是那種放在鐵網上隨便烤烤能比的口感

這不只是料理，這根本是表演藝術，我們光是看著魚在那邊烤，就覺得好療癒

還有那個「酒蒸蛤蠣燒」 🥣

在吃了這麼多重口味的肉之後，這碗湯簡直是救贖

蛤蠣大顆飽滿，湯頭鮮甜到不行，一口喝下去，感覺整個人都清爽了起來。





甜點與飲品的完美收尾

飲料部分，朋友選了「海鹽奶蓋紅茶」，我點了「梅子氣泡飲」 🍹

奶蓋紅茶的鹹甜交織，剛好平衡了燒肉的油脂感；

我的梅子氣泡飲則是酸爽解膩，氣泡在舌尖跳舞的感覺很夏天

最後的甜點，我是個傳統派，選了「紫米紅豆湯」，溫熱綿密，甜度剛好，喝完心裡暖暖的

朋友點的「羽悅霜淇淋」 🍦 奶香很濃，淋上糖漿，是另一種甜蜜的快樂

這頓飯吃到後來，我們才注意到他們的包廂設計很有意思，是用「宮、商、角、徵、羽」五音來命名的

聽店員介紹，這裡有不同大小的包廂，最大的甚至可以容納 32 人，而且還有免費的 75 吋電視牆

如果你是當月壽星，這裡還有專屬的生日體驗和壽星禮 🎂

不是那種隨便唱唱歌就算了，而是真的讓你覺得「今天我是主角」的那種用心

不管是情侶約會想要安靜的角落，還是一大家子要熱熱鬧鬧慶生，這裡的空間都能滿足

走出餐廳的時候，夜色更深了

我和朋友回頭看了一眼那盞溫暖的月亮燈，心裡覺得很滿足

在這個快節奏的城市裡，我們太常為了生存而奔波，卻忘了為了生活而停留

羽悅燒肉給我們的感覺，不只是一頓好吃的飯，更像是一場短暫的「心靈逃離」 🌌

這裡有頂級的食材，有像家人一樣溫暖的服務，還有那個讓人難忘的日式庭園

如果你也想找個地方，好好犒賞一下辛苦的自己，或是想給重要的人一個難忘的夜晚，來這裡吧

有些味道，是值得被收進心底的吉光片羽

想來的朋友記一下資訊，店名叫「羽悅 YuJoy 燒肉」，就在台中市西區民權路 229 巷 19 號，建議大家一定要先訂位，才不會撲空喔！ 📞