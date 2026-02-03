大巨蛋美食｜Bird Yoshoku｜松菸巷弄的寶藏店！那塊會爆汁的手作漢堡排太犯規了！🤤 明太子櫛瓜好吃到想續盤，CP值超高的饗樂雙人套餐實測，每一口都是被擁抱的感覺，台北約會聚餐絕不踩雷的口袋名單！🍔🔥

上週末跟朋友在松菸逛到腳痠，兩個人肚子餓得前胸貼後背，只想找個地方好好坐下來，不是為了那些華而不實的打卡照，純粹就是想被好吃的食物填滿 👭

誤打誤撞走進忠孝東路巷子裡的「鳥作洋食」，看著招牌上那隻可愛的小鳥廚師，直覺告訴我們這家店有戲！





凱薩雞胸肉沙拉 🥗

上菜的第一道通常定生死

很多店的沙拉只是為了交差，或是雞肉乾得像在大嚼紙板，但這裡的凱薩雞胸肉沙拉完全沒有那種「我在吃減肥餐」的委屈感

雞胸肉處理得極好，咬下去軟嫩得像剛做完 SPA，搭配新鮮爽脆的生菜、大塊的水煮蛋和現刨的起司片，口感層次非常豐富

凱薩醬的份量抓得剛剛好，均勻裹在葉片上卻不會膩口





炙燒明太子櫛瓜的爆汁驚喜 🥒💥

我們點了那套傳說中的「饗樂雙人套餐」，第一道上桌的炙燒明太子櫛瓜就給了我們一記重擊

你看它外表裹著一層金黃酥脆的麵衣，看起來像炸物，但咬下去的瞬間，那個口感反差大到讓人嚇一跳

外層那種像是踩碎乾燥楓葉的「卡滋」聲才剛響起，裡面的櫛瓜水份就直接在嘴裡爆開，像是一顆小型水球炸裂一樣 🌊

最犯規的是上面的明太子美乃滋，經過火槍炙燒後帶著一點焦糖香，再配上幾顆醃漬鮭魚卵，鹹甜交織的味道在舌尖上跳舞

朋友原本還說要減肥只吃一口，結果我才轉頭喝口水，盤子裡的櫛瓜就被她夾走了大半，這種「口嫌體正直」的反應就是最好吃的證明 🤣🥢





會呼吸的鳥作經典漢堡排 🍔💦

接著登場的是他們家的靈魂人物——鳥作經典漢堡排

在這個機器製程氾濫的年代，能吃到這種堅持手打的漢堡排，真的會讓人感動得想流淚 🥺

這塊肉排厚實得像個小枕頭，刀子切下去的時候完全不需要用力，肉汁就順著切口像是沒關緊的水龍頭一樣湧出來

它是用牛豬混合絞肉做成的，保留了牛肉的濃郁香氣，又借用了豬肉的油脂彈性，吃起來既紮實又軟嫩

淋在上面的帕達諾起司醬簡直是神來一筆，濃郁的奶香緊緊抱著肉排，卻沒有搶過肉本身的甜味 🧀

每一口肉配上一大口白飯，那種滿足感就像是大冬天鑽進剛烘好的被窩裡一樣舒服，讓人忍不住會發出「嗯～」的聲音

我們兩個顧不得形象，拿著湯匙搶著把盤底剩下的醬汁刮得乾乾淨淨，這醬汁根本是白飯小偷啊 🍚🥄！





金黃酥脆炸牡蠣 🦪✨

鳥作經典漢堡排 厚實多汁、口感紮實，每一口都能吃出肉香的層次；而套餐裡附的 金黃酥脆炸牡蠣 🦪✨

也是個狠角色，個頭大得驚人，麵衣炸得酥香不油膩，咬下去完全沒有腥味，只有滿滿的海洋鮮味在嘴裡綻放。

那種「喀滋」一聲後緊接著的爆漿口感，真的是炸物控的夢幻逸品，每一口都是大海的精華，讓人忍不住想配一杯冰涼的氣泡飲 🥂

奶油番茄鮭魚細直麵 🍝🐟

雖然這裡的貓耳麵很有名，但我們這次選了

奶油番茄鮭魚細直麵，事實證明這也是個美麗的選擇

這道麵用的醬汁是傳說中的粉紅醬，完美平衡了紅醬的酸和白醬的膩

醬汁濃稠得剛好，像是給每一根麵條都穿上了一件絲滑的外套，吸哩呼嚕吸進嘴裡時特別順口。

裡面的鮭魚給得很大方，不是那種碎碎的肉末，而是大塊大塊煎得焦香的魚肉，咬下去還保有魚肉的鮮嫩水分

偶爾咬到幾顆混在麵裡的鮭魚卵，鮮味會在口腔裡突然爆開，那種驚喜感讓整盤麵吃起來一點都不無聊

我們一邊聊著最近的八卦，一邊分食這盤麵，那種海味十足的鮮甜，真的會讓人忘記外面世界的紛擾 🥰

















熔岩巧克力與提拉米蘇 🍰🌋

吃到這裡其實已經飽到天靈蓋了，但你知道的，甜點永遠是裝在另一個胃裡

我們選了

熔岩巧克力佐開心果冰淇淋

和

提拉米蘇蛋糕

那個熔岩巧克力切開的時候，熱呼呼的巧克力漿緩緩流出來，畫面療癒到不行 🍫

挖一口熱巧克力配上一點冰涼的開心果冰淇淋，冷熱交替的刺激在舌尖上打架，開心果獨特的堅果香氣中和了巧克力的甜，吃起來高級感十足

而提拉米蘇則是那種帶點酒香的大人味，濕潤綿密，作為這一餐的收尾，就像是一首溫柔的晚安曲 😴☕️





這裡賣的不只是料理，是溫度 ❤️

走出店門，台北的街頭依然熙熙攘攘，但我們兩個人的心情都被這頓飯給治癒了 🔋

「鳥作洋食」給我的感覺，不像是一間商業氣息濃厚的餐廳，反而像是一個擅長料理的朋友家裡的客廳 🏠

主廚就像一位擇善固執的匠人，堅持把每一個細節做到位，從漢堡排的口感拿捏，到醬汁的濃稠比例，都能感受到那份不妥協的用心與誠意。

在這個講求快速、效率的時代，願意花時間慢慢做料理的小店真的越來越少了

如果你也想找個地方好好說話、好好吃飯，或是想帶朋友去一個不會踩雷、充滿溫度的地方，這裡絕對是那個能把你穩穩接住的秘密基地